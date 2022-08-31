"لقد تطور المبردات على مر السنين حيث حاولنا جعل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء أكثر كفاءة وأكثر صداقة للبيئة. ولكن لا يزال هناك عدد من المبردات المختلفة المستخدمة اليوم. دعونا نلقي نظرة على المبردات الأكثر انتشارًا. بينما لا تزال هناك بعض أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء القديمة التي تستخدم المبردات مثل R-22 المعروف أنها ضارة جدًا بطبقة الأوزون والبيئة ، في هذه الأيام تستخدم معظم الأنظمة المبردات الأكثر أمانًا. كان R-410A هو الخلف الأساسي لـ R-22 كمبرد ليس له تأثير على الأوزون (R22 GWP: 1810 ، R410A GWP: 2088). R-410A هو المبرد الأكثر شيوعًا في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حتى يومنا هذا. ومع ذلك ، سيتم التخلص التدريجي من R-410A واستبداله بـ المبردات مثل R-32 ، والتي تستخدم في بعض حلول إل جي الخاصة بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. تنقل مبردات R-32 الحرارة بشكل أكثر كفاءة من المبردات الأخرى ويمكن أن تقلل من استهلاك الكهرباء. كما أن لديها GWP التي تبلغ 1/3 من R-410A و احتمال استنفاد الأوزون بمقدار 0 ، مما يجعلها خياراً أكثر إغراءً للاستخدام في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. "