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*Fuente: Omdia. Envíos de unidades, 2013-2022. Los resultados no respaldan a LG Electronics. Cualquier confianza en estos resultados es por cuenta y riesgo del tercero. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.
10 años siendo los N 1 en tecnología OLED
Los favoritos del mundo
Una década de debutar en innovaciones
Estrenando tecnologías innovadoras nunca antes vistas.
En 2013, presentamos al mundo nuestro OLED de 55" que desafía los límites.
En 2014, dimos un paso de gigante con OLED 4K en 2014 y luego 8K en 2019.
2020 nos vio revolucionar la forma de la televisión con OLED enrollable.
Y en 2022, fuimos más allá de su imaginación con el OLED Flex flexible de 42 pulgadas.
Images of the notable LG OLEDs: 2013's curved OLED, 2014's 4K OLED, 2019's 8K OLED, 2020's rollable OLED, and 2022's LG OLED Flex.
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