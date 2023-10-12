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شاشة المراجعة السريرية IPS من إل جي مقاس 19.3 بوصة بدقة 1.3 ميجابكسل
*لا تحمي الخصائص المضادة للميكروبات المستخدمين أو الآخرين من البكتيريا أو الفيروسات أو الجراثيم أو الكائنات المرضية الأخرى. غلاف بلاستيكي خارجي باستثناء لوحة LCD الأمامية.
كل المواصفات
-
Aspect Ratio
-
4:5
-
السطوع (النوع)
-
330 شمعة/م²
-
بت الألوان
-
8 بت
-
Color Gamut (Typ.)
-
NTSC 72%(التغطية)
-
Contrast Ratio (Typ.)
-
900:1
-
نوع اللوحة
-
IPS
-
الدقة
-
1280 × 1024
-
زمن الاستجابة (GTG)
-
14 مللي ثانية (في وضع إيقاف التشغيل)، 5 مللي ثانية (إعداد أسرع)
-
Size (Inch)
-
19
-
Surface Treatment
-
مضادة للتوهج، 3H
-
Viewing Angle (CR≥10)
-
178 درجة (يمين/يسار)، 178 درجة (أعلى/أسفل)
-
استقرار السطوع
-
نعم
-
معايرة HW
-
نعم (True color pro)
-
متوافق مع DICOM
-
نعم
-
درجة حرارة اللون
-
6500 كلفن / 7500 كلفن / 9300 كلفن يدوي (5000 ~ 10000كلفن)
-
الأمان من الوميض
-
نعم
-
وضع القارئ
-
نعم
-
Smart Energy Saving
-
نعم
-
الدقة الفائقة +
-
نعم
-
Dual Controller
-
نعم
-
True Color Pro
-
نعم
-
D-Sub
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
منفذ الشاشة
-
نعم (خارجي 1 لكل وحدة)
-
DVI
-
نعم (1 لكل وحدة)
-
HDMI
-
نعم (خارجي 1 لكل وحدة)
-
منفذ USB لنقل البيانات
-
نعم (2ea /ver3.0)
-
منفذ USB لنقل البيانات
-
نعم (1 لكل وحدة/الإصدار 3.0)
-
AC Input
-
100-240Vac, 50/60Hz
-
مخرج DC
-
24 فولت 2.1 أمبير
-
Power Consumption (DC Off)
-
Less than 0.5W
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
-
50 واط
-
النوع
-
الطاقة الداخلية (PSU)
-
تصميم بلا حدود
-
عادي
-
Display Position Adjustments
-
إمالة/ارتفاع/محوري
-
الارتفاع لأسفل
-
70 بوصة
-
نطاق الارتفاع
-
130 مم
-
حامل OneClick
-
نعم
-
المحور
-
نعم (± 90 درجة)
-
الدوران
-
نعم (± 177.5 درجة)
-
إمالة
-
نعم (-5 درجات ~ 35 درجة)
-
حجم التركيب على الحائط
-
100x100 مم
-
Dimension in Shiping (W x H x D)
-
475 × 504 × 199 مم
-
Dimension with Stand (W x H x D)
-
410 × 519.3 × 249.5 مم
-
Dimension without Stand (W x H x D)
-
410 × 343.8 × 57.6 مم
-
حشو البليت (20 قدمًا / 40 قدمًا / 40 قدمًا HC)
-
480 لكل وحدة/960 لكل وحدة/1152 لكل وحدة
-
Weight in Shipping
-
7.4 كجم (16.3 رطلاً)
-
الوزن (مع الحامل)
-
5.1 كجم (11.2 رطلاً)
-
الوزن (بدون الحامل)
-
2.9 كجم (6.4 أرطال)
-
IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)
-
نعم
-
EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)
-
نعم
-
IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032، 55024)
-
نعم
-
EN (EN 60950-1 / EN 55032، 55024)
-
نعم
-
cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1، CSA CAN/CSA-C22.2 رقم 60601-1)
-
نعم
-
FCC (FCC الجزء 15 الفئة A)
-
نعم
-
FDA
-
التسجيل (الفئة I)
-
ISO13485
-
نعم
-
GMP
-
نعم
-
KGMP
-
نعم
-
RoHS
-
نعم
-
REACH
-
نعم
-
WEEE
-
نعم
-
MFDS
-
نعم
-
تقرير المعايرة (ورقي)
-
نعم
-
D-Sub
-
نعم
-
DVI-D
-
نعم
-
منفذ الشاشة
-
نعم
-
HDMI
-
نعم
-
سلك الطاقة
-
نعم
-
كابل USB3.0 لنقل البيانات
-
نعم
-
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