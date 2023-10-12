شاشة تشخيص ملونة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 8 ميجابكسل (3840 × 2160) بدقة متعددة وأوضاع علم الأمراض السريرية ومعايرة الإضاءة التلقائية ووحدة تحكم PBP/مزدوجة وحامل مريح

نظرًا إلى أن شاشة LG 32HL512D تتبنى وضع علم الأمراض الإكلينيكي مع إعادة إنتاج الألوان المحسّنة، فيمكنها تقديم صور من المجهر بوضوح مع تشويه لوني أقل.

