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ทีวี 77" LG OLED evo AI W6 Wallpaper 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED77W6PSA

ทีวี 77" LG OLED evo AI W6 Wallpaper 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED77W6PSA

OLED77W6PSA
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 77" LG OLED evo AI W6 Wallpaper 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED77W6PSA OLED77W6PSA
มุมมองด้านหน้าของ LG OLED evo AI W6 Wallpaper ที่เปิดตัวในปี 2026 แสดงองค์ประกอบแบบคลื่นที่เคลื่อนไหวบนหน้าจอ พร้อมคุณสมบัติ Wallpaper Design, เทคโนโลยี True Wireless, เทคโนโลยี Hyper Radiant Color, และป้ายรางวัลทีวี OLED อันดับ 1 ของโลกเป็นเวลา 13 ปี
ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper แสดงในมุมมองด้านหน้าและด้านข้าง เน้นจอแสดงผลขนาด 77 นิ้ว พร้อมหน้าจอที่กว้าง 1713 มม. สูงรวม 988 มม. และหนาเพียง 9.95 มม. โดยไม่รวมขาตั้ง
กล่อง Zero Connect ที่ติดตั้งกับ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV มีดีไซน์สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกะทัดรัด วัดได้ 245 x 245 มม. สูง 69.8 มม. แสดงให้เห็นการตั้งค่าโทรทัศน์แบบไร้สายที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้มีขนาดเล็กลง 35% เมื่อเทียบกับเดิม
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit ด้วย Zero Gap ถูกแสดงในลักษณะที่ติดตั้งเรียบไม่มีช่องว่างที่มองเห็นได้ นำเสนอในมุมมองหลายมุมเพื่อเน้นโปรไฟล์ด้านข้างที่เพรียวบาง คุณภาพภาพสูง และหน้าจอที่สะอาดปราศจากสายเคเบิล
โทรทัศน์ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV พร้อมเนื้อหาศิลปะหลากหลายจาก LG Gallery แสดงภาพ The Starry Night ของ Vincent van Gogh บนหน้าจอในห้องนั่งเล่นที่มีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน เพิ่มความสวยงามให้กับการตกแต่งภายในด้วยศิลปะสไตล์แกลเลอรีที่คัดสรรมาอย่างดี
ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ด้วยประสิทธิภาพการแสดงผลแบบไม่สูญเสียภาพอย่างชัดเจน แสดงฉากถ้ำริมมหาสมุทรที่ส่องแสงแดดในความละเอียด 4K 165Hz รักษารายละเอียดละเอียด สีสันเป็นธรรมชาติ และการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นแบบไร้สาย
โทรทัศน์ LG OLED evo AI W6 Wallpaper เน้นย้ำการได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมด้วยรางวัลสัญลักษณ์บนหน้าจอห้าครั้งจาก CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTVTest และ USA Today ซึ่งช่วยยืนยันความสามารถและการเป็นผู้นำระดับโลกที่ CES 2026
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ใช้เทคโนโลยี Hyper Radiant Color Tech แสดงภาพสว่างขึ้น X3.9 ด้วยโปรเซสเซอร์ alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine ป้องกันการสะท้อนแสงระดับพรีเมียม และมีตรา Perfect Black และ Perfect Color ในรูปแบบห้าเหลี่ยม
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV แสดงฉากดาวเคราะห์และดวงดาวแบบหน้าจอแบ่งครึ่ง เปรียบเทียบจอแสดงผลแบบด้านกันแสงสะท้อนกับจอแสดงผล Perfect Black & Perfect Color เพื่อคุณภาพภาพที่ชัดเจนในทุกสภาพแสง โดยได้รับการรองรับจากการรับรอง UL และการรับรองจาก Intertek สำหรับความแม่นยำของสีและปราศจากการสะท้อนแสง
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV พร้อมเทคโนโลยี Reflection Free Premium แสดงการเปรียบเทียบแบบข้างเคียงกับหน้าจอด้านกันแสงสะท้อน รักษาภาพเสือดำให้ชัดเจนด้วยสีดำลึกและรายละเอียดเนื้อผิวที่ประณีต โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่สว่าง พร้อมแสดงเครื่องหมายการรับรองจาก Intertek
ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ของโปรเซสเซอร์ alpha 11 AI 4K Gen3 เปล่งแสงสีม่วงและสีน้ำเงินบนบอร์ดวงจรสีเข้ม เน้นที่ Dual AI Engine และให้ NPU เร็วขึ้นสูงสุด x5.6, CPU เร็วขึ้น 50% และ GPU มีประสิทธิภาพแรงขึ้น 70%
เหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ CES Innovation Awards ปี 2026 ในหมวดปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ยกย่องการค้นหาหลากหลาย AI (Multi-AI) ด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot
LG Shield ซึ่งนำไปใช้กับ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ถูกแสดงพร้อมโลโก้ LG Shield ที่ตรงกลาง ไอคอนความปลอดภัยด้านล่าง และเหรียญรางวัลผู้ได้รับการยกย่องในงาน CES Innovation Awards 2026 ด้านบน แสดงถึงการปกป้องข้อมูลและระบบ
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV สำหรับประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครใน 4K 165Hz แสดงเกมแข่งรถความเร็วสูงพร้อมรถเปิดล้อสีเหลืองที่กำลังเคลื่อนที่ ข้อความตัวหนา “WIN” ปรากฏบนหน้าจอ และโลโก้ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium อยู่ด้านบน
มุมมองด้านหน้าของ ทีวี 77" LG OLED evo AI W6 Wallpaper 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED77W6PSA OLED77W6PSA
มุมมองด้านหน้าของ LG OLED evo AI W6 Wallpaper ที่เปิดตัวในปี 2026 แสดงองค์ประกอบแบบคลื่นที่เคลื่อนไหวบนหน้าจอ พร้อมคุณสมบัติ Wallpaper Design, เทคโนโลยี True Wireless, เทคโนโลยี Hyper Radiant Color, และป้ายรางวัลทีวี OLED อันดับ 1 ของโลกเป็นเวลา 13 ปี
ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper แสดงในมุมมองด้านหน้าและด้านข้าง เน้นจอแสดงผลขนาด 77 นิ้ว พร้อมหน้าจอที่กว้าง 1713 มม. สูงรวม 988 มม. และหนาเพียง 9.95 มม. โดยไม่รวมขาตั้ง
กล่อง Zero Connect ที่ติดตั้งกับ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV มีดีไซน์สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกะทัดรัด วัดได้ 245 x 245 มม. สูง 69.8 มม. แสดงให้เห็นการตั้งค่าโทรทัศน์แบบไร้สายที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้มีขนาดเล็กลง 35% เมื่อเทียบกับเดิม
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit ด้วย Zero Gap ถูกแสดงในลักษณะที่ติดตั้งเรียบไม่มีช่องว่างที่มองเห็นได้ นำเสนอในมุมมองหลายมุมเพื่อเน้นโปรไฟล์ด้านข้างที่เพรียวบาง คุณภาพภาพสูง และหน้าจอที่สะอาดปราศจากสายเคเบิล
โทรทัศน์ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV พร้อมเนื้อหาศิลปะหลากหลายจาก LG Gallery แสดงภาพ The Starry Night ของ Vincent van Gogh บนหน้าจอในห้องนั่งเล่นที่มีหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดาน เพิ่มความสวยงามให้กับการตกแต่งภายในด้วยศิลปะสไตล์แกลเลอรีที่คัดสรรมาอย่างดี
ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ด้วยประสิทธิภาพการแสดงผลแบบไม่สูญเสียภาพอย่างชัดเจน แสดงฉากถ้ำริมมหาสมุทรที่ส่องแสงแดดในความละเอียด 4K 165Hz รักษารายละเอียดละเอียด สีสันเป็นธรรมชาติ และการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นแบบไร้สาย
โทรทัศน์ LG OLED evo AI W6 Wallpaper เน้นย้ำการได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมด้วยรางวัลสัญลักษณ์บนหน้าจอห้าครั้งจาก CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTVTest และ USA Today ซึ่งช่วยยืนยันความสามารถและการเป็นผู้นำระดับโลกที่ CES 2026
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ใช้เทคโนโลยี Hyper Radiant Color Tech แสดงภาพสว่างขึ้น X3.9 ด้วยโปรเซสเซอร์ alpha 11 AI 4K Gen3 Dual AI Engine ป้องกันการสะท้อนแสงระดับพรีเมียม และมีตรา Perfect Black และ Perfect Color ในรูปแบบห้าเหลี่ยม
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV แสดงฉากดาวเคราะห์และดวงดาวแบบหน้าจอแบ่งครึ่ง เปรียบเทียบจอแสดงผลแบบด้านกันแสงสะท้อนกับจอแสดงผล Perfect Black & Perfect Color เพื่อคุณภาพภาพที่ชัดเจนในทุกสภาพแสง โดยได้รับการรองรับจากการรับรอง UL และการรับรองจาก Intertek สำหรับความแม่นยำของสีและปราศจากการสะท้อนแสง
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV พร้อมเทคโนโลยี Reflection Free Premium แสดงการเปรียบเทียบแบบข้างเคียงกับหน้าจอด้านกันแสงสะท้อน รักษาภาพเสือดำให้ชัดเจนด้วยสีดำลึกและรายละเอียดเนื้อผิวที่ประณีต โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่สว่าง พร้อมแสดงเครื่องหมายการรับรองจาก Intertek
ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ของโปรเซสเซอร์ alpha 11 AI 4K Gen3 เปล่งแสงสีม่วงและสีน้ำเงินบนบอร์ดวงจรสีเข้ม เน้นที่ Dual AI Engine และให้ NPU เร็วขึ้นสูงสุด x5.6, CPU เร็วขึ้น 50% และ GPU มีประสิทธิภาพแรงขึ้น 70%
เหรียญรางวัลเชิดชูเกียรติ CES Innovation Awards ปี 2026 ในหมวดปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ยกย่องการค้นหาหลากหลาย AI (Multi-AI) ด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot
LG Shield ซึ่งนำไปใช้กับ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ถูกแสดงพร้อมโลโก้ LG Shield ที่ตรงกลาง ไอคอนความปลอดภัยด้านล่าง และเหรียญรางวัลผู้ได้รับการยกย่องในงาน CES Innovation Awards 2026 ด้านบน แสดงถึงการปกป้องข้อมูลและระบบ
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV สำหรับประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใครใน 4K 165Hz แสดงเกมแข่งรถความเร็วสูงพร้อมรถเปิดล้อสีเหลืองที่กำลังเคลื่อนที่ ข้อความตัวหนา “WIN” ปรากฏบนหน้าจอ และโลโก้ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium อยู่ด้านบน

