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Monitor LG Smart, Tela IPS de 27”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 27U511SB-B.
Monitor LG Smart, Tela IPS de 27”, FHD, WebOS 26, HDR10, ThinQ, Wi-fi, AirPlay, Screen Share, Bluetooth, 5ms (GtG), 120Hz, USB, HDMI - 27U511SB-B.
27U511SB-B
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Excelência Premiada
Digital Trends 2025
A melhor linha de monitores do prêmio Readers’ Choice para jogadores e aqueles que exigem desempenho de alta qualidade.
*Os Prêmios de Inovação CES são baseados em materiais descritivos submetidos aos juízes. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou de quaisquer reivindicações feitas e não testou o item ao qual o prêmio foi concedido.
Uma tela. Infinitas possibilidades.
Experimente qualidade de imagem impressionante para trabalho e lazer, com possibilidades que se adaptam ao seu dia. Com tecnologia webOS, gerencie tarefas do home office sem um PC e aproveite uma ampla variedade de conteúdos, equilibrando perfeitamente produtividade e entretenimento em uma única tela.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado e o mouse acima não estão incluídos no pacote (vendidos separadamente).
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.
*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 em diante. Não é compatível com modelos anteriores de monitores LG Smart.
*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.
*Uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Tela IPS de 27" Full HP
Tela versátil para trabalho e lazer
O display IPS permite que você experimente imersão visual, seja trabalhando ou aproveitando entretenimento.
*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
*Brilho: 250 nits (Typ.), Gama de Cores: DCI-P3 90% (Typ.)
Home office sem precisar de PC
O webOS permite acessar remotamente seu PC e Cloud PC via Remote PC. Essa função possibilita usar serviços de home office, como videoconferências e aplicativos na nuvem, tudo isso sem precisar de um PC.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado, mouse, headset, controle de jogo e webcam mostrados acima não estão inclusos no pacote (vendidos separadamente).
*O PC remoto está disponível apenas em PCs com Windows 11 Pro ou sistemas operacionais em diante.
*É necessária conexão com a internet e assinatura dos serviços de streaming correspondentes. Serviços de streaming separados podem exigir pagamento de assinatura e não estão inclusos (assinados separadamente).
*A funcionalidade PC remoto é compatível com Windows 11 Pro ou versões posteriores e é compatível com PCs de terceiros que suportem conexão do PC remoto, incluindo o gram.
*Os serviços suportados podem variar de acordo com o país.
*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar os serviços e funções inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.
Entretenimento
Mude de canal sem esforço
Acesse as principais plataformas de apps de streaming como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, Apple TV e os canais grátis da LG. Receba recomendações personalizadas, explore apps como Esportes, Jogos e LG Fitness, e controle tudo facilmente com o controle remoto ou toque.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*Os serviços de streaming e aplicativos podem variar de acordo com o país.
*Uma conexão com a internet e assinaturas de serviços de streaming são necessárias. Podem ser aplicadas taxas adicionais para alguns serviços, pois eles não estão inclusos e exigem assinaturas separadas.
*Oferece uma variedade de aplicativos e serviços personalizados, incluindo música, esportes, home office e jogos em nuvem para cada conta registrada.
*O suporte a determinados Canais LG varia de acordo com a região.
*Uma conta LG e conexão à internet são necessárias para serviços inteligentes. É necessário consentimento com a política de privacidade e os termos de serviço.
*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e funcionalidades inteligentes baseadas em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, estão disponíveis apenas as conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI). Não há cobrança para criar uma Conta LG.
Mergulhe no jogo agora
Desfrute de uma experiência totalmente personalizada, com menus otimizados para gamepads ou controle remoto e recursos de gamificação feitos sob medida para você. Acompanhe rankings, compare pontuações com outros jogadores e mergulhe em uma vasta biblioteca de títulos, dos grandes sucessos AAA aos jogos sociais mais divertidos.
Parcerias estratégicas com os principais serviços de cloud gaming, como GeForce NOW, Amazon Luna e, em breve, Xbox Cloud, além de jogos nativos via app no webOS, você joga diretamente na sua TV, sem precisar de consoles ou dispositivos externos.
*O suporte ao Portal de Jogos pode variar de acordo com o país.
*O suporte a serviços de jogos em nuvem e jogos dentro do Portal de Jogos pode variar de acordo com o país.
*Alguns serviços de jogos podem exigir assinatura e controle.
*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessários para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões com dispositivos externos (ex.: via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Música
Feito para seu estilo musical
Desfrute de música personalizada com imersão graças aos alto-falantes integrados. Busque músicas facilmente e acesse rapidamente as mais recentes das suas plataformas de streaming. Além disso, receba recomendações de músicas populares conforme seu gosto.
Sports
Acompanhe seus times favoritos
Apoie seu time com um serviço personalizado. Receba informações atualizadas do seu time favorito, conforme seu perfil.
*Imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das funcionalidades e podem diferir da experiência real de uso.
*O teclado, mouse, headset e controle de jogo acima não estão inclusos no pacote (vendidos separadamente).
*É necessário acesso à internet e assinatura de serviços de streaming relacionados. Serviços de streaming separados podem exigir pagamento de assinatura, e eles não são fornecidos (assinados separadamente).
*A disponibilidade do Portal de Jogos pode variar conforme a região. Em regiões não suportadas, os usuários serão redirecionados para o Hub de Jogos existente.
*Os serviços suportados podem variar de país para país.
*É necessário conexão com a Internet, assinatura Xbox Game Pass Ultimate e controle Bluetooth compatível para jogos. Xbox Cloud Gaming (Beta) requer assinatura do Game Pass Ultimate e dispositivo suportado (ambos vendidos separadamente). Regiões selecionadas (xbox.com/regions), dispositivos (xbox.com/cloud-devices) e jogos (xbox.com/play). Disponível em alguns monitores inteligentes LG que suportam webOS 24 e versões mais recentes.
*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Google Cast + AirPlay 2 + Screen Share + Bluetooth
Espelhamento direto e simples
Compartilhe conteúdo do seu dispositivo inteligente para o nosso monitor sem esforço, usando Google Cast*** como a maneira mais rápida e sem interrupções de se conectar. AirPlay 2* (para Apple) e Screen Share** (para Android). Conecte-se instantaneamente e aproveite uma experiência de áudio e vídeo fluida em uma tela maior, com apenas alguns toques.
*Apple e marcas e logotipos relacionados são marcas registradas da Apple Inc. Os recursos suportados podem variar de acordo com países e regiões.
*Para usar AirPlay e HomeKit com este monitor, recomenda-se a versão mais recente do iOS, iPadOS ou macOS. Apple, AirPlay e HomeKit são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países e regiões. O selo Works with Apple Home é uma marca registrada da Apple Inc.
**Compartilhamento de Tela: Suportado em Android ou Windows 10 e superior.
**Conecte seu dispositivo à mesma rede que seu monitor.
***Google Cast: Suportado em telefone ou tablet Android com Android 9.0 ou posterior e iPhone ou iPad com iOS 16.0 ou posterior.
***Google Cast é uma marca registrada da Google LLC. Os recursos suportados podem variar de acordo com o país.
*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que utilizam o webOS26 ou versões posteriores. Não é compatível com modelos anteriores de LG Smart Monitor.
HDR10 Pro com sRGB 99%
Cores vivas e contraste mais profundo para visuais claros.
O HDR10 Pro aprimora os realces e sombras para fornecer detalhes mais claros e maior profundidade visual ao acessar conteúdo via webOS. Com até 99% de cobertura sRGB, a tela oferece cores precisas e consistentes para uma experiência de visualização mais equilibrada.
HDR10
SDR
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*HDR10 Pro is not a format but LG's own Dynamic Tone Mapping applied frame by frame for HDR10 content.
*sRGB 99% is typical. Color gamut may vary by model.
*This feature is available on webOS only and is supported on models running webOS26 or later. It is not supported on previous LG Smart Monitor models.
*Feature availability, functions, and the timing of application may vary by country, region, and language.
*An LG Account and acceptance of the relevant Terms and Conditions are required to access network-based smart services and features, including streaming apps and webOS features. Without an LG Account, only external device connections (e.g. via HDMI) are available. There is no fee to create an LG Account
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Mapeamento Dinâmico de Tom se aplica a Monitores Smart equipados com o processador α5.
*Este recurso está disponível apenas no webOS e é suportado em modelos rodando webOS26 ou superior. Não é suportado em modelos anteriores de Monitores Smart da LG.
*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar por país, região e idioma.
*É necessária uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões com dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.
AI Sound Pro
Aprimoramento sonoro com IA Sound Pro
O IA Surround Sound oferece áudio imersivo que preenche o ambiente, criando uma experiência sonora multidimensional. No webOS, o IA Sound Pro equilibra inteligentemente o som para suportar uma experiência de audição clara e imersiva.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência de uso real.
*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.
*Uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Magic Remote IA
Desbloqueie todas as experiências de IA com um único botão.
Controle o Monitor Smart com facilidade usando o Magic Remote com IA. Seu sensor de movimento, roda de rolagem e comando de voz instantâneo permitem um controle suave e intuitivo de todos os recursos.
*As imagens foram simuladas para aprimorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.
*O Magic Remote fornece acesso rápido aos recursos de IA do Smart Monitor, mas não possui processamento de IA incorporado.
*Os menus e aplicativos suportados pelo AI Concierge podem variar de acordo com o país.
*As exibições de menu do AI Concierge podem ser diferentes no lançamento.
