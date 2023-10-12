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كاشف أشعة X رقمي لاسلكي / سلكي 14 بوصة (DXD)
خِفة ومتانة
*IP: حماية الدخول (يُشير IP53 إلى مستوى المواد الصلبة 5، ومستوى السوائل 3).
2.95 كجم (6.5 أرطال)
وزن المنتج (بما في ذلك البطارية)
300 كجم (661 رطلاً)
أقصى حمل موحد
100 كجم (220 رطلاً)
أقصى حمل محلي
توافر سريع للصور
إمكانية توافر الصور في ثانيتين باستخدام اتصال سلكي أو خلال 2.5 ثانية مع اتصال لاسلكي للحصول على صورة أولية
كل المواصفات
-
AP نمط
-
نعم
-
كشف التعرض التلقائي
-
نعم
-
تحويل أ/د
-
16bit
-
مخرج البيانات
-
16bit
-
كيبل منفصل (سهل التوصيل/الفصل)
-
مغناطيسي
-
Falling (IEC60601-1 Test Condition)
-
1m
-
مخزن الصور على DXD
-
200
-
Pixel Pitch
-
140㎛
-
واجهة وحدة الطاقة
-
اتصال الى صندوق التحكم
-
الوميض
-
CsI
-
صفيحة حامية الحساس
-
Carbon Fiber Plate
-
Shock monitoring
-
نعم
-
TFT Type
-
aSi
-
وحدة العرض
-
اتصال الى صندوق التحكم
-
الاتصال السلكي
-
نعم
-
سلك توصيل القوة
-
1.5m ابيض
-
تبديل السريع
-
نعم 1 دقيقة
-
باقة البطارية
-
2
-
Slot Q'ty
-
2
-
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