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Monitor LG Smart, Tela IPS de 24”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 24U511SB-B

Monitor LG Smart, Tela IPS de 24”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 24U511SB-B

24U511SB-B
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Vista frontal de Monitor LG Smart, Tela IPS de 24”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 24U511SB-B 24U511SB-B
Vista lateral do LG Smart Monitor mostrando design fino e mínimo.
Vista traseira do LG Smart Monitor exibindo a estrutura do suporte e o layout da conectividade.
Display IPS Full HD no LG Smart Monitor oferecendo visuais claros para o trabalho e uso diário.
LG Smart Monitor com webOS fornecendo acesso a aplicativos de streaming integrados e conteúdo de entretenimento.
HDR10 Pro com sRGB 99% no LG Smart Monitor, melhorando a precisão das cores e o contraste para visuais claros.
Mapeamento de tom dinâmico no LG Smart Monitor que equilibra automaticamente brilho e contraste para uma visualização estável.
AI Sound Pro oferece som imersivo e otimizado com base no tipo de conteúdo.
IA geradora no LG Smart Monitor que suporta a descoberta de conteúdo inteligente e assistência criativa.
Concierge de IA fornecendo recomendações personalizadas com base em padrões de visualização e contexto de uso.
LG Shield protege dados pessoais e melhora a segurança do dispositivo no LG Smart Monitor.
Portas traseiras do LG Smart Monitor mostrando opções de conectividade HDMI 2.0, USB-A 2.0, auscultador e DC-IN.
Dimensões do LG Smart Monitor que ilustram o tamanho geral do produto e as medições do suporte.
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Vista frontal de Monitor LG Smart, Tela IPS de 24”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 24U511SB-B 24U511SB-B
Vista lateral do LG Smart Monitor mostrando design fino e mínimo.
Vista traseira do LG Smart Monitor exibindo a estrutura do suporte e o layout da conectividade.
Display IPS Full HD no LG Smart Monitor oferecendo visuais claros para o trabalho e uso diário.
LG Smart Monitor com webOS fornecendo acesso a aplicativos de streaming integrados e conteúdo de entretenimento.
HDR10 Pro com sRGB 99% no LG Smart Monitor, melhorando a precisão das cores e o contraste para visuais claros.
Mapeamento de tom dinâmico no LG Smart Monitor que equilibra automaticamente brilho e contraste para uma visualização estável.
AI Sound Pro oferece som imersivo e otimizado com base no tipo de conteúdo.
IA geradora no LG Smart Monitor que suporta a descoberta de conteúdo inteligente e assistência criativa.
Concierge de IA fornecendo recomendações personalizadas com base em padrões de visualização e contexto de uso.
LG Shield protege dados pessoais e melhora a segurança do dispositivo no LG Smart Monitor.
Portas traseiras do LG Smart Monitor mostrando opções de conectividade HDMI 2.0, USB-A 2.0, auscultador e DC-IN.
Dimensões do LG Smart Monitor que ilustram o tamanho geral do produto e as medições do suporte.

Principais recursos

  • Tela IPS de 24” FHD (1920 x 1080)
  • WebOS 26 com os principais aplicativos de streaming
  • Controle remoto, ThinQ Home, Bluetooth, compartilhamento Screen Share e AirPlay 2
  • Hub de conectividade com USB-C & HDMI
  • Taxa de atualização de 120Hz e Tempo de resposta de 5ms (GtG)
  • HDR10
Mais

Excelência Premiada

Imagem do logotipo do prêmio Digital Trends

Digital Trends 2025

A melhor linha de monitores do prêmio Readers’ Choice para jogadores e aqueles que exigem desempenho de alta qualidade.

Imagem do logotipo do prêmio CES 2026 Hooree branco

CES Innovation Awards - Honoree

webOS26 LG Shield

Em segurança cibernética

A image of CES 2026-white Honoree award logo

CES Innovation Awards - Honoree

webOS26 Multi-AI architecture

Em Inteligência Artificial

*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos submetidos aos juízes. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou de quaisquer reivindicações feitas e não testou o item ao qual o prêmio foi concedido.

Logo Monitor LG Smart

Uma tela. Infinitas possibilidades.

Experimente qualidade de imagem impressionante para trabalho e lazer, com possibilidades que se adaptam ao seu dia. Com tecnologia webOS, gerencie tarefas do home office sem um PC e aproveite uma ampla variedade de conteúdos, equilibrando perfeitamente produtividade e entretenimento em uma única tela.

