Sala de estar elegante em um apartamento na cobertura. Bela vista da cidade pela janela. Um homem está sentado no sofá assistindo a um programa na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Seja qual for o seu estilo de vida, há LG TVs feitas especialmente para você. Seja para curtir conteúdo de alta qualidade, como cinema, esportes e jogos, ou para encontrar o design perfeito, descubra a LG TV ideal para você.

O que é importante em uma TV para jogos?

Atrasos e travamentos de vídeo não são nada divertidos. Para as aventuras e batalhas mais emocionantes, movimentos suaves são essenciais. Uma alta taxa de atualização e a tecnologia VRR são fundamentais para uma experiência de jogo perfeita.

O que é taxa de atualização?

A taxa de atualização é o número de vezes que a tela é atualizada com uma nova imagem por segundo. Medida em Hz (Hertz), essa métrica é um indicador da fluidez do desempenho da tela. Uma taxa de atualização de 120 Hz significa que a tela é atualizada 120 vezes por segundo. Quanto maior a taxa de atualização, mais fluido é o movimento, o que é mais perceptível ao jogar jogos rápidos ou assistir a conteúdo em alta velocidade.⁴

Comparação lado a lado de um jogo de carros de corrida e a diferença na taxa de atualização. De um lado, a taxa de atualização é mais baixa, resultando em mais desfoque de movimento. Do outro lado, a taxa de atualização é alta, mostrando o carro completamente em foco.

O que é VRR (Taxa de atualização variável)?

VRR é uma tecnologia que sincroniza a taxa de atualização dos jogos com o seu monitor em tempo real. Quando as taxas de atualização não estão sincronizadas, isso pode causar distorções na tela e travamentos no vídeo. Os formatos mais populares são Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium. Para os jogadores, esse é um recurso indispensável para uma jogabilidade suave e imersiva.⁵

Mãos segurando um controle de videogame em frente a uma TV com um jogo de corrida de carros na tela. VRR, o logotipo da taxa de atualização variável está visível.

Por que as TVs LG são boas para jogos?

Como LG TV, somos excelentes para jogos, com altas taxas de atualização de até 165 Hz para uma jogabilidade suave. Nosso Portal de Jogos transforma sua TV em um centro de jogos, e nossas telas maiores oferecem uma experiência mais imersiva. Nossas TVs True Wireless permitem que você conecte convenientemente todos os seus dispositivos à Zero Connect Box, criando uma configuração de jogo sem fio perfeita com atraso de entrada extremamente baixo, NVIDIA G-SYNC® Compatible e certificada pela AMD FreeSync.¹ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ¹⁰

Altas taxas de atualização de até 165 Hz

Experimente o melhor dos jogos com compatibilidade G-Sync, VRR de 165 Hz, tempo de resposta de pixel de 0,1 ms, AMD FreeSync Premium e certificação ClearMR 10000. Mesmo ao jogar sem fios, desfrute de jogos sem atrasos a 144 Hz sem desfoque de movimento.² ³ ⁵ ⁶

Jogo de corrida de carros com imagens nítidas, totalmente focadas e sem qualquer distração causada por desfoque de movimento. O logotipo da Nvidia G-Sync e o logotipo de 165 Hz estão visíveis. Outras certificações de jogos também são exibidas na parte inferior, demonstrando o excelente desempenho da TV LG TV em jogos.

Jogos sem fio com atraso de entrada extremamente baixo de até 144 Hz em 4K

Descubra a diversão dos jogos sem fios de alto desempenho na LG True Wireless TV, NVIDIA® G-SYNC® Compatible e certificada pela AMD Freesync.¹ ⁵ ⁸ ⁹ ¹⁰

LG OLED TV M5 com um jogo sendo reproduzido em sua tela, mostrando a jogabilidade suave e perfeita. A Zero Connect Box é visível, mas combina bem com o espaço. Os logotipos Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium são visíveis. As certificações para jogos são visíveis.

A configuração perfeita para jogos sem fio

Experimente maior liberdade com uma configuração de jogos sem fios. Desfrute de um ambiente organizado e tenha mais flexibilidade na decoração do seu espaço.⁹

Sala de jogos com configuração sem fios para jogos. A televisão LG True Wireless está montada na parede com um jogo de alta resolução na tela. Também são visíveis um PC, uma cadeira de jogos, brinquedos e luzes neon. O logotipo da Nvidia G-Sync e o logotipo de 144 Hz são exibidos.

