แอลจีตอกย้ำบัลลังก์ผู้นำ เปิดตัวขุมพลัง AI และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
มุ่งสู่ Smart Life Solution Company เต็มรูปแบบ
บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายคยูนจิน มูน ผู้อำนวยการกลุ่มโซลูชันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (ซ้ายสุด) และนายอำนาจ สิงหจันทร์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด (ขวาสุด) จัดงานเวิร์กช็อป “A Life that’s Truly Good เพราะชีวิตดีๆ เริ่มที่บ้าน” เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องซักผ้าและตู้เย็นรุ่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมนวัตกรรม AI อัจฉริยะและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
กรุงเทพฯ, 19 พฤศจิกายน 2568 – บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน จัดงานเวิร์กช็อป “A Life that’s Truly Good เพราะชีวิตดีๆ เริ่มที่บ้าน” เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องซักผ้าและตู้เย็นรุ่นใหม่ล่าสุด ที่มาพร้อมนวัตกรรม AI อัจฉริยะที่เข้าใจคุณ และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ชูไฮไลต์ FIT ทุกพื้นที่ MAX ความจุและฟีเจอร์สะใจ สอดรับกับเทรนด์ Wellbeing ที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ระดับโลก โดยการเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของแอลจีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการเป็น Smart Life Solution Company อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผสานประสิทธิภาพ ความชาญฉลาด และความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตอกย้ำการเป็นผู้นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุ่งมั่นมอบนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า หรือ “Life’s Good” โดยแท้จริง
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหารบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แอลจีมุ่งมั่นที่จะสร้างนวัตกรรมที่ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยี แต่เป็นนวัตกรรมที่เข้าใจและใส่ใจในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีจากประเทศเกาหลี หรือ K-Tech และประสบการณ์ของการเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลก เราได้ขยายขอบเขตของการสร้างนวัตกรรมที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์เพื่อผู้ใช้งานไว้ด้วยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในการเป็น Smart Life Solution Company ที่จะมอบโซลูชันที่ทั้งฉลาด ยั่งยืน และตอบโจทย์ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้สามารถสัมผัสกับ ‘Life’s Good’ ได้อย่างง่ายดายและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการชูนวัตกรรมเครื่องซักผ้าและตู้เย็นใหม่ในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในความทุ่มเทด้านนวัตกรรมที่เราภูมิใจนำเสนอเช่นกัน”
การเปิดตัวเครื่องซักผ้าและตู้เย็นกับนวัตกรรมอัพเกรดใหม่นี้ถือเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องซักผ้าที่แอลจีครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 มายาวนานกว่า 26 ปี ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 34.9% และยังคงเป็นผู้นำตลาดตู้เย็นพรีเมียม โดยเฉพาะตู้เย็น Side by Side ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 27.7% แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์และการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของแอลจี
เครื่องซักผ้านวัตกรรมอัพเกรดใหม่: ขีดสุดแห่งเทคโนโลยี AI เพื่อการดูแลผ้าที่ชาญฉลาดและถูกสุขอนามัย
แอลจีนําเสนอเครื่องซักผ้าใหม่หลากหลายรุ่นที่มาพร้อมนวัตกรรม AI เพื่อการดูแลผ้าอย่างเหนือชั้น
- เครื่องซักและอบผ้า LG WashTower รุ่นความจุ 25 และ 20 กิโลกรัม พร้อมนวัตกรรมที่อัพเกรดยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI DD 2.0 ที่สามารถตรวจจับน้ำหนักผ้า ความนุ่ม ระดับความสกปรกได้อย่างอัจฉริยะ เพื่อเลือกรูปแบบการซักที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ พร้อมแผงควบคุมรวม Center Panel ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
