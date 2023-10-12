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سلسلة LSAA تقنية LED المتميزة بدون كابلات

المواصفات

الدعم

Resource

سلسلة LSAA تقنية LED المتميزة بدون كابلات

LSAA012

سلسلة LSAA تقنية LED المتميزة بدون كابلات

طباعة

كل المواصفات

الهيكل معلمات

مسافة البكسل (مم)

1.25

وضوح الوحدة (عرضxارتفاع)

240x90

الوزن لكل وحدة (كجم)

0.20

وضوح الصندوق (عرضxارتفاع)

480x270

مساحة سطح الصندوق (م2)

0.259

الوزن لكل صندوق (كجم / صندوق)

6.9

الوزن لكل متر مربع (كجم / م2)

34.1

كثافة البكسل المادية (بكسل / م2)

640,000

مسطح الصندوق (مم)

±0.5

بصري المواصفات

السطوع (بعد المعايرة)

600 نت (نوع) 1200 نت (ذروة)

زاوية عرض بصري (أفقي)

160

زاوية عرض مرئي (عمودي)

160

اتساق السطوع

97%

اتساق الألوان

±0.015Cx,Cy

نسبة التباين

ذروة. 9,000:1
نوع 5,000:1

كهربائي المواصفات

استهلاك الطاقة (واط/صندوق، الحد الأقصى)

107

استهلاك الطاقة (واط/صندوق، متوسط)

64

استهلاك الطاقة (واط/م2، الحد الأقصى)

527

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/صندوق، الحد الأقصى)

364

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/صندوق، متوسط)

218

استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/م2، الحد الأقصى)

1,798

عنصر التحكم

عنصر التحكم

CSAA-012X

ملحقات اختيارية

ملحقات اختيارية

أداة التثبيت على الحائط (WM-L1080)
مجموعة أدوات الإطار (KT-BZ1080)

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