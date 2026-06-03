ทีวี 83" LG OLED evo AI W6 Wallpaper 4K Smart TV 2026 รุ่น OLED83W6PSA

1)*การวัดจริงคือ 9.95 มม. และอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการวัด
*แผงจ่ายไฟและลําโพงถูกรวมเข้ากับหน้าจออย่างราบรื่น
2)*ความพอดีจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้ง อาจมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างทีวีกับผนัง
*ข้อกําหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกัน
4)*เนื้อหาที่มีอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
*จําเป็นต้องสมัครสมาชิก LG Gallery เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและคุณสมบัติทั้งหมด
5)*ทีวี OLED ไร้สายหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่าง Zero Connect Box และหน้าจอ
*การวาง Zero Connect Box ในตู้อาจส่งผลให้สัญญาณรบกวนขึ้นอยู่กับวัสดุและความหนาของตู้
*ควรติดตั้ง Zero Connect Box ให้ต่ํากว่าตัวรับสัญญาณไร้สายของทีวี
*ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านสายเข้ากับ Zero Connect Box
*ต้องต่อสายไฟกับทั้งหน้าจอทีวีและ Zero Connect Box
*ความพอดีจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้ง อาจมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างทีวีกับผนัง
*ข้อกําหนดในการติดตั้งอาจแตกต่างกัน
6)*ไม่สูญเสียสายตา ขึ้นอยู่กับผลการทดสอบภายในด้วย ISO / IEC 29170-2 และผลการวัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานะการเชื่อมต่อ
8)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น
9)*ความสว่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น ขนาดหน้าจอ และภูมิภาคตลาด
*ความสว่างสูงสุดสว่างกว่าหน้าต่าง OLED ทั่วไป @3% ถึง 3.9 เท่า โดยการวัดภายใน
10)*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการรับรองโดย Intertek สําหรับความเที่ยงตรงของสี 100% วัดได้ถึง CIE DE2000 พร้อมรูปแบบสี 125 สี
*Display Color Gamut Volume (CGV) เทียบเท่าหรือเกินกว่า CGV ของปริภูมิสี DCI-P3 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยอิสระโดย Intertek
*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการตรวจสอบโดย UL สําหรับการให้ระดับสีดํา ≤0.24nit ถึง 500lux ตามการวัดการสะท้อนแสงวงแหวนของ IDMS มาตรา 11.5
*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการตรวจสอบโดย UL ว่าให้ระดับความสม่ําเสมอของสี >99% ถึง 500lux ตามการวัดการสะท้อนแสงวงแหวนของ IDMS มาตรา 11.5
*ประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแสงโดยรอบและสภาพแวดล้อมการรับชม
11)*การสะท้อนแสงวัดเป็นค่า Specular Component Included (SCI) ที่ 550nm ทดสอบโดย Intertek อย่างอิสระ
*จอแสดงผล LG OLED วัดให้สะท้อนแสงต่ํากว่า 0.5% โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง IDMS 11.2.2 ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไข
12)*จอแสดงผล LG OLED TV ได้รับการตรวจสอบเป็น Low Blue Light Platinum โดย UL
13)*เปรียบเทียบกับโปรเซสเซอร์ alpha 9 Al Gen8 ปี 2025 จากการเปรียบเทียบข้อมูลจําเพาะภายใน
16)*ฟีเจอร์นี้ทํางานเมื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Photos ของคุณและคุณมีรูปภาพอย่างน้อย 10 รูปในแอป
17)*การประหยัดพลังงานจะใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานทั้งโหมดแกลเลอรีและพร้อมเสมอ ถ้าหากปิด Always Ready ไว้ โหมดแกลเลอรีจะใช้พลังงานเท่ากับเมื่อทีวีเปิดอยู่
18)*เซ็นเซอร์ความสว่างอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและประเทศ
19)*เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมีเฉพาะในรุ่น W6 และ G6 เท่านั้น
20)*LG รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi 'Matter' บริการและฟีเจอร์ที่รองรับ "Matter" อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเริ่มต้นสําหรับ ThinQ และ Matter ควรผ่านแอพมือถือ ThinQ
21)*AI Picture Pro จะทํางานร่วมกับเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์บนบริการ OTT
*ภาพได้รับการอัปสเกลเป็นคุณภาพระดับ 4K ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความละเอียดของแหล่งที่มา
*การประมวลผลที่เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับโปรเซสเซอร์ AI รุ่น 2025 alpha 9 Gen8 ตามการเปรียบเทียบข้อมูลจําเพาะภายใน
22)*ต้องเปิดใช้งานผ่านเมนูโหมดเสียง และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการฟัง
23)*เสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมในการฟัง
24)*AI Search (Copilot) พร้อมใช้งานบน webOS Re:รุ่น OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD ที่เปิดใช้งานโปรแกรมใหม่ รวมถึงรุ่นที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป
*จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และบริการ AI ของพันธมิตรอาจเปลี่ยนแปลงหรือต้องสมัครสมาชิก
*คุณสมบัตินี้อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและรุ่น และไม่สามารถใช้ได้ในประเทศที่ไม่รองรับ LLM
