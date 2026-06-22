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แอลจี ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Life’s Good.” ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงาน “ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG”
สร้างปรากฏการณ์นักวิ่งเกือบหมื่น พร้อมสานฝันเยาวชนจากจุดสตาร์ทสู่เส้นชัย
กรุงเทพฯ, 22 มิถุนายน 2569 — บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลกและแบรนด์ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของการแข่งขันวิ่งมาตรฐานระดับสากล "ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG" ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสมาคมก้าวท้าใจ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เปลี่ยนแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางเมืองให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสุขภาพ และสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานทั้งในสนามแข่งขันจริงและผ่านระบบ Virtual Run ได้เกือบ 10,000 คน สะท้อนวิสัยทัศน์ ‘Life’s Good.’ ที่แอลจีมุ่งหวังให้เทคโนโลยีล้ำสมัย ไลฟ์สไตล์ และการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง สามารถดำเนินควบคู่กันไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ
จากความมุ่งมั่น สู่คลื่นมหาชนคนรักสุขภาพบนเส้นทางประวัติศาสตร์
ความพิเศษที่โดดเด่นของงานในปีนี้ คือกระแสตอบรับอันล้นหลามจากนักวิ่งทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักวิ่งอีลีทระดับแนวหน้าของประเทศ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ตลอดจนกลุ่มครอบครัวและนักวิ่งหน้าใหม่ที่ตั้งใจมาพิสูจน์ขีดจำกัดของตนเอง ภาพคลื่นมหาชนเกือบหมื่นชีวิตที่มารวมตัวกันตั้งแต่เช้ามืด เพื่อร่วมวิ่งผ่านเส้นทางประวัติศาสตร์และแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพมหานคร อาทิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย โลหะปราสาท และสะพานพระราม 8 ถือเป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จอันงดงามจากความร่วมมือระหว่างแอลจีกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มุ่งยกระดับงานวิ่งนี้ให้เป็นมากกว่าการแข่งขัน สู่การเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ในการสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนและเท่าเทียม
ถ่ายทอดแนวคิด ‘Life’s Good.’ ผ่านประสบการณ์จริงที่ LG Experience Booth
เพื่อมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค แอลจีได้นำเสนอความอัจฉริยะของเทคโนโลยีภายใต้แนวคิด ‘Affectionate Intelligence’ หรือ ความอัจฉริยะที่มีเสน่ห์ ผ่านการเนรมิต LG Experience Booth ที่บูรณาการนวัตกรรมล้ำสมัยเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว พื้นที่ดังกล่าวถูกออกแบบเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบ "Journey Experience" โดยจำลองเส้นทางแห่งความมุ่งมั่นตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงเส้นชัย Start - Stop - Experience - Play - Share - Finish เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและส่งมอบประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในทุกช่วงเวลา ภายในบูธประกอบด้วยโซนไฮไลต์ที่น่าสนใจ ได้แก่
· K-Tech Display Zone: การจัดแสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและระบบปรับอากาศอัจฉริยะ ที่สะท้อนการผสานนวัตกรรมเข้ากับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ เพื่อตอบโจทย์การจัดการสมาร์ตโฮมอย่างเป็นรูปธรรม
· ThinQ AI Experience Zone: พื้นที่เปิดประสบการณ์ให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและทดลองใช้งานเทคโนโลยี AI ของแอลจีในสถานการณ์จำลองจริง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้
· Experience Zone (XBOOM): พื้นที่แห่งการส่งต่อพลังบวก ที่ช่วยสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน สอดรับกับความมีชีวิตชีวาของงานแข่งขันวิ่ง
· LG AI x Seoul Photo Zone: การผสานภาพทิวทัศน์และแลนด์มาร์กของกรุงโซล (Korean Scenery Background) เข้ากับงานดีไซน์และเทคโนโลยี AI เพื่อมอบประสบการณ์ถ่ายภาพรูปแบบใหม่ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการแชร์บนโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยขยายฐานการรับรู้ของแบรนด์สู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การออกแบบบูธในครั้งนี้จึงไม่เพียงนำเสนอเทคโนโลยี แต่ยังถ่ายทอดปรัชญา “Life’s Good.” ผ่านประสบการณ์จริง สะท้อนบทบาทของแอลจีในการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันในทุกมิติ และในทุกช่วงของการเดินทางของผู้บริโภค
อุ่นเครื่องด้วยแรงบันดาลใจ ส่งต่อโอกาสให้เยาวชนมูลนิธิบ้านนกขมิ้น
เพราะจุดสตาร์ทที่แข็งแกร่งเกิดจากการเตรียมความพร้อมและการแบ่งปัน แอลจีจึงได้จัดกิจกรรม "Training Camp by Coach Deaw" ณ สนามกีฬา UTK Stadium เมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิ่งก่อนลงสนามจริง ไฮไลต์สำคัญที่เติมเต็มความหมายให้กับกิจกรรมนี้ คือการมอบโอกาสให้น้องๆ เยาวชนจากมูลนิธิบ้านนกขมิ้น จำนวน 9 คน ให้ได้มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การฝึกซ้อมระดับมืออาชีพ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจาก โค้ชเดี่ยว-ปฏิการ เพชรศรีชา รวมถึงทีมผู้บริหาร พนักงานแอลจี และอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพที่มาร่วมวิ่งเคียงข้างเพื่อส่งต่อกำลังใจ ในโอกาสเดียวกันนี้ แอลจียังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 169,760 บาท ให้แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กิจกรรมดังกล่าวจึงไม่ใช่เพียงการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย แต่คือการผสานพันธกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการดูแลสังคม เพื่อจุดประกายความฝันและสร้างรากฐานการเติบโตที่แข็งแรงทั้งกายและใจ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอลจีในการส่งมอบชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคมอย่างยั่งยืน
โดย นายซองฮัน จอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ว่า "แอลจีมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นปรากฏการณ์รวมพลังคนรักสุขภาพนับหมื่นคนในงานก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG ความสำเร็จจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่าคนไทยตื่นตัวและพร้อมที่จะก้าวออกมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ทำให้งานนี้มีคุณค่าเหนือกว่าการเป็นเพียงเวทีแข่งขันวิ่ง คือโอกาสที่เราได้ร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ จากมูลนิธิบ้านนกขมิ้นผ่านกิจกรรม Training Camp ภาพความประทับใจดังกล่าวตอกย้ำให้เราเชื่อมั่นว่า การปลูกฝังรากฐานสุขภาพและพลังใจที่ดีให้กับเยาวชน คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนที่สุด ทั้งนี้ แอลจีจะยังคงเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการส่งมอบนวัตกรรมระดับโลก ควบคู่ไปกับการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้คนไทยก้าวข้ามทุกขีดจำกัด เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งสุขภาวะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการมีชีวิตที่ดี หรือ 'Life’s Good.' ได้อย่างแท้จริง"
ก้าวท้าใจ 10K Thailand Championship 2026 Presented by LG จึงปิดฉากลงด้วยความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เพียงสถิติเวลาที่ถูกทำลาย แต่คือสถิติของรอยยิ้ม แรงบันดาลใจ และสุขภาพที่ดี ที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ ซึ่งแอลจีจะยังคงเดินหน้าสานต่อความมุ่งมั่นนี้ เพื่อเป็นพลังบวกในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ Life’s Good ในทุกมิติต่อไป
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