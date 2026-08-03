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Serie UH5F-H
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
49"
Tecnología del panel
IPS
Resolución nativa
3,840 × 2,160 (UHD)
Brillo (Típico, cd/m²)
700
Relación de contraste
1,000 : 1
Relación de contraste dinámico
1,000,000: 1 * La relación de luminosidad del color Full Black / Full White en la condición de entrada de video.
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Profundidad de color
1.07 Billion Colors (10 bit)
Tiempo de respuesta
8ms (gris a gris)
Horas de funcionamiento (Horas/Día)
24/07
Retratos/Paisajes
Sí/Sí
Tratamiento de la superficie
Niebla 28%
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A
Salida
DP, Audio
Control externo
Entrada/salida de RS232C, entrada RJ45, entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Ancho del marco
11,9 mm (F/D/I), 18 mm (A)
Color del biselado
Negro
Peso (Cabezal)
14,3 kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1.102,2 x 638,5 x 54 mm
Dimensiones del monitor con soporte (W × H × D)
1,098.6 × 694.3 × 290.0 mm
Mango
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 × 300 mm
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Inclinación (hacia abajo)
Sí (Máx. 30º) *En condiciones dentro de los 30ºC de temperatura, 50% de humedad
Calificación IP
IP5x
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
100-240 V~, 50/60 Hz
Tipo de potencia
Energía integrada
Típico/máx.
110 W / 140 W
BTU (Unidad térmica británica)
324 BTU/Hr (normal), 444 BTU/Hr (Máx.)
SONIDO
Altavoz
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí
OPS COMPATIBILIDAD
Tipo compatible con OPS
Sí
OPS Power Built In
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign cms
Sí
SuperSign Control+/Control
SÍ
SuperSign WB
Sí
SuperSign Media Editor
Sí
Signage365Care
Sí (la disponibilidad puede variar según la región)
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C
Opcional
Stand (ST-653T), Wall Bracket (LSW350B), VESA Adapter (AM-B330S), OPS Kit (KT-OPSF)