Serie Ultra Slim

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Profundidad Ultra Delgada
Profundidad Ultra Delgada1
Diseño de Esquina Angular de 90° Disponible
Diseño de Esquina Angular de 90° Disponible1
*Corte lateral izquierdo y derecho.
*Dependiendo del radio, el tamaño de la dimensión de la caja unitaria cambia.
Compatibilidad con las soluciones de software de LG
Compatibilidad con la solución de software de LG
*La disponibilidad del servicio 'LG ConnectedCare' varía según la región y debe comprarse por separado. Por lo tanto, comuníquese con el representante de ventas de LG en su región para obtener más detalles.
*Los elementos que LG ConnectedCare puede monitorear: placa principal (temperatura, estado de la señal, versión de FPGA, estado de la conexión Ethernet), tarjeta receptora (temperatura, LED de alimentación)
Todas las especificaciones
PARÁMETROS FÍSICOS
Configuración de píxel
3 en 1 SMD
Pixel Pitch (mm)
2.500
Resolución de módulo (Ancho x Altura)
120x135
Dimensiones de módulo (Ancho x Altura, mm)
300x337.5
Peso por módulo (kg)
0.66
Número de módulos por gabinete (Ancho x Altura)
2x1
Resolución del gabinete (Ancho x Altura)
240x135
Dimensiones del gabinete (Ancho x Altura x Profundidad, mm)
600x337.5x33.8
Área de superficie del gabinete (m²)
0.203
Peso por gabinete (kg/unidad)
5.2
Peso por metro cuadrado (kg/m²)
25.7
Densidad de píxeles (píxeles/m²)
160,000
Planitud del gabinete (mm)
±0.1
Material del gabinete
Fundición a presión de aleación de Aluminio
Tipo de acceso para mantenimiento
Frontal
ESPECIFICACIONES ÓPTICAS
Min. Brillo (después de la calibración, nit)
800
Temperatura del color (K)
3,200~9,300
Ángulo de visualización (horizontal)
160
Ángulo de visualización (vertical)
160
Uniformidad del brillo
97%
Uniformidad del color
±0.003CxCy
Relación de contraste
5,000 : 1
Profundidad de procesamiento (bit)
14 (HDR10, HDR10 Pro)
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Consumo de energía (Watts/gabinete, Máx)
150
Consumo de energía (Watts/gabinete, Promedio)
50
Consumo de energía (W/㎡, máx.)
740
Fuente de energía (V)
100 a 240
Frecuencia (Hz)
50 / 60
Tasa de refresco (Hz)
3,840
ESPECIFICACIONES OPERACIONALES
Vida útil (con brillo medio)
100,000
Temperatura de funcionamiento (℃)
-10∘ a +45∘
Rango de humedad de funcionamiento
0~80%RH
Grado de protección IP frontal
IP30
Grado de protección IP posterior
IP30
CERTIFICACIÓN
EMC
CE(EMC Class-B), FCC,ETL,BIS ,UAE ROHS Fire Protection CU ,in processing
Medio ambiente
RoHS, REACH,in processing
CONTROLADOR
Controlador
CVCA
CONTROLADOR(CVCA)
Puerto de Entrada
HDMI / DP / OPS / USB
Resolución de entrada
3,840 x 2,160 @60Hz
Salida de señal
Gigabit Ethernet (16 puertos)
Salida de fibra óptica
No
Control RJ45
Si
Control USB
No
Consumo eléctrico (W)
50
Fuente de energía (V)
AC 100-240 V
Tamaño (mm)
443 (Largo) × 307.5 (Ancho) × 63 (Altura) → Tamaño de Rack de 2RU
Peso (kg)
4.9
Permite señal de redundancia
Si
HDR10
Si