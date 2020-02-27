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Erfordernisse von Hochhäusern und Luxuswohnungen durch Multi V 5 erfüllt
In einer luxuriösen Wohnanlage ist es unerlässlich, den Bewohnern ein stilvolles und komfortables Umfeld zu bieten. Dies gilt auch für die Escala-Wohnanlage in Burnaby, BC, Kanada. Dieses 42-stöckige Hochhaus liegt direkt am Wasser vor den Toren Vancouvers und verfügt über großzügige Wohnflächen sowie einen knapp 1.400 m2 großen, rein privat zugänglichen Freizeitbereich, der mit einem Hallenbad und Spa, einem Fitnesscenter, einem Yoga-Studio und sogar einem Kino aufwartet. Escala ließ ein LG-VRF-System einbauen, um nicht nur maximalen Komfort und Luxus zu bieten, sondern auch, um die einzigartigen Anforderungen dieses Projekts zu erfüllen.
Das LG-VRF-System konnte vertikale Höhenprobleme überwinden und war die effizienteste Lösung
HLK in schwindelerregender Höhe
Das Escala-Gebäude ist das höchste Gebäude in der Metropolregion Vancouver mit luftgekühlter VFR-Technologie. Da Immobilien in Vancouver teuer sind, war eines der Hauptziele dieses Projekts die Maximierung der Nutzfläche des Gebäudes mit weniger Außeneinheiten auf den mittleren Etagen. Das Escala-Gebäude selbst befindet sich auf über 150 m, was ein großes Hindernis für andere VRF-Systeme darstellt. Das VRF-System von LG konnte Escala jedoch dabei helfen, dieses Ziel mit einem vertikalen Höhenunterschied von 110 m zwischen Außen- und Innengeräten zu erreichen. Dank der Lösung von LG benötigte das Escala-Projekt letztendlich weniger Platz für die Installation, und die Kosten wurden bei überlegener Leistung und hoher Effizienz dennoch reduziert. Durch das Aufstellen von 575V-Außengeräten konnte LG zudem die Installations- und Betriebskosten senken, gleichzeitig konnte auf einen zusätzlichen Technikraum verzichtet werden.
Multi-V-575V-Geräte senkten Installationskosten und Energieverbrauch
Darüber hinaus schreibt die Norm B52 der Canadian Standards Association vor, dass die Menge an Kältemittel in einem HLK-System 11,8 kg/28,3 m3 nicht überschreiten darf. Unter Einbeziehung einer umfassenden Analyse, die eine Vielzahl von Faktoren wie Gebäudehöhe, Betriebslast und die Gebäudestruktur selbst berücksichtigte, arbeitete LG mit Partnern zusammen, um die Einhaltung der Bestimmungen der B52-Norm ohne Beeinträchtigung der Leistung oder Effizienz zu gewährleisten.
Das Multi-V-Wärmerückgewinnungssystem sorgt bei Escala für gleichzeitiges Heizen und Kühlen
Komfort für die Bewohner und Seelenfrieden für die Projektadministratoren
Das im Escala-Gebäude installierte Multi-V-Wärmerückgewinnungssystem bietet eine umfassende Klimaregelung für alle Innengeräte zum gleichzeitigen Heizen und Kühlen im gesamten Gebäude. Diese Klimatisierungslösung bietet genau den Komfort und Luxus, den die Bewohner einer gehobenen Wohnanlage erwarten. Die Bewohner sind jedoch nicht die einzigen, die von den überlegenen Lösungen von LG profitieren. Die Projektadministratoren von Escala erhielten während des gesamten Projekts umfassende Unterstützung von LG, und zwar Beratung vor Ort, Inspektion aller Geräte und gründliche Tests vor, während und nach der Installation. LG hat sein Bekenntnis zu Service und Leistung während des gesamten Projekts deutlich unter Beweis gestellt.
Die Multi-V-Außeneinheiten nutzen den verfügbaren Platz auf dem Dach optimal aus
Bei diesem luxuriösen Hochhaus waren Leistung, Komfort und Bequemlichkeit entscheidend. LG konnte eng mit Partnern vor Ort zusammenarbeiten, um das ideale HLK-System für die Multi-V-Lösung bereitzustellen. Diese dynamische Lösung brachte im Escala-Gebäude echten Luxus auf höchste Höhen!
*Produkte und Lösