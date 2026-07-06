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Monitor LG UltraGear™ 27G411A-B 27", FHD, 144Hz, 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10
Monitor LG UltraGear™ 27G411A-B 27", FHD, 144Hz, 1ms (MBR), NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync, HDR10
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
Jogos flúidos com taxa de atualização de até 144Hz
Chegue a uma taxa de atualização de até 144Hz com fluidez, visuais cristalinos e minimize o desfoque de movimento. Mergulhe em uma gameplay mais imersiva em cada frame.
Cena de corrida de motocicleta ilustrando a taxa de atualização de 144Hz do UltraGear™ 24g411b para uma movimentação de jogo fluida e cristalina.
*As imagens são simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos. Podem variar do uso real.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Redução de Desfoque de Movimento de 1ms causa diminuição da luminância, e os seguintes recursos não podem ser utilizados enquanto estiver ativada: AMD FreeSync™ Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*Pode ocorrer cintilação durante a operação do MBR de 1ms.
*Flicker may occur during 1ms MBR operation.
Movimento suave que mantém você imerso
Minimize atrasos com a tecnologia compatível com NVIDIA® G-SYNC® e AMD FreeSync™. Experimente uma redução significativa de atrasos para visuais suaves com desfoque de movimento e ghosting minimizados.
Cena de corrida exibida no monitor UltraGear™ 24g411b comparando os modos Desativado e Ativado, ilustrando movimento mais suave e redução de tearing com suporte para NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync.
*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O desempenho do recurso é comparado aos modelos que não aplicam a tecnologia de sincronização.
*Erros ou atrasos podem ocorrer dependendo da conexão de rede.
Sinta o combate real com cores vivas
Nosso monitor oferece cobertura de 99% sRGB, proporcionando uma vasta gama de cores, que permite uma representação de cores de alta fidelidade com o display IPS, para uma experiência gaming mais imersiva. Jogadores podem ter a experiência de batalha como foi planejada pelos desenvolvedores
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Controle mais inteligente, troca perfeita com LG Switch
Com o aplicativo LG Switch, é fácil otimizar seu monitor tanto para jogos quanto para uso diário. Gerencie as configurações do seu monitor sem esforço — ajuste a qualidade da imagem e o brilho de acordo com sua preferência, e aplique suas configurações instantaneamente usando uma tecla de atalho. O aplicativo também permite dividir a tela em 11 layouts e iniciar sua plataforma de videochamada com um clique—trazendo ainda mais conveniência para sua configuração.
*Este vídeo é apenas para fins ilustrativos e pode não refletir as especificações reais do produto.
*O LG Switch requer download de software e manual do LG.com para uso adequado.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Visualmente elevado, praticamente sem fronteiras.
Experimente mais tela e menos distração com a borda ultrafina e a base de suporte mínima e fina, apresentando um design praticamente sem bordas. O suporte que parece flutuar realça a estética limpa e leve, enquanto a sensação de tela contínua oferece uma experiência visual imersiva — ideal para configurações duplas ou ambientes de trabalho minimalistas.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
FHD (1920 x 1080)
Exibição - Tipo de painel
IPS
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
144Hz
Exibição - Tempo de resposta
1ms (MBR)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação
Todas as especificações
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
690 x 141 x 430
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
611.5 x 452.4 x 220
Peso de envio [kg]
5,3 kg
Peso com suporte [kg]
3,8 kg
Peso sin soporte [kg]
2,9 kg
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Proporção
16:9
Tipo de painel
IPS
Tempo de resposta
1ms (MBR)
Resolução
FHD (1920 x 1080)
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114 mm
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1500:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
Não (Flat)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
144Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
AMD FreeSync™
Compativel (FreeSync)
Fraqueza de cor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
NVIDIA G-Sync™
Sim (Compatível)
Calibração HW
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
Temperatura de color
Sim
Tecla de acceso rápido
Sim
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor Gamer LG UltraGear™ – 27G411B-B
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
Suporte 1Click
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
22W
Entrada CA
Adpatador externo
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,8m)
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (1x) (v2.0)
DisplayPort
Sim (1x) (v1.4)
Saída para auscultadores
Sim (3-Polos) (Som)
O que as pessoas estão dizendo
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