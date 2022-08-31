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تحتوي أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على العديد من المكونات المتقدمة التي تضمن الأداء وتجعلنا مرتاحين في الداخل. الضواغط والمكثفات والمبخرات كلها ضرورية لعملية التبريد والتدفئة. ولكن هناك عنصر آخر لا يبرز دائمًا عندما نفكر في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء: المبردات . يأتي المبرد في عدة أنواع مختلفة وهو جزء أساسي من عملية التبريد المستخدمة في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ولكن ما هي الأنواع المختلفة من المبردات وكيف يتم استخدامها في التحكم في المناخ لإبقائنا مرتاحين؟ دعنا نتعرف على بعض الأنواع من المبردات المتوفر اليوم ونكتشف كيف يعمل المبرد.
Fundamentals of refrigerants.
يتم تدوير غاز التبريد أو المبرد من خلال نظام HVAC ويسهل عملية التبريد
ما هو المبرد؟
بعبارات بسيطة ، المبرد عبارة عن سائل يتم تدويره من خلال نظام التبريد ويمر عبر عملية التبادل الحراري لنقل الحرارة من مكان إلى آخر. يتم تحويل هذا السائل إلى غاز منخفض الضغط ويزيل الحرارة من الداخل لتوفير التبريد في الداخل في مكيف الهواء. يتم وضعه داخل ملفات نظام تكييف الهواء. إذا بدأنا في الضاغط ، يتم تحويل مادة التبريد إلى غاز عالي الضغط ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. ثم يتحرك الغاز الساخن عالي الضغط إلى المكثف حيث يتم تبريده وتحويله إلى سائل ساخن. تعمل مروحة تهب فوق الملفات على تبديد حرارة التكثيف. ويتحرك المبرد السائل الساخن عبر صمام التمدد حيث يبرد ليصبح غازًا ثنائي الطور (خليط الغاز والسائل). بمجرد أن يتم تبريده ، ينتقل المبرد البارد إلى المبخر حيث يبرد هواء الغرفة ويتبخر إلى غاز. يسحب الحرارة من الفضاء ويعيد تلك الحرارة إلى الضاغط. تتكرر هذه العملية مع استمرار مكيف الهواء في تبريد المنزل أو المبنى. تبدو العملية معقدة ولكنها تطبق بعض المبادئ الأساسية للديناميكا الحرارية للسماح لمكيفات الهواء بالحفاظ على البرودة.
Refrigerants and environmental effects.
طيف المبرد
"لقد تطور المبردات على مر السنين حيث حاولنا جعل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أكثر كفاءة وأكثر صداقة للبيئة. ولكن لا يزال هناك عدد من المبردات المختلفة المستخدمة اليوم. دعونا نلقي نظرة على المبردات الأكثر انتشارًا. بينما لا تزال هناك بعض أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القديمة التي تستخدم المبردات مثل R-22 المعروف أنها ضارة جدًا بطبقة الأوزون والبيئة ، في هذه الأيام تستخدم معظم الأنظمة المبردات الأكثر أمانًا. كان R-410A هو الخلف الأساسي لـ R-22 كمبرد ليس له تأثير على الأوزون (R22 GWP: 1810 ، R410A GWP: 2088). R-410A هو المبرد الأكثر شيوعًا في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حتى يومنا هذا. ومع ذلك ، سيتم التخلص التدريجي من R-410A واستبداله بـ المبردات مثل R-32 ، والتي تستخدم في بعض حلول إل جي الخاصة بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. تنقل مبردات R-32 الحرارة بشكل أكثر كفاءة من المبردات الأخرى ويمكن أن تقلل من استهلاك الكهرباء. كما أن لديها GWP التي تبلغ 1/3 من R-410A و احتمال استنفاد الأوزون بمقدار 0 ، مما يجعلها خياراً أكثر إغراءً للاستخدام في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. "
يعتبر المبرد مكونًا أساسيًا لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وهو تقنية قيادة لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الصديقة للبيئة. ومع استمرار تقدم تقنية المبردات، ستصبح أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أيضًا أكثر كفاءة وفعالية في توفير بيئات أكثر أمانًا وراحة.
* قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
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