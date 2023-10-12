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كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

Find a Dealer

كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)

17HK701G-W

كاشف رقمي يعمل بالأشعة السينية (DXD)

Ensure Diagnostic Accuracy

Superior Image Quality

يوفر DXD من إل جي دقة عالية وجودة صورة واضحة دون تشويه الصورة من خلال معالجة الصور 16 بت. بالإضافة إلى ذلك، فهو يدعم أيضًا درجات بكسل مثالية تبلغ 140 درجة للصور العالية الدقة.

خفيف لكنه متين

IP53: مقاوم للماء والغبار 1

IP53: مقاوم للماء والغبار

يضمن تصنيف المقاومة IP53* حماية LG DXD جزئيًا ضد الغبار الذي قد يضر بالجهاز ورذاذ الرطوبة حتى 60 درجة من الوضع الرأسي.

*كود حماية الدخول وفق معيار IEC رقم 60529.

جسم من المغنيسيوم وألياف الكربون

جسم من المغنيسيوم وألياف الكربون

مع هيكل فائق القوة يجمع بين ألياف الكربون والمغنيسيوم، فإن LG DXD ليس خفيف الوزن فحسب، بل إنه قوي أيضًا بشكل استثنائي.

* أقصى وزن للحمل: حمل موحّد 300 كجم (661 رطلاً)، نقطة التحميل 100 كجم (220 رطلاً)

سلكي ثانيتان لاسلكي 2.5 ثانية، صورة بالأشعة السينية للقدم
Improve Work Efficiency

Rapid Image Availability

LG DXD increases productivity with a fast-processing. It takes only 2 seconds with connection or 2.5 seconds for wireless to get a raw image.
طباعة

كل المواصفات

AC ADAPTER FOR BATTERY CHARGER

AC Power Cord

نعم

DC Cable length

1,500 mm

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)

134 × 59.8 × 31 مم

Input

100 ~ 240VAC

Output

19 فولت، 3.42 أمبير

Weight (kg)

0.9 كجم

ACCESSORIES

Cable

سلك الطاقة، كابل Manin بطول 1 متر (كابل LAN، خيار كابل المزامنة)

CD

Manual, Calibration SW

أخرى

Book Manual, Outgonig Inspection sheet

BATTERY

Battery duration in standby status

Typ. 13 hrs

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع، مم)

204.6*110.5*7.8

Nominal Capacity

30Wh (7.5V, 4000mAh)

Nominal Voltage

7.5V

Operation Time

النوع. 240 لقطة / 6.0 ساعات (الحالة: الفاصل الزمني 90 ثانية)

النوع

Detachable

weight (g)

229.86

BATTERY CHARGER

Bundle battery Q'ty

2

Charging Time

3 Hours

Dimensions (WxDxH, mm)

125 x 255.5 x 90.5 mm

Input voltage

19V

Output voltage

8.7V

Slot Q'ty

3

Weight (kg)

0.9kg

CONTROL BOX

AC Power Cord

1.5m, White

Dimensions (WxDxH, mm)

125 x 255 x 109.8 mm

Power Input

AC100 to 240V, 47-63Hz

Power Output

DC24V/2.1A

Weight (kg)

1.3kg

الانحلال

A/D Conversion

16 bit

Auto Exposure Detection

نعم

Data Output

16 bit

Detachable Wire (Easy to plug / unplug)

Yes (Magnetic)

Expected lifetime (Gy)

100 Gy

Power unit interface

Connect to Control Box

Sensitivity degradation at the 'end of Life'

20%

Sensor

Shock monitoring

نعم

الدقة المكانية (زوج خطوط/مم)

3.57 lp/mm

Unit Interface

Connect to Control Box

Wired Communication

نعم

WLAN

IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz/5GHz

X-ray generator voltage range

40 to 150kVp

X-ray period (ms) (=Window Time)

قياسي: 500 ( ~4000)

DQE(نموذجي)

DQE @ 0.1lp/mm

72%

DQE @ 0.5lp/mm

67%

DQE @ 1lp/mm

61%

DQE @ 2lp/mm

49%

DQE @ 3lp/mm

28%

الحساسية (lsb/uGy) / قابلة للبرمجة

النوع. 600 / نعم

ENVIRONMETAL

طريقة التشغيل

Less than 5000 m

رطوبة العملية

Less than 80% RH, No condensation

ضغط التشغيل

70 ~ 106 kPa

درجة حرارة التشغيل

10 to 35 ℃

طريقة التخزين

Less than 12,192 m

رطوبة التخزين

Less than 90% RH, No condensation

ضغط التخزين

50 ~ 106 kPa

درجة حرارة التخزين

-20 to 60 ℃

كابل رئيسي(صندوق التحكم في DXD)

كابل LAN (صندوق التحكم - الكمبيوتر الشخصي): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)

(خيار)

الطول

1 م 10 م 15 م

كابل المزامنة (صندوق التحكم - مولد الأشعة السينية): اختياري (عندما يطلب المشتري هذا الكابل، يتم شحنه وفقًا لـ BOM)

(خيار)

MTF(نموذجي)

MTF @ 0.5lp/mm

89%

MTF @ 1lp/mm

74%

MTF @ 2lp/mm

47%

MTF @ 3lp/mm

29%

SENSOR(PANEL)UNIT

Cycle Time(Ethernet / WLAN)

8 ثوانٍ / 11 ثانية (إيثرنت / WLAN)

Falling

40 سم

الصورة الكاملة (صورة أولية)

Ethernet‏ 3 ثوانٍ / WLAN‏ 6 ثوانٍ

الصورة الكاملة

سلكي ثانيتان (نموذجي) لاسلكي 2.5 ثانية (نموذجي)

Image-lag (Typ.)

0.023%

Input

DC24V/2.1A

Maximum Load Weight

Full (Uniform Load) : 300kgLocal (Point Load) : 100kg

Number of Pixels

3072x3072

Pixel Pitch

140㎛

استهلاك الطاقة

النوع. 19.0 واط (بدون شحن)، 30.5 واط (مع الشحن)

Scintillator

Csi

لوحة حماية المستشعر

Carbon Fiber Plate

منطقة TFT النشطة (مم)

430.08 × 430.08 مم

أبعاد شاشة TFT (العرضxالعمقxالارتفاع، مم)

445 × 445 مم

TFT Type

A-Si

الوزن (كجم) / Icld. البطارية (نموذجي)

3.4 كجم

المنطقة الحساسة للأشعة السينية (مم)

430.08 × 430.08 مم

X-ray sensitive Pixel

3072 × 3072

WATERTIGHTNESS

Anti-Bacteria

JIS Z 2801 0.99%

Cleaning and desinfecting products

Isopropanel 100%, Ethanol 70%, Cidex OPA, 0.9% Nacl solution

Watertightness

تصنيف المتانة IP53

WARRANTY

Warranty

36 Month

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