คุณลักษณะที่สำคัญ

  • OLED evo จอโอเลตเปล่งแสงเองที่สว่างและคมชัดขึ้น
  • Hyper Radiant Color Tech ยกระดับความสว่างและสีสันให้เจิดจรัส
  • Wallpaper Design วอลเปเปอร์ทีวีไร้สายบางเพียง 9 มม.
  • True Wireless เชื่อมต่อไร้สายผ่าน Zero Connect Box
  • α11 AI Processor Gen 3 ชิปประมวลผลตัวท็อปที่ยกระดับภาพ 4K
  • Perfect Black with Reflection Free Premium ดำสนิทมีมิติได้มาตรฐานแสงสะท้อนน้อย
เพิ่มเติม
LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ได้รับการยกย่องให้เป็น CNN Underscored Best of CES 2026 จากคุณภาพของภาพโดยรวม การออกแบบ และนวัตกรรมที่โดดเด่น

CNN Underscored - ที่สุดของ CES 2026

LG OLED evo W6

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ได้รับการยกย่องให้เป็นทีวีที่ดีที่สุดในงาน TechRadar CES 2026 จากประสิทธิภาพของหน้าจอและเทคโนโลยีการประมวลผลภาพรุ่นล่าสุดของ LG

เทคราแดร์ - สุดยอดของ CES 2026

LG OLED evo W6

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ได้รับการยอมรับให้เป็นทีวีที่ดีที่สุดในงาน CES 2026 (T3 CES 2026 Best in Show) จากคุณภาพของภาพระดับสูงสุด

T3 - CES 2026 รางวัลชนะเลิศ

LG OLED evo W6

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ได้รับการยกย่องจาก HDTVTest ให้เป็นทีวีที่ดีที่สุดในงาน CES 2026 โดยพิจารณาจากคุณภาพของภาพโดยรวม การออกแบบ และนวัตกรรม

HDTVTest - ทีวีที่ดีที่สุดของ CES 2026

LG OLED evo W6

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน USA Today Top Pick of CES 2026

ยูเอสเอ ทูเดย์ - ตัวเลือกชั้นนำของ CES 2026

LG OLED evo W6

LG Shield ได้รับรางวัลจากงาน CES Innovation Awards ปี 2026 ในหมวดหมู่ความปลอดภัยทางไซเบอร์

รางวัลนวัตกรรม CES – ผู้ได้รับเกียรติ (LG Sheild)

Cybersecurity

รางวัล CES Innovation Awards ปี 2026 สาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับ Multi-AI

รางวัลนวัตกรรม CES – ผู้ได้รับเกียรติ (หลาย - AI)

Artificial Inteligence

ได้รับรางวัล AVForums Editor’s Choice ของระบบปฏิบัติการสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดติดต่อกัน 8 ปีซ้อน รวมถึงปี 2025/2026 ด้วย

รางวัลตัวเลือกบรรณาธิการ AVForums – ระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด 2025/26

8 ปีในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

*รางวัล CES Innovation Awards พิจารณาจากเอกสารบรรยายที่ส่งให้คณะกรรมการตัดสิน CTA ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งมาหรือข้อกล่าวอ้างใดๆ และไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล

ทำไมต้องใช้ LG Wallpaper TV W6?

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV มาพร้อมดีไซน์บางพิเศษเพียง 9 มม. โดดเด่นด้วยมุมมองด้านข้างที่บางเฉียบตัดกับฉากหลังสีเข้ม สะท้อนความกลมกลืนกับผนังได้อย่างแนบเนียน ด้วยรูปทรงที่บางเป็นพิเศษ ทำให้ทีวีดูเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของผนัง ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่บนผนัง

ดีไซน์วอลเปเปอร์บางเพียง 9 มม.

