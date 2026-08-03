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Serie UH5F-H
Todas las especificaciones
PANEL
Tamaño de pantalla
55"
Tecnología del panel
IPS
Resolución natural
3,840 × 2,160 (UHD)
Brillo (Típico)
500
Relación de contraste
1,100:1
Relación de contraste dinámico
1,000,000 : 1 *La relación de luminosidad del color negro completo/blanco completo en la condición de entrada de video.
Gama de colores
BT709 95%
Ángulo de visión (A x V)
178 x 178
Profundidad de color
1.07Billones de colores(10 bit)
Tiempo de respuesta
8ms (gris a gris)
Tratamiento de la superficie
Haze 28%
Horas de operación (horas/día)
24/7
Retratos/Paisajes
Sí/Sí
CONECTIVIDAD
Entrada
HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Tipo A
Salida
DP, Audio
Control externo
Entrada/salida RS232C (Conector telefónico de 4 clavijas), entrada RJ45 (LAN), entrada IR
ESPECIFICACIÓN MECÁNICA
Color del biselado
Negro
Ancho del marco
9.9mm (Sup./D/I), 14.4mm (Inf.)
Peso (Cabezal)
19.0kg
Dimensiones del monitor (A x A x P)
1,234.4 × 720.9 × 39.9 mm
Dimensiones del monitor de nivel 2 con soporte (W × H × D)
1,234.4 × 770.7 × 290.0 mm
Mango
No
Interfaz de montaje estándar VESA™
300 x 300 mm
CARACTERÍSTICA ESPECIAL
Inclinación (hacia abajo)
Sí (Máx. 30 °C) *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad
Calificación IP
IP5x
CONDICIONES DEL ENTORNO
Temperatura de funcionamiento
0 °C a 40 °C
Humedad de funcionamiento
10% a 80%
CONSUMO DE ENERGÍA
Fuente de alimentación
AC 100–240 V ~, 50/60Hz
Tipo de potencia
Energía integrada
Típico/máx.
105W/145W
BTU (Unidad térmica británica)
358 BTU/Hr (normal), 495 BTU/Hr (máx.)
SONIDO
Altavoz
Sí
CERTIFICACIÓN
Seguridad
CB, NRTL
EMC
FCC Clase “A”/CE/KC
ErP
Sí
COMPATIBILIDAD OPS
Compatible con tipo OPS
Sí
Potencia integrada OPS
No
COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE
Supersign cms
Sí
SuperSign Control/ Control+
Sí
SuperSign WB
Sí
Signage365Care
Sí (la disponibilidad puede variar según la región)
ACCESORIO
Básico
Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C
Opcional
Soporte (ST-653T), Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)