Monitor LG Smart em uma mesa de madeira limpa em um escritório doméstico iluminado, exibindo a tela inicial do webOS com aplicativos de streaming e ícones de conteúdo, acompanhado de teclado e mouse, estante e persianas ao fundo, destacando o uso em entretenimento inteligente e produtividade.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado e o mouse acima não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).

Vídeo resumido mostrando os recursos do LG Smart Monitor, incluindo display Full HD IPS, Dynamic Tone Mapping, HDR10 Pro com sRGB 99%, AI Sound Pro, processador α5 AI Gen9 e segurança LG Shield.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 em diante. Não é compatível com modelos anteriores de monitores LG Smart.

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.

*Uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

DisplayTrabalhe e Jogue com o WebOSIA impulsionada pelo WebOSWebOS PremiadoCentro de Produtividade

Tela IPS de 24" Full HD

Tela versátil para trabalho e lazer

O display IPS permite que você experimente imersão visual, seja trabalhando ou aproveitando entretenimento.

Monitor LG Smart exibindo um espaço de trabalho profissional de edição de vídeo e áudio com linha do tempo, ferramentas de correção de cor e interface de mixagem de som, destacando resolução IPS 4K, suporte HDR e ampla cobertura de cores em um estúdio criativo com alto-falantes e teclado para produção de conteúdo e trabalho multimídia.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

*Brilho: 250 nits (Typ.), Gama de Cores: DCI-P3 99% (Typ.)

Home office sem precisar de PC

O webOS permite acessar remotamente seu PC e Cloud PC via Remote PC. Essa função possibilita usar serviços de home office, como videoconferências e aplicativos na nuvem, tudo isso sem precisar de um PC.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.  

*O teclado, mouse, headset, controle de jogo e webcam mostrados acima não estão inclusos no pacote (vendidos separadamente).  

*O PC remoto está disponível apenas em PCs com Windows 11 Pro ou sistemas operacionais em diante.

*É necessária conexão com a internet e assinatura dos serviços de streaming correspondentes. Serviços de streaming separados podem exigir pagamento de assinatura e não estão inclusos (assinados separadamente).  

*A funcionalidade PC remoto é compatível com Windows 11 Pro ou versões posteriores e é compatível com PCs de terceiros que suportem conexão do PC remoto, incluindo o gram.  

*Os serviços suportados podem variar de acordo com o país.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e funções inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

Entretenimento

Mude de canal sem esforço

Acesse as principais plataformas de apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e os canais grátis da LG. Receba recomendações personalizadas, explore apps como Esportes, Jogos e LG Fitness, e controle tudo facilmente com o controle remoto ou toque. 

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.  

*Os serviços de streaming e aplicativos podem variar de acordo com o país.  

*Uma conexão com a internet e assinaturas de serviços de streaming são necessárias. Podem ser aplicadas taxas adicionais para alguns serviços, pois eles não estão inclusos e exigem assinaturas separadas.  

*Oferece uma variedade de aplicativos e serviços personalizados, incluindo música, esportes, home office e jogos em nuvem para cada conta registrada.  

*O suporte a determinados Canais LG varia de acordo com a região.  

*Uma conta LG e conexão à internet são necessárias para serviços inteligentes. É necessário consentimento com a política de privacidade e os termos de serviço.  

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e funcionalidades inteligentes baseadas em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, estão disponíveis apenas as conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI). Não há cobrança para criar uma Conta LG.

Mergulhe no jogo agora

Desfrute de uma experiência totalmente personalizada, com menus otimizados para gamepads ou controle remoto e recursos de gamificação feitos sob medida para você. Acompanhe rankings, compare pontuações com outros jogadores e mergulhe em uma vasta biblioteca de títulos, dos grandes sucessos AAA aos jogos sociais mais divertidos.

Parcerias estratégicas com os principais serviços de cloud gaming, como GeForce NOW, Amazon Luna e, em breve, Xbox Cloud, além de jogos nativos via app no webOS, você joga diretamente na sua TV, sem precisar de consoles ou dispositivos externos.

Monitor LG Smart exibindo a interface do Portal de Jogos com aplicativos de jogos, serviços de jogos na nuvem e títulos populares, apresentando acesso play now, jogos recentemente jogados e uma experiência de hub de jogos no estilo console no webOS

*O suporte ao Portal de Jogos pode variar de acordo com o país.

*O suporte a serviços de jogos em nuvem e jogos dentro do Portal de Jogos pode variar de acordo com o país.