*As recomendações de palavras-chave do AI Concierge podem variar de acordo com o aplicativo e o horário do dia.
**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.
**As funções e recursos do Magic Remote podem variar por região e idioma.
*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Pesquisa Multi IA
Pesquisa Multi IA Avançada com Google Gemini e Microsoft Copilot
Basta dizer o que você está procurando e escolher o agente de IA que melhor atende às suas necessidades.
O sistema conecta múltiplas IAs para oferecer resultados mais amplos e relevantes.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que executam o webOS26 ou posterior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.
**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.
**As funções e recursos do Magic Remote podem variar conforme a região e o idioma.
*A disponibilidade de recursos, funções e o momento de aplicação podem variar conforme o país, região e idioma.
*É necessária uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (p.ex., via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma conta LG.
Assistente Personalizado com IA
Receba recomendações de conteúdo personalizadas e informações
O Assistente Personalizado com IA oferece recomendações personalizadas e insights contextuais adaptados ao que você está assistindo. Descubra palavras-chave de pesquisa relevantes, acesse informações adicionais sobre a cena atual e explore conteúdos relacionados com base em seus padrões de visualização, tudo controlado de forma integrada com o Controle Remoto Mágico de IA.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Este recurso está disponível apenas no webOS e é compatível com modelos que rodem webOS26 ou superior. Não é compatível com modelos anteriores do LG Smart Monitor.
**A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.
*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar por país, região e idioma.
*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, somente conexões com dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estarão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.
ID de Voz IA
O LG ID de Voz IA reconhece a assinatura vocal única de cada usuário e oferece recomendações personalizadas no momento em que você fala.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Esses recursos estão disponíveis apenas no webOS e são suportados nos modelos de LG Smart Monitor que executam webOS 26 ou superior. Eles não são suportados nos modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*O AI Voice ID funciona apenas com aplicativos compatíveis, e as recomendações de palavras-chave podem variar de acordo com o aplicativo e o horário do dia.
*Disponibilidade de recursos, conteúdos suportados, menus e aplicativos podem variar conforme o país, região e conexão de rede.
*É necessária uma conexão com a Internet para utilizar os recursos acima.
*O Magic Remote fornece acesso rápido aos recursos de IA do Smart Monitor, mas não realiza processamento de IA interno.
*A disponibilidade do Magic Remote pode variar de acordo com o país. A partir de 2026, a inclusão como acessório padrão pode variar por região.
*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Experimente nosso WebOS premiado
*A certificação LG Shield pode variar dependendo do modelo.
*Os prêmios CES Innovation Awards são baseados em materiais descritivos enviados aos juízes. A CTA não verificou a precisão de nenhuma submissão ou de quaisquer reivindicações feitas e não testou o item ao qual o prêmio foi concedido.
*Uma conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes são necessárias para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma conta LG.
Centro de produtividade com fácil conectividade.
Com múltiplas portas, incluindo 2× HDMI 2.0 e 1× USB-A 2.0, o Monitor LG Smart é compatível com uma ampla gama de dispositivos, garantindo conectividade suave e confiável em toda a sua configuração. Esta configuração versátil de portas ajuda a manter seu espaço de trabalho organizado e livre de desordem, para uma utilização eficiente do espaço.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão das características e podem diferir da experiência de uso real.
App LG Switch
Otimização sem esforço com o LG Switch
O aplicativo LG Switch ajuda a otimizar seu monitor para o trabalho e o uso diário em um PC. Gerencie janelas e funções inteligentes com seu teclado e mouse, alterne entre o PC e o webOS com teclas de atalho e organize aplicativos dentro de uma única entrada usando teclas de atalho mapeadas.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*O aplicativo LG Switch é exclusivo para PC.
*O recurso de disposição de janelas e múltiplas janelas está disponível dentro de uma única entrada através do aplicativo LG Switch.
*Este monitor não suporta Picture by Picture (PBP) ou Picture in Picture (PIP) com múltiplas entradas.
Para baixar a versão mais recente do aplicativo LG Switch, visite LG.com.
*É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.
Impulsionado por webOS
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*Para funcionar corretamente, instale o aplicativo LG gram Link em seus dispositivos móveis. É necessário iOS 16.4 ou superior e Android 9 ou superior.
*A velocidade e a qualidade da transferência de arquivos podem variar dependendo do desempenho do dispositivo, do tamanho do arquivo e das condições da rede.
*A disponibilidade de recursos, funções e o momento da aplicação podem variar de acordo com o país, região e idioma.
*Esses recursos estão disponíveis apenas no webOS e são compatíveis com os modelos de LG Smart Monitor que utilizam o webOS 26 ou superior. Não são compatíveis com modelos anteriores de LG Smart Monitor.
*Para instalar o aplicativo LG gram Link, use o programa LG Update para localizar e instalar automaticamente a versão que corresponda ao seu sistema (aplica-se a modelos lançados em 2024 e posteriores).
