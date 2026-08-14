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Lavavajilla LG 70 Piezas Plata QuadWash™ Motor Direct Drive

Lavavajilla LG 70 Piezas Plata QuadWash™ Motor Direct Drive

LDFN3432T
Vista frontal de Lavavajilla LG 70 Piezas Plata QuadWash™ Motor Direct Drive LDFN3432T
Vista frontal puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista frontal con puerta abierta y con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral frontal con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral frontal con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral con puerta abierta y loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta y vista completa de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta con loza y vista completa de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha vista de arriba con puerta medio abierta con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral puerta abierta con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista frontal puerta medio abierta con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista parte trasera de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista frontal de Lavavajilla LG 70 Piezas Plata QuadWash™ Motor Direct Drive LDFN3432T
Vista frontal puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista frontal con puerta abierta y con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral frontal con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral frontal con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral con puerta abierta y loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta y vista completa de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha con puerta abierta con loza y vista completa de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral derecha vista de arriba con puerta medio abierta con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista lateral puerta abierta con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista frontal puerta medio abierta con loza de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash
Vista parte trasera de lavavajillas LG LDFN3432T - QuadWash

Características principales:

  • QuadWash™
  • EasyRack™ Plus
  • Motor Inverter Direct Drive
  • SmartDiagnosis
  • Funcionamiento Silencioso
  • Diseño exterior e interior elegante
Más

Características destacadas

  • QuadWash: Limpia desde todos los ángulos
  • EasyRack Plus: Fácil carga y practicidad de utensilios
  • Smart Diagnosis: Detecta posibles inconvenientes en el lavavajillas
  • Diseño exterior e interior elegante
  • Motor Inverter Direct Drive: Silencioso y eficiente

Resumen del producto

Lavavajilla LG la solucion mas adecuada al lavado de tus utensilios de cocina, con una limpieza desde todos los angulos gracias a la tecnologia QuadWash con sus cuatro brazos giratorios rocia agua llegando a todos los rincones del lavavajillas, carga fácil tus utensilios de cocina gracias a la rejilla ajustable superior para tres niveles diferentes de altura, el motor inverter Direct Drive controla la circulacion del agua y rociado para un mejor rendimiento, ¡Compra Ahora!

Razones para comprar Lavavajillas LG

*La imagen del producto es de referencia para la representación gráfica de la característica. El color del producto varía dependiendo el modelo.

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Tecnología QuadWash limpia desde todos los ángulos lavavajillas

Limpia desde todos los angulos

QuadWash™ proporciona la máxima cobertura para limpiar los platos desde la primera vez.

*La imagen del producto es de referencia para la representación gráfica de la característica. El color del producto varía dependiendo el modelo.

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Cuatro brazos de lavado

Los brazos giratorios multidireccionales disparan una corriente de agua en varios ángulos que llegan a todos los rincones del lavavajillas.

Rotación Multidireccional

Con cuatro brazos rociadores en lugar de dos, QuadWash™ proporciona un mayor rendimiento de limpieza en cada plato en cada una de las rejillas.

*La imagen del producto es de referencia para la representación gráfica de la característica. El color del producto varía dependiendo el modelo.

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Lavavajillas con sistema EasyRack más fácil carga y flexibilidad

Fácil Carga & Máxima Flexibilidad

El Sistema Easy-load basket de carga fácil puede variar para encargarse de cualquier desafío que presenten tus utensilios de cocina.

Ajuste de Altura Fácil

Ajuste de altura del la rejilla superior a tres niveles diferentes para cargar artículos más altos.

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Vista de lavavajilla encaja perfecta en el hogar silenciosa eficiente y confiable

Vista de lavavajilla encaja perfecta en el hogar silenciosa eficiente y confiable

Silenciosa, Eficiente y Confiable

El motor Inverter Direct Drive™ controla la circulación del agua y el rociado para un rendimiento confiable.
Motor Direct Drive, eficiencia energética y durabilidad 10 años de garantía
Motor Inverter Direct Drive™

Eficiencia energetica & Durabilidad con garantía de 10 años

El Motor Inverter Direct Drive está respadado con una garantía de 10 años, ayudando a aumentar la eficiencia energética.

* 10 años de suministro gratuito de repuesto del Motor Inverter Direct Drive (Sólo la pieza)
* No incluye mano de obra*

La imagen del producto es de referencia para la representación gráfica de la característica. El color del producto varía dependiendo el modelo.

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Lavavajillas LG Mejora el aspecto de tu cocina con diseño elegante y moderno

Mejora el aspecto de tu cocina

Los lavavajillas LG aportan un diseño elegante y moderno a tu cocina. Producidos con la tecnología innovadora LG, funcionan tan bien como lucen.

*La imagen del producto es de referencia para la representación gráfica de la característica. El color del producto varía dependiendo el modelo.

*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

*Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

Lavavajillas LG un aliado que necesitas en tu cocina

Lavavajillas LG un aliado que necesitas en tu cocina

¡Sorprendete!

RESUMEN

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DIMENSIONES

ldfn3432t
Capacidad (servicios)
15 servicios
Dimensiones de Lavavajillas (WxHxD) mm
603mm x 854mm x 625mm
Motor
10 Años de Garantía en Motor
QuadWash™

Todas las especificaciones

CAPACIDAD

  • Capacidad (servicios)

    15 servicios

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Tipo

    Lavavajilla

  • Detalle de Tipo

    Automática

  • Tipo de carga

    Frontal

  • Otros (especificar)

    De empotre (sin cubierta)

OPCIONES

  • No. De Opciones

    6

  • Flex Zone

  • High temp

  • Extra Dry

  • Inicio Programado

    Hasta 12 hrs

  • Control Lock

  • Secado Nocturno

ESPECIFICACIONES

  • Panel de Control

    ABS

  • Touch

  • Ubicación del Control

    Control Superior

  • Tipo de Manija

    Pocket

MOTOR

  • Motor Inverter Direct Drive

LAVADO

  • Ciclos de Lavado

    5

  • Auto

  • Heavy

  • Normal

  • Turbo

  • Machine Clean

DESEMPEÑO

  • QuadWash™

  • Sistema de Lavado SenseClean

  • Vario Wash

  • No. De Brazos Aspersores

    3 (Arriba, Superior, Inferior)

  • Dispensador de Detergente y Abrillantador

  • Sistema de Secado

    Dynamic Dry

  • Indicador de Término de Ciclo

    Indicador de beeper + END en la pantalla

  • Motor™ DirectDrive

  • Operación Silenciosa LoDecibel

    50 dBA

DISEÑO Y ESTILO

  • Color

    Acero Inoxidable

  • Material de la Tina

    Acero Inoxidable NeveRust™

CARACTERÍSTICAS SMART

  • WiFi

    X

  • NFC

    X

GARANTIAS

  • Motor

    10 Años de Garantía en Motor

DIMENSIONES Y PESOS

  • Dimensiones de Lavavajillas (WxHxD) mm

    603mm x 854mm x 625mm

  • Profunidad con Puerta cerrada

    625mm

  • Profunidad con Puerta abierta

    49 1/4"

  • Medidas con empaque

    712mm x 885mm x 752mm

  • Peso sin empaque

    34.3Kg

  • Peso con empaque

    40.3KG

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