شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل

يتم تطبيق الخصائص المضادة للميكروبات على غلاف هذه الشاشة الطبية. تمتثل هذه الشاشة الطبية لمعيار ISO22196، وهو قياس خصائص مضادات الميكروبات المضمّنة لمنع نمو البكتيريا التي قد تؤثر على مبيت هذا المنتج.

