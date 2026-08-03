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Serie Ultra Slim
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LSCB025-GK
LG Serie Ultra Slim, LSCB025-GK
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Características principales:

  • Tono de pixel: 2.50mm
  • Brillo: 800cd/m²
  • Profundidad Ultra Delgada
  • EMC Clase B, BS 476 Parte 7 Clase 1
Más

Profundidad Ultra Delgada

Su diseño ultra delgado con un grosor de borde de 37.5 mm es la mayor ventaja del producto. Esta característica permite instalar y utilizar la serie LSCB en cualquier tipo de lugar sin restricciones.

Profundidad Ultra Delgada1

Instalación Fácil y Sin Problemas1

Instalación Fácil y Sin Problemas

La serie LSCB se puede instalar y administrar fácilmente desde la parte frontal para una fácil operación. Gracias a esta función, no se requiere espacio adicional para mantenimiento del producto. Sus módulos LED también se pueden acoplar o desmontar simplemente con una herramienta magnética.
Configuración 16:9 FHD/UHD1

Configuración 16:9 FHD/UHD

Cada gabinete usa una relación de aspecto de 16:9, la más usada en pantallas para contenidos FHD y UHD. Esto te permite seguir usando el contenido existente sin costo adicional ni tiempo de edición.

Diseño de Esquina Angular de 90° Disponible

Si agregas la opción de esquina de 90°, la serie LSCB encaja perfectamente en el espacio y brinda contenido fluido e impecable a los clientes.

Diseño de Esquina Angular de 90° Disponible1

Diseño resistente al fuego y certificado EMC Clase B

Diseño resistente al fuego y certificado EMC Clase B

La serie LSCB está a salvo de ondas electromagnéticas, que son dañinas para el medio ambiente y el cuerpo humano, con certificación EMC Clase B y está diseñada con certificación de protección contra incendios para evitar la rápida propagación de llamas incluso si se incendia.
Personalización específica del usuario

Personalización específica del usuario

La serie LSCB proporciona un gabinete mini y curvo para implementar varios tipos de pantallas requeridas por los usuarios, como curvatura personalizada, cóncava y convexa.

*Corte lateral izquierdo y derecho.
*Dependiendo del radio, el tamaño de la dimensión de la caja unitaria cambia.

Compatibilidad con las soluciones de software de LG

Impulsada por el controlador del sistema de alto rendimiento de LG, la serie LSCB es compatible con las soluciones de software de LG, incluidas SuperSignCMS, LED Assistant y ConnectedCare, que ayudan a los clientes a operar su propio negocio sin problemas.

Compatibilidad con la solución de software de LG

*La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe comprarse por separado. Por lo tanto, comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.
*Los elementos que LG ConnectedCare puede monitorear: placa principal (temperatura, estado de la señal, versión de FPGA, estado de la conexión Ethernet), tarjeta receptora (temperatura, LED de alimentación)

Todas las especificaciones

PARÁMETROS FÍSICOS

  • Configuración de píxel

    3 en 1 SMD

  • Pixel Pitch (mm)

    2.500

  • Resolución de módulo (Ancho x Altura)

    120x135

  • Dimensiones de módulo (Ancho x Altura, mm)

    300x337.5

  • Peso por módulo (kg)

    0.66

  • Número de módulos por gabinete (Ancho x Altura)

    2x1

  • Resolución del gabinete (Ancho x Altura)

    240x135

  • Dimensiones del gabinete (Ancho x Altura x Profundidad, mm)

    600x337.5x33.8

  • Área de superficie del gabinete (m²)

    0.203

  • Peso por gabinete (kg/unidad)

    5.2

  • Peso por metro cuadrado (kg/m²)

    25.7

  • Densidad de píxeles (píxeles/m²)

    160,000

  • Planitud del gabinete (mm)

    ±0.1

  • Material del gabinete

    Fundición a presión de aleación de Aluminio

  • Tipo de acceso para mantenimiento

    Frontal

ESPECIFICACIONES ÓPTICAS

  • Min. Brillo (después de la calibración, nit)

    800

  • Temperatura del color (K)

    3,200~9,300

  • Ángulo de visualización (horizontal)

    160

  • Ángulo de visualización (vertical)

    160

  • Uniformidad del brillo

    97%

  • Uniformidad del color

    ±0.003CxCy

  • Relación de contraste

    5,000 : 1

  • Profundidad de procesamiento (bit)

    14 (HDR10, HDR10 Pro)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

  • Consumo de energía (Watts/gabinete, Máx)

    150

  • Consumo de energía (Watts/gabinete, Promedio)

    50

  • Consumo de energía (W/㎡, máx.)

    740

  • Fuente de energía (V)

    100 a 240

  • Frecuencia (Hz)

    50 / 60

  • Tasa de refresco (Hz)

    3,840

ESPECIFICACIONES OPERACIONALES

  • Vida útil (con brillo medio)

    100,000

  • Temperatura de funcionamiento (℃)

    -10∘ a +45∘

  • Rango de humedad de funcionamiento

    0~80%RH

  • Grado de protección IP frontal

    IP30

  • Grado de protección IP posterior

    IP30

CERTIFICACIÓN

  • EMC

    CE(EMC Class-B), FCC,ETL,BIS ,UAE ROHS Fire Protection CU ,in processing

  • Medio ambiente

    RoHS, REACH,in processing

CONTROLADOR

  • Controlador

    CVCA

CONTROLADOR(CVCA)

  • Puerto de Entrada

    HDMI / DP / OPS / USB

  • Resolución de entrada

    3,840 x 2,160 @60Hz

  • Salida de señal

    Gigabit Ethernet (16 puertos)

  • Salida de fibra óptica

    No

  • Control RJ45

    Si

  • Control USB

    No

  • Consumo eléctrico (W)

    50

  • Fuente de energía (V)

    AC 100-240 V

  • Tamaño (mm)

    443 (Largo) × 307.5 (Ancho) × 63 (Altura) → Tamaño de Rack de 2RU

  • Peso (kg)

    4.9

  • Permite señal de redundancia

    Si

  • HDR10

    Si