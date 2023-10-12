About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
شاشة تشخيص ملونة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 8 ميجابكسل (3840 × 2160) بدقة متعددة وأوضاع علم الأمراض السريرية ومعايرة الإضاءة التلقائية ووحدة تحكم PBP/مزدوجة وحامل مريح

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

شاشة تشخيص ملونة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 8 ميجابكسل (3840 × 2160) بدقة متعددة وأوضاع علم الأمراض السريرية ومعايرة الإضاءة التلقائية ووحدة تحكم PBP/مزدوجة وحامل مريح

32HL512D-W

شاشة تشخيص ملونة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 8 ميجابكسل (3840 × 2160) بدقة متعددة وأوضاع علم الأمراض السريرية ومعايرة الإضاءة التلقائية ووحدة تحكم PBP/مزدوجة وحامل مريح

شاشة 32HL512D-B التشخيصية الملونة بدقة 8 ميجابكسل
الشاشة الطبية من إل جي

شاشة ملونة للتشخيص مقاس 31.5 بوصة بدقة 8 ميجابكسل

* الصورة لأغراض الرسوم التوضيحية فقط.

 

شاشة 32HL512D-B التشخيصية الملونة بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية واسعة
شاشة IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 8 ميجابكسل

صورة دقيقة من أي زاوية

تساعد شاشة Nano IPS مقاس 31.5 بوصة بدقة 8 ميجابكسل على تسهيل تشخيص الصور الطبية. تتيح زوايا الرؤية العريضة البالغة 178 درجة للأطباء قراءة شاشات متعددة بدقة أكبر دون فقدان نسبة التباين.

* الصورة لأغراض الرسوم التوضيحية فقط.

 

إدخال فيديو مزدوج في شاشة 32HL512D-B التشخيصية
إدخال مزدوج للفيديو

شاشتان بدقة 4 ميجابكسل في شاشة واحدة

يتيح وضع PBP (صورة في صورة) توصيل مصدري فيديو للتشغيل مع تطبيق PACS.

* الصورة لأغراض الرسوم التوضيحية فقط.

 

معايرة الإضاءة التلقائية في شاشة 32HL512D-B التشخيصية

معايرة الإنارة التلقائية

جودة صورة ثابتة

يقيس مستشعر الإضاءة الخلفية المدمج ديناميكيًا ويحافظ على سطوع DICOM الذي تمت معايرته. وهذا يعزز اتساق القراءة التشخيصية والثقة طوال الوقت.

* الصورة لأغراض الرسوم التوضيحية فقط.

 

وضع الدقة المتعددة في شاشة 32HL512D-B التشخيصية

وضع الدقة المتعددة

متعددة الأغراض

قم بتشغيل شاشة 32HL512D بدقة أقل 4 ميجابكسل أو 6 ميجابكسل واستخدامها كشاشات قائمة عمل متعددة. ارجع مرة أخرى إلى دقة 8 ميجابكسل لقراءة الصور.

* الصورة لأغراض الرسوم التوضيحية فقط.

 

وضع علم الأمراض السريرية على شاشة 32HL512D-B التشخيصية

وضع علم الأمراض السريرية

إعادة إنتاج ألوان واقعية

نظرًا إلى أن شاشة LG 32HL512D تتبنى وضع علم الأمراض الإكلينيكي مع إعادة إنتاج الألوان المحسّنة، فيمكنها تقديم صور من المجهر بوضوح مع تشويه لوني أقل.

* الصورة لأغراض الرسوم التوضيحية فقط.

 

التصميم المريح لشاشة 32HL512D-B التشخيصية

تصميم مريح

مصممة للراحة والمتعة

يمكن أن يساعد حامل الشاشة المريح وتعديل محورها الثنائي الاتجاه وحوافها الضيقة في إنشاء مساحة عمل تشخيصية محسّنة. قم بتدوير شاشتين في الوضع الرأسي واستخدمهما جنبًا إلى جنب للحصول على تجربة قراءة مثالية.

