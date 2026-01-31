About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG DUALCOOL AI Air

LG DUALCOOL AI Air

SEQ24B
front view
มุมมองด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ LG 12000 BTU DUALCOOL AI Air {SEQ13A}
มุมมองด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ LG ที่มีใบพัดด้านล่างเปิดอยู่
ภาพประกอบเทคโนโลยี LG AI Air ในห้องนั่งเล่นที่มีเครื่องปรับอากาศติดผนัง ระบบจะปรับการไหลเวียนของอากาศโดยการตรวจจับอุณหภูมิห้องและตำแหน่งของผู้ใช้ ข้อความประกอบระบุว่า: 'AI Air พร้อมเซ็นเซอร์เรดาร์: AI Air ตรวจจับอุณหภูมิห้องและปรับการไหลเวียนของอากาศตามตำแหน่งของคุณเพื่อความสบาย'
เครื่องปรับอากาศ LG Dual Vane แสดงอยู่ในห้องนั่งเล่น ลมเย็นไหลขึ้นด้านบนทางด้านซ้าย ข้อความประกอบระบุว่า: 'DUAL Vane กระจายลมขึ้นหรือลง ไกลขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อความสบายที่เหมาะสมในทุกฤดูกาล'
เครื่องปรับอากาศ LG พร้อมคุณสมบัติ Proactive Energy Control สมาร์ทโฟนแสดงกราฟพลังงานพร้อมคำเตือนสีแดง ซึ่งจัดการความเย็นและขีดจำกัด ข้อความ: 'การควบคุมพลังงานเชิงรุก การควบคุมอัจฉริยะช่วยจัดการความเย็นและกำหนดขีดจำกัดพลังงาน'
รูปภาพแสดงคุณสมบัติ All Cleaning ของเครื่องปรับอากาศ LG ภาพนี้เน้นให้เห็นถึงขั้นตอนการทำความสะอาดภายใน โดยภาพระยะใกล้แสดงให้เห็นคราบสกปรกและเชื้อโรคที่ถูกกำจัดออกไป ข้อความระบุว่า 'การทำความสะอาดทั้งหมด การบำรุงรักษาทำได้ง่ายด้วย LG ThinQ แม้กระทั่งในบริเวณที่เข้าถึงยาก'
ห้องนั่งเล่นทันสมัยพร้อมเครื่องปรับอากาศ LG บนผนัง
เครื่องปรับอากาศ LG ai พร้อมใบพัดเปิดแสดงอุณหภูมิ 18°C
มุมมองด้านหน้าซ้ายมุมต่ำของเครื่องปรับอากาศ LG ai
มุมมองด้านหน้าซ้ายมุมต่ำของเครื่องปรับอากาศ LG ai พร้อมใบพัดเปิดด้านล่าง
มุมมองด้านบน-ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ LG ai พร้อมแผงด้านบนและตะแกรงที่มองเห็นได้
front view
มุมมองด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ LG 12000 BTU DUALCOOL AI Air {SEQ13A}
มุมมองด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ LG ที่มีใบพัดด้านล่างเปิดอยู่
ภาพประกอบเทคโนโลยี LG AI Air ในห้องนั่งเล่นที่มีเครื่องปรับอากาศติดผนัง ระบบจะปรับการไหลเวียนของอากาศโดยการตรวจจับอุณหภูมิห้องและตำแหน่งของผู้ใช้ ข้อความประกอบระบุว่า: 'AI Air พร้อมเซ็นเซอร์เรดาร์: AI Air ตรวจจับอุณหภูมิห้องและปรับการไหลเวียนของอากาศตามตำแหน่งของคุณเพื่อความสบาย'
เครื่องปรับอากาศ LG Dual Vane แสดงอยู่ในห้องนั่งเล่น ลมเย็นไหลขึ้นด้านบนทางด้านซ้าย ข้อความประกอบระบุว่า: 'DUAL Vane กระจายลมขึ้นหรือลง ไกลขึ้นและเร็วขึ้น เพื่อความสบายที่เหมาะสมในทุกฤดูกาล'
เครื่องปรับอากาศ LG พร้อมคุณสมบัติ Proactive Energy Control สมาร์ทโฟนแสดงกราฟพลังงานพร้อมคำเตือนสีแดง ซึ่งจัดการความเย็นและขีดจำกัด ข้อความ: 'การควบคุมพลังงานเชิงรุก การควบคุมอัจฉริยะช่วยจัดการความเย็นและกำหนดขีดจำกัดพลังงาน'
รูปภาพแสดงคุณสมบัติ All Cleaning ของเครื่องปรับอากาศ LG ภาพนี้เน้นให้เห็นถึงขั้นตอนการทำความสะอาดภายใน โดยภาพระยะใกล้แสดงให้เห็นคราบสกปรกและเชื้อโรคที่ถูกกำจัดออกไป ข้อความระบุว่า 'การทำความสะอาดทั้งหมด การบำรุงรักษาทำได้ง่ายด้วย LG ThinQ แม้กระทั่งในบริเวณที่เข้าถึงยาก'
ห้องนั่งเล่นทันสมัยพร้อมเครื่องปรับอากาศ LG บนผนัง
เครื่องปรับอากาศ LG ai พร้อมใบพัดเปิดแสดงอุณหภูมิ 18°C
มุมมองด้านหน้าซ้ายมุมต่ำของเครื่องปรับอากาศ LG ai
มุมมองด้านหน้าซ้ายมุมต่ำของเครื่องปรับอากาศ LG ai พร้อมใบพัดเปิดด้านล่าง
มุมมองด้านบน-ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศ LG ai พร้อมแผงด้านบนและตะแกรงที่มองเห็นได้

