Sala de estar elegante em um apartamento na cobertura. Bela vista da cidade pela janela. Um homem está sentado no sofá assistindo a um programa na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Seja qual for o seu estilo de vida, há LG TVs feitas especialmente para você. Seja para curtir conteúdo de alta qualidade, como cinema, esportes e jogos, ou para encontrar o design perfeito, descubra a LG TV ideal para você.

O que torna uma TV ótima para assistir filmes?

Acrobacias emocionantes, momentos de alta intensidade e emoções intensas capturadas em close-ups — esses são detalhes que não podem ser perdidos ao assistir a um filme. Para uma imersão total, todos os elementos devem ser reproduzidos com a máxima precisão. A tecnologia HDR torna isso possível, permitindo maior profundidade de cor e controle de contraste refinado.¹

O que é HDR?

O HDR (High Dynamic Range) é um padrão tecnológico que permite uma gama mais ampla de contraste e expressão de cores. Em conteúdos compatíveis com HDR, cada quadro pode ser mais brilhante e vibrante. O Dolby Vision™ é considerado o padrão HDR mais elevado, capaz de expressar mais de 68 bilhões de cores com um brilho máximo de 10.000 nits. Os seus metadados dinâmicos também proporcionam cores e brilho otimizados para cada cena, para uma experiência de visualização cinematográfica.

Cena dividida ao meio de um astronauta fugindo de uma explosão. De um lado, as cores e o contraste são opacos, isso é chamado de SDR. Do outro lado, é nítido e vívido, isso é chamado de HDR.

O que torna as TVs com Dolby Vision™ especiais?

Com uma TV compatível com Dolby Vision™, você pode desfrutar de conteúdo masterizado em Dolby Vision™ da Netflix, Apple TV e muito mais. O Dolby Vision™ tem uma gama de 68 bilhões de cores que evita o efeito de faixas de cor e permite um controle mais preciso do brilho e da expressão das cores. Desfrute de qualidade cinematográfica mesmo fora do cinema.¹ ²

Sala de estar com uma TV LG montada na parede. Na TV está passando um filme, as cores, a nitidez e o contraste são incríveis. O logotipo Dolby Vision também está visível.

Por que as TVs LG são boas para assistir filmes? 

O Dolby Vision™ dá vida aos filmes no seu cinema em casa. O FILMMAKER MODE com compensação de luz ambiente ajusta-se à iluminação ambiental para proporcionar uma qualidade de imagem que satisfaz os padrões dos melhores cineastas. O Dolby Atmos proporciona som surround, fazendo com que se sinta no centro da ação. E com as LG TVs True Wireless, você pode finalmente construir a sua configuração de cinema sem fios de sonho e desfrutar de uma qualidade 4K 144 Hz sem perdas visuais no conforto da sua própria casa.¹ ³ ⁴ ⁵ ⁷ ⁸

Complete a sua configuração de cinema com as LG True Wireless TVs

Mantenha seu espaço livre da distração causada pela confusão de cabos. Crie sua configuração ideal para assistir filmes e obter a melhor imersão cinematográfica. ⁷ ⁸

Sala de estar elegante e sofisticada em um apartamento de luxo. A LG True Wireless TV e a Soundbar estão montadas na parede. Um filme está sendo exibido na tela da TV. Não há fios à vista. A Zero Connect Box está escondida debaixo de uma mesa lateral.

A primeira TV verdadeiramente sem fios do mundo com a qualidade de imagem da LG OLED G5

TV True Wireless com transferência de vídeo e áudio 4K 144Hz 

Experimente a nitidez 4K sem perdas visuais, mesmo quando estiver assistindo sem fio. Nossa tecnologia True Wireless com transferência de vídeo e áudio 4K 144 Hz garante que não haja grandes compromissos na qualidade visual.⁷ ⁸

A LG Wireless TV com LG Soundbar num cinema em casa premium. Um filme está sendo exibido na tela.

Os principais cineastas escolhem a LG OLED

A LG OLED cumpre alguns dos mais elevados padrões cinematográficos. Ouça como profissionais aclamados do setor preferem pessoalmente a inovação e a qualidade da LG OLED.

Entrevista com o diretor Sean Baker. Sua citação está destacada. Os negros são ricos. No geral, é uma imagem incrível. Entrevista com a diretora de fotografia Natasha Braier. Sua citação está destacada: “principalmente porque apenas a LG OLED representa as cores que eu esperava com um espectro rico”. Entrevista com o diretor de fotografia Walter Volpatto. Sua citação está destacada: "isso permite que a reprodução detalhada das cores e o contraste sejam preservados conforme a intenção do criador".