รองรับความละเอียด 4K ที่ 165Hz แบบไร้สาย (True Wireless) มอบภาพลื่นไหลคมชัดระดับสูง โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบเดิม

หูฟังไร้สายแท้ 4K 165Hz รุ่นแรกของโลก

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Hyper Radiant Color Tech แสดงภาพที่สว่างกว่าถึง 3.9 เท่า ด้วยชิปประมวลผล Alpha 11 AI 4K Gen3 พร้อม Dual AI Engine และเทคโนโลยี Reflection Free Premium, Perfect Black & Perfect Color

เทคโนโลยีสีเรืองแสงพิเศษ

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มาพร้อมคุณสมบัติ Perfect Black & Perfect Color พร้อมการรับรองแสงสะท้อนน้อย แสดงภาพท้องฟ้าแบบแบ่งครึ่ง โดยด้านซ้ายมีสีดำที่อ่อนกว่า และด้านขวามีรายละเอียดที่คมชัดกว่า สีดำที่เข้มกว่า และสีสันที่สดใสกว่า

ดำสมบูรณ์แบบ & สีสมบูรณ์แบบ ปราศจากการสะท้อน

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มาพร้อมกับ AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีสัญลักษณ์ AI อยู่บนรีโมท ล้อมรอบด้วยไอคอน Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ศูนย์ AI สำหรับการปรับแต่งบุคคล

สัญลักษณ์ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม พร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นย้ำการปกป้อง webOS เพื่อความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ

ปลอดภัยด้วย LG Shield

LG Gallery+ นำผลงานชิ้นเอกมาประดับผนังดูมีชีวิตชีวา

LG Gallery+

ตกแต่งพื้นที่ของคุณด้วยคอนเทนต์หลากหลายให้เลือกสรร

LG Gallery+ ให้คุณเข้าถึงผลงานศิลปะ วิดีโอบรรยากาศ และคอนเทนต์ภาพอื่นๆ กว่า 100 รายการ เพื่อยกระดับพื้นที่ของคุณ ด้วยการอัปเดตคลังคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถปรับแต่งบ้านของคุณด้วยคอนเทนต์ที่คัดสรรมาอย่างดีซึ่งสะท้อนถึงสไตล์ของคุณได้4)

ทีวีไร้สาย 4K 165Hz ตัวแรกของโลกเพื่ออิสระในการใช้งานแบบไร้สาย

เทคโนโลยี True Wireless มอบประสิทธิภาพวิดีโอและเสียงระดับเดียวกับแบบใช้สาย แม้กระทั่งความละเอียด 4K 165Hz โดยไม่ลดทอนคุณภาพของภาพด้วย Zero Connect Box ที่เล็กลงกว่ารุ่นก่อนถึง 35% และสามารถวางได้ไกลถึง 10 เมตร ทำให้ W6 ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการจัดวางพื้นที่ภายในบ้าน เปลี่ยนทุกมุมของบ้านให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกของการใช้ชีวิตสมัยใหม่5)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ที่มาพร้อมเทคโนโลยี True Wireless สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระภายในห้องนั่งเล่น ไม่ว่าจะจากหน้าต่างไปยังผนังด้านหลัง หรือแม้กระทั่งตรงกลางห้อง แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการจัดวางที่ช่วยปรับเปลี่ยนรูปแบบการตกแต่งภายในได้

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

สูญเสียสายตาโดยไม่เห็นได้ชัด

สัมผัสประสบการณ์ภาพคมชัด 4K 165Hz แบบไร้สาย โดยไม่สูญเสียรายละเอียดภาพ

เทคโนโลยี True Wireless ส่งสัญญาณวิดีโอ 4K 165Hz คุณภาพคมชัดแบบไม่ลดทอนคุณภาพของภาพ รายละเอียดคมชัดและสีสันแม่นยำ คุณจึงรับชมเนื้อหาได้ตามที่ผู้สร้างตั้งใจไว้6)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV มาพร้อมประสิทธิภาพการแสดงผลภาพแบบไม่สูญเสียรายละเอียด แสดงภาพถ้ำใต้น้ำที่สว่างไสวด้วยแสงแดดในความละเอียด 4K 165Hz รักษาความคมชัดของรายละเอียด สีสันที่เป็นธรรมชาติ และการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นแบบไร้สาย

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV มาพร้อมประสิทธิภาพการแสดงผลภาพแบบไม่สูญเสียรายละเอียด แสดงภาพถ้ำใต้น้ำที่สว่างไสวด้วยแสงแดดในความละเอียด 4K 165Hz รักษาความคมชัดของรายละเอียด สีสันที่เป็นธรรมชาติ และการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นแบบไร้สาย

LG OLED evo W6 ทีวีที่ได้รับรางวัลมากมาย นวัตกรรมทีวีติดผนังที่ได้รับความไว้วางใจทั่วโลก

LG OLED evo W6

CNN Underscored - ที่สุดของ CES 2026

“…เติมชีวิตมหาศาลให้กับภาพวาดอิมเพรสชันนิสต์…ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทน.”

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LG OLED evo W6

เทคราแดร์ รางวัลดีที่สุดในการจัดแสดง CES 2026

"ดูเหมือนว่าจะเป็นทีวีที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว ขอบคุณแผงจอและการประมวลผลภาพรุ่นล่าสุดของ LG..." (01/2026)

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LG OLED evo W6

รางวัล iF DESIGN 20268)

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LG OLED evo W6

T3 - CES 2026 รางวัลดีที่สุดในการแสดง

".. คุณภาพภาพระดับสูงสุดที่สว่างกว่าชิป OLED หลายชั้นของปีที่แล้ว" (01/2026)

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LG OLED evo W6

HDTVTest - ทีวีที่ดีที่สุดของ CES 2026

“ทีวี LG OLED evo W6 Wallpaper ได้รับรางวัลทีวียอดเยี่ยมของงาน CES 2026 จาก HDTVTest โดยอิงจากคุณภาพภาพโดยรวม การออกแบบ และนวัตกรรมที่แสดงในงาน CES.”

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LG OLED evo W6

ยูเอสเอ ทูเดย์ - ตัวเลือกชั้นนำของ CES 2026

Hyper Radiant Color Tech กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับทีวี OLED ในความบางเพียง 9 มม.

ก้าวข้ามขีดจำกัดของดีไซน์วอลเปเปอร์ที่บางเพียง 9 มม. Wallpaper TV ที่ยกระดับคุณภาพของภาพในทุกด้านทั้ง Hyper Radiant Color Tech เทคโนโลยี OLED รุ่นใหม่ล่าสุดของแอลจีที่มอบความสว่างที่เหนือกว่า สีดำสนิทและสีสันที่สมจริงในทุกสภาพแสง ผสานกับชิปประมวลผล Alpha 11 AI Gen3 และจอที่ได้รับการรับรอง Reflection-Free Premium มอบภาพคุณภาพเยี่ยมแสงสะท้อนน้อยในทุกสภาพแสงที่รับชม

LG OLED evo W6 แสดงไอคอนบนหน้าจอสำหรับความสว่างสูงสุดที่สว่างขึ้น 3.9 เท่า, สีดำสนิทและสีสันสมจริง, Reflection Free Premium และชิปประมวลผล Alpha 11 AI Gen3 เหนือกลุ่มอนุภาคสีม่วงและสีน้ำเงินที่รวมตัวกันเป็นรูปทรงปลาวาฬ

LG OLED evo W6 แสดงไอคอนบนหน้าจอสำหรับความสว่างสูงสุดที่สว่างขึ้น 3.9 เท่า, สีดำสนิทและสีสันสมจริง, Reflection Free Premium และชิปประมวลผล Alpha 11 AI Gen3 เหนือกลุ่มอนุภาคสีม่วงและสีน้ำเงินที่รวมตัวกันเป็นรูปทรงปลาวาฬ

