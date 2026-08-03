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Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 86UH5F-H

Características principales:

  • Brillo (típ.): 500 cd/m²
  • Tratamiento Superficial (neblina) 28%
  • Bisel: 14.3 mm (Plano)
  • Profundidad: 60.6 mm (sin manija)
  • Interfaz: HDMI(3)/DP/DVI-D/USB 2.0(2)/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • Altavoz incorporado y logotipo desmontable
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    86"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Resolución natural

    3,840 × 2,160 (UHD)

  • Brillo (Típico)

    500

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Relación de contraste dinámico

    1000000:1 El radio de luminosidad de color Negro/Blanco en la entrada de vídeo

  • Gama de colores

    NTSC 72%

  • Ángulo de visualización (H x V)

    178 x 178

  • Color de profundida

    1.07 Billones de colores (10bit)

  • Tiempo de respuesta

    8 ms (G a G)

  • Tratamiento de la superficie

    Haze 28%

  • Horas de operación (hrs/días)

    24/7

  • Vertical/Horizontal

    Sí/Sí

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Tipo A (2)

  • DP, Audio

    Salida

  • Control externo

    RS232C (4 Pin conexióntelefónica) Entrada/Salida, RJ45(LAN), IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Peso del bisel

    14.3 mm (bisel uniforme)

  • Peso (Cabezal)

    49.0 kg

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1,926.2 × 1,097.2 × 60.6 mm (sin manija ni logo de LG)

  • Mango

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    603 × 400 mm

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Compatibilidad de superposición táctil

    No

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Suministro de energía

    AC 100–240 V ~, 50/60 Hz

  • Tipo de energía

    Energía incorporada

  • Típico/máx.

    215 W / 280 W

  • BTU

    733.69 BTU/Hr (normal), 955.5 BTU/Hr (máx.)

SONIDO

  • Altavoz

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB, NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A” / CE / KC

  • ErP

COMPATIBILIDAD OPS

  • Tipo compatible con OPS

  • Entrada de poder OPS

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign cms

  • SuperSign Control+/Control

  • SuperSign WB

  • Editor Media SuperSign

  • Signage365Care

    Si (La disponibilidad puede variar por región)

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable DP (1.8 m), Libro de normas, RS232C

  • Opcional

    Kit OPS (KT-OPSF), LSW640A/B (soporte de pared)