25)*คุณสมบัติบางอย่างเหล่านี้อาจไม่รองรับในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น
*เมนูที่แสดงอาจแตกต่างกันไปเมื่อวางจําหน่าย
*คําแนะนําคีย์เวิร์ดจะแตกต่างกันไปตามแอปและช่วงเวลาของวัน
*การ์ด 'ในฉากนี้' มีให้บริการในประเทศที่รองรับ EPG (คู่มือโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์)
*การ์ด "On Now" ไม่มีให้บริการใน Netflix และแอป CP (Content Provider) อื่นๆ ดังนั้นการ์ดจะไม่แสดง
*การ์ด 'Generative AI' มีให้บริการในบางภูมิภาคหรือบางรุ่น
26)*เนื้อหาที่ลดลงหรือจํากัดอาจแสดงขึ้นอยู่กับภูมิภาคและการเชื่อมต่อเครือข่าย
*การรองรับ Voice ID อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ และมีให้บริการในทีวี OLED, QNED, NANO 4K UHD ที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี 2024 เป็นต้นไป รวมถึงทีวี MRGB และ FHD ที่วางจําหน่ายตั้งแต่ปี 2026
*ใช้งานได้กับแอปที่รองรับบัญชี Voice ID เท่านั้น
*ผู้ที่มีเสียงคล้ายกันสามารถปลดล็อกล็อคได้ และหากเสียงเปลี่ยนไปเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพหรือปัจจัยอื่นๆ การจดจําอาจทํางานไม่ได้ผล
*วิดเจ็ตที่ให้มาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*หน้าของฉันใช้ได้กับทีวี OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD ปี 2026
27)*จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*สามารถเชื่อมโยง AI Chatbot กับฝ่ายบริการลูกค้าได้
*ในประเทศที่ไม่รองรับ NLP การเข้าถึงและการใช้งานแอปด้วยเสียงอาจไม่พร้อมใช้งาน
28)*webOS Re:New เป็นโปรแกรมอัปเกรดซอฟต์แวร์และมีให้ใช้งานในบางรุ่นเท่านั้น จํานวนการอัปเกรดและระยะเวลาการสนับสนุน Re:New อาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค
*กําหนดการอัปเกรด ตลอดจนคุณสมบัติ แอปพลิเคชัน และบริการอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นและภูมิภาค
*คุณสมบัติ เนื้อหา และบริการที่มีให้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือภูมิภาค
29)*ให้การเข้าถึงคุณสมบัติ AI ของทีวีได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่มีการประมวลผล AI ในตัว
*การออกแบบ ความพร้อมใช้งาน และฟังก์ชันของ AI Magic Remote อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและภาษาที่รองรับ แม้จะใช้รุ่นเดียวกันก็ตาม
*คุณสมบัติบางอย่างอาจต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
*AI Voice Recognition มีให้บริการเฉพาะในประเทศที่รองรับ NLP ในภาษาของตนเท่านั้น
30)*ใช้งานได้กับเกมหรืออินพุตพีซีที่รองรับ 165Hz เท่านั้น
*NVIDIA G-Sync เข้ากันได้กับกราฟิกการ์ด RTX 20, RTX 30, RTX 40 และ GTX 16 GPU รุ่นเก่าไม่รองรับความเข้ากันได้กับ G-Sync
31)*ชุดทีวี LG OLED ได้รับการรับรองเป็น DSC โดย VESA
32)*ต้องสมัครสมาชิก ข้อเสนอบริการอาจแตกต่างกันไปตามแผนสมาชิก
*มีเฉพาะใน LG OLED W6, G6, C6 และ MRGB95, MRGB9M
*ความพร้อมใช้งานของ GeForce NOW อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (แป้นเกม) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นอาจได้รับผลกระทบ
*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz
33)*ในโหมด ULL สามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ (แป้นเกม) ได้เพียงตัวเดียวเท่านั้น การใช้อุปกรณ์ Bluetooth อื่นอาจได้รับผลกระทบ
*เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด แนะนําให้ใช้การเชื่อมต่อ Ethernet หรือ Wi-Fi 5GHz
34)*จอแสดงผล LG OLED ได้รับการรับรองเป็น "0.1 เวลาตอบสนอง (สีเทาถึงสีเทา) และประสิทธิภาพการเล่นเกมที่ผ่านการรับรอง" โดย Intertek
35)*HGiG เป็นกลุ่มอาสาสมัครของบริษัทจากอุตสาหกรรมเกมและจอแสดงผลทีวีที่พบปะกันเพื่อระบุและเผยแพร่แนวทางสาธารณะเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมของผู้บริโภคในรูปแบบ HDR
*การรองรับ HGiG อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ClearMR เป็นโปรแกรมการรับรองของ VESA เพื่อประเมินประสิทธิภาพการเบลอจากการเคลื่อนไหวของจอแสดงผล
36)*การรองรับบริการเกมบนคลาวด์อาจแตกต่างกันไป
*บริการเกมบางอย่างอาจต้องสมัครสมาชิกและแป้นเกม
*Gamepad จําหน่ายแยกต่างหาก
38)*FILMMAKER Ambient MODE เป็นเครื่องหมายการค้าของ UHD Alliance, Inc.
*รองรับ FILMMAKER Ambient MODE พร้อม Dolby Vision
*FILMMAKER Ambient MODE เริ่มทํางานอัตโนมัติบนแอพวิดีโอ AppleTV และ Amazon Prime
*FILMMAKER Ambient MODE ใช้งานได้กับรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดแสง
39)*การ์ด 'ในฉากนี้' มีจําหน่ายในประเทศที่รองรับ EPG
*ขอบเขตการสนับสนุนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
*ข้อมูลที่จัดทําโดย AI Concierge มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและอาจไม่ถูกต้อง LG จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อการกระทําหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว
40)*ซาวด์บาร์สามารถซื้อแยกต่างหากได้
*การควบคุมโหมดเสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น
*โปรดทราบว่าบริการนี้อาจไม่มีให้บริการในขณะที่ซื้อ จําเป็นต้องมีการเชื่อมต่อเครือข่ายสําหรับการอัปเดต
*การใช้งานรีโมททีวี LG จํากัดเฉพาะคุณสมบัติบางอย่างเท่านั้น