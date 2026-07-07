Monitor LG Smart, Tela IPS de 27”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 27U511SB-B.

*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.

*Os serviços de streaming e aplicativos podem variar de acordo com o país.

*Uma conexão com a internet e assinaturas de serviços de streaming são necessárias. Podem ser aplicadas taxas adicionais para alguns serviços, pois eles não estão inclusos e exigem assinaturas separadas.

*Oferece uma variedade de aplicativos e serviços personalizados, incluindo música, esportes, home office e jogos em nuvem para cada conta registrada.

*O suporte a determinados Canais LG varia de acordo com a região.

*Uma conta LG e conexão à internet são necessárias para serviços inteligentes. É necessário consentimento com a política de privacidade e os termos de serviço.

*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e funcionalidades inteligentes baseadas em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, estão disponíveis apenas as conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI). Não há cobrança para criar uma Conta LG.