We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
10 años siendo los N 1 en tecnología OLED
*Fuente: Omdia. Envíos de unidades, 2013-2022. Los resultados no respaldan a LG Electronics. Cualquier confianza en estos resultados es por cuenta y riesgo del tercero. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.
Los favoritos del mundo
Una década de debutar en innovaciones
Estrenando tecnologías innovadoras nunca antes vistas.
En 2013, presentamos al mundo nuestro OLED de 55" que desafía los límites.
En 2014, dimos un paso de gigante con OLED 4K en 2014 y luego 8K en 2019.
2020 nos vio revolucionar la forma de la televisión con OLED enrollable.
Y en 2022, fuimos más allá de su imaginación con el OLED Flex flexible de 42 pulgadas.
Images of the notable LG OLEDs: 2013's curved OLED, 2014's 4K OLED, 2019's 8K OLED, 2020's rollable OLED, and 2022's LG OLED Flex.
Diseño innovador
10 años complementado el diseño de tu hogar
Durante 10 años, LG OLED se ha mantenido por delante de sus expectativas con innovaciones como el OLED W7 ultra delgado en 2017 y ahora traemos para ti las 20 opciones de curvatura del OLED Flex de 2022.
Evoluciona
3650 días de innovación
Una década de mejoras continuas. La profundidad de intensificación de HDR sigue sacando la imagen de las sombras. 8K agrega detalles inimaginables a la resolución. Y el procesador α9 que perfecciona la escena se transforma constantemente para traer innovaciones que desafían la norma.
*Imágenes de pantalla simuladas.
El comienzo una nueva década
La era de LG OLED ha llegado
El televisor OLED n.º 1 del mundo
LG OLED se define por la tecnología refinada durante la última década. Hoy, la vida se ve más increíble que antes, gracias a la realidad aumentada del procesador a9 AI 4K Gen6 y su potenciador de brillo Brightness Booster Max, que aumenta el brillo en un 70%.
*La marca OLED más vendida del mundo de 2013 a 2022.
**Se aplica a todos los modelos OLED evo excepto 48/42 C3.
*** Aplica a 55/65/75 G3. El brillo varía según la serie y el tamaño.
****En comparación con los modelos evo que no son OLED y según la medición de blanco completo.
*****Fuente: Omdia. Envíos de unidades, 2013-2022. Los resultados no respaldan a LG Electronics. Cualquier confianza en estos resultados es por cuenta y riesgo del tercero. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.
webOS 23- nuevo Home
Se ajusta a tu gusto
webOS 23 New Home refleja tus gustos con Quick Cards, accesos rapidos que te llevan a tus aplicaciones, contenido y servicios favoritos.
*Imágenes de pantalla simuladas.
La vida se encuentra con el estilo, LG OLED se adapta a tu estilo de vida
Se funde con tu espacio
LG OLED es la combinación perfecta para tu vida excepcional y la estética de tu hogar.