Descubra TVs para assistir filmes e encontre a ideal para você

Compare facilmente os recursos lado a lado para escolher a melhor TV para você.¹ ⁶

Table Caption
FeaturesOLED M5OLED G5OLED C5
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5 (A melhor TV sem fio para filmes)
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
Imagem do produto LG OLED C5
OLED C5
True WirelessTrue Wireless --
TelaLG SIGNATURE OLED (97 polegadas) LG OLED evo (83, 77, 65 polegadas)LG OLED evoLG OLED evo
TamanhoAté 97 polegadas (97, 83, 77, 65 polegadas)Até 97 polegadas (97, 83, 77, 65, 55, 48 polegadas)Até 83 polegadas (83, 77, 65, 55, 48, 42 polegadas)
ProcessadorProcessador AI alpha 11 Gen2Processador AI alpha 11 Gen2Processador AI alpha 9 Gen8
Controle de brilho por IABrightness Booster Ultimate (83, 77, 65 polegadas)Brightness Booster Ultimate (83, 77, 65, 55 polegadas)Brightness Booster (83, 77, 65, 55 polegadas)
AI PictureAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro, AI Director ProcessingAI Super Upscaling, OLED Dynamic Tone Mapping Pro
CorPreto perfeito, Cores perfeitasPreto perfeito, Cores perfeitasPreto perfeito, Cores perfeitas
HDRDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 ProDolby Vision, HDR10 Pro
FILMMAKER MODE™FILMMAKER MODEFILMMAKER MODEFILMMAKER MODE
AI SoundAI Sound Pro (11.1.2 canais virtuais), AI Object Remastering e Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (11.1.2 canais virtuais), AI Object Remastering e Dynamic Sound BoosterAI Sound Pro (11.1.2 canais virtuais), AI Voice Remastering e Dynamic Sound Booster
Dolby SoundDolby AtmosDolby AtmosDolby Atmos
Saiba maisSaiba mais

Dicas inteligentes para escolher sua TV

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço? >

 

O que é uma boa qualidade de imagem na TV? >

 

Como as AI TVs melhoram as Smart TVs? >

 

Explore todos os guias para compra de TVs >

¹Os recursos podem variar de acordo com o modelo e o tamanho da tela. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

 

²Esse resultado não é um endosso à LGE ou a seus produtos. Visit https://www.tomsguide.com/ para obter mais detalhes.

 

³Imagens de tela simuladas.

 

⁴Os modelos LG OLED são compatíveis com Dolby Vision™, HDR10 e HLG. Os modelos LG QNED são compatíveis com HDR10 e HLG.

 

⁵O Ambient FILMMAKER MODE é uma marca comercial da UHD Alliance, Inc.

 É possível utilizar o Ambient FILMMAKER MODE com Dolby Vision.

 O Ambient FILMMAKER MODE é iniciado automaticamente no AppleTV+ e no aplicativo Amazon Prime Video.

 

⁶O suporte para alguns recursos pode variar de acordo com a região e o país.

 

⁷4K 144 Hz aplica-se à LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144 Hz só funciona com jogos ou entradas de PC com suporte para 144 Hz.

  A LG OLED M5 de 97 polegadas oferece suporte para 120 Hz.

  A taxa de atualização máxima é de 144 Hz, com base na taxa de atualização variável (VRR).

  LG OLED TV sem fio refere-se à conectividade entre a Zero Connect Box e a tela.

  O posicionamento da Zero Connect Box em um gabinete pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do gabinete.

  A Zero Connect Box deve ser instalada em um nível inferior ao do receptor sem fio da TV.

  Os dispositivos devem ser conectados por meio de cabos à Zero Connect Box.

  É necessário conectar o cabo de alimentação à TV e à Zero Connect Box.

  A tecnologia True Wireless é baseada na validação NVIDIA G-SYNC® Compatible para redução de travamentos, baixo atraso de entrada e desempenho sem oscilações.

 

⁸A primeira do mundo baseada em TVs tradicionais com um sintonizador para transmissão.

   Visualmente sem perdas nos resultados de testes internos com ISO/IEC 29170-2, com desempenho real dependendo das configurações, condições ambientais e uso. 