*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e controle.

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões com dispositivos externos (ex.: via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Música

Feito para seu estilo musical

Desfrute de música personalizada com imersão graças aos alto-falantes integrados. Busque músicas facilmente e acesse rapidamente as mais recentes das suas plataformas de streaming. Além disso, receba recomendações de músicas populares conforme seu gosto.

Sports

Acompanhe seus times favoritos

Apoie seu time com um serviço personalizado. Receba informações atualizadas do seu time favorito, conforme seu perfil.

LG Fitness

Personalize seu treino em casa

Transforme sua sala em uma academia particular com o LG Fitness. Aproveite diversos treinos, acompanhe seu progresso e alcance seus objetivos, tudo no conforto do seu sofá.

*Imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado, mouse, headset e controle de jogo acima não estão inclusos no pacote (vendidos separadamente).

*É necessário acesso à internet e assinatura de serviços de streaming relacionados. Serviços de streaming separados podem exigir pagamento de assinatura, e eles não são fornecidos (assinados separadamente).

*A disponibilidade do Portal de Jogos pode variar conforme a região. Em regiões não suportadas, os usuários serão redirecionados para o Hub de Jogos existente.

*Os serviços suportados podem variar de país para país.

*É necessário conexão com a Internet, assinatura Xbox Game Pass Ultimate e controle Bluetooth compatível para jogos. Xbox Cloud Gaming (Beta) requer assinatura do Game Pass Ultimate e dispositivo suportado (ambos vendidos separadamente). Regiões selecionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) e jogos (xbox.com/play). Disponível em alguns monitores inteligentes LG que suportam webOS 24 e versões mais recentes.

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth

Espelhamento direto e simples

Compartilhe conteúdo do seu dispositivo inteligente para o nosso monitor sem esforço, usando Google Cast*** como a maneira mais rápida e sem interrupções de se conectar. AirPlay 2* (para Apple) e Screen Share** (para Android). Conecte-se instantaneamente e aproveite uma experiência de áudio e vídeo fluida em uma tela maior, com apenas alguns toques.

*Apple e marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Apple Inc. Os recursos suportados podem variar de acordo com países e regiões. 

*Para usar AirPlay e HomeKit com este monitor, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay e HomeKit são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. O selo Works with Apple Home é uma marca registrada da Apple Inc. 

**Compartilhamento de Tela: Suportado em Android ou Windows 10 e superior. 

**Conecte seu dispositivo à mesma rede que seu monitor. 

***Google Cast: Suportado em telefone ou tablet Android com Android 9.0 ou posterior e iPhone ou iPad com iOS 16.0 ou posterior. 

***Google Cast é uma marca registrada da Google LLC. Os recursos suportados podem variar de acordo com o país.

A visualização de desempenho do Processador de IA Alpha 5 Gen9 com chip iluminado e efeitos de luz, destacando processamento de alto desempenho, otimização de imagem e som impulsionada por IA e tecnologia avançada de display inteligente

Processador Alpha 5 IA Gen9

Construído para brilho de imagem

O novo processador de IA Alpha 5 Gen9 traz processamento de alto desempenho para o seu monitor inteligente LG, oferecendo nitidez e profundidade aprimoradas para visuais mais claros e equilibrados.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que utilizam o webOS26 ou versões posteriores. Não é compatível com modelos anteriores de LG Smart Monitor.

HDR10 Pro com sRGB 99%

Cores vivas e contraste mais profundo para visuais claros.

O HDR10 Pro aprimora os realces e sombras para fornecer detalhes mais claros e maior profundidade visual ao acessar conteúdo via webOS. Com até 99% de cobertura sRGB, a tela oferece cores precisas e consistentes para uma experiência de visualização mais equilibrada.

Comparação em tela dividida mostrando SDR versus HDR10 Pro com gama de cores sRGB de 99%, destacando destaques mais brilhantes, sombras mais profundas e detalhes de cores mais vívidos em uma paisagem noturna de uma vila nevada.

HDR10

Comparação em tela dividida mostrando SDR versus HDR10 Pro com gama de cores sRGB de 99%, destacando destaques mais brilhantes, sombras mais profundas e detalhes de cores mais vívidos em uma paisagem noturna de uma vila nevada.

SDR

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real. 

*HDR10 Pro não é um formato, mas o mapeamento dinâmico de tons próprio da LG aplicado quadro a quadro para conteúdo HDR10. 

*sRGB 99% é típico. A gama de cores pode variar conforme o modelo. 