Brightness Booster Ultra

สว่างขึ้น 3.9 เท่า สัมผัสความสว่างสูงสุด 

อัลกอริทึมเพิ่มความสว่างและการควบคุมแสงใหม่ของชิปประมวลผล Alpha 11 AI Gen3 มอบความสว่างสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง 3.9 เท่า เผยให้เห็นสีสันสดใสและรายละเอียดที่คมชัดกว่าเดิม9)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อม Brightness Booster Ultra แสดงภาพฉากมืดที่มีอนุภาคเรืองแสงล้อมรอบเงาปลาวาฬ ให้ความสว่างสูงสุดถึง 3.9 เท่า และรายละเอียดที่คมชัดยิ่งขึ้น

Perfect Black & Perfect Color

Perfect Black & Perfect Color ในทุกสภาพแสง

ทีวี LG OLED มาพร้อมเทคโนโลยี Perfect Black & Perfect Color ที่ได้รับการรับรองจาก UL มอบคอนทราสต์ที่ลึกกว่า ความสว่างที่เพิ่มขึ้น และสีสันที่สดใสแม่นยำ มองเห็นทุกดวงดาวได้อย่างชัดเจน แม้ในห้องที่มีแสงสว่างมาก10)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper แสดงภาพแบ่งหน้าจอเป็นภาพดาวเคราะห์และดวงดาว เปรียบเทียบจอ anti-glare matte display กับจอ Perfect Black & Perfect Color ที่ให้คุณภาพของภาพคมชัดยิ่งขึ้นในทุกสภาพแสง โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ Intertek สำหรับความถูกต้องของสีและลดแสงสะท้อน

Reflection Free Premium

ได้รับการรับรองมาตรฐาน Reflection-Free Premium สีดำสนิทสม่ำเสมอ แม้ในห้องที่มีแสงสว่างมาก

จอแสดงผล OLED ของ LG ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Reflection Free Premium สะท้อนแสงน้อยในขณะที่ยังคงรักษาการส่งผ่านแสง เพื่อให้ได้สีดำและสีที่คมชัดสมจริง ในขณะที่ทีวี OLED รุ่นอื่นๆ ที่มีหน้าจอแบบด้านจะดูดซับและกระจายแสง ทำให้สีดำเปลี่ยนเป็นสีเทาและสีผิดเพี้ยน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างมาก11)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มีเครื่องหมายรับรอง Eyesafe RPF 40 จาก UL แสดงถึงประสิทธิภาพในการลดแสงสีฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้ว

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มีเครื่องหมายรับรอง Eyesafe RPF 40 จาก UL แสดงถึงประสิทธิภาพในการลดแสงสีฟ้าที่ได้รับการรับรองแล้ว

จอถนอมสายตา ผ่านการรับรองจาก Eyesafe ว่าช่วยลดแสงสีฟ้า12)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

สุดยอดคุณภาพของภาพระดับ 4K ด้วยชิปประมวลผล Alpha 11 AI ที่ล้ำสมัยที่สุดของ LG พร้อมด้วย Dual AI Engine

ชิปประมวลผล Alpha 11 AI 4K Gen3 ยกระดับประสิทธิภาพของ OLED ไปอีกขั้น ด้วยการควบคุมพิกเซล 8.3 ล้านจุดอย่างแม่นยำ และทรงพลังยิ่งขึ้นด้วย Dual AI Engine ซึ่งเหนือกว่าการประมวลผล AI เพียงอย่างเดียว การประมวลผลขั้นสูงนี้จะปรับปรุงความคมชัดและรายละเอียดของภาพไปพร้อมกัน มอบภาพ 4K ที่คมชัดและเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น13)

ชิปประมวลผล Alpha 11 AI 4K Gen3 ของ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV เปล่งแสงสีม่วงและสีน้ำเงินบนแผงวงจรสีเข้ม เน้นถึง Dual AI Engine และมอบประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้นสูงสุดถึง 5.6 เท่า, CPU เร็วขึ้น 50% และ GPU ที่ทรงพลังขึ้น 70%

ชิปประมวลผล Alpha 11 AI 4K Gen3 ของ LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV เปล่งแสงสีม่วงและสีน้ำเงินบนแผงวงจรสีเข้ม เน้นถึง Dual AI Engine และมอบประสิทธิภาพ NPU ที่เร็วขึ้นสูงสุดถึง 5.6 เท่า, CPU เร็วขึ้น 50% และ GPU ที่ทรงพลังขึ้น 70%

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มาพร้อมกับ LG Gallery+ with BGM and Music Lounge ซึ่งแสดงภาพ “Forest Evening” ในทิวทัศน์ทะเลสาบบนหน้าจอ พร้อม UI สำหรับฟังเพลงประกอบบรรยากาศ การเล่นเพลงผ่านบลูทูธ และการควบคุมต่างๆ

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

BGM with Music Lounge

สร้างบรรยากาศที่ใช่ด้วยเสียงเพลง

สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมด้วยเสียงเพลงที่เข้ากับภาพของคุณ เลือกใช้เพลงที่แนะนำตามความชอบของคุณ หรือเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเพื่อเล่นเพลงของคุณเอง

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

My Photos

เข้าถึง Google Photos โชว์คลังภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อบัญชี Google Photos กับทีวีของคุณได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่ใช้โทรศัพท์ของคุณ ปรับแต่งพื้นที่ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้เนื้อหาจากคลังภาพของคุณเอง16)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ถูกติดตั้งบนผนังสีเขียวเหนือโต๊ะคอนโซลสีแดง โดยแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น สภาพอากาศ ผลการแข่งขันกีฬา โปรแกรมตั้งเวลารายการทีวี และ Home Hub

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Information Board

ติดตามข่าวสารล่าสุดได้ด้วยแดชบอร์ดส่วนตัวแบบครบวงจร

ดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว รับข้อมูลอัปเดตสภาพอากาศ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับกีฬา ดูปฏิทิน Google ของคุณ และตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับ Home Hub การจองการรับชมของคุณ และอื่นๆ อีกมากมาย

Gallery Mode

เปลี่ยนทีวีเป็นงานศิลปะที่สวยงาม

เมื่อเปิดใช้งานโหมดแกลเลอรี ทีวีของคุณจะสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่แสดงผลงานศิลปะที่คุณเลือกไว้ เพิ่มสัมผัสแห่งสไตล์และความสง่างามให้กับพื้นที่ของคุณ17)

Auto Brightness Control

ความสว่างที่เหมาะสมในทุกสภาพแสง

ระบบควบคุมความสว่างจะปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ ทำให้รับชมภาพได้อย่างชัดเจนและสบายตาในทุกสภาพแวดล้อม18)

Motion Sensor

ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของคุณ

ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวช่วยให้ทีวีของคุณตอบสนองอย่างชาญฉลาด โดยจะเปลี่ยนโหมดตามว่าคุณอยู่ใกล้ๆ หรือไม่19)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะ แสดงอินเทอร์เฟซ Home Hub บนหน้าจอ แสดงการเชื่อมต่อกับ Google Home และ LG ThinQ พร้อมแผงควบคุมสำหรับทีวี อุปกรณ์ และแอปต่างๆ ในรูปแบบการควบคุมเดียว

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Smart Connectivity

Home Hub แพลตฟอร์มบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร

Home Hub รวบรวมอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกัน เชื่อมต่อ ควบคุม และโต้ตอบกับอุปกรณ์ IoT ในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นผ่าน Google Home และอื่นๆ อีกมากมาย20)

สัมผัสประสบการณ์สุดยอดจาก LG AI TV ด้วยดีไซน์โดดเด่นบางเพียง 9 มม.

