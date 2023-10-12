كاشف أشعة X رقمي لاسلكي / سلكي 14 بوصة (DXD)

توفر ميزة معالجة الصور المتعددة الطبقات (MLP) المضمنة في AWS (برنامج محطة عمل التلقي) تصورًا متوازنًا جيدًا في كل مستوى تردد مع معالجة تحسين التباين التي تعمل على تحسين رؤية الأنسجة داخل الصورة.