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Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 49UH5F-H

Características principales:

  • Brillo (típ.): 500cd/m²
  • Tratamiento Panel: 28%Haze
  • Bisel: 9.9mm (Sup./D/I), 14.4mm (Inf.)
  • Profundidad: 39.9mm
  • Interfaz: HDMI(2)/DP/DVI-D/USB 2.0/RS232C/RJ45/Audio/IR
  • Instalación con inclinación de hasta 30°
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    49"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Resolución nativa

    3,840 × 2,160 (UHD)

  • Brillo (Típico, cd/m²)

    700

  • Relación de contraste

    1,000 : 1

  • Relación de contraste dinámico

    1,000,000: 1 * La relación de luminosidad del color Full Black / Full White en la condición de entrada de video.

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Profundidad de color

    1.07 Billion Colors (10 bit)

  • Tiempo de respuesta

    8ms (gris a gris)

  • Horas de funcionamiento (Horas/Día)

    24/07

  • Retratos/Paisajes

    Sí/Sí

  • Tratamiento de la superficie

    Niebla 28%

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Type A

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    Entrada/salida de RS232C, entrada RJ45, entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Ancho del marco

    11,9 mm (F/D/I), 18 mm (A)

  • Color del biselado

    Negro

  • Peso (Cabezal)

    14,3 kg

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1.102,2 x 638,5 x 54 mm

  • Dimensiones del monitor con soporte (W × H × D)

    1,098.6 × 694.3 × 290.0 mm

  • Mango

    No

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 × 300 mm

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Inclinación (hacia abajo)

    Sí (Máx. 30º) *En condiciones dentro de los 30ºC de temperatura, 50% de humedad

  • Calificación IP

    IP5x

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0°C a 40°C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    100-240 V~, 50/60 Hz

  • Tipo de potencia

    Energía integrada

  • Típico/máx.

    110 W / 140 W

  • BTU (Unidad térmica británica)

    324 BTU/Hr (normal), 444 BTU/Hr (Máx.)

SONIDO

  • Altavoz

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    IEC 60950-1 / EN 60950-1 / UL 60950-1

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP

OPS COMPATIBILIDAD

  • Tipo compatible con OPS

  • OPS Power Built In

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign cms

  • SuperSign Control+/Control

  • SuperSign WB

  • SuperSign Media Editor

  • Signage365Care

    Sí (la disponibilidad puede variar según la región)

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C

  • Opcional

    Stand (ST-653T), Wall Bracket (LSW350B), VESA Adapter (AM-B330S), OPS Kit (KT-OPSF)