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é suportado em modelos com webOS26 ou posterior. Não é suportado em modelos anteriores de LG Smart Monitor. 

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar por país, região e idioma. 

*É necessário uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Urso selvagem em uma cena de floresta demonstrando Mapeamento Dinâmico de Tons, aprimorando o contraste, brilho equilibrado e reprodução detalhada de sombras e destaques.

Dynamic Tone Mapping

Brilho equilibrado para qualidade de imagem consistente

Desfrute das imagens como devem ser vistas, com o Mapeamento Dinâmico de Tons ajustando brilho e contraste para detalhes e realismo ótimos. Filmes e jogos ganham vida com imersão rica e qualidade consistente em todo o conteúdo.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Mapeamento Dinâmico de Tom se aplica a Monitores Smart equipados com o processador α5.  

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é suportado em modelos rodando webOS26 ou superior. Não é suportado em modelos anteriores de Monitores Smart da LG.  

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar por país, região e idioma.  

*É necessária uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões com dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.

AI Sound Pro

Aprimoramento sonoro com IA Sound Pro

O IA Surround Sound oferece áudio imersivo que preenche o ambiente, criando uma experiência sonora multidimensional. No webOS, o IA Sound Pro equilibra inteligentemente o som para suportar uma experiência de audição clara e imersiva.

Monitor LG Smart demonstrando o IA Sound Pro com uma cena de concerto cinematográfico na tela, destacando otimização de áudio imersiva, diálogos claros e desempenho de som equilibrado para uma experiência de entretenimento doméstico aprimorada

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores de LG Smart Monitor.

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Magic Remote IA

Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão.

Controle o Monitor Smart com facilidade usando o Magic Remote com IA. Seu sensor de movimento, roda de rolagem e comando de voz instantâneo permitem um controle suave e intuitivo de todos os recursos.

Controle Remoto Mágico do Monitor LG Smart destacando recursos de IA com interface de IA na tela, mostrando controle inteligente de funções, interação por voz e navegação intuitiva para uma experiência aprimorada.

*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.  

*O Magic Remote fornece acesso rápido aos recursos de IA do Smart Monitor, mas não possui processamento de IA incorporado.  

*Os menus e aplicativos suportados pelo AI Concierge podem variar de acordo com o país.  

*As exibições de menu do AI Concierge podem ser diferentes no lançamento.  

*As recomendações de palavras-chave do AI Concierge podem variar de acordo com o aplicativo e o horário do dia.  

**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.  

**As funções e recursos do Magic Remote podem variar por região e idioma.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Multi AI Search

Pesquisa avançada com IA com Google Gemini e Microsoft Copilot

Basta dizer o que você está procurando e escolher o agente de IA que melhor atende às suas necessidades.

O sistema conecta múltiplas IAs para oferecer resultados mais amplos e relevantes.

Monitor LG Smart exibindo a interface do Multi AI Search, com Microsoft Copilot e Google Gemini, destacando busca com tecnologia de IA, assistência inteligente e ferramentas integradas de IA generativa dentro da experiência do smart monitor.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.

**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.

**As funções e recursos do Magic Remote podem variar conforme a região e o idioma.

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar conforme o país, região e idioma.

*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (p.ex., via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma conta LG.

AI Concierge

Receba recomendações de conteúdo e informações personalizadas

O Assistente Personalizado com IA oferece recomendações personalizadas e insights contextuais adaptados ao que você está assistindo. Descubra palavras-chave de pesquisa relevantes, acesse informações adicionais sobre a cena atual e explore conteúdos relacionados com base em seus padrões de visualização, tudo controlado de forma integrada com o Controle Remoto Mágico de IA.

Monitor LG Smart exibindo a interface do Assistente Personalizado com IA com recomendações de IA Generativa e sugestões de palavras-chave de IA, controlado pelo Magic Remote, destacando busca contextual, interação por voz e descoberta de conteúdo personalizada no monitor inteligente

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que rodem webOS26 ou superior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.  

**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.  

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar por país, região e idioma.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, somente conexões com dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estarão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.

AI Voice ID

O LG ID de Voz IA reconhece a assinatura vocal única de cada usuário e oferece recomendações personalizadas no momento em que você fala.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Esses recursos estão disponíveis apenas no webOS e são suportados nos modelos de LG Smart Monitor que executam webOS 26 ou superior. Eles não são suportados nos modelos anteriores de LG Smart Monitor.  