- เครื่องซักผ้าฝาหน้า LG Front Load ไม่เพียงมาพร้อม AI DD 2.0 แต่ยังเพิ่มความจุถังซักให้มากยิ่งขึ้นตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ต้องการซักผ้าปริมาณมากในคราวเดียว พร้อมจอแสดงผล LCD ที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย รวมไปถึง ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ ezDispense
- เครื่องซักผ้าฝาบน LG New AI DD Top Load พร้อมเทคโนโลยี AI DD ระบบถนอมผ้าอัจฉริยะผ่านโปรแกรม AI Wash ที่สามารถระบุรูปแบบการซักที่เหมาะสมกับประเภทเนื้อผ้าและน้ำหนักผ้าได้อย่างแม่นยำ ระบบจ่ายน้ำยาอัตโนมัติหรือ ezDispense และดีไซน์ Easy Unload ที่ปรับขอบเครื่องซักผ้าด้านหน้าให้เอียงลง เพื่อการหยิบผ้าออกจากถังที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ยิ่งไปกว่านั้น เครื่องซักผ้าทุกรุ่นในไลน์อัพใหม่นี้ยังมาพร้อมเทคโนโลยี TurboWash ที่ช่วยทำความสะอาดผ้าปริมาณมากได้ในเวลาเพียง 30-39 นาที เทคโนโลยีขจัดสารก่อภูมิแพ้เพื่อความสะอาดและสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว และยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ ให้ควบคุมการใช้งานและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วผ่านสมาร์ทโฟน
ตู้เย็นอัพเกรดใหม่: นวัตกรรมเพื่อความสดใหม่ จัดเก็บอย่างลงตัว และยกระดับประสบการณ์ในครัว
แอลจีเปิดตัวตู้เย็นไลน์อัพใหม่ที่มุ่งเน้นการมอบความสดใหม่ของวัตถุดิบและประสบการณ์การใช้งานที่เหนือระดับ
- พร้อมขยายความเป็นผู้นำตลาดตู้เย็นพรีเมียม ที่ปัจจุบันแอลจีครองส่วนแบ่งตลาดตู้เย็น Side by Side เป็นอันดับ 1 ถึง 27.7% ในปีหน้าพร้อมขยายส่วนแบ่งตลาดตู้เย็น Multi-Door ด้วยตู้เย็น InstaView Multi-Door ให้คุณมองเห็นสิ่งของด้านในได้ง่ายๆ เพียงเคาะสองครั้ง โดยไม่ต้องเปิดประตูตู้ ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาความเย็น ชูเทคโนโลยี LG Ice Solution ที่มาพร้อม Water Purifier สามารถกรองน้ำได้ภายในตู้เย็น พร้อมระบบกรองน้ำ 3 ขั้นตอน และ Slim Spaceplus Ice System เอกสิทธิ์เฉพาะ LG ช่องทำน้ำแข็งภายในประตูตู้เย็นที่ไม่รบกวนพื้นที่จัดเก็บอาหาร และ UVnano™ช่วยขจัดแบคทีเรียในท่อจ่ายน้ำ ตู้เย็น InstaView รุ่นใหม่นี้ ยังโดดเด่นด้วยความจุของช่องแช่เย็นที่เพิ่มมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่นิยมจัดเก็บวัตถุดิบปริมาณมากได้อย่างลงตัว
- ตู้เย็น2 ประตู ทั้งแบบ Top Freezer (ช่องแช่แข็งด้านบน) และ Bottom Freezer (ช่องแช่แข็งด้านล่าง) ที่มาพร้อม Auto Ice Maker โดดเด่นด้วยระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติที่สามารถรังสรรค์น้ำแข็งได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ตู้เย็นแอลจีทุกรุ่นที่เปิดตัวในครั้งนี้ยังมีฟีเจอร์รักษาความเย็นเพื่อความสดใหม่ของวัตถุดิบ ทั้ง Linear Cooling™ และ Door Cooling+™ ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิให้คงที่และเย็นรวดเร็วทั่วถึง เทคโนโลยีกำจัดแบคทีเรียและกลิ่นอับ และการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน LG ThinQ เพื่อการควบคุมและตรวจสอบสถานะได้อย่างง่ายดาย
คุณจีน่า-จินาภรณ์ พุ่มศิริ จากเพจ JudgeBaan ร่วมแบ่งปันเคล็ดลับการจัดระเบียบบ้านอย่างยั่งยืน ภายในกิจกรรมเวิร์กช็อป “A Life that’s Truly Good เพราะชีวิตดีๆ เริ่มที่บ้าน”
ภายในงาน แอลจียังชวนกูรูนักจัดระเบียบบ้าน คุณจีน่า-จินาภรณ์ พุ่มศิริ จากเพจ JudgeBaan มาร่วมแบ่งปันเคล็ดลับการจัดระเบียบบ้านอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรอบด้าน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแอลจีและเทรนด์ผู้บริโภคที่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
สำหรับผู้ที่สนใจเครื่องซักผ้าและตู้เย็นไลน์อัพใหม่จากแอลจี สามารถซื้อสินค้าได้ทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเว็บไซต์ www.lg.com/th และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์หรือติดต่อศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2057-5757 พร้อมทั้งสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ จากแอลจีได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ LG Global และอินสตาแกรม lg_thailand