*O recurso de compartilhamento de arquivos pode ser usado sem conexão de rede via Bluetooth. Todos os outros recursos exigem que o laptop e o dispositivo móvel estejam conectados à mesma rede.
*O suporte para Monitores LG Smart será expandido ao longo do tempo. Alguns modelos de Smart TVs e monitores podem não ser suportados. *Os logotipos iOS e Android são marcas registradas da Apple Inc., Google LLC e LG Electronics Inc., respectivamente. *É necessário ter uma Conta LG e aceitar os Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há cobrança para criar uma Conta LG.
Home Hub com ThinQ
Controle vários dispositivos inteligentes facilmente com o Home Hub ThinQ. Sua Central de Controle de Casa.
ThinQ reúne todos os seus dispositivos inteligentes através do Home Hub em uma plataforma intuitiva.
Controle e monitore facilmente os dispositivos com a integração ThinQ, enquanto desfruta da compatibilidade com Apple Home, Apple AirPlay e Google Cast para visualização e controle contínuos em um só lugar.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*É necessário uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Quick Control
Descubra a conveniência do Quick Control no Monitor LG Smart, que facilita o acesso aos menus por ações simples com a partir de teclado e mouse. Também permite alternar facilmente entre PC e webOS usando atalhos no teclado.
*As imagens foram simuladas para melhorar a compreensão dos recursos e podem diferir da experiência real de uso.
*É necessário uma Conta LG e a aceitação dos Termos e Condições relevantes para acessar serviços e recursos inteligentes baseados em rede, incluindo aplicativos de streaming e recursos do webOS. Sem uma Conta LG, apenas conexões de dispositivos externos (por exemplo, via HDMI) estão disponíveis. Não há taxa para criar uma Conta LG.
Especificação chave
Exibição - Tamanho [polegadas]
27"
Exibição - Resolução
FHD (1920 x 1080)
Exibição - Proporção
16:9
Exibição - Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Exibição - Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Exibição - Taxa de atualização (máx.) [Hz]
120Hz
Exibição - Tempo de resposta
1ms (MBR)
Mecânica - Exibir ajustes de posição
Inclinação
Todas as especificações
DIMENSÕES/PESOS
Dimensiones de envío (An x Al x P) [mm]
700 x 133 x 430
Dimensões com suporte (An x Al x P) [mm]
611.6 x 452.5 x 220
Dimensões sem suporte (An x Al x P) [mm]
611.6 x 361.1 x 42.5
Peso de envio [kg]
5,7 kg
Peso com suporte [kg]
4,2 kg
Peso sin soporte [kg]
3,3 kg
EXIBIÇÃO
Tamanho [polegadas]
27"
Proporção
16:9
Tempo de resposta
1ms (MBR)
Resolução
FHD (1920 x 1080)
Paso de píxeles [mm]
0.3114 x 0.3114 mm
Profundidade de cor (número de cores)
16.7M
Ângulo de visão (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Brillo (típ.) [cd/m²]
250 cd/m²
Relação de contraste (Tipo)
1500:1
Gama de cores (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Curvatura
Não (Flat)
Taxa de atualização (máx.) [Hz]
120Hz
Tratamento de Superfície
Antirreflexo
CARACTERÍSTICAS
HDR 10
Sim
Fraqueza de cor
Sim
Economia de energia inteligente
Sim
Cor calibrada na fábrica
Sim
Calibração HW
Sim
Sincronização de ação dinâmica
Sim
Estabilizador Preto
Sim
Mira
Sim
Otros (características)
Alto-Falantes (5W x 2)
Contador de FPS
Sim
VRR
Sim
Tecnologia de redução de desfoque de movimento.
Sim
Interruptor de entrada automática
Sim
Efeito HDR
Sim
Temperatura de color
Sim
Tecla de acceso rápido
Sim
INFORMAÇÕES
Nome do produto
Monitor LG Smart - 27U511SB-B
MECÂNICA
Exibir ajustes de posição
Inclinação
Montável na parede [mm]
Sim (100 x 100 mm)
Suporte 1Click
Sim
ALIMENTAÇÃO
Consumo de energía (típ.)
18W
Entrada CA
Adpatador externo
ACESSÓRIOS
HDMI
Sim (1,8m)
Controle Remoto
Sim
Cabo de alimentação
Sim (1,5m)
CONECTIVIDADE
HDMI
Sim (2x) (v2.0)
Saída para auscultadores
Sim (3-Polos) (Som)
Porta USB Downstream
Sim (2x) (v2.0)
O que as pessoas estão dizendo
Principais Ofertas
Manual e Software
Baixe os manuais dos produtos e as versões de software mais recentes.
Resolução de Problemas
Encontre informações e dicas de como resolver problemas do seu produto
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