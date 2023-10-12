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سلسلة LSAA تقنية LED المتميزة بدون كابلات
كل المواصفات
-
مسافة البكسل (مم)
-
1.25
-
وضوح الوحدة (عرضxارتفاع)
-
240x90
-
الوزن لكل وحدة (كجم)
-
0.20
-
وضوح الصندوق (عرضxارتفاع)
-
480x270
-
مساحة سطح الصندوق (م2)
-
0.259
-
الوزن لكل صندوق (كجم / صندوق)
-
6.9
-
الوزن لكل متر مربع (كجم / م2)
-
34.1
-
كثافة البكسل المادية (بكسل / م2)
-
640,000
-
مسطح الصندوق (مم)
-
±0.5
-
السطوع (بعد المعايرة)
-
600 نت (نوع) 1200 نت (ذروة)
-
زاوية عرض بصري (أفقي)
-
160
-
زاوية عرض مرئي (عمودي)
-
160
-
اتساق السطوع
-
97%
-
اتساق الألوان
-
±0.015Cx,Cy
-
نسبة التباين
-
ذروة. 9,000:1
نوع 5,000:1
-
استهلاك الطاقة (واط/صندوق، الحد الأقصى)
-
107
-
استهلاك الطاقة (واط/صندوق، متوسط)
-
64
-
استهلاك الطاقة (واط/م2، الحد الأقصى)
-
527
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/صندوق، الحد الأقصى)
-
364
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/صندوق، متوسط)
-
218
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/م2، الحد الأقصى)
-
1,798
-
عنصر التحكم
-
CSAA-012X
-
ملحقات اختيارية
-
أداة التثبيت على الحائط (WM-L1080)
مجموعة أدوات الإطار (KT-BZ1080)
-
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