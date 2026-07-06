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Monitor LG UltraGear™ 27G411A-B 27", FHD, 144Hz, 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10

Monitor LG UltraGear™ 27G411A-B 27", FHD, 144Hz, 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10

27G411B-B
Vista frontal de Monitor LG UltraGear™ 27G411A-B 27", FHD, 144Hz, 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10 27G411B-B
Vista lateral
Vista traseira
Vista frontal de um monitor de jogos exibido em um ambiente futurista de estilo neon.
Cena de batalha futurista exibida em um monitor de jogos, mostrando cores vívidas com gama de cores sRGB de 99%, certificação IPS e HDR.
Cena de corrida de motocicleta exibida em um monitor de jogos, ilustrando uma taxa de atualização de 144Hz para movimento fluido de jogos.
Um carro de corrida amarelo é mostrado acelerando para frente na tela, com '1ms MBR' exibido de forma proeminente.
Cena de corrida do Assetto Corsa Competizione exibida em um monitor de jogos, com suporte ao Adaptive Sync com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync para uma jogabilidade suave e sem lágrimas.
Esta imagem mostra um monitor de jogos UltraGear™ em uma configuração de mesa exibindo uma cena de jogo, com ícones indicando design sem borda de 3 lados, ajuste de altura, suporte de inclinação e compatibilidade com montagem em parede.
Esta imagem destaca a interface do aplicativo LG Switch, mostrando recursos como modo duplo, divisão de tela inteligente, lançamento de uma chamada de vídeo e Assistente de imagem personalizado para um controle mais inteligente e troca de tela sem problemas.
Vista traseira de um monitor de jogos mostrando suas portas de conectividade, incluindo uma entrada HDMI™ 2.0, uma porta DisplayPort 1.4.
Vista frontal e lateral de um monitor de jogos ilustrando suas dimensões gerais e design de perfil.
LG Shield, applied to LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Vista traseira do monitor mostrando a área de fixação do suporte e as portas traseiras
Vista superior
Vista frontal de Monitor LG UltraGear™ 27G411A-B 27", FHD, 144Hz, 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10 27G411B-B
Vista lateral
Vista traseira
Vista frontal de um monitor de jogos exibido em um ambiente futurista de estilo neon.
Cena de batalha futurista exibida em um monitor de jogos, mostrando cores vívidas com gama de cores sRGB de 99%, certificação IPS e HDR.
Cena de corrida de motocicleta exibida em um monitor de jogos, ilustrando uma taxa de atualização de 144Hz para movimento fluido de jogos.
Um carro de corrida amarelo é mostrado acelerando para frente na tela, com '1ms MBR' exibido de forma proeminente.
Cena de corrida do Assetto Corsa Competizione exibida em um monitor de jogos, com suporte ao Adaptive Sync com NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync para uma jogabilidade suave e sem lágrimas.
Esta imagem mostra um monitor de jogos UltraGear™ em uma configuração de mesa exibindo uma cena de jogo, com ícones indicando design sem borda de 3 lados, ajuste de altura, suporte de inclinação e compatibilidade com montagem em parede.
Esta imagem destaca a interface do aplicativo LG Switch, mostrando recursos como modo duplo, divisão de tela inteligente, lançamento de uma chamada de vídeo e Assistente de imagem personalizado para um controle mais inteligente e troca de tela sem problemas.
Vista traseira de um monitor de jogos mostrando suas portas de conectividade, incluindo uma entrada HDMI™ 2.0, uma porta DisplayPort 1.4.
Vista frontal e lateral de um monitor de jogos ilustrando suas dimensões gerais e design de perfil.
LG Shield, applied to LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV, is shown with an LG Shield logo at the center, security icons below, and a 2026 CES Innovation Awards Honoree badge above, representing data and system protection.
Vista traseira do monitor mostrando a área de fixação do suporte e as portas traseiras
Vista superior

Principais recursos

  • Tela IPS FHD 27” (1920 x 1080)
  • Tempo de resposta de 1ms (MBR) real
  • Compatível com NVIDIA® G-SYNC® & AMD FreeSync™
  • HDR10 / sRGB 99% (CIE1931)
  • LG Switch | Reader Mode | Flicker Safe
  • DisplayPort & HDMI
Mais
Logo UltraGear™ G4 em fundo futurista iluminado por neon.

Logo UltraGear™ G4 em fundo futurista iluminado por neon.

Monitor Gamer com Tela IPS FHD de 27" e Taxa de Atualização de 144Hz

Imagem frontal do monitor gamer UltraGear™ 27g411b em fundo futurista iluminada por neon.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Esta imagem apresenta os principais recursos de um monitor Gamer LG, incluindo uma taxa de atualização de 144Hz para movimentos fluidos, display IPS com HDR10 e 99% de cores sRGB para visuais vívidos, jogabilidade suave com suporte NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, tempo de resposta de 1ms MBR para jogos rápidos, e um design praticamente sem bordas para uma experiência imersiva.
SpeedColorUsability

Jogos flúidos com taxa de atualização de até 144Hz

Chegue a uma taxa de atualização de até 144Hz com fluidez, visuais cristalinos e minimize o desfoque de movimento. Mergulhe em uma gameplay mais imersiva em cada frame. 