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • AI Air ทำความเย็นแบบอัจฉริยะ ปรับให้เข้ากับทุกอิริยาบท
  • DUAL Vane ปล่อยลมได้ไกล เย็นเร็ว ลมไม่โดนตัว
  • Soft Air ให้คุณรู้สึกสบาย ส่งลมเย็นไม่โดนตัว
  • Comfort Humidity ควบคุมความชื้นอัตโนมัติ
  • Total Air Care มั่นใจด้วยระบบอากาศสะอาด แบบครบวงจร
เพิ่มเติม
LG Subscribe™ service logo

LG Subscribe™ service logo

LG has Everything

LG home appliances including TV, refrigerator, washer, and air solution devices

Good Product

ครบเครื่องคุณภาพ

พบกับสินค้าหลากหลายจาก LG

Monthly calendar, coins, and appliances symbolizing affordable subscription plans

Good Price

จ่ายคุ้ม

คุ้มทุกเดือน ไม่ต้องจ่ายก้อนใหญ่

LG care experts providing in-home appliance maintenance service

Good Care

คุ้มครองครบ

มั่นใจได้ยาวนาน กับบริการโดยผู้เชี่ยวชาญจาก LG

*ภาพสินค้าใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดอาจแตกต่างจากสินค้าจริง

*วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสาธิตเท่านั้น รายละเอียดบริการและขั้นตอนอาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม

*ค่าบริการและระยะเวลา Subscribe แตกต่างกันไปตามประเภทสินค้า

*รายละเอียดบริการ Subscribe และค่าบริการ จะแตกต่างกันตามประเภทสินค้าและเงื่อนไขสัญญา

*กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังคงเป็นของบริษัทตลอดระยะเวลาสัญญา โดยมีระยะเวลาสัญญาขั้นต่ำ 5 ปี

*การให้บริการเปลี่ยนอะไหล่ และการให้บริการดูแลถึงบ้าน อาจแตกต่างกันตามประเภทสินค้า

*การรับประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสัญญา และครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ Subscribe เท่านั้น โดยจะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน

*การยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดอาจมีค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โลโก้ iF Design Award 2025 แสดงถึงรางวัลด้านการออกแบบ

iF Design Award

LG DUALCOOL ชนะรางวัล iF Design Award 2025 

โลโก้ IDEA พร้อมข้อความ 'Finalist 2024' ซึ่งแสดงถึงรางวัลการออกแบบ

IDEA Award

ผู้เข้ารอบสุดท้ายรางวัล IDEA ประจำปี 2024

โลโก้ Red Dot Winner 2024 สื่อถึงความเป็นเลิศด้านการออกแบบ

The Red Dot

LG DUALCOOL ผู้ชนะรางวัล Red Dot ประจำปี 2024 ในประเภท 'เทคโนโลยีการทำความร้อนและปรับอากาศ'

AI AirDUAL VaneProactive energy controlAll Cleaning
เครื่องปรับอากาศติดผนังของ LG พร้อมการเลื่อนวิดีโอเพื่อเน้นย้ำดีไซน์ที่เพรียวบางและการแสดงอุณหภูมิ 18°C

ระบบทำความเย็นอัจฉริยะที่ปรับจูนมาอย่างยอดเยี่ยม

ภาพเคลื่อนไหวของเครื่องปรับอากาศ LG ที่แสดงฟังก์ชัน AI Air ที่ปรับการไหลเวียนของอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้

AI Air

ภาพเคลื่อนไหวของเครื่องปรับอากาศ LG ที่แสดงฟังก์ชัน Dual Vane เพื่อการควบคุมการไหลเวียนของอากาศที่แม่นยำ

DUAL Vane

ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงฟังก์ชัน kW Manager ของเครื่องปรับอากาศ LG บนสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมการใช้พลังงาน

Proactive energy control

การแสดงภาพเทคโนโลยีการทำความสะอาดทั้งหมดในเครื่องปรับอากาศ โดยแสดงกระบวนการทำความสะอาดตัวเองด้วยกระแสลมสีน้ำเงิน

All Cleaning

AI Air

AI นำความสะดวกสบายที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

ตั้งค่าตำแหน่งของคุณใน LG ThinQ™ และ AI Air1) จะตรวจสอบอุณหภูมิภายในเพื่อปรับการไหลเวียนของอากาศให้มีความสบายสูงสุด