AI HDR Remastering

อัปเกรดทุกเฟรมเป็นคุณภาพ HDR

AI จะปรับแต่งสี ความสว่าง และความคมชัดโดยอัตโนมัติ และยกระดับคุณภาพของภาพ SDR ให้เทียบเท่าระดับ HDR เพื่อภาพที่สมจริงและสวยงามยิ่งขึ้น

ค้นพบ 3 ข้อดีที่โดดเด่นของ AI Hub

Multi AI Search ขั้นสูงด้วย Google Gemini และ Microsoft Copilot

เพียงแค่พูดสิ่งที่คุณกำลังค้นหา จากนั้นเลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด ระบบจะเชื่อมต่อกับโมเดล AI หลายตัวเพื่อมอบผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและตรงประเด็นมากขึ้น24)

รับคำแนะนำเนื้อหาและข้อมูลส่วนบุคคล

AI Concierge แนะนำเนื้อหาและการอัปเดตที่ปรับให้เหมาะกับความสนใจของคุณ ฟีเจอร์ In This Scene ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามสิ่งที่คุณกำลังรับชม ในขณะที่ Generative AI ช่วยในการค้นหาและสร้างภาพs25)

ทีวี LG AI จดจำเสียงของคุณและนำคุณไปยังหน้า My Page ที่ปรับแต่งมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ!

เมื่อเข้าสู่หน้า My Page คุณจะเห็นทุกสิ่งได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่สภาพอากาศ ปฏิทิน และวิดเจ็ต ไปจนถึงคะแนนกีฬาที่คุณชื่นชอบ26)

สัญลักษณ์รางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม Multi-AI Architecture ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์ (AI)

สัญลักษณ์รางวัล CES Innovation Awards 2026 แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้ม Multi-AI Architecture ได้รับการยอมรับในหมวดปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Award-winning Multi AI webOS

webOS ที่ได้รับรางวัล ตอนนี้ได้รับการปกป้องโดย LG Shield

รางวัล Editor’s Choice จาก AVForums ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

รางวัล Editor’s Choice จาก AVForums ปรากฏบนพื้นหลังสีเข้มสำหรับ LG webOS 25 ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุดประจำปี 2025/2026

8 ปีในฐานะระบบสมาร์ททีวีที่ดีที่สุด

โลโก้ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

โลโก้ LG Shield แสดงอยู่บนพื้นหลังสีเข้มพร้อมไอคอนความปลอดภัย เน้นการปกป้อง webOS สำหรับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยของข้อมูล และความสมบูรณ์ของระบบ นอกจากนี้ยังแสดงตราสัญลักษณ์ผู้ได้รับรางวัล CES Innovation Awards 2026 ด้วย

LG Shield

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้

เทคโนโลยีหลัก 7 ประการของ LG Shield ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะปลอดภัยด้วยการจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย อัลกอริทึมการเข้ารหัสที่ปลอดภัย ความสมบูรณ์ของซอฟต์แวร์ที่รับประกัน การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง การส่งข้อมูลที่ปลอดภัย การตรวจจับและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย และการจัดการการอัปเดตที่ปลอดภัย

ความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LG Shield

webOS Re:New Program

อัปเกรดทีวีของคุณได้ฟรีสูงสุด 5 ปี28)

ระบบป้องกัน LG Quad Protection แสดงด้วยไอคอนการป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง แต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

ระบบป้องกัน LG Quad Protection แสดงด้วยไอคอนการป้องกันสี่แบบบนพื้นหลังสีเหลือง แต่ละไอคอนประกอบด้วย การป้องกันฟ้าผ่า การป้องกันความชื้น การป้องกันไฟกระชาก และการป้องกัน webOS ด้วย LG Shield

LG Quad Protection

ทีวี LG ของคุณถูกสร้างมาให้ทนทานด้วย LG Quad Protection

ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ ทีวี LG ของคุณได้รับการปกป้อง ตัวเก็บประจุในตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าสูง รวมถึงฟ้าผ่า ในขณะที่เซมิคอนดักเตอร์ได้รับการออกแบบให้ป้องกันไฟกระชาก เจลซิลิโคนและสารเคลือบป้องกันช่วยปกป้องชิปเซ็ตจากความชื้น และแม้แต่ข้อมูลของคุณก็ยังปลอดภัยด้วย LG Shield

AI Magic Remote

ควบคุมและชี้ตำแหน่งได้อย่างง่ายดายราวกับเมาส์ไร้สาย เพื่อเพลิดเพลินกับ AI Hub

ควบคุมทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย AI Magic Remote ชี้ คลิก พ้อยเพื่อใช้งานราวกับเมาส์ไร้สาย หรือเพียงแค่พูดเพื่อสั่งการด้วยเสียง29)

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV มาพร้อมกับ AI Hub สำหรับการปรับแต่งส่วนบุคคล โดยมีไอคอน AI อยู่เหนือรีโมทคอนโทรล ล้อมรอบด้วยไอคอน Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID พร้อม My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard และ AI Sound Wizard

ประสิทธิภาพการเล่นเกมระดับโลกที่ได้รับการรับรองในวอลเปเปอร์ทีวีที่บางเพียง 9 มม.

เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลและไร้ปัญหาภาพฉีกขาด

จัดเต็มในความละเอียด 4K 165Hz พร้อมรองรับเทคโนโลยี G-Sync และ AMD FreeSync

อัตราการรีเฟรชสูงสุด 165Hz มอบภาพคมชัดและลื่นไหลยิ่งขึ้นในทุกเกม G-Sync Compatible และ AMD FreeSync Premium ช่วยให้การเคลื่อนไหวเสถียรและไร้ปัญหาภาพฉีกขาด ในขณะที่ VRR และความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำเป็นพิเศษช่วยให้ทุกการเคลื่อนไหวลื่นไหลและตอบสนองได้ดี มอบความได้เปรียบอย่างชัดเจนในทุกแมตช์30)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มาพร้อมคุณสมบัติการเล่นเกมที่ราบรื่นและปราศจากภาพฉีกขาด อัตราการรีเฟรชหน้าจอ 165Hz, โลโก้ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มาพร้อมคุณสมบัติการเล่นเกมที่ราบรื่นและปราศจากภาพฉีกขาด อัตราการรีเฟรชหน้าจอ 165Hz, โลโก้ NVIDIA G-SYNC และ AMD FreeSync Premium

VESA Display Stream Compression

จอภาพสำหรับเล่นเกมที่ได้รับการรับรอง VESA DSC เป็นครั้งแรกของโลก ให้ภาพคมชัดมีความหน่วงต่ำ

ด้วย DSC ที่ได้รับการรับรองจาก VESA คุณจะได้รับรายละเอียดภาพที่คมชัด และการตอบสนองการเล่นเกมแบบเรียลไทม์ผ่าน HDMI 2.1 มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบรื่น ความละเอียดสูง พร้อมภาพที่คมชัด ปราศจากความผิดเพี้ยนตลอดทั้งเกม31)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมเทคโนโลยี VESA Display Stream Compression โดดเด่นด้วยการรองรับ DSC ที่ได้รับการรับรองจาก VESA เพื่อการเล่นเกมที่คมชัดไร้การสูญเสียคุณภาพผ่าน HDMI 2.1

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมเทคโนโลยี VESA Display Stream Compression โดดเด่นด้วยการรองรับ DSC ที่ได้รับการรับรองจาก VESA เพื่อการเล่นเกมที่คมชัดไร้การสูญเสียคุณภาพผ่าน HDMI 2.1

