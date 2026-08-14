Ver para Creer

Pixeles Autoiluminados Diseño Ultradelgado Pixeles

Autoiluminados ¡Maratonea, juega y disfruta tus contenidos favoritos como nunca antes! Los televisores LG OLED te dan una imagen y definición sin precedentes.



¿Cómo Funciona? La pantalla cobra vida gracias a los millones de pixeles que se iluminan y se apagan por separado. ¿El resultado? Negros perfectos, profundos y sin retroiluminación, para que disfrutes colores vividos, intensos y más luminosos. Imagina disfrutar de colores radiantes y contrastes sorprendentes ¡incluso en habitaciones bañadas por la luz del sol!



Prepárate para una experiencia totalmente nueva con los televisores LG OLED. ¡Bienvenido a una dimensión de calidad visual inigualable! Lo quiero Diseño Ultradelgado Te presentamos el asombroso diseño de nuestro TV LG OLED evo, un deleite para la vista y el corazón.



Imagina colgarlo en la pared y ver cómo se funde con el entorno como si fuera una obra de arte, con bordes cuidadosamente esculpidos de apenas 6 mm para que disfrutes de tus contenidos sin ninguna distracción que interrumpa la experiencia.



¡Sé testigo de la belleza y la funcionalidad en perfecta armonía con LG OLED evo! Lo quiero No es solo OLED, es LG OLED evo Diseñado para cinéfilos, jugadores y fanáticos de los deportes. Característico por sus imágenes impactantes, LG OLED evo C3 no pasará desapercibido. Se destaca por sus millones de píxeles autoiluminados que logran negros profundos para un contraste sin precedentes y así disfrutar de los detalles sutiles. Su procesador α9 Gen6 AI 4K ajusta automáticamente la configuración para mejorar la calidad de la imagen y el sonido. Su sistema operativo webOS23 te permitirá personalizar los contenidos en cuentas separadas para la comodidad de toda la familia. Ahora sí, disfruta una nueva manera de ver TV con LG OLED evo. **El panel LG OLED está certificado por Intertek para un 100% de Fidelidad de Color. Medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.

***El volumen de gama de colores de visualización (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.

*** Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real

InstaView™ Craft Ice™ UVNano InstaView™ Haz Toc-Toc para ver el interior sin perder el frio de tu Nevecón.

Trae innovación a tu cocina con la tecnología LG Instaview. El elegante panel de cristal tipo espejo con un simple “Toc-Toc” ilumina la parte interna de tu nevecon para que puedas ver lo que hay dentro. Ahorra energía, conserva la frescura de tus alimentos y dale un toque de elegancia a tu cocina.

¡Bienvenido a la innovación que no sacrifica estilo ni eficiencia! Lo quiero Ve ahora Craft Ice™ El toque perfecto para tus bebidas.

Con las esferas de hielo de fusión lenta Craft Ice exclusivas de LG no necesitarás moldes o electrodomésticos adicionales. La fábrica de hielos esféricos de tu nevecon te facilita la vida. Disfruta el sabor de tus bebidas frías por más tiempo y agrega a tus celebraciones un toque de elegancia y sofisticación. Lo quiero UVNano Cuida de ti y los que amas.

La tecnología UVnano es el abrazo de seguridad que te mereces. Imagina una luz ultravioleta en la boquilla del dispensador que es capaz de eliminar hasta el 99,99% de las impurezas*. Cuida de lo que realmente importa con la tranquilidad de beber agua fresca. Lo quiero La nevecon LG Side by Side InstaView es una revolución en tecnología. Dale a tu cocina un electrodomestico funcional y con un diseño minimalista que se integra a la perfección con tus espacios. **UV Nano se compone de las palabras UV ultravioleta y nanómetro (unidad de longitud). El efecto UVnano (nombre de la función: Autocuidado) ha sido evaluado mediante pruebas de laboratorio por TUV Rheinland utilizando métodos de prueba internos para medir la reducción de E coll, S aureus y P, aeruginosa en muestras de agua destilada después de exponer los productos al LED UB durante 10 minutos cada hora después de un total de 24 horas en uso doméstico normal.

***Eliminación de hasta el 99,999% de bacterias como Staphylococcus ayreus, Escherichia coll, Listeria monocytogenes, Klebslella pneumoniae después de pruebas verificadas por Intertek de acuerdo con la norma ISO 27447. Los resultados pueden variar en las condiciones reales de uso. Imágenes ilustrativas.

*** La forma y la claridad del hielo se verán afectadas cuando se active Craft Ice™; puede variar con los ajustes, el uso doméstico y el suministro de agua.

*** Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

InstaView™ AirFry Easy Clean InstaView™ ¿Quieres ver cómo va tu preparación en el horno? ¡No lo abras!

Toca dos veces el panel de cristal para ver qué se está cocinando de forma segura, sin abrir, sin perder la temperatura y sin dañar tus preparaciones. Lo quiero AirFry Con el AirFry incluido en el horno, podrás disfrutar de comida saludable y crujiente para toda la familia.

Con solo seleccionar la opción, el horno distribuirá el calor de forma continua y precisa, obteniendo el sabor y el final crujiente sin freír con aceite. Lo quiero Easy Clean A la la hora de limpiar, Easy Clean hará que el proceso sea más sencillo, ayudándote a dejar tu horno impecable sin esfuerzo. Lo quiero La estufa LG con InstaView™ es el aliado perfecto para tu cocina. Cocina con tranquilidad tus recetas favoritas, deja que la creatividad vuele y despreocúpate del resto, la tecnología LG está aquí para ti. Con Wi-fi incorporado podrás administrar el funcionamiento de tu horno desde tu Smartphone usando la APP LG ThinQ. Úsala para precalentar, encender el horno, configurar un temporizador o verificar el proceso de tus platillos. ¡Prepárate para una revolución en la cocina! Porque cocinar no debería ser complicado, ¡debería ser mágico! *La bandeja Air Fry se vende por separado. Los resultados pueden variar segun los entornos o situaciones de cocción.Consulte el manual del uso para conocer las instrucciones de cocción recomendadas.

**Easy Clean: Las acumulaciones de comida pueden requerir un esfuerzo manual adicional o usar la función de autolimpieza completa. Los resultados de la limpieza pueden variar según el entorno.

***Las imágenes del producto son sólo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.

QuadWash™ QuadWash™ El lavado de platos nunca fué tan sencillo.

El poder de los cuatro brazos rociadores te dará una limpieza profunda en cada rincón de tus platos. Olvídate de los restos de comida, QuadWash se encarga de todo. Una revolución en eficiencia y resultados, para que disfrutes de platos brillantes y listos en el primer lavado. Lo quiero El Lavavajillas LG QuadWash™ TrueSteam™ es silencioso, eficiente y fiable. El motor Inverter Direct Drive™ controla la circulación del agua y la intensidad del spray consiguiendo un rendimiento duradero, versátil y silencioso. El vapor del agua hirviendo TrueSteam ™ llega a toda la superficie de cada plato dentro de la tina, dando como resultado platos limpios y relucientes.