แอร์ LG มีระบบ AI Air ที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิห้องและตำแหน่งคน ช่วยปรับการไหลเวียนอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว้

Soft Air

ลมอ่อนๆ ที่ปรับตามความต้องการของคุณ

ลมอ่อน2) จะเปลี่ยนเป็นลมพัดทางอ้อมเมื่อถึงอุณหภูมิที่คุณต้องการ ทำให้คุณรู้สึกสบายตัวและไม่หนาวเกินไป

DUAL Vane

ทิศทางลมที่เหมาะสม ให้ความสบายในทุกอุณหภูมิ

ใบพัดคู่กระจายลมขึ้นหรือลงได้ไกลและเร็วขึ้น4) เพื่อความสบายที่เหมาะสมในทุกฤดูกาล

เครื่องปรับอากาศ LG ที่มีเทคโนโลยีใบพัดคู่ช่วยควบคุมทิศทางลมเพื่อประสิทธิภาพการทำความเย็นและทำความร้อนที่ดีขึ้น

กระแสลมที่ไหลผ่านได้ไกลขึ้น

ลมเย็นจะพัดผ่านตัวคุณจากทั่วห้องด้วยระยะส่งลม 22 เมตร ซึ่งยาวกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 22%5)

Quicker cooling

ใบพัดคู่จะส่งลมเย็นขึ้นด้านบนเพื่อให้เย็นเร็วขึ้น 23%4) โดยไม่รู้สึกมีลมโกรก

Comfort Humidity Control

สัมผัสความสบายด้วยความชื้นที่เหมาะสม

อากาศไม่ชื้นหรือแห้งจนเกินไป การควบคุมความชื้นเพื่อความสบาย6) ช่วยรักษาระดับความชื้นที่สบายให้ได้ตามอุณหภูมิที่คุณต้องการ

เครื่องปรับอากาศ LG ที่มีระบบควบคุมความชื้นแบบสบาย ช่วยปรับการไหลเวียนของอากาศ ทำงานหนักที่ความชื้น 80% และผ่อนคลายที่ 60%
ผู้คนนอนหลับอย่างสบายใจด้วยเครื่องปรับอากาศ LG ที่มีตัวตั้งเวลาปิดเครื่องและปรับความเย็นได้เองในเวลากลางคืน

Sleep+

โหมดการนอนหลับที่ปรับแต่งตามกิจวัตรประจำวันของคุณ

ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง+7) เรียนรู้อุณหภูมิและการไหลเวียนของอากาศที่คุณต้องการเพื่อโหมดการนอนหลับที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายตลอดคืน

All Cleaning

ช่วยให้คุณอุ่นใจด้วยการทำความสะอาดตัวเองทั้งหมด

การบำรุงรักษาที่ง่ายดายเพียงแค่แตะเบาๆ ด้วย LG ThinQ10) เข้าถึงได้แม้ในบริเวณที่เข้าถึงยาก

เครื่องปรับอากาศ LG พร้อมคุณสมบัติ All Cleaning ช่วยทำความสะอาดและทำให้ภายในเครื่องแห้งก่อนจัดเก็บในระยะยาวในฤดูหนาว

Auto Clean+

เป่าตัวแลกเปลี่ยนความร้อนให้แห้งโดยอัตโนมัติหลังใช้งาน

Auto Clean+11) เปิดใช้งานหลังใช้งาน โดยเป่าลมเพื่อขจัดความชื้น ทำงานได้นานถึง 20 นาที โดยปรับระดับเสียงเพื่อให้แห้งเร็วขึ้นหรือทำงานเงียบขึ้น

Freeze Cleaning

รักษาพื้นที่ที่เข้าถึงยากให้ทำความสะอาดได้ง่าย

โหมด Freeze Cleaning12） ช่วยให้การทำความสะอาดภายในเครื่องปรับอากาศเป็นเรื่องง่าย น้ำแข็งที่ละลายจะช่วยชะล้างมลพิษที่สกปรกออกไป ลดแบคทีเรียที่เป็นอันตรายเพื่อให้บ้านสดชื่นขึ้น

Smart air care

การใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเริ่มต้นด้วย LG ThinQ™

ควบคุมเครื่องปรับอากาศของคุณและรับการแจ้งเตือนล่าสุดบน LG ThinQ™ ที่สะดวกสบาย 15）

ควบคุมง่ายๆ ด้วยผู้ช่วยเสียง

บอกสิ่งที่คุณต้องการกับลำโพง AI เพียงแค่พูดว่า "เปิด/ปิด" ลำโพง AI จะฟังเสียง แล้วเครื่องปรับอากาศจะตอบสนอง

เชื่อมต่อและควบคุมจากทุกที่

LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศของคุณได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน เริ่มต้นได้ง่ายๆ เพียงแตะ