* الصورة لأغراض الرسوم التوضيحية فقط.

 

طباعة

كل المواصفات

SW طلب

تحكم مزدوج

نعم

LG استيديو المعايرة (الوان حقيقية مطوره)

لا

Qubyx

نعم

طَاقَة

مدخل الطاقة

100~240V (50/60Hz)

مخرج DC

19V, 3.42A

استهلاك الطاقة(DC Off)

اقل من 0.3W

استهلاك الطاقة (الطاقة القصوى)

65W

النوع

طاقة خارجية (محول)

الأبعاد والأوزان

الوزن خلال الشحن[kg]

11.4

الوزن بدون الحامل [kg]

5.6

الوزن مع الحامل [kg]

7

ميكانيكيا

تصميم بدون حواف

4 جهات بدون حواف

تعديل شاشة العرض

امالة/ارتفاع/محور

تحويل الطاقة الميكانيكية

لا

قاعدة بضغطة واحدة

نعم

جدار بطاولة متحركةmm

100 x 100

شاشة العرض

الأبعاد

16:9

الاضاءة (Typ.) [cd/m²]

450

اللون Bit

10bit (8bit+FRC)

تسلسل الألوان (Typ.)

DCI-P3 98% (CIE1976)

معدل التباين (Typ.)

1300:1

Pixel Pitch [mm]

0.18159 x 0.18159

الوضوح

3840 x 2160

وقت الاستجابة

5ms (GtG at Faster)

المقاس [Inch]

31.5

نوع سطح الشاشة

Anti-Glare

زاوية الرؤيا (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

اكسسوارات

محولات

نعم

تقرير المعايرة

نعم

مدخل الديسبلاي

نعم

DVI-D (لون/طول)

لا

D-Sub

لا

HDMI (لون/طول)

نعم

حبل القوة

نعم

USB3.0 مصدر السلك

لا

عادي

CE

نعم

EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2)

نعم

EN (EN 60950-1 / EN 55032, 55024)

نعم

FDA

Class II

GMP

نعم

IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2)

نعم

IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032, 55024)

نعم

IP(Front/Except for front)

لا

ISO13485

نعم

KC (for Rep. of Korea)

لا

KGMP

نعم

MFDS

نعم

REACH

نعم

RoHS

نعم

UL (cUL)

نعم

Vandal-proof

لا

WEEE

نعم

الاتصال

12G-SDI

لا

3G-SDI

لا

مكونات (جودة الصورة)

لا

تركيب (جودة الصورة)

لا

Daisy Chain

لا

DisplayPort

نعم(2ea)

DVI-D

لا

D-Sub

لا

HDMI

نعم(1ea)

مخرج سماعات الرأس

لا

RS-232

لا

s-فيديو

لا

Thunderbolt

لا

USB مخارج

YES(2ea/ver2.0)

USB Upstream Port

YES(1ea/ver2.0)

سمات

تعديل حساس الانارة

لا

ثبات اللون الاسود

نعم

ثبات الاضائة

نعم

Color Temperature

6500K/7500K/9300K/Manual(5000K~10000K)

DICOM Compliant

نعم

محول تجاوز الفشل

لا

امان من الرمش

نعم

تركيز المنظر

نعم

الحساس الامامي

لا

HDR 10

لا

HDR Effect

لا

Hot Key

لا

HW معايرة

HWالمعايرة الجاهزة

الاضاءة

لا

نمط اضاءة الصندوق

لا

Pathology Mode

نعم

PBP

2PBP

PIP

لا

مستشعر الوجود

لا

نمط القراءة

نعم

الوضوح ووضع المراه

لا

وضع توفير الطاقة

نعم

الوضوح الخارق+

نعم

هل تحتاج إلى المساعدة؟

نحن هنا لتقديم كل ما تحتاجه من مساعدات.

احصل على الدعم

اتصل بنا

To access more technical documentation and downloads, please visit the LG B2B Partner Portal.