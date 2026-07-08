Monitor LG Smart, Tela IPS de 24”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 24U511SB-B

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*O teclado, mouse, headset, controle de jogo e webcam mostrados acima não estão inclusos no pacote (vendidos separadamente).

*O PC remoto está disponível apenas em PCs com Windows 11 Pro ou sistemas operacionais em diante.

*É necessária conexão com a internet e assinatura dos serviços de streaming correspondentes. Serviços de streaming separados podem exigir pagamento de assinatura e não estão inclusos (assinados separadamente).

*A funcionalidade PC remoto é compatível com Windows 11 Pro ou versões posteriores e é compatível com PCs de terceiros que suportem conexão do PC remoto, incluindo o gram.

*Os serviços suportados podem variar de acordo com o país.

*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e funções inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.