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

LG ThinQ™ คอยดูแลเครื่องปรับอากาศของคุณ ช่วยให้คุณติดตามการใช้พลังงานและจัดการการบำรุงรักษาประจำวันได้อย่างง่ายดาย

ไอคอนควบคุมด้วยเสียง
ไอคอนรีโมทคอนโทรล
ไอคอนการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์
ผู้ชายในสำนักงานที่บ้านพร้อมเครื่องปรับอากาศ LG ที่เชื่อมต่อกับลำโพง AI เพื่อควบคุมด้วยเสียง
ผู้ชายสองคนกำลังใช้แอป LG ThinQ บนสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ โดยปรับอุณหภูมิและความชื้น
ผู้หญิงกำลังใช้แอป LG ThinQ พร้อม kW Manager เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานและดูกราฟการใช้พลังงานบนโทรศัพท์ของเธอ
ผู้ชายในสำนักงานที่บ้านพร้อมเครื่องปรับอากาศ LG ที่เชื่อมต่อกับลำโพง AI เพื่อควบคุมด้วยเสียง

ควบคุมง่ายๆ ด้วยผู้ช่วยเสียง

บอกสิ่งที่คุณต้องการกับลำโพง AI เพียงแค่พูดว่า "เปิด/ปิด" ลำโพง AI จะฟังเสียง แล้วเครื่องปรับอากาศจะตอบสนอง

ผู้ชายสองคนกำลังใช้แอป LG ThinQ บนสมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ โดยปรับอุณหภูมิและความชื้น

เชื่อมต่อและควบคุมจากทุกที่

LG ThinQ™ ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องปรับอากาศของคุณได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน เริ่มต้นได้ง่ายๆ เพียงแตะ

ผู้หญิงกำลังใช้แอป LG ThinQ พร้อม kW Manager เพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานและดูกราฟการใช้พลังงานบนโทรศัพท์ของเธอ

การบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ

LG ThinQ™ คอยดูแลเครื่องปรับอากาศของคุณ ช่วยให้คุณติดตามการใช้พลังงานและจัดการการบำรุงรักษาประจำวันได้อย่างง่ายดาย

ระยะเวลาการรับประกันของ LG 5 ปีค่าแรง 5 ปี อะไหล่ 10 ปี คอมเพรสเซอร์

1) AI Air

- AI Air สามารถควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ ได้

- AI Air สามารถใช้งานได้ทั้งในโหมดทำความเย็นและทำความร้อน

- ขณะใช้งาน AI Air ความเร็วพัดลมและทิศทางลมจะปรับโดยอัตโนมัติตามสถานการณ์ และ AI Air จะปิดเมื่อทิศทางลมเปลี่ยน

- ก่อนใช้งาน AI Air ขอแนะนำให้ถ่ายภาพพื้นที่ด้วย LG ThinQ หรือกำหนดตำแหน่งของเครื่องปรับอากาศและผู้อยู่อาศัยในห้อง

- เมื่อเปิดใช้งาน AI Air เซ็นเซอร์เรดาร์จะตรวจจับตำแหน่งของผู้อยู่อาศัยและเปิดใช้งานการไหลเวียนของอากาศโดยตรง/โดยอ้อมโดยอัตโนมัติ

- ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์เรดาร์สูงสุด 5 เมตร และอาจมีความแตกต่างในระยะการตรวจจับขึ้นอยู่กับการติดตั้งและสภาพแวดล้อมการใช้งานของผลิตภัณฑ์

 

2) ลมอ่อน

- ในโหมดลมอ่อน ช่องระบายอากาศด้านล่างจะปิด และช่องระบายอากาศด้านหน้าจะทำหน้าที่ให้ลมไหลเวียนโดยอ้อม

- คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะในโหมด Cool/Fan/AI Air เท่านั้น

- เมื่อใช้งานในโหมด AI Air ฟังก์ชันลมอ่อนจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมในห้อง

- หากต้องการใช้ฟังก์ชันลมอ่อนเพียงอย่างเดียว สามารถเปิดใช้งานด้วยตนเองโดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ

- สามารถตั้งค่าอุณหภูมิของลมไหลเวียนบน LG ThinQ ได้เฉพาะเมื่อใช้โหมดลมอ่อนเท่านั้น ไม่ใช่ระหว่างโหมด AI Air

- เมื่อใช้โหมดลมอ่อนเท่านั้น อุณหภูมิห้องต่ำสุดที่สามารถตั้งค่าได้คือ 24°C

 

4)DUAL Vane

-วันที่ 2023.10

-เงื่อนไขการทดสอบ: ห้องทดสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเครื่องปรับอากาศ LG ขนาด 20.9㎡/ 50.1㎥ โหมดเจ็ต อุณหภูมิภายในห้อง (33±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ ในโหมดทำความเย็น อุณหภูมิภายในห้อง (12±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ ในโหมดทำความร้อน

