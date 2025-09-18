¹Os recursos podem variar de acordo com o modelo e o tamanho da tela. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

²Imagens de tela simuladas.

³O suporte para alguns recursos pode variar de acordo com a região e o país.

⁴A LG OLED G5 de 83/77/65/55 polegadas funciona somente com jogos ou entradas de PC compatíveis com 165Hz. E funciona até 144 Hz em entradas Dolby Vision.

⁵O HGiG é um grupo voluntário de empresas das indústrias de jogos e telas de TV que se reúnem para especificar e disponibilizar ao público diretrizes para melhorar as experiências de jogo do consumidor em HDR. O suporte para HGiG pode variar de acordo com o país.

⁶A VRR varia entre 60 Hz e 165 Hz e é uma especificação certificada da HDMI 2.1. O desempenho real pode variar dependendo da configuração, da conexão de rede e do ambiente de uso.

⁷O suporte ao Gaming Portal pode variar de acordo com o país.

O suporte para serviços de jogos em nuvem e jogos no Gaming Portal pode variar de acordo com o país.

Alguns serviços de jogos podem exigir uma assinatura e um gamepad.

⁸clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do desfoque de movimento do monitor.

O suporte para este recurso pode variar de acordo com o modelo. ClearMR 10000: Certificado para a LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 polegadas).

ClearMR 9000: certificada para LG OLED M5 (83, 77, 65 polegadas), LG OLED G5 (48 polegadas), LG OLED C5.

⁹4K 144 Hz aplica-se à LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144 Hz só funciona com jogos ou entradas de PC com suporte para 144 Hz.

A LG OLED M5 de 97 polegadas oferece suporte para 120 Hz.

A taxa de atualização máxima é de 144 Hz, com base na taxa de atualização variável (VRR).

LG OLED TV sem fio refere-se à conectividade entre a Zero Connect Box e a tela.

O posicionamento da Zero Connect Box em um gabinete pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do gabinete.

A Zero Connect Box deve ser instalada em um nível inferior ao do receptor sem fio da TV.

Os dispositivos devem ser conectados por meio de cabos à Zero Connect Box.

É necessário conectar o cabo de alimentação à TV e à Zero Connect Box.

A tecnologia True Wireless é baseada na validação NVIDIA G-SYNC® Compatible para redução de travamentos, baixo atraso de entrada e desempenho sem oscilações.

¹⁰Validação do G-Sync da NVIDIA e do AMD FreeSync com base em baixo atraso de entrada, redução de interferências e desempenho sem cintilação.