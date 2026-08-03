Serie Ultra Slim

*La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe comprarse por separado. Por lo tanto, comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.

*Los elementos que LG ConnectedCare puede monitorear: placa principal (temperatura, estado de la señal, versión de FPGA, estado de la conexión Ethernet), tarjeta receptora (temperatura, LED de alimentación)