-วิธีทดสอบ: การวัดเวลาที่จำเป็นในการลด 5℃ (เพื่อทำความเย็น)/เพิ่มขึ้น 5℃ (เพื่อทำความร้อน) จากอุณหภูมิห้องเฉลี่ยเริ่มต้น

-รุ่นทดสอบ: S3-M12KL2MB (แพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG - ใบพัดเดี่ยว), S3-M121L1C0 (แพลตฟอร์มใหม่ของ LG - DUAL ใบพัด)

-ผลการทดสอบ: แพลตฟอร์มใหม่ของ LG (ใบพัดคู่) มีความเร็วในโหมดทำความเย็นเร็วขึ้นถึง 23% และในโหมดทำความร้อนเร็วขึ้น 6% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG (ใบพัดเดี่ยว) ตามเงื่อนไขการทดสอบ

-ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานจริง

 

3)DUAL Vane

-วันที่ 2023.10

-เงื่อนไขการทดสอบ: ห้องทดสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเครื่องปรับอากาศ LG ขนาด 20.9㎡/ 50.1㎥ โหมดเจ็ต อุณหภูมิภายในห้อง (33±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ ในโหมดทำความเย็น อุณหภูมิภายในห้อง (12±0.3)℃/ RH (60±5)% อุณหภูมิภายนอกห้อง (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ ในโหมดทำความร้อน

-วิธีทดสอบ: การวัดเวลาที่จำเป็นในการลด 5℃ (เพื่อทำความเย็น)/เพิ่มขึ้น 5℃ (เพื่อทำความร้อน) จากอุณหภูมิห้องเฉลี่ยเริ่มต้น

-รุ่นทดสอบ: S3-M12KL2MB (แพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG - ใบพัดเดี่ยว), S3-M121L1C0 (แพลตฟอร์มใหม่ของ LG - DUAL ใบพัด)

-ผลการทดสอบ: แพลตฟอร์มใหม่ของ LG (ใบพัดคู่) มีความเร็วในโหมดทำความเย็นเร็วขึ้นถึง 23% และในโหมดทำความร้อนเร็วขึ้น 6% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG (ใบพัดเดี่ยว) ตามเงื่อนไขการทดสอบ

-ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานจริง

 

4)ยาวขึ้น 22%

-วันที่ 6/2023 ผลการวัดในศูนย์ R&D เครื่องปรับอากาศ LG

-เงื่อนไขการทดสอบ: ความสูงในการติดตั้งผลิตภัณฑ์ 1.8 ม. การไหลของอากาศในโหมดเจ็ต มุมใบพัด P1

-วิธีการทดสอบ: การใช้หัววัดการไหลของอากาศ การวัดจะดำเนินการทุกๆ 0.2 ม. จากความสูง 0.1 ม. ถึง 1.7 ม. ระยะการไหลของอากาศสูงสุดจะถูกกำหนดโดยการวัดความเร็วการไหลของอากาศเป็นเวลา 180 วินาทีในแต่ละจุด โดยพิจารณาว่าการไหลของอากาศจะถึงแล้วหากความเร็วเกิน 0.25 ม./วินาที นานกว่า 50% ของเวลา

-รุ่นการทดสอบ: S3-M121L1C0(แพลตฟอร์มใหม่ของ LG-ใบพัดคู่)

-ผลการทดสอบ: ภายใต้เงื่อนไขการทดสอบที่เสนอ ระยะการไหลของอากาศสูงสุดได้รับการยืนยันว่าเกิน 22 ม.

-ระยะการไหลของอากาศของแพลตฟอร์มก่อนหน้าของ LG-ใบพัดเดี่ยว (S3-W18KL33A) สูงถึง 18ม.

-ผลลัพธ์การทำงานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานจริง

 

5) การควบคุมความชื้นเพื่อความสบาย

- การไหลเวียนของอากาศจะเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน

- ฟังก์ชันนี้สามารถใช้งานได้ผ่านรีโมทคอนโทรลหรือ LG ThinQ

- ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการได้เท่านั้น (ความชื้นจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ)

 

6)Sleep Timer+

-Sleep Timer+ จะปรับอุณหภูมิโดยอัตโนมัติด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของคุณในขณะที่ขับรถในโหมดสลีป

-หากต้องการใช้ฟีเจอร์ Sleep Timer+ คุณต้องตั้งค่าเป็นครั้งแรกผ่าน LG ThinQ

-Sleep Timer+ ใช้ได้เฉพาะในโหมดทำความเย็นเท่านั้น

-ความแรงของการไหลเวียนอากาศจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติผ่านการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและสามารถปรับผ่าน LG ThinQ ได้

-ช่วงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ของ Sleep Timer+ คือ 22~28°C

 

7)kW Manager

- ฟังก์ชัน "kW Manager" สามารถใช้งานได้ในโหมดการทำงานทั้งหมด รวมถึงโหมดทำความเย็น โหมดลดความชื้น โหมดพักเครื่อง และโหมดเจ็ต ยกเว้นโหมดทำความร้อน

