¹Os recursos podem variar de acordo com o modelo e o tamanho da tela. Consulte a página de cada produto para obter especificações detalhadas.

²O suporte para alguns recursos pode variar de acordo com a região e o país.

³A primeira TV transparente do mundo, em comparação com as TVs tradicionais que têm um sintonizador para transmissão.

A transparência do produto determinada por testes internos é de 43%, e pode variar dependendo do ambiente e das condições reais de uso.

⁴4K 144 Hz aplica-se à LG OLED M5 de 83/77/65 polegadas. 144 Hz só funciona com jogos ou entradas de PC com suporte para 144 Hz.

A LG OLED M5 de 97 polegadas oferece suporte para 120 Hz.

A taxa de atualização máxima é de 144 Hz, com base na taxa de atualização variável (VRR).

LG OLED TV sem fio refere-se à conectividade entre a Zero Connect Box e a tela.

O posicionamento da Zero Connect Box em um gabinete pode resultar em interferência de sinal, dependendo do material e da espessura do gabinete.

A Zero Connect Box deve ser instalada em um nível inferior ao do receptor sem fio da TV.

Os dispositivos devem ser conectados por meio de cabos à Zero Connect Box.

É necessário conectar o cabo de alimentação à TV e à Zero Connect Box.

A tecnologia True Wireless é baseada na validação NVIDIA G-SYNC® Compatible para redução de travamentos, baixo atraso de entrada e desempenho sem oscilações.

⁵A imagem apresentada no Location-Free é uma TV LG Signature OLED M5.

⁶O tamanho da moldura difere de acordo com a série e o tamanho.

A LG OLED G5 de 97/83/77/65/55 polegadas apresenta o One Wall Design.

A LG OLED G5 de 48 polegadas apresenta o Ultra Slim Design.

Dependendo do ambiente de instalação, pode haver uma pequena folga entre a TV e a parede. Os requisitos de instalação variam. Consulte o guia de instalação para obter detalhes.

⁷Cena simulada sendo exibida.

A tela do produto mostra uma imagem simulada que pode diferir do produto real.

A bateria embutida oferece suporte para até 3 horas de uso sem fio (3 horas baseadas no uso no modo padrão, mas o consumo da bateria pode variar dependendo das condições de uso).

O StanbyME suporta apenas conteúdo baseado em Wi-Fi, portanto, deve estar conectado a uma rede sem fio.

O modo de tela vertical pode funcionar de maneira diferente dependendo do aplicativo utilizado.

O produto não é à prova d'água.

A tela inicial e os aplicativos suportados podem variar de acordo com o país e podem mudar sem aviso prévio.