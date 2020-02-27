Erfordernisse von Hochhäusern und Luxuswohnungen durch Multi V 5 erfüllt

Das Escala-Gebäude ist das höchste Gebäude in der Metropolregion Vancouver mit luftgekühlter VFR-Technologie. Da Immobilien in Vancouver teuer sind, war eines der Hauptziele dieses Projekts die Maximierung der Nutzfläche des Gebäudes mit weniger Außeneinheiten auf den mittleren Etagen. Das Escala-Gebäude selbst befindet sich auf über 150 m, was ein großes Hindernis für andere VRF-Systeme darstellt. Das VRF-System von LG konnte Escala jedoch dabei helfen, dieses Ziel mit einem vertikalen Höhenunterschied von 110 m zwischen Außen- und Innengeräten zu erreichen. Dank der Lösung von LG benötigte das Escala-Projekt letztendlich weniger Platz für die Installation, und die Kosten wurden bei überlegener Leistung und hoher Effizienz dennoch reduziert. Durch das Aufstellen von 575V-Außengeräten konnte LG zudem die Installations- und Betriebskosten senken, gleichzeitig konnte auf einen zusätzlichen Technikraum verzichtet werden.