*O AI Voice ID funciona apenas com aplicativos compatíveis, e as recomendações de palavras-chave podem variar de acordo com o aplicativo e o horário do dia.  

*Disponibilidade de recursos, conteúdos suportados, menus e aplicativos podem variar conforme o país, região e conexão de rede.  

*É necessária uma conexão com a Internet para utilizar os recursos acima.  

*O Magic Remote fornece acesso rápido aos recursos de IA do Smart Monitor, mas não realiza processamento de IA interno.  

*A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.  

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Experimente nosso WebOS premiado

LG Smart Monitor highlighting LG Shield security system with network encryption, data protection, and multi layer security visualization, emphasizing secure data storage, safe transmission, and award winning smart device security technology

LG Shield

Segurança que você pode confiar

As 7 tecnologias principais do LG Shield garantem que seus dados permaneçam seguros com armazenamento e gerenciamento de dados seguros, algoritmos criptográficos seguros, integridade de software garantida, autenticação de usuário e controle de acesso, transmissão de dados segura, detecção e resposta a eventos de segurança e gerenciamento seguro de atualizações.

*A certificação LG Shield pode variar dependendo do modelo.

*Os prêmios CES Innovation Awards são baseados em materiais descritivos enviados aos juízes. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou de quaisquer reivindicações feitas e não testou o item ao qual o prêmio foi concedido.

*Uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.

Productivity hub com fácil conectividade.

Com múltiplas portas, incluindo 2× HDMI 2.0 e 1× USB-A 2.0, o Monitor LG Smart é compatível com uma ampla gama de dispositivos, garantindo conectividade suave e confiável em toda a sua configuração. Esta configuração versátil de portas ajuda a manter seu espaço de trabalho organizado e livre de desordem, para uma utilização eficiente do espaço.

Monitor LG Smart conectado a um laptop via USB C com carregamento de 65W, mostrando espaço de trabalho de edição de fotos, múltiplas portas incluindo USB C, USB e HDMI, destacando conectividade por cabo único, carregamento do dispositivo e produtividade.

Monitor LG Smart conectado a um laptop via USB C com carregamento de 65W, mostrando espaço de trabalho de edição de fotos, múltiplas portas incluindo USB C, USB e HDMI, destacando conectividade por cabo único, carregamento do dispositivo e produtividade.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.

App LG Switch

Otimização sem esforço com o LG Switch

O aplicativo LG Switch ajuda a otimizar seu monitor para o trabalho e o uso diário em um PC. Gerencie janelas e funções inteligentes com seu teclado e mouse, alterne entre o PC e o webOS com teclas de atalho e organize aplicativos dentro de uma única entrada usando teclas de atalho mapeadas.

Download

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.

*O aplicativo LG Switch é exclusivo para PC.

*O recurso de disposição de janelas e múltiplas janelas está disponível dentro de uma única entrada através do aplicativo LG Switch.

*Este monitor não suporta Picture by Picture (PBP) ou Picture in Picture (PIP) com múltiplas entradas.

Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite LG.com.

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.

Impulsionado por webOS

O LG Link em seu Monitor LG Smart permite transferências sem fio de imagens e arquivos, funcionando com o aplicativo LG Link em seu LG gram ou dispositivo móvel. Com o LG Link, você pode facilmente enviar fotos, imagens geradas e arquivos do seu LG gram ou dispositivo móvel para o seu Monitor LG Smart, ou transferi-los de volta para seu dispositivo, tornando o compartilhamento entre dispositivos simples em diferentes sistemas operacionais.

LG Link: sincronização fácil de dispositivos entre iOS, Android e webOS

O LG Link em seu Monitor LG Smart permite transferências sem fio de imagens e arquivos, funcionando com o aplicativo LG Link em seu LG gram ou dispositivo móvel. Com o LG Link, você pode facilmente enviar fotos, imagens geradas e arquivos do seu LG gram ou dispositivo móvel para o seu Monitor LG Smart, ou transferi-los de volta para seu dispositivo, tornando o compartilhamento entre dispositivos simples em diferentes sistemas operacionais.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.  

*Para funcionar corretamente, instale o aplicativo LG gram Link em seus dispositivos móveis. É necessário iOS 16.4 ou superior e Android 9 ou superior.  

*A velocidade e a qualidade da transferência de arquivos podem variar dependendo do desempenho do dispositivo, do tamanho do arquivo e das condições da rede.  

*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.  

