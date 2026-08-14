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The phrase "World's No.1 OLED" appears over a black background. As the other words fade away, 1 enlarges and transforms into the ultra-slim edge of LG OLED G3. The TV revolves, and a colorful abstract image plays on the screen, which fades into the words "10 years of LG OLED".

*Fuente: Omdia. Envíos de unidades, 2013-2022. Los resultados no respaldan a LG Electronics. Cualquier confianza en estos resultados es por cuenta y riesgo del tercero. Visite https://www.omdia.com/ para obtener más detalles.

10 años siendo los N 1 en tecnología OLED

Los favoritos del mundo

Una década de debutar en innovaciones

Estrenando tecnologías innovadoras nunca antes vistas.
En 2013, presentamos al mundo nuestro OLED de 55" que desafía los límites.
En 2014, dimos un paso de gigante con OLED 4K en 2014 y luego 8K en 2019.
2020 nos vio revolucionar la forma de la televisión con OLED enrollable.
Y en 2022, fuimos más allá de su imaginación con el OLED Flex flexible de 42 pulgadas.

Images of the notable LG OLEDs: 2013's curved OLED, 2014's 4K OLED, 2019's 8K OLED, 2020's rollable OLED, and 2022's LG OLED Flex.

Diseño innovador

10 años complementado el diseño de tu hogar

Durante 10 años, LG OLED se ha mantenido por delante de sus expectativas con innovaciones como el OLED W7 ultra delgado en 2017 y ahora traemos para ti las 20 opciones de curvatura del OLED Flex de 2022.