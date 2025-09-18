Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Sala de estar elegante em um apartamento na cobertura. Bela vista da cidade pela janela. Um homem está sentado no sofá assistindo a um programa na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Seja qual for o seu estilo de vida, há LG TVs feitas especialmente para você. Seja para curtir conteúdo de alta qualidade, como cinema, esportes e jogos, ou para encontrar o design perfeito, descubra a LG TV ideal para você.

Como você consegue a melhor experiência para assistir esportes?

Os esportes são dinâmicos. Você precisa de uma TV que ofereça imagens nítidas e sem distorções, com uma tela grande que te envolva totalmente na ação e te mantenha sempre em dia sobre seus times favoritos e as principais estatísticas, para que você não perca nada.

Para uma imersão total na ação, escolha uma LG TV.

Comparação lado a lado de um quadro de um jogo de beisebol. De um lado, rotulado como convencional, há muito desfoque de movimento em torno do taco de beisebol do jogador e da bola. Do outro lado, rotulado como LG OLED evo, a ação é capturada perfeitamente, sem desfoque de movimento.

ClearMR certificada pela VESA

A LG OLED evo possui certificação VESA ClearMR, garantindo que, mesmo em cenas rápidas, todas as imagens sejam nítidas e claras, sem pixels desfocados.⁴

Imersão total em grande escala

As TVs LG Ultra Big oferecem uma experiência de visualização envolvente em vários tamanhos, até 100 polegadas.

Uma família está reunida em torno da sua TV LG Ultra Big assistindo a um emocionante jogo de futebol na tela gigante.

Não perca nenhum momento esportivo, adquira uma LG AI TV

Sports Portal

Configure uma página inicial personalizada para esportes. Acesse aplicativos de streaming esportivo e vídeos com os melhores momentos no YouTube. Com jogos ao vivo, tabelas de classificação e partidas dos seus times favoritos, tudo em uma única tela.² ⁵

A interface do usuário da página do Sports Portal é exibida, mostrando que um usuário pode registrar seus times e como o conteúdo é organizado para ser mais conveniente para um fã de esportes.

Notificações esportivas

Registre seus times favoritos e receba notificações esportivas para se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo, desde resultados de partidas até vídeos com os melhores momentos dos jogos.

É exibida uma notificação esportiva. É um lembrete do jogo do campeonato que está prestes a começar. Botões de CTA também estão visíveis: assistir ao vivo, assistir no aplicativo, sem alarme.

Aumente a diversão, use várias telas com Multi View

Aproveite ao máximo a sua TV com o recurso Multi View. Espelhe os seus dispositivos através do Google Cast e do AirPlay. Divida a tela em duas visualizações separadas para um entretenimento multitela sem interrupções.⁶

Pessoa na sala de estar segurando o celular. No celular, há um ícone de transmissão indicando que a tela do celular está sendo espelhada na TV. Na TV, há um jogo de basquete e, ao lado, a tela espelhada, mostrando as estatísticas dos jogadores.

Descubra a melhor TV para assistir esportes

Compare facilmente os recursos lado a lado para escolher a melhor TV para você.¹ ³

Table Caption
FeaturesOLED G5 OLED C5 QNED85
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
Imagem do produto LG QNED85
QNED85
TelaLG OLED evoLG OLED evoLG QNED evo
TamanhoAté 97 polegadas (97, 83, 77, 65 polegadas)Até 83 polegadas (83, 77, 65 polegadas)Até 100 polegadas (100, 86, 75, 65 polegadas)
MovimentoClearMR 10000, TruMotionClearMR 9000, TruMotionTruMotion
ProcessadorProcessador AI alpha 11 Gen2Processador AI alpha 9 Gen8Processador AI alpha 8 Gen2
AI UpscalingAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4KAI Super Upscaling 4K
Sistema Operacional (SO)webOS 25, programa Re:new do webOS, Sports Portal, Notificações esportivaswebOS 25, programa Re:new do webOS, Sports Portal, Notificações esportivaswebOS 25, programa Re:new do webOS, Sports Portal, Notificações esportivas
Saiba maisSaiba maisSaiba mais

¹Os recursos podem variar de acordo com o modelo e o tamanho da tela. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

 

²Imagens de tela simuladas.

 

³O suporte para alguns recursos pode variar de acordo com a região e o país.

 

⁴clearMR é um programa de certificação da VESA para avaliar o desempenho do desfoque de movimento do monitor.

  O suporte para este recurso pode variar de acordo com o modelo. ClearMR 10000: Certificado para a LG OLED G5 (83, 77, 65, 55 polegadas).

  ClearMR 9000: certificada para LG OLED M5 (83, 77, 65 polegadas), LG OLED G5 (48 polegadas), LG OLED C5.

 

⁵O conteúdo disponível (incluindo canais esportivos) e os aplicativos podem variar de acordo com a liga, o país e a região. São necessárias assinaturas separadas para cada aplicativo esportivo e seus serviços relacionados.

 

⁶As configurações de imagem e áudio em ambas as telas são iguais.

  Apple, o logotipo da Apple, Apple TV, AirPlay e HomeKit são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

  O suporte para AirPlay 2, HomeKit e Google Cast pode sofrer alterações de acordo com a região e o idioma.