Cena de corrida de motocicleta ilustrando a taxa de atualização de 144Hz do UltraGear™ 24g411b para uma movimentação de jogo fluida e cristalina.

*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.

Um carro de corrida amarelo é mostrado acelerando na tela, com o interior da caixa branca claramente definido e o exterior desfocado.

Alta velocidade para a vitória

Tempo de resposta de 1ms torna o gameplay mais flúido, reduzindo desfoque e fantasmas. Dinamismo e ritmo acelerado dão aos jogadores vantagem competitiva. 

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.

*Flicker may occur during 1ms MBR operation.

Movimento suave que mantém você imerso

Minimize atrasos com a tecnologia compatível com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™. Experimente uma redução significativa de atrasos para visuais suaves com desfoque de movimento e ghosting minimizados.

Cena de corrida exibida no monitor UltraGear™ 24g411b comparando os modos Desativado e Ativado, ilustrando movimento mais suave e redução de tearing com suporte para NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso. 

*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização. 

*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.

Sinta o combate real com cores vivas

Nosso monitor oferece cobertura de 99% sRGB, proporcionando uma vasta gama de cores, que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o display IPS, para uma experiência gaming mais imersiva. Jogadores podem ter a experiência de batalha como foi planejada pelos desenvolvedores

Logo of IPS display.

A tela IPS™ da LG oferece qualidade de cor acima da média, com um amplo ângulo de visão.

Logo of HDR 10.

HDR 10 suporta níveis específicos de cor e brilho.

Logo do sRGB 99%

Com 99% de cobertura do espectro sRGB, esse monitor bé uma ótima solução para exibição precisa de cores.

Cena de batalha espacial futurista no monitor UltraGear™, mostrando cores vívidas e contraste rico com explosões brilhantes, planetas luminosos e espaçonaves detalhadas contra um fundo cósmico colorido.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

Controle mais inteligente, troca perfeita com LG Switch

Com o aplicativo LG Switch, é fácil otimizar seu monitor tanto para jogos quanto para uso diário. Gerencie as configurações do seu monitor sem esforço — ajuste a qualidade da imagem e o brilho de acordo com sua preferência, e aplique suas configurações instantaneamente usando uma tecla de atalho. O aplicativo também permite dividir a tela em 11 layouts e iniciar sua plataforma de videochamada com um clique—trazendo ainda mais conveniência para sua configuração.

Download

Este vídeo mostra como configurar seu monitor com o aplicativo LG Switch.

*Este vídeo é apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto.

*O LG Switch requer download de software e manual do LG.com para uso adequado.

Dynamic Action Sync

Responda a ação dos seus oponentes com menos atraso de entrada e capture os momentos mais críticos do jogo em tempo real.

Black Stabilizer

Esse recurso ajuda a evitar que os atiradores se escondam nos lugares mais escuros e escapar rapidamente das situações quando o flash explode.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

Visualmente elevado, praticamente sem fronteiras.

Experimente mais tela e menos distração com a borda ultrafina e a base de suporte mínima e fina, apresentando um design praticamente sem bordas. O suporte que parece flutuar realça a estética limpa e leve, enquanto a sensação de tela contínua oferece uma experiência visual imersiva — ideal para configurações duplas ou ambientes de trabalho minimalistas.

Ícone de design sem bordas.

Design praticamente sem bordas em 3 lados

Ícone com inclinação ajustável.

Inclinação 

Icone de monte na parede

Suporte para parede

Esta imagem mostra um monitor de jogos UltraGear™ em uma configuração de mesa exibindo uma cena de jogo, com destaques ampliados enfatizando o design de tela sem bordas e um suporte elegante que parece flutuar.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

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Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    27"

  • Exibição - Resolução

    FHD (1920 x 1080)

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    144Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    1ms (MBR)

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Inclinação

Todas as especificações

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    690 x 141 x 430

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    611.5 x 452.4 x 220

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    611.5 x 452.4 x 220

  • Peso de envio [kg]

    5,3 kg

  • Peso com suporte [kg]

    3,8 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    2,9 kg

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    27"

  • Proporção

    16:9

  • Tipo de painel

    IPS

  • Tempo de resposta

    1ms (MBR)

  • Resolução

    FHD (1920 x 1080)

  • Paso de píxeles [mm]

    0.3114 x 0.3114 mm

  • Profundidade de cor (número de cores)

    16.7M

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    1500:1

  • Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    Não (Flat)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    144Hz

  • Tratamento de Superfície

    Antirreflexo

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • AMD FreeSync™

    Compativel (FreeSync)

  • Fraqueza de cor

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Cor calibrada na fábrica

    Sim

  • NVIDIA G-Sync™

    Sim (Compatível)

  • Calibração HW

    Sim

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Contador de FPS

    Sim

  • VRR

    Sim

  • Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

  • Temperatura de color

    Sim

  • Tecla de acceso rápido

    Sim

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor Gamer LG UltraGear™ – 27G411B-B

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação

  • Montável na parede [mm]

    Sim (100 x 100 mm)

  • Suporte 1Click

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    22W

  • Entrada CA

    Adpatador externo

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim (1,8m)

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5m)

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (1x) (v2.0)

  • DisplayPort

    Sim (1x) (v1.4)

  • Saída para auscultadores

    Sim (3-Polos) (Som)

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