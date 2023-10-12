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كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)
*كود حماية الدخول وفق معيار IEC رقم 60529.
* أقصى وزن للحمل: حمل موحّد 300 كجم (661 رطلاً)، نقطة التحميل 100 كجم (220 رطلاً)
كل المواصفات
-
AC Power Cord
-
نعم
-
DC Cable length
-
1,500 mm
-
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)
-
134 × 59.8 × 31 مم
-
Input
-
100 ~ 240VAC
-
Output
-
19 فولت، 3.42 أمبير
-
Weight (kg)
-
0.9 كجم
-
Cable
-
سلك الطاقة، كابل Manin بطول 1 متر (كابل LAN، خيار كابل المزامنة)
-
CD
-
Manual, Calibration SW
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أخرى
-
Book Manual, Outgonig Inspection sheet
-
Battery duration in standby status
-
Typ. 13 hrs
-
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)
-
204.6*110.5*7.8
-
Nominal Capacity
-
30Wh (7.5V, 4000mAh)
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Nominal Voltage
-
7.5V
-
Operation Time
-
النوع. 240 لقطة / 6.0 ساعات (الحالة: الفاصل الزمني 90 ثانية)
-
النوع
-
Detachable
-
weight (g)
-
229.86
-
Bundle battery Q'ty
-
2
-
Charging Time
-
3 Hours
-
Dimensions (WxDxH, mm)
-
125 x 255.5 x 90.5 mm
-
Input voltage
-
19V
-
Output voltage
-
8.7V
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Slot Q'ty
-
3
-
Weight (kg)
-
0.9kg
-
AC Power Cord
-
1.5m, White
-
Dimensions (WxDxH, mm)
-
125 x 255 x 109.8 mm
-
Power Input
-
AC100 to 240V, 47-63Hz
-
Power Output
-
DC24V/2.1A
-
Weight (kg)
-
1.3kg
-
A/D Conversion
-
16 bit
-
Auto Exposure Detection
-
نعم
-
Data Output
-
16 bit
-
Detachable Wire (Easy to plug / unplug)
-
Yes (Magnetic)
-
Expected lifetime (Gy)
-
100 Gy
-
Power unit interface
-
Connect to Control Box
-
Sensitivity degradation at the 'end of Life'
-
20%
-
Sensor
-
←
-
Shock monitoring
-
نعم
-
الدقة المكانية (زوج خطوط/مم)
-
3.57 lp/mm
-
Unit Interface
-
Connect to Control Box
-
Wired Communication
-
نعم
-
WLAN
-
IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz
-
X-ray generator voltage range
-
40 to 150kVp
-
X-ray period (ms) (=Window Time)
-
قياسي: 500 ( ~4000)
-
DQE @ 0.1lp/mm
-
72%
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DQE @ 0.5lp/mm
-
67%
-
DQE @ 1lp/mm
-
61%
-
DQE @ 2lp/mm
-
49%
-
DQE @ 3lp/mm
-
28%
-
الحساسية (lsb/uGy) / قابلة للبرمجة
-
النوع. 600 / نعم
-
طريقة التشغيل
-
Less than 5000 m
-
رطوبة العملية
-
Less than 80% RH, No condensation
-
ضغط التشغيل
-
70 ~ 106 kPa
-
درجة حرارة التشغيل
-
10 to 35 ℃
-
طريقة التخزين
-
Less than 12,192 m
-
رطوبة التخزين
-
Less than 90% RH, No condensation
-
ضغط التخزين
-
50 ~ 106 kPa
-
درجة حرارة التخزين
-
-20 to 60 ℃
-
كابل LAN (صندوق التحكم - الكمبيوتر الشخصي): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)
-
(خيار)
-
الطول
-
1 م 10 م 15 م
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كابل المزامنة (صندوق التحكم - مولد الأشعة السينية): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)
-
(خيار)
-
MTF @ 0.5lp/mm
-
89%
-
MTF @ 1lp/mm
-
74%
-
MTF @ 2lp/mm
-
47%
-
MTF @ 3lp/mm
-
29%
-
Cycle Time(Ethernet / WLAN)
-
8 ثوانٍ / 11 ثانية (إيثرنت / WLAN)
-
Falling
-
40 سم
-
الصورة الكاملة (صورة أولية)
-
Ethernet 3 ثوانٍ / WLAN 6 ثوانٍ
-
الصورة الكاملة
-
سلكي ثانيتان (نموذجي) لاسلكي 2.5 ثانية (نموذجي)
-
Image-lag (Typ.)
-
0.023%
-
Input
-
DC24V/2.1A
-
Maximum Load Weight
-
Full (Uniform Load) : 300kgLocal (Point Load) : 100kg
-
Number of Pixels
-
3072x3072
-
Pixel Pitch
-
140㎛
-
استهلاك الطاقة
-
النوع. 19.0 واط (بدون شحن)، 30.5 واط (مع الشحن)
-
Scintillator
-
Csi
-
لوحة حماية المستشعر
-
Carbon Fiber Plate
-
منطقة TFT النشطة (مم)
-
430.08 × 430.08 مم
-
أبعاد شاشة TFT (العرضxالعمقxالارتفاع، مم)
-
445 × 445 مم
-
TFT Type
-
A-Si
-
الوزن (كجم) / Icld. البطارية (نموذجي)
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3.4 كجم
-
المنطقة الحساسة للأشعة السينية (مم)
-
430.08 × 430.08 مم
-
X-ray sensitive Pixel
-
3072 × 3072
-
Anti-Bacteria
-
JIS Z 2801 0.99%
-
Cleaning and desinfecting products
-
Isopropanel 100%, Ethanol 70%, Cidex OPA, 0.9% Nacl solution
-
Watertightness
-
تصنيف المتانة IP53
-
Warranty
-
36 Month
-
الدليل والبرمجيات
تنزيل أدلة المستخدم والبرامج الخاصة بمنتجاتك.
-
مكتبة المساعدات
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
سياسة الضمان
تحقق من معلومات ضمان منتجك هنا.
-
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