NVIDIA GeForce NOW

เกมคลาวด์ 4K 120Hz HDR ครั้งแรกของโลก

เล่นเกม 4K 120Hz HDR บนทีวีของคุณได้แม้ไม่มีอุปกรณ์เสริม ผ่าน NVIDIA GeForce NOW เพลิดเพลินกับการเล่นเกมคลาวด์ระดับไฮเอนด์ด้วยประสิทธิภาพ GeForce RTX 508032)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อม NVIDIA GeForce NOW แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นเกมบนคลาวด์ระดับ 4K 120Hz HDR

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อม NVIDIA GeForce NOW แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นเกมบนคลาวด์ระดับ 4K 120Hz HDR

Bluetooth Ultra Low Latency

ทีวีเครื่องแรกของโลกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency

สัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมบนคลาวด์ที่ความหน่วงต่ำเป็นพิเศษและประสิทธิภาพสูงด้วยการรองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency ซึ่งช่วยลดความล่าช้าในการป้อนข้อมูลเหลือน้อยกว่า 3.0ms. เพลิดเพลินกับการควบคุมที่ราบรื่นและตอบสนองได้ดี ให้ความรู้สึกเหมือนกับการเชื่อมต่อแบบใช้สาย แม้จะเล่นบนคลาวด์ก็ตาม33)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อม Bluetooth Ultra Low Latency รองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency ดังแสดงในภาพด้วยสัญลักษณ์ Bluetooth ของ RAZER Wolverine V3

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อม Bluetooth Ultra Low Latency รองรับคอนโทรลเลอร์ Bluetooth Ultra Low Latency ดังแสดงในภาพด้วยสัญลักษณ์ Bluetooth ของ RAZER Wolverine V3

Low input-lag

ผ่านการรับรองเวลาตอบสนอง 0.1 ms. จอ OLED ตอบสนองได้ทันทีโดยไม่มีภาพซ้อน

ด้วยเวลาตอบสนองพิกเซล 0.1 มิลลิวินาที และ ALLM เพื่อความหน่วงต่ำเป็นพิเศษ ทุกคำสั่งจึงถูกแสดงผลด้วยความแม่นยำในทันที การตอบสนองที่รวดเร็วนี้ช่วยให้การเล่นเกมที่รวดเร็วมีความคมชัดและควบคุมได้ดี มอบความได้เปรียบในการแข่งขันที่แตกต่าง34)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มีคุณสมบัติความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำ ด้วยเวลาตอบสนอง 0.1ms พร้อมสัญลักษณ์รับรอง ALLM และ Intertek

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper มีคุณสมบัติความหน่วงในการป้อนข้อมูลต่ำ ด้วยเวลาตอบสนอง 0.1ms พร้อมสัญลักษณ์รับรอง ALLM และ Intertek

Clear Motion

ติดตามทุกการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจน ด้วยเทคโนโลยี ClearMR 10000 ระดับสูงสุดที่ได้รับการรับรองจาก VESA

เมื่อภาพเคลื่อนไหวรวดเร็ว การรักษาความคมชัดของรายละเอียดจึงเป็นสิ่งสำคัญ LG OLED evo ที่ได้รับการรับรอง ClearMR 10000 ช่วยลดการเบลอของภาพเคลื่อนไหวระหว่างเฟรม เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหวคมชัดและอ่านง่ายแม้ในขณะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ HGiG ช่วยรักษาโทนสี HDR ให้ตรงตามที่ผู้สร้างเกมตั้งใจไว้ รักษาความสว่าง ความมืด และสีที่สมดุลได้อย่างแม่นยำ การรับรอง ClearMR และ HGiG ผสานกันทำให้ภาพเคลื่อนไหวคมชัดและ HDR แม่นยำ ส่งผลให้ทุกฉากแสดงผลได้อย่างถูกต้องตามที่ผู้สร้างเกมตั้งใจไว้35)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมเทคโนโลยี ClearMotion ได้รับการรับรองมาตรฐาน VESA ClearMR 10000 และรองรับ HGiG

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมเทคโนโลยี ClearMotion ได้รับการรับรองมาตรฐาน VESA ClearMR 10000 และรองรับ HGiG

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper แสดง LG Gaming Portal บนหน้าจอ webOS ซึ่งแสดงศูนย์กลางเกมที่มีอินเทอร์เฟซแบบขั้นตอนเดียวที่ช่วยให้เข้าถึงแอปเกมต่างๆ ผ่านบริการเกมบนคลาวด์ เช่น NVIDIA GeForce NOW และแอป webOS ได้

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

ศูนย์รวมเกมครบวงจร—ไม่ต้องใช้เครื่องเล่นเกมคอนโซล

สำรวจเกมมากมายนับพันเกมจาก NVIDIA GeForce Now แอปพลิเคชัน webOS และอื่นๆ อีกมากมาย ค้นหาเกมสำหรับรีโมทหรือจอยเกมได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นๆ ผ่านโหมดท้าทายได้อีกด้วย36)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกัน และเมนูบนหน้าจอสำหรับปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมแดชบอร์ดเกมและตัวปรับแต่ง แสดงหน้าจอเกมแบบเคียงข้างกัน และเมนูบนหน้าจอสำหรับปรับการตั้งค่าการเล่นเกม เช่น อัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพแบบเรียลไทม์

Game Dashboard & Optimizer

ปรับแต่งการตั้งค่าเกมให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมของคุณด้วย Game Dashboard เพื่อการควบคุมแบบเรียลไทม์ และ Game Optimizer เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าที่คุณต้องการ ปรับอัตราการรีเฟรช ความหน่วง และโหมดภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเล่นเกมได้อย่างง่ายดาย

โรงภาพยนตร์ที่แท้จริง เก็บรักษาไว้ด้วยรายละเอียดที่แม่นยำ

Dolby Vision & FILMMAKER Ambient MODE

สัมผัสประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์อย่างที่ผู้กำกับตั้งใจไว้ ด้วย Dolby Vision และ FILMMAKER MODE พร้อมระบบที่ปรับแสงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรักษาภาพให้ใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด38)

Dolby Atmos

ด้วยการสร้างเสียงแบบ 360° ที่สมจริง ระบบจึงสร้างสภาพแวดล้อมโฮมเธียเตอร์ที่รายละเอียดสมจริงตามฉาก

ดื่มด่ำกับการแข่งขันกีฬาทุกแมตช์

LG Soundbar ยกระดับทุกฉากด้วยเสียงรอบทิศทางที่สมจริงยิ่งขึ้น

WOW Orchestra

ระบบเสียงรอบทิศทางเต็มรูปแบบจากทีวี LG และซาวด์บาร์ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว

ด้วยการผสานเสียงทีวีและซาวด์บาร์ให้เป็นหนึ่งเดียว ระบบจะเพิ่มมิติความลึกและทิศทางเพื่อประสบการณ์เสียงรอบทิศทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น40)

ทีวี LG OLED evo AI W6 Wallpaper พร้อมระบบเสียง WOW Orchestra แสดงภาพฉากคอนเสิร์ตพร้อมซาวด์บาร์อยู่ด้านล่างหน้าจอ ขณะที่คลื่นเสียงกราฟิกแผ่กระจายไปทั่วห้องนั่งเล่นเพื่อถ่ายทอดเสียงเซอร์ราวด์ไร้สายที่ผสานกันอย่างลงตัว