O Gaming Portal transforma sua TV no melhor centro de jogos

Jogue milhares de jogos diretamente na sua LG TV com acesso ao GeForce NOW, Amazon Luna, Blacknut e ao aplicativo Boosteroid. Aproveite uma ampla variedade de experiências de jogo, desde títulos de grande sucesso com gamepad até jogos casuais que podem ser jogados com o controle remoto.⁷

Tela inicial do Portal de Jogos. O cursor se move e clica para mostrar muitos títulos de jogos populares, além da função adicional de poder selecionar jogos dependendo do tipo de controle que você tem, seja um gamepad ou um controle remoto.

Jogue em telas maiores e desfrute de uma experiência de jogo mais envolvente

Telas maiores significam mais diversão. Explore as nossas TVs Ultra Big e eleve a sua experiência de jogo a um novo nível.²

Sala de estar com uma enorme LG Ultra Big TV montada na parede. Na tela está um jogo de corrida de carros. Devido ao tamanho da tela, o conteúdo parece muito mais envolvente.

Descubra as TVs para jogos e encontre a opção perfeita para você

Compare facilmente os recursos lado a lado para escolher a melhor TV para você.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5QNED85OLED C5
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5 (A melhor TV sem fio para jogos)
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
True WirelessTrue wireless ---
TelaLG SIGNATURE OLED (97 polegadas) LG OLED evo (83, 77, 65 polegadas)LG OLED evoLG QNED evoLG OLED evo
TamanhoAté 97 polegadas (97, 83, 77, 65 polegadas)Até 97 polegadas (97, 83, 77, 65, 55, 48 polegadas)Até 100 pol (100, 86, 75, 65, 55, 50 pol)Até 83 polegadas (83, 77, 65, 55, 48, 42 polegadas)
Taxas de atualização120 Hz120 Hz120 Hz120 Hz
Compatível com G-Sync (Nvidia)-
Compatível com FreeSync (AMD)
VRR (Taxa de atualização variável)Até 144HzAté 165HzAté 144HzAté 144Hz
Recursos HDMI ALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiGALLM, eARC, HGiG
MovimentoClearMR 9000ClearMR 10000-ClearMR 9000
JogosGaming Portal, Game Dashboard e OptimizerGaming Portal, Game Dashboard e OptimizerGaming Portal, Game Dashboard e OptimizerGaming Portal, Game Dashboard e Optimizer
Saiba maisSaiba maisSaiba mais

¹Os recursos podem variar de acordo com o modelo e o tamanho da tela. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

 

²Imagens de tela simuladas.

 

³O suporte para alguns recursos pode variar de acordo com a região e o país.

 

⁴A LG OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas funciona somente com jogos ou entradas de PC compatíveis com 165Hz. E funciona até 144 Hz em entradas Dolby Vision. 

 

⁵O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e telas de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar as experiências de jogo do consumidor em HDR. O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

 

⁶A VRR varia entre 60 Hz e 165 Hz e é uma especificação certificada da HDMI 2.1. O desempenho real pode variar dependendo da configuração, da conexão de rede e do ambiente de uso.

 

⁷O suporte ao Gaming Portal pode variar de acordo com o país. 

  O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar de acordo com o país. 

  Alguns serviços de jogos podem exigir uma assinatura e um gamepad.

 

⁸clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do desfoque de movimento do monitor.

  O suporte para este recurso pode variar de acordo com o modelo. ClearMR 10000: Certificado para a LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 polegadas).

  ClearMR 9000: certificada para LG OLED M5 (83, 77, 65 polegadas), LG OLED G5 (48 polegadas), LG OLED C5.

 

⁹4K 144 Hz aplica-se à LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144 Hz só funciona com jogos ou entradas de PC com suporte para 144 Hz.

  A LG OLED M5 de 97 polegadas oferece suporte para 120 Hz.

  A taxa de atualização máxima é de 144 Hz, com base na taxa de atualização variável (VRR).

  LG OLED TV sem fio refere-se à conectividade entre a Zero Connect Box e a tela.

  O posicionamento da Zero Connect Box em um gabinete pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do gabinete.

  A Zero Connect Box deve ser instalada em um nível inferior ao do receptor sem fio da TV.

  Os dispositivos devem ser conectados por meio de cabos à Zero Connect Box.

  É necessário conectar o cabo de alimentação à TV e à Zero Connect Box.

  A tecnologia True Wireless é baseada na validação NVIDIA G-SYNC® Compatible para redução de travamentos, baixo atraso de entrada e desempenho sem oscilações.

 

¹⁰Validação do G-Sync da NVIDIA e do AMD FreeSync com base em baixo atraso de entrada, redução de interferências e desempenho sem cintilação.