- ในช่วงเวลาที่กำหนด จะมีการตรวจสอบปริมาณไฟฟ้าที่สะสมไว้ และดำเนินการจำกัดประสิทธิภาพ (การใช้ไฟฟ้า) สำหรับช่วงเวลาที่เหลือ

- หากปริมาณไฟฟ้าที่สะสมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกินเวลาใช้งานประจำวัน จะมีการคำนวณปริมาณไฟฟ้าที่เหลือใหม่เป็นจำนวนวันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน

- ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ผ่าน LG ThinQ เท่านั้น

- หากปริมาณไฟฟ้าที่สะสมไว้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดเกินจำนวนเป้าหมาย ฟังก์ชันจะถูกปล่อยออกและเปลี่ยนเป็นโหมดการทำงานทั่วไปพร้อมการแจ้งเตือน LG ThinQ

 

8) การตรวจจับหน้าต่างเปิด

- การตั้งค่าเริ่มต้นจะปิดอยู่เมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันนี้สามารถตั้งค่าได้ผ่าน LG ThinQ เท่านั้น

- “การตรวจจับหน้าต่างเปิด” ใช้งานได้ในโหมดทำความเย็นและทำความร้อนเท่านั้น

- ฟังก์ชันนี้ทำงานโดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิห้องอย่างกะทันหันภายในระยะเวลาสั้นๆ (เมื่อตรวจพบว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1.5℃ หรือลดลง 2.5℃ ภายใน 5 นาที)

- เวลาทำงานของโหมดประหยัดพลังงานเริ่มต้นคือ 10 นาที และสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 60 นาทีผ่าน LG ThinQ

 

9) การทำความสะอาดทั้งหมด

- การทำความสะอาดทั้งหมดสามารถทำงานผ่าน LG ThinQ เท่านั้น

- เมื่อใช้ฟังก์ชันการทำความสะอาดทั้งหมด การสร้างน้ำควบแน่น การทำความสะอาดแบบแช่แข็ง และการทำความสะอาดอัตโนมัติ+ จะทำงานตามลำดับ

- รุ่นที่มีฟังก์ชัน UV จะมีไฟ LED UV เปิดใช้งานระหว่างการทำงานการทำความสะอาดทั้งหมด

- สามารถปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ได้โดยหยุดการทำงานหรือเปลี่ยนโหมด/การตั้งค่าโดยใช้รีโมทคอนโทรล

- ระยะเวลาการทำงานของฟังก์ชันการทำความสะอาดทั้งหมดอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการใช้งาน

 

10)Auto Clean+

-Auto Clean+ จะเริ่มฟังก์ชันการอบแห้งโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดการทำงานทำความเย็น และจะระบุด้วยสารตกค้างที่เหลืออยู่บนผลิตภัณฑ์

-Auto Clean+ สามารถทำงานในโหมดพัดลมได้นานถึง 20 นาทีโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานการทำงานทำความเย็นก่อนหน้า เพื่อช่วยขจัดความชื้นออกจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

-สภาพการอบแห้งภายในอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในอาคาร

-คุณสามารถเลือกความแรงของการไหลของอากาศผ่าน LG ThinQ เพื่อปรับการไหลของอากาศและเวลาในการอบแห้ง

-Auto Clean+ จะเปิดใช้งานเมื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

 

11) การทำความสะอาดด้วยการแช่แข็ง

-TÜV Rheinland Korea ยืนยันว่าโหมดการทำความสะอาดด้วยการแช่แข็งของเครื่องระเหยของเครื่องปรับอากาศ LG มีประสิทธิภาพในการลดแบคทีเรียตามผลการทดสอบในสภาวะการทดสอบที่เสนอ หมายเลขรายงาน KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230H9, KR237102, KR235J9N, KR23OGEG

-ผลการทดสอบนี้ได้รับรายงานการทดสอบและอัตราการลด Pseudomonas aeruginosa 99.0% จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมจริง

-สถาบันทดสอบ: TÜV Rheinland

-ช่วงเวลาทดสอบ: 04~05 2023

-รุ่นทดสอบ: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-แบคทีเรียที่ทดสอบ: สูงถึง ได้รับการยืนยันแล้วว่าอัตราการลดจำนวน "Pseudomonas aeruginosa" ได้ถึง 99.0%

-ฟังก์ชันนี้ใช้งานได้ผ่าน ThinQ เท่านั้น

-ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม เวลาการทำงานของโหมดทำความสะอาดแบบแช่แข็งอาจนานถึง 65 นาที

 

12)Plasmaster™ Ionizer++

 -The TÜV Rheinland has verified that the Plasmaster™ Ionizer++ removes up to 99.9% of adhering bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) in a test room of 30㎥. The model tested was SW09BAJWAN. The test did not measure the efficiency in removal of bacteria in the air conditioner, and the efficiency in removal of bacteria may differ from actual use conditions. 

