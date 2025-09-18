Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Sala de estar elegante em um apartamento na cobertura. Bela vista da cidade pela janela. Um homem está sentado no sofá assistindo a um programa na TV montada na parede.

Qual é a melhor TV para o seu estilo de vida?

Seja qual for o seu estilo de vida, há LG TVs feitas especialmente para você. Seja para curtir conteúdo de alta qualidade, como cinema, esportes e jogos, ou para encontrar o design perfeito, descubra a LG TV ideal para você.

O que torna as LG TVs uma excelente escolha para os entusiastas de design?

Mais do que apenas telas, as LG TVs também podem se tornar um elemento de design adicional que se integra perfeitamente ao seu espaço, reflete seu estilo de vida e gosto com conteúdo diversificado e outros recursos inteligentes para personalização.

Para aqueles que desejam projetar e personalizar seu espaço de acordo com seu gosto

Organize, exiba e expresse seu gosto com o LG Gallery+. Escolha o tipo de conteúdo a exibir na sua TV e dê um toque verdadeiramente pessoal a qualquer espaço.

LG OLED evo AI G5LG QNED evo AI QNED85
Interior de uma casa sofisticada. Muitas obras de arte diferentes são exibidas. Na parede central há uma LG TV com uma arte popular na tela. A TV parece uma pintura de museu.

Crie um espaço ao seu gosto com o LG Gallery+

Transforme sua TV em uma tela viva, com 100 obras de arte, cenários envolventes e vídeos ambiente. Atualizações regulares da biblioteca manterão seu espaço enriquecido, mesmo quando você não estiver assistindo TV. ⁸

LG TV montada na parede com uma variedade de conteúdos exibidos na tela, desde arte clássica, arte moderna, 3D e muito mais. Logotipos de parceiros de conteúdo também são exibidos. O emblema gratuito no canto indica que o conteúdo é gratuito por um mês.

Personalize sua galeria de inúmeras maneiras

Personalize sua galeria em casa com sua escolha de músicas, recursos visuais e muito mais. Escolha o que você deseja exibir na sua TV dependendo de suas preferências atuais.

Sincronize música e visuais de acordo com o que você sente

Combine música de fundo com elementos visuais para criar um clima agradável. Escolha entre músicas predefinidas ou conecte seu dispositivo móvel via Bluetooth para reproduzir suas próprias músicas.

Passo a passo de como uma LG TV pode ser configurada para tocar música ambiente em sincronia com o visual.
Uma LG TV Wall Mounted com um celular em primeiro plano. O processo de configuração do Google Fotos na LG TV é exibido.

Uma LG TV Wall Mounted com um celular em primeiro plano. O processo de configuração do Google Fotos na LG TV é exibido.

Acesse facilmente o Google Fotos e exiba suas memórias

Conecte sua conta do Google Fotos à sua TV facilmente usando apenas seu telefone. Personalize seu espaço sem esforço utilizando conteúdo da sua própria biblioteca de fotos.¹¹

O painel de informações é exibido em uma LG TV Wall Mounted. São mostradas diferentes funcionalidades, como atualizações meteorológicas, alertas esportivos, programador de TV, Home Hub e Google Agenda.

The information board is shown on a wall-mounted LG TV. Different functionalities are shown from weather updates, sports alerts, TV scheduler, Home Hub, and Google Calendar.

Mantenha-se atualizado com um painel de informações personalizado completo 

Veja informações importantes num piscar de olhos. Receba atualizações meteorológicas, alertas desportivos, veja o seu calendário e até configure notificações para o Home Hub, as suas reservas de visualização e muito mais.¹²

Para quem quer tornar seu espaço surreal

Eleve o seu espaço com o design sofisticado da primeira TV transparente e verdadeiramente sem fios do mundo. Veja as imagens da TV fundirem-se com a realidade para uma experiência de visualização surreal como nenhuma outra.³

LG OLED T4 em um apartamento na cobertura. As janelas têm vista para o horizonte da cidade e para o oceano. A LG OLED T4 está no modo transparente, exibindo a imagem de um iate. Devido à posição da TV e à transparência da tela, o iate parece estar flutuando no oceano lá fora.

Para quem deseja minimalismo elegante com a tecnologia mais recente

Elimine a confusão de cabos e obtenha um visual ultra clean com a nossa TV 4K 144 Hz verdadeiramente sem fios. Ligue todos os dispositivos à Zero Connect Box e simplifique a sua configuração com transmissão sem fios avançada.⁴

LG OLED evo AI M5
LG OLED M5 TV montada na parede e LG Soundbar na sala de estar de um apartamento elegante. Zero Connect Box escondida debaixo de uma mesa lateral.