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองปรับสี คู่มือภาษามือ และการสนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองปรับสี คู่มือภาษามือ และการสนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

Accessibility

คุณสมบัติช่วยเหลือทำให้การรับชมครอบคลุมมากขึ้น

ทีวี LG ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการเข้าถึงได้ง่าย ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ตัวกรองปรับสี คู่มือภาษามือ และการสนับสนุนการเชื่อมต่อโดยตรงสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือด้านเสียง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

*ภาพที่แสดงในหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์นี้เป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น โปรดดูภาพในแกลเลอรีเพื่อการแสดงผลที่แม่นยำมากขึ้น
*สเปคและคุณสมบัติจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค รุ่น และขนาด
*การให้บริการขึ้นอยู่กับภูมิภาคและประเทศ
*บริการส่วนบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายของแอปพลิเคชันบุคคลที่สาม
*ต้องมีบัญชี LG และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงบริการและฟีเจอร์อัจฉริยะผ่านเครือข่าย รวมถึงแอปพลิเคชันสตรีมมิ่ง หากไม่มีบัญชี LG สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่น ผ่าน HDMI) และรับชมทีวีแบบอากาศ/ทางดินเท่านั้น (สำหรับทีวีที่มีตัวรับสัญญาณเท่านั้น) การสร้างบัญชี LG ไม่มีค่าใช้จ่าย

1)*การวัดจริงคือ 9.95 มม. และอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัด

*แผงจ่ายไฟและลําโพงถูกรวมเข้ากับหน้าจออย่างราบรื่น

 

2)*ความพอดีจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้ง อาจมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างทีวีกับผนัง

*ข้อกําหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกัน

 

4)*เนื้อหาที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

*จําเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและคุณสมบัติทั้งหมด

 

5)*ทีวี OLED ไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่าง Zero Connect Box และหน้าจอ

*การวาง Zero Connect Box ในตู้อาจส่งผลให้สัญญาณรบกวนขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของตู้

*ควรติดตั้ง Zero Connect Box ให้ต่ํากว่าตัวรับสัญญาณไร้สายของทีวี

*ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านสายเข้ากับ Zero Connect Box

*ต้องต่อสายไฟกับทั้งหน้าจอทีวีและ Zero Connect Box

*ความพอดีจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้ง อาจมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างทีวีกับผนัง

*ข้อกําหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกัน

 

6)*ไม่สูญเสียสายตา ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบภายในด้วย ISO / IEC 29170-2 และผลการวัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อ

 

8)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

9)*ความสว่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ขนาดหน้าจอ และภูมิภาคตลาด

*ความสว่างสูงสุดสว่างกว่าหน้าต่าง OLED ทั่วไป @3% ถึง 3.9 เท่า โดยการวัดภายใน

 

10)*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการรับรองโดย Intertek สําหรับความเที่ยงตรงของสี 100% วัดได้ถึง CIE DE2000 พร้อมรูปแบบสี 125 สี

*Display Color Gamut Volume (CGV) เทียบเท่าหรือเกินกว่า CGV ของปริภูมิสี DCI-P3 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยอิสระโดย Intertek

*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการตรวจสอบโดย UL สําหรับการให้ระดับสีดํา ≤0.24nit ถึง 500lux ตามการวัดการสะท้อนแสงวงแหวนของ IDMS มาตรา 11.5

*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการตรวจสอบโดย UL ว่าให้ระดับความสม่ําเสมอของสี >99% ถึง 500lux ตามการวัดการสะท้อนแสงวงแหวนของ IDMS มาตรา 11.5

*ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแสงโดยรอบและสภาพแวดล้อมการรับชม

 

11)*การสะท้อนแสงวัดเป็นค่า Specular Component Included (SCI) ที่ 550nm ทดสอบโดย Intertek อย่างอิสระ

*จอแสดงผล LG OLED วัดให้สะท้อนแสงต่ํากว่า 0.5% โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง IDMS 11.2.2 ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข

 

12)*จอแสดงผล LG OLED TV ได้รับการตรวจสอบเป็น Low Blue Light Platinum โดย UL

 

13)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ alpha 9 Al Gen8 ปี 2025 จากการเปรียบเทียบข้อมูลจําเพาะภายใน

 

16)*ฟีเจอร์นี้ทํางานเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Photos ของคุณและคุณมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป

 

17)*การประหยัดพลังงานจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานทั้งโหมดแกลเลอรีและพร้อมเสมอ ถ้าหากปิด Always Ready ไว้ โหมดแกลเลอรีจะใช้พลังงานเท่ากับเมื่อทีวีเปิดอยู่

 

18)*เซ็นเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและประเทศ

 

19)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น

 

20)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและฟีเจอร์ที่รองรับ "Matter" อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเริ่มต้นสําหรับ ThinQ และ Matter ควรผ่านแอพมือถือ ThinQ

 

21)*AI Picture Pro จะทํางานร่วมกับเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนบริการ OTT

*ภาพได้รับการอัปสเกลเป็นคุณภาพระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา

*การประมวลผลที่เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์ AI รุ่น 2025 alpha 9 Gen8 ตามการเปรียบเทียบข้อมูลจําเพาะภายใน

 

22)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการฟัง

 

23)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง

 

24)*AI Search (Copilot) พร้อมใช้งานบน webOS Re:รุ่น OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD ที่เปิดใช้งานโปรแกรมใหม่ รวมถึงรุ่นที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป

*จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก

*คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ไม่รองรับ LLM

 

25)*คุณสมบัติบางอย่างเหล่านี้อาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจําหน่าย

*คําแนะนําคีย์เวิร์ดจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน

*การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์)

*การ์ด "On Now" ไม่มีให้บริการใน Netflix และแอป CP (Content Provider) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดจะไม่แสดง

*การ์ด 'Generative AI' มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น

 

26)*เนื้อหาที่ลดลงหรือจํากัดอาจแสดงขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย

*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และมีให้บริการในทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี 2026

*ใช้งานได้กับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น

*ผู้ที่มีเสียงคล้ายกันสามารถปลดล็อกล็อคได้ และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจําอาจทํางานไม่ได้ผล

*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026

 

27)*จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*สามารถเชื่อมโยง AI Chatbot กับฝ่ายบริการลูกค้าได้

*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่พร้อมใช้งาน

 

28)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และมีให้ใช้งานในบางรุ่นเท่านั้น จํานวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

*กําหนดการอัปเกรด ตลอดจนคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค

*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค

 

29)*ให้การเข้าถึงคุณสมบัติ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว

*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของ AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะใช้รุ่นเดียวกันก็ตาม

*คุณสมบัติบางอย่างอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

*AI Voice Recognition มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาของตนเท่านั้น

 

30)*ใช้งานได้กับเกมหรืออินพุตพีซีที่รองรับ 165Hz เท่านั้น

*NVIDIA G-Sync เข้ากันได้กับกราฟิกการ์ด RTX 20, RTX 30, RTX 40 และ GTX 16 GPU รุ่นเก่าไม่รองรับความเข้ากันได้กับ G-Sync

 

31)*ชุดทีวี LG OLED ได้รับการรับรองเป็น DSC โดย VESA

 

32)*ต้องสมัครสมาชิก ข้อเสนอบริการอาจแตกต่างกันไปตามแผนสมาชิก

*มีเฉพาะใน LG OLED W6, G6, C6 และ MRGB95, MRGB9M

*ความพร้อมใช้งานของ GeForce NOW อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (แป้นเกม) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นอาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz

 

33)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (แป้นเกม) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นอาจได้รับผลกระทบ

*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz

 

34)*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการรับรองเป็น "0.1 เวลาตอบสนอง (สีเทาถึงสีเทา) และประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ผ่านการรับรอง" โดย Intertek

 

35)*HGiG เป็นกลุ่มอาสาสมัครของบริษัทจากอุตสาหกรรมเกมและจอแสดงผลทีวีที่พบปะกันเพื่อระบุและเผยแพร่แนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคในรูปแบบ HDR

*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ClearMR เป็นโปรแกรมการรับรองของ VESA เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเบลอจากการเคลื่อนไหวของจอแสดงผล

 

36)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป

*บริการเกมบางอย่างอาจต้องสมัครสมาชิกและแป้นเกม

*Gamepad จําหน่ายแยกต่างหาก

 

38)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.