 -Intertek has verified that the Plasmaster™ Ionizer++ removes up to 99.9% of adhering bacteria (Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa) in a test room of 30㎥. The model tested was SW09BAJWAN. The test did not measure the efficiency in removal of bacteria in the air conditioner, and the efficiency in removal of bacteria may differ from actual use conditions.

 

14)LG ThinQ

-LG SmartThinQ เปลี่ยนชื่อเป็น LG ThinQ แล้ว

-คุณสมบัติอัจฉริยะและผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยเสียงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศและรุ่น โปรดตรวจสอบกับผู้ค้าปลีกในพื้นที่ของคุณหรือ LG สำหรับความพร้อมให้บริการ

-Google และ Google Home เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

-Amazon, Alexa, Echo และโลโก้และเครื่องหมายการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc หรือบริษัทในเครือ

-ไม่รวมอุปกรณ์ลำโพงอัจฉริยะที่เปิดใช้งานด้วยเสียง

 

FAQ

การตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปรับอากาศของฉันคือเท่าไร?

เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศครั้งแรก ให้ตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ต่ำและใช้การตั้งค่าลมแรงเพื่อลดอุณหภูมิในห้องอย่างรวดเร็ว เมื่อห้องของคุณเย็นลงเพียงพอแล้ว อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 25℃ เพื่อรักษาความเย็นในบ้านและประหยัดพลังงาน

เทคโนโลยี DUAL Inverter Compressor™ ช่วยให้ทำความเย็นได้เร็วขึ้น 40%1) และประหยัดพลังงานได้มากถึง 70%2) เมื่อเทียบกับรุ่นที่ไม่มีอินเวอร์เตอร์

 

1) ตรวจยืนยันโดย TÜV: เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ของ LG (US-Q242K*) ทำความเย็นได้เร็วกว่าเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ของ LG (TS-H2465DAO) ถึง 40%

 

*อุณหภูมิเริ่มต้น (กลางแจ้ง 35℃, ภายใน 33℃), อุณหภูมิที่ตั้งไว้ (26℃)

2) ตรวจสอบโดย TÜV: เครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ของ LG (US-Q242K*) ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ของ LG (TS-H2465DAO) ถึง 70%

*อุณหภูมิเริ่มต้น (กลางแจ้ง 35℃, ภายใน 33℃), อุณหภูมิการตั้งค่า (26℃), เวลาในการทดสอบ (8 ชั่วโมง)

ความแตกต่างระหว่างเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์กับเครื่องปรับอากาศไม่ใช่อินเวอร์เตอร์คืออะไร?

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์

เครื่องปรับอากาศแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์มีคอมเพรสเซอร์ที่ทำงานด้วยความเร็วเท่ากันไม่ว่าอุณหภูมิภายในจะเป็นเท่าใด โดยจะปิดเครื่องเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการและเปิดเครื่องอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ทำงานโดยปรับความเร็วของคอมเพรสเซอร์ให้เร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและช้าลงเมื่ออุณหภูมิต่ำลง ซึ่งหมายความว่าเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงานได้มากกว่าเครื่องปรับอากาศแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์ และทำให้ทำความเย็นได้เร็วขึ้นและทำงานเงียบขึ้น

ฉันจะทำความสะอาดและจัดการเครื่องปรับอากาศได้อย่างไร?

หากต้องการลมที่สะอาดและประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ควรทำความสะอาดตัวกรองทุก ๆ สองสัปดาห์ ล้างแผ่นกรองอากาศเบื้องต้นด้วยน้ำอุ่นหรือใช้ผงซักฟอกที่เป็นกลางสำหรับสิ่งสกปรกที่ฝังแน่น หลังจากล้างด้วยน้ำแล้ว ให้เช็ดแผ่นกรองอากาศเบื้องต้นในที่ร่มและห่างจากแสงแดดโดยตรง ทำความสะอาดตัวกรองเสริม (แผ่นกรองอากาศละเอียด แผ่นกรองอากาศละเอียด แผ่นกรองอากาศสำหรับภูมิแพ้ ฯลฯ) ด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนนุ่ม แต่ห้ามทำความสะอาดด้วยน้ำ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน Auto Clean+1) เพื่อการจัดการเครื่องปรับอากาศที่สะดวกยิ่งขึ้น โดยจะเป่าอากาศภายในเครื่องปรับอากาศให้แห้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเครื่อง2)

 

1) การตั้งค่า Auto Clean+ เบื้องต้นต้องใช้แอป ThinQ หรือรีโมตคอนโทรล ตรวจสอบรายละเอียดในคู่มือที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์

2) เมื่อปิดผลิตภัณฑ์ เครื่องจะตั้งเวลาอบแห้งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามสภาวะการทำงาน เวลาในการอบแห้งอาจนานถึง 30 นาทีและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ฟังก์ชันนี้จะถูกตั้งค่าเป็นปิดเมื่อจัดส่งจากโรงงาน ฟังก์ชันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบคู่มือที่แนบมากับผลิตภัณฑ์เพื่อดูรายละเอียด

ฉันจะลดค่าไฟฟ้าขณะใช้เครื่องปรับอากาศได้อย่างไร?

