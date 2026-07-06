Monitor LG UltraGear™ 24G411A-B 24", FHD, 144Hz, 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.