Independente da localização

A Zero Connect Box é fácil de instalar. Sem a necessidade de uma conexão direta com a TV, você pode projetar seu espaço livremente.⁵

Sem desordem

Transforme seu espaço para que fique o mais agradável possível visualmente. Mantenha tudo limpo e arrumado, sem fios espalhados.

Sem complicações

Conecte todos os seus dispositivos à Zero Connect Box em vez da TV e crie convenientemente sua configuração perfeita de entretenimento.

Para quem deseja um visual elegante e uniforme

Ao montar sua TV na parede, suas molduras estreitas e design perfeito garantem que não haja vãos.⁶

LG OLED evo AI G5
Sala de estar com uma LG OLED TV G5 montada na parede e uma barra de som LG vista de lado. Este ângulo destaca o seu design One Wall e como as suas molduras e design se encaixam perfeitamente na parede.

Para quem quer uma tela portátil

Assista a conteúdos em qualquer lugar com o design portátil do LG StanbyMe. Sem fios e com um suporte flexível para máxima mobilidade e conveniência, pode desfrutar onde quer que vá.⁷

Telas LG Lifestyle
Mulher em sua casa espaçosa praticando ioga. Ao lado dela está a LG StanbyME TV em um suporte. Ela está na orientação vertical e reproduzindo o vídeo instrutivo de ioga que a mulher está seguindo.

Descubra a melhor opção para entusiastas de design como você

Compare facilmente os recursos lado a lado para escolher a melhor TV para você.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Imagem do produto LG OLED T4
OLED T4
Imagem do produto LG OLED M5
OLED M5
Imagem do produto LG OLED G5
OLED G5
TelaLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 polegadas) LG OLED evo (83, 77, 65 polegadas)LG OLED evo
True WirelessTrue Wireless True Wireless -
DesignA primeira OLED TV transparente do mundoOne Wall DesignDesign One Wall (97, 83, 77, 65, 55 polegadas)
Tamanho77 polegadasAté 97 polegadas (97, 83, 77, 65 polegadas)Até 97 polegadas (97, 83, 77, 65, 55, 48 polegadas)
ProcessadorProcessador AI alpha 11 Gen2Processador AI alpha 11 Gen2Processador AI alpha 11 Gen2
Saiba mais

Dicas inteligentes para escolher sua TV

Qual é o tamanho certo de TV para o seu espaço? >

 

O que é uma boa qualidade de imagem na TV? >

 

Como as AI TVs melhoram as Smart TVs? >

 

Explore todos os guias para compra de TVs >

¹Os recursos podem variar de acordo com o modelo e o tamanho da tela. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

 

²O suporte para alguns recursos pode variar de acordo com a região e o país.

 

³A primeira TV transparente do mundo, em comparação com as TVs tradicionais que têm um sintonizador para transmissão.

  A transparência do produto determinada por testes internos é de 43%, e pode variar dependendo do ambiente e das condições reais de uso.

 

⁴4K 144 Hz aplica-se à LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144 Hz só funciona com jogos ou entradas de PC com suporte para 144 Hz.

  A LG OLED M5 de 97 polegadas oferece suporte para 120 Hz.

  A taxa de atualização máxima é de 144 Hz, com base na taxa de atualização variável (VRR).

  LG OLED TV sem fio refere-se à conectividade entre a Zero Connect Box e a tela.

  O posicionamento da Zero Connect Box em um gabinete pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do gabinete.

  A Zero Connect Box deve ser instalada em um nível inferior ao do receptor sem fio da TV.

  Os dispositivos devem ser conectados por meio de cabos à Zero Connect Box.

  É necessário conectar o cabo de alimentação à TV e à Zero Connect Box.

  A tecnologia True Wireless é baseada na validação NVIDIA G-SYNC® Compatible para redução de travamentos, baixo atraso de entrada e desempenho sem oscilações.

 

⁵A imagem apresentada no Location-Free é uma TV LG Signature OLED M5.

 

⁶O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.

  A LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 polegadas apresenta o One Wall Design.

  A LG OLED G5 de 48 polegadas apresenta o Ultra Slim Design.

  Dependendo do ambiente de instalação, pode haver uma pequena folga entre a TV e a parede. Os requisitos de instalação variam. Consulte o guia de instalação para obter detalhes.

 

⁷Cena simulada sendo exibida.

  A tela do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real.

  A bateria embutida oferece suporte para até 3 horas de uso sem fio (3 horas baseadas no uso no modo padrão, mas o consumo da bateria pode variar dependendo das condições de uso).

  O StanbyME suporta apenas conteúdo baseado em Wi-Fi, portanto, deve estar conectado a uma rede sem fio.

  A tela do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real.

  O modo de tela vertical pode funcionar de maneira diferente dependendo do aplicativo utilizado.

  O produto não é à prova d'água.

  A tela inicial e os aplicativos suportados podem variar de acordo com o país e podem mudar sem aviso prévio.