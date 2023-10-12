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كاشف أشعة X رقمي لاسلكي / سلكي 14 بوصة (DXD)

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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كاشف أشعة X رقمي لاسلكي / سلكي 14 بوصة (DXD)

14HK701G-WP

كاشف أشعة X رقمي لاسلكي / سلكي 14 بوصة (DXD)

14HK701G-WP
جودة صورة فائقة
ضمان دقة التشخيص

جودة صورة فائقة

يضمن DXD من إل جي دقة عالية وجودة صورة واضحة دون تشويه الصورة من خلال معالجة صور 16 بت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا قياسات خطوط بكسل مثالية تبلغ 140 ميكرومترًا للصور العالية الدقة.
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة
جودة صورة فائقة

خِفة ومتانة

DXD من إلى جي يوفر حماية ضد الماء والغبار

IP53 : مقاوم للماء والغبار

يضمن تصنيف المقاومة IP*53 حماية DXD من إل جي من أجسام الغبار ورش الماء في أي زاوية حتى 60 درجة من الهيكل الرأسي.

*IP: حماية الدخول (يُشير IP53 إلى مستوى المواد الصلبة 5، ومستوى السوائل 3).

هيكل من المغنيسيوم والألياف الكربونية

هيكل من المغنيسيوم والألياف الكربونية

مع هيكل قوي للغاية يجمع بين ألياف الكربون والمغنيسيوم، فإن DXD من إل جي ليس خفيف الوزن فحسب، بل إنه قوي أيضًا بشكل استثنائي.

2.95 كجم (6.5 أرطال)

وزن المنتج (بما في ذلك البطارية)

 

300 كجم (661 رطلاً)

أقصى حمل موحد

 

  •  

100 كجم (220 رطلاً)

أقصى حمل محلي

تحسين كفاءة العمل

توافر سريع للصور

يزيد DXD من إل جي من الإنتاجية من خلال المعالجة السريعة. تستغرق العملية ثانيتين فقط مع الاتصال أو 2.5 ثانية للاتصال اللاسلكي للحصول على صورة أولية.

إمكانية توافر الصور في ثانيتين باستخدام اتصال سلكي أو خلال 2.5 ثانية مع اتصال لاسلكي للحصول على صورة أولية

ينتج الحصول على صورة أكثر تفصيلاً من استخدام ميزة معالجة الصور المتعددة الطبقات المضمنة في AWS، مقارنة بنتائج الصور بدون استخدام ميزة معالجة الصور المتعددة الطبقات
برنامج AWS من إل جي يُناسب DXD من إل جي

تفاصيل محسّنة بواسطة MLP

توفر ميزة معالجة الصور المتعددة الطبقات (MLP) المضمنة في AWS (برنامج محطة عمل التلقي) تصورًا متوازنًا جيدًا في كل مستوى تردد مع معالجة تحسين التباين التي تعمل على تحسين رؤية الأنسجة داخل الصورة.
طباعة

كل المواصفات

وحدة الحساس

AP نمط

نعم

كشف التعرض التلقائي

نعم

تحويل أ/د

16bit

مخرج البيانات

16bit

كيبل منفصل (سهل التوصيل/الفصل)

مغناطيسي

Falling (IEC60601-1 Test Condition)

1m

مخزن الصور على DXD

200

Pixel Pitch

140㎛

واجهة وحدة الطاقة

اتصال الى صندوق التحكم

الوميض

CsI

صفيحة حامية الحساس

Carbon Fiber Plate

Shock monitoring

نعم

TFT Type

aSi

وحدة العرض

اتصال الى صندوق التحكم

الاتصال السلكي

نعم

لوحة التحكم

سلك توصيل القوة

1.5m ابيض

البطارية

تبديل السريع

نعم 1 دقيقة

شاحن البطارية

باقة البطارية

2

Slot Q'ty

2

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