คุณสามารถประหยัดพลังงานได้โดยการเลือกอุณหภูมิที่เหมาะสมเมื่อทำความเย็นและทำความร้อน และทำความสะอาดตัวกรองเป็นประจำเพื่อลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็น ขอแนะนำให้ตั้งค่าเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25℃ สำหรับการทำความเย็นและ 21℃ สำหรับการทำความร้อน นอกจากนี้ การใช้คุณสมบัติ kW Manager ของเครื่องปรับอากาศ LG จะช่วยให้คุณใช้พลังงานในปริมาณที่ต้องการได้ หากต้องการใช้คุณสมบัติ kW Manager จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ ThinQ และคุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับรุ่นที่รองรับคุณสมบัตินี้เท่านั้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์

ฉันจะติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างไร?

ในบรรดาเครื่องปรับอากาศประเภทต่างๆ วิศวกรมืออาชีพจะต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เนื่องจากกระบวนการติดตั้งต้องเจาะผนังเพื่อเชื่อมต่อเครื่องภายนอกและภายใน และต้องเดินสายไฟด้วย

เครื่องปรับอากาศ LG สามารถให้ความร้อนและความเย็นได้หรือไม่?

เครื่องปรับอากาศ LG มีทั้งฟังก์ชันทำความเย็นและทำความร้อน จึงสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี เครื่องปรับอากาศ LG ใช้เทคโนโลยีปั๊มความร้อนเพื่อให้ความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แอร์เงียบขนาดไหน?

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จึงทำงานเงียบกว่าเครื่องปรับอากาศแบบธรรมดาทั่วไปด้วยเทคโนโลยี DUAL Inverter Compressor™ ของ LG รุ่นที่ติดตั้งเทคโนโลยี DUAL Inverter Compressor™ ของ LG จะปรับเสียงรบกวนในการทำงานให้เหมาะสมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ ระดับเสียงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบคุณลักษณะด้านเสียงรบกวนของแต่ละรุ่นก่อนซื้อ โดยทั่วไป เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์จะทำงานเงียบกว่าเครื่องปรับอากาศแบบไม่มีอินเวอร์เตอร์

ประโยชน์ของใบพัดคู่มีอะไรบ้าง?

มอบความสบายสูงสุดในทุกฤดูกาล ใบพัดคู่ช่วยกระจายลมทั้งขึ้นและลงได้ไกลและเร็วกว่า ด้วยเทคโนโลยีเลียนแบบชีวภาพ ใบพัดคู่ที่ปรับมุมได้ 6 ระดับช่วยให้คุณควบคุมการไหลของอากาศได้ตามต้องการ

 

สามารถส่งลมแรงได้จากใบพัดด้านหน้าและด้านล่าง ใบพัดคู่สามารถส่งลมเย็นขึ้นได้เร็วกว่าถึง 23% โดยไม่รู้สึกอึดอัด และพัดลมอุ่นลงได้เร็วกว่าถึง 6% โดยไม่ทำให้ลมร้อนพัดผ่านโดยตรง

*วันที่ 10/10/2023 ห้องทดสอบสภาพแวดล้อมภายในบ้านเครื่องปรับอากาศ LG ขนาด 20.9㎡/ 50.1㎥ โหมดเจ็ต ค่า DB ในร่ม (33±0.3)℃/ RH (60±5)% ค่า DB กลางแจ้ง (35±0.3)℃/ RH (50±5)% 18℃ ในโหมดทำความเย็น ค่า DB ในร่ม (12±0.3)℃/ RH (60±5)% ค่า DB กลางแจ้ง (7±0.3)℃/ RH (87±5)% 30℃ ในโหมดทำความร้อน โดยวัดเวลาที่จำเป็นในการลด 5℃ (เพื่อทำความเย็น)/เพิ่มขึ้น 5℃ (เพื่อทำความร้อน) จากอุณหภูมิห้องเฉลี่ยเริ่มต้น *รุ่นทดสอบ: S3-M12KL2MB (แพลตฟอร์ม LG รุ่นก่อนหน้า - ใบพัดเดี่ยว), S3-M121L1C0 (แพลตฟอร์มใหม่ของ LG - ใบพัดคู่)

*ผลการทดสอบ: แพลตฟอร์มใหม่ของ LG (ใบพัดคู่) เร็วกว่าแพลตฟอร์ม LG รุ่นก่อนหน้า (ใบพัดเดี่ยว) ถึง 23% และเร็วกว่า 6% ในโหมดทำความร้อน ตามเงื่อนไขการทดสอบ

*ผลลัพธ์ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานจริง

พิมพ์

สเปคทั้งหมด

รีวิวจากผู้ใช้สินค้า

สินค้าแนะนำ

ต้องการความช่วยเหลือ

สนับสนุน

ติดต่อเรา

ค้นหา

สัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์นี้รอบตัวคุณ