*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE พร้อม Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE เริ่มทํางานอัตโนมัติบนแอพวิดีโอ AppleTV และ Amazon Prime

*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแสง

 

39)*การ์ด 'ในฉากนี้' มีจําหน่ายในประเทศที่รองรับ EPG

*ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

*ข้อมูลที่จัดทําโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจไม่ถูกต้อง LG จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทําหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

 

40)*ซาวด์บาร์สามารถซื้อแยกต่างหากได้

*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

*โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่มีให้บริการในขณะที่ซื้อ จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสําหรับการอัปเดต

*การใช้งานรีโมททีวี LG จํากัดเฉพาะคุณสมบัติบางอย่างเท่านั้น

พิมพ์

คุณลักษณะเด่น

  • GAMING - รองรับ FreeSync (AMD)

    ใช่

  • GAMING - รองรับ G-Sync (Nvidia)

    ใช่

  • PICTURE (DISPLAY) - ประเภทของจอ

    4K OLED

  • PICTURE (DISPLAY) - อัตราการรีเฟรชภาพ

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • PICTURE (PROCESSING) - HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • PICTURE (PROCESSING) - Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • ระบบเสียง - เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • ระบบเสียง - ระบบลำโพง

    4.2 Channel

  • ระบบเสียง - เอาต์พุตเสียง

    60 วัตต์

  • PICTURE (DISPLAY) - Wide Color Gamut

    Perfect Color

  • ขนาดและน้ำหนัก - ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1713 x 988 x 9.95

  • ขนาดและน้ำหนัก - น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    20.2

สเปคทั้งหมด

PICTURE (DISPLAY)

  • ประเภทของจอ

    4K OLED

  • ความละเอียดของหน้าจอ

    ความละเอียดจอ 4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • ขนาดของสินค้า

    Definable Spec Only in LG.COM

  • อัตราการรีเฟรชภาพ

    120Hz Native (VRR 165Hz)

  • TV Type

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Wide Color Gamut

    Perfect Color

PICTURE (PROCESSING)

  • Picture Processor

    ชิปประมวลผล Alpha 11 AI Processor 4K Gen3 with Dual AI Engine

  • AI Genre Selection

    ใช่ (SDR/HDR)

  • AI Picture Pro

    ใช่

  • AI Upscaling

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Auto Calibration

    ใช่

  • เทคโนโลยีการหรี่แสง

    Pixel Dimming

  • การจับคู่โทนสีแบบไดนามิค

    ใช่ (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • โหมด FILMMAKER MODE ™

    ใช่

  • HDR (High Dynamic Range)

    ภาพ Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Motion

    OLED Motion

  • Picture Mode

    9 โหมด

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • QMS (Quick Media Switching)

    ใช่

  • QFT (Quick Frame Transport)

    ใช่

GAMING

  • HGIG Mode

    ใช่

  • ALLM (โหมดปรับค่า Input lag ให้น้อยลงอัตโนมัติ)

    ใช่

  • Dolby Vision for Gaming (4K 120Hz)

    ใช่

  • รองรับ FreeSync (AMD)

    ใช่

  • Game Optimizer

    ใช่ (Game Dashboard)

  • รองรับ G-Sync (Nvidia)

    ใช่

  • เวลาตอบสนอง

    น้อยกว่า 0.1ms

  • VRR (Variable Refresh Rate)

    ใช่ (สูงสุดถึง 165Hz)

SMART TV

  • ระบบปฏิบัติการ (OS)

    ระบบปฏิบัติการ webOS 26

  • แอป Smartphone Remote

    ใช่ (LG ThinQ)

  • รองรับกล้อง USB

    ใช่

  • Works with Apple Airplay

    ใช่

  • Multi View

    ใช่

  • การจดจำเสียงอัจฉริยะ

    ใช่

  • Home Hub

    ใช่ (Google Home, LG ThinQ)

  • รองรับการสั่งงานด้วยเสียงแบบไม่ใช้รีโมท (Hands-free Voice Control)

    ใช่

  • Google Cast

    ใช่

  • Full Web Browser

    ใช่

  • โหมด Always Ready

    ใช่

  • AI Chatbot

    ใช่

  • Works with Apple Home

    ใช่

ระบบเสียง

  • เอาต์พุตเสียง

    60 วัตต์

  • Sound Mode Share

    ใช่

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (จำลองเสียง 11.1.2 )

  • ตัวแปลงสัญญาณเสียง

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (อ้างอิงจากคู่มือ)

  • Clear Voice Pro

    ใช่

  • เสียง Dolby Atmos

    ใช่

  • LG Sound Sync

    ใช่

  • เอาต์พุตเสียงพร้อมกัน

    ใช่

  • ทิศทางของลำโพง

    ลำโพงยิงด้านล่าง

  • ระบบลำโพง

    4.2 Channel

  • WOW Orchestra

    ใช่

การเชื่อมต่อ

  • HDMI Input

    4 ช่อง (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 3)

  • ช่องต่อ Ethernet

    1 ช่อง

  • รองรับ Bluetooth

    ใช่ (v 5.3)

  • RF Input (Antenna/Cable)

    2 ช่อง

  • Simplink (HDMI CEC)

    ใช่

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1 ช่อง

  • Wi-Fi

    ใช่ (Wi-Fi 6)

  • ช่องต่อ USB

    2 ช่อง (v 2.0)

การเข้าถึง

  • ความคมชัดสูง

    ใช่

  • Gray Scale

    ใช่

  • Invert Colors

    ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

  • ขนาดทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (WxHxD mm)

    1713 x 988 x 9.95

  • น้ำหนักทีวีแบบไม่รวมขาตั้ง (Kg)

    20.2

  • ขาตั้ง (WxD mm)

    - x -

  • ขนาดทีวีและขาตั้ง (WxHxD mm)

    - x - x -

  • น้ำหนักของกล่องสินค้า

    33.1

  • ขนาดของกล่องสินค้า (WxHxD mm)

    1888 x 1180 x 195

  • VESA Mounting (WxH mm)

    - x -

POWER

  • Power Supply (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • การใช้พลังงาน Standby

    Under 0.5W

รวมอุปกรณ์เสริม

  • รีโมท

    เมจิกรีโมท AI รุ่น MR26

  • สายไฟ

    Head - ใช่ (แบบยึดติด) / Zero Connect Box - Adaptor (แบบถอดออกได้)

ระบบบรอดคาสต์

  • การรับสัญญาณทีวี Analog

    ใช่

  • การรับสัญญาณทีวีดิจิตอล

    DVB-T2/T (Terrestrial), DVB-C (Cable) / ISDB-T (Terrestrial, only Philippines)

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