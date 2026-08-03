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Serie UH5F-H
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
86"
Tecnología del panel
IPS
Resolución natural
3,840 × 2,160 (UHD)
Brillo (Típico)
500
Relación de contraste
1,100:1
Relación de contraste dinámico
1000000:1 El radio de luminosidad de color Negro/Blanco en la entrada de vídeo
Gama de colores
NTSC 72%
Ángulo de visualización (H x V)
178 x 178
Color de profundida
1.07 Billones de colores (10bit)
Tiempo de respuesta
8 ms (G a G)
Tratamiento de la superficie
Haze 28%
Horas de operación (hrs/días)
24/7
Vertical/Horizontal
Sí/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Tipo A (2)
DP, Audio
Salida
Control externo
RS232C (4 Pin conexióntelefónica) Entrada/Salida, RJ45(LAN), IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Peso del bisel
14.3 mm (bisel uniforme)
Peso (Cabezal)
49.0 kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,926.2 × 1,097.2 × 60.6 mm (sin manija ni logo de LG)
Mango
Sí
Interfaz de montaje estándar VESA™
603 × 400 mm
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Compatibilidad de superposición táctil
No
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Suministro de energía
AC 100–240 V ~, 50/60 Hz
Tipo de energía
Energía incorporada
Típico/máx.
215 W / 280 W
BTU
733.69 BTU/Hr (normal), 955.5 BTU/Hr (máx.)
SONIDO
Altavoz
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB, NRTL
EMC
FCC Clase “A” / CE / KC
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD OPS
Tipo compatible con OPS
Sí
Entrada de poder OPS
Sí
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign cms
Sí
SuperSign Control+/Control
SÍ
SuperSign WB
Sí
Editor Media SuperSign
Sí
Signage365Care
Si (La disponibilidad puede variar por región)
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable DP (1.8 m), Libro de normas, RS232C
Opcional
Kit OPS (KT-OPSF), LSW640A/B (soporte de pared)