*Esses recursos estão disponíveis apenas no webOS e são compatíveis com os modelos de LG Smart Monitor que utilizam o webOS 26 ou superior. Não são compatíveis com modelos anteriores de LG Smart Monitor.  

*Para instalar o aplicativo LG gram Link, use o programa LG Update para localizar e instalar automaticamente a versão que corresponda ao seu sistema (aplica-se a modelos lançados em 2024 e posteriores).  

*O recurso de compartilhamento de arquivos pode ser usado sem conexão de rede via Bluetooth. Todos os outros recursos exigem que o laptop e o dispositivo móvel estejam conectados à mesma rede.  

*O suporte para Monitores LG Smart será expandido ao longo do tempo. Alguns modelos de Smart TVs e monitores podem não ser suportados. *Os logotipos iOS e Android são marcas registradas da Apple Inc., Google LLC e LG Electronics Inc., respectivamente. *É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.

Home Hub com ThinQ

Controle vários dispositivos inteligentes facilmente com o Home Hub ThinQ. Sua Central de Controle de Casa.

ThinQ reúne todos os seus dispositivos inteligentes através do Home Hub em uma plataforma intuitiva.  

Controle e monitore facilmente os dispositivos com a integração ThinQ, enquanto desfruta da compatibilidade com Apple Home, Apple AirPlay e Google Cast para visualização e controle contínuos em um só lugar.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso. 

*É necessário uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

Quick Control

Descubra a conveniência do Quick Control no Monitor LG Smart, que facilita o acesso aos menus por ações simples com a partir de teclado e mouse. Também permite alternar facilmente entre PC e webOS usando atalhos no teclado.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso. 

*É necessário uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.

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Especificação chave

  • Exibição - Tamanho [polegadas]

    24"

  • Exibição - Resolução

    FHD (1920 x 1080)

  • Exibição - Tipo de painel

    IPS

  • Exibição - Proporção

    16:9

  • Exibição - Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    120Hz

  • Exibição - Tempo de resposta

    1ms (MBR)

  • Mecânica - Exibir ajustes de posição

    Inclinação

Todas as especificações

DIMENSÕES/PESOS

  • Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]

    620 x 134 x 385

  • Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 412 x 220

  • Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7

  • Peso de envio [kg]

    5 kg

  • Peso com suporte [kg]

    3,5 kg

  • Peso sin soporte [kg]

    2,7 kg

EXIBIÇÃO

  • Tamanho [polegadas]

    24"

  • Proporção

    16:9

  • Tipo de painel

    IPS

  • Tempo de resposta

    1ms (MBR)

  • Resolução

    FHD (1920 x 1080)

  • Paso de píxeles [mm]

    0.2745 x 0.2745 mm

  • Profundidade de cor (número de cores)

    16.7M

  • Ângulo de visão (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Brillo (típ.) [cd/m²]

    250 cd/m²

  • Relação de contraste (Tipo)

    1500:1

  • Gama de cores (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Curvatura

    Não (Flat)

  • Taxa de atualização (máx.) [Hz]

    120Hz

  • Tratamento de Superfície

    Antirreflexo

CARACTERÍSTICAS

  • HDR 10

    Sim

  • Fraqueza de cor

    Sim

  • Economia de energia inteligente

    Sim

  • Cor calibrada na fábrica

    Sim

  • Calibração HW

    Sim

  • Sincronização de ação dinâmica

    Sim

  • Estabilizador Preto

    Sim

  • Mira

    Sim

  • Otros (características)

    Alto-Falantes (5W x 2)

  • Contador de FPS

    Sim

  • VRR

    Sim

  • Tecnologia de redução de desfoque de movimento.

    Sim

  • Interruptor de entrada automática

    Sim

  • Efeito HDR

    Sim

  • Tecla de acceso rápido

    Sim

INFORMAÇÕES

  • Nome do produto

    Monitor LG Smart - 24U511SB-B

MECÂNICA

  • Exibir ajustes de posição

    Inclinação

  • Montável na parede [mm]

    Sim (100 x 100 mm)

  • Suporte 1Click

    Sim

ALIMENTAÇÃO

  • Consumo de energía (típ.)

    16W

  • Entrada CA

    Adpatador externo

ACESSÓRIOS

  • HDMI

    Sim (1,8m)

  • Controle Remoto

    Sim

  • Cabo de alimentação

    Sim (1,5m)

CONECTIVIDADE

  • HDMI

    Sim (2x) (v2.0)

  • Saída para auscultadores

    Sim (3-Polos) (Som)

  • Porta USB Downstream

    Sim (2x) (v2.0)

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