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Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

Serie UH5F-H

55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H
LG Serie UH5F-H, 55UH5F-H

Características principales:

  • Brillo (típ.): 500 cd/m²
  • Bisel: 9.9 mm (Sup./D/I), 14.4 mm (Inf.)
  • Profundidad: 39.9 mm
  • Interfaz: HDMI(2)/ DP/ DVI-D/ USB 2.0/ RS232C/ RJ45/ Audio/ IR
  • Instalación con inclinación de 30°
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Todas las especificaciones

PANEL

  • Tamaño de pantalla

    55"

  • Tecnología del panel

    IPS

  • Resolución natural

    3,840 × 2,160 (UHD)

  • Brillo (Típico)

    500

  • Relación de contraste

    1,100:1

  • Relación de contraste dinámico

    1,000,000 : 1 *La relación de luminosidad del color negro completo/blanco completo en la condición de entrada de video.

  • Gama de colores

    BT709 95%

  • Ángulo de visión (A x V)

    178 x 178

  • Profundidad de color

    1.07Billones de colores(10 bit)

  • Tiempo de respuesta

    8ms (gris a gris)

  • Tratamiento de la superficie

    Haze 28%

  • Horas de operación (horas/día)

    24/7

  • Retratos/Paisajes

    Sí/Sí

CONECTIVIDAD

  • Entrada

    HDMI (2, HDCP 2.2/1.4), HDMI (1, HDCP 1.4), DP (1, HDCP 2.2/1.3), DVI-D (HDCP 1.4), Audio, USB 2.0 Tipo A

  • Salida

    DP, Audio

  • Control externo

    Entrada/salida RS232C (Conector telefónico de 4 clavijas), entrada RJ45 (LAN), entrada IR

ESPECIFICACIÓN MECÁNICA

  • Color del biselado

    Negro

  • Ancho del marco

    9.9mm (Sup./D/I), 14.4mm (Inf.)

  • Peso (Cabezal)

    19.0kg

  • Dimensiones del monitor (A x A x P)

    1,234.4 × 720.9 × 39.9 mm

  • Dimensiones del monitor de nivel 2 con soporte (W × H × D)

    1,234.4 × 770.7 × 290.0 mm

  • Mango

    No

  • Interfaz de montaje estándar VESA™

    300 x 300 mm

CARACTERÍSTICA ESPECIAL

  • Inclinación (hacia abajo)

    Sí (Máx. 30 °C) *En condiciones de temperaturas de 30 °C, 50% de humedad

  • Calificación IP

    IP5x

CONDICIONES DEL ENTORNO

  • Temperatura de funcionamiento

    0 °C a 40 °C

  • Humedad de funcionamiento

    10% a 80%

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Fuente de alimentación

    AC 100–240 V ~, 50/60Hz

  • Tipo de potencia

    Energía integrada

  • Típico/máx.

    105W/145W

  • BTU (Unidad térmica británica)

    358 BTU/Hr (normal), 495 BTU/Hr (máx.)

SONIDO

  • Altavoz

CERTIFICACIÓN

  • Seguridad

    CB, NRTL

  • EMC

    FCC Clase “A”/CE/KC

  • ErP

COMPATIBILIDAD OPS

  • Compatible con tipo OPS

  • Potencia integrada OPS

    No

COMPATIBILIDAD DE SOFTWARE

  • Supersign cms

  • SuperSign Control/ Control+

  • SuperSign WB

  • Signage365Care

    Sí (la disponibilidad puede variar según la región)

ACCESORIO

  • Básico

    Control remoto, Cable de alimentación, QSG, Cable HDMI, Libro de normas, Teléfono para género RS232C

  • Opcional

    Soporte (ST-653T), Soporte de pared (LSW350B), Adaptador VESA (AM-B330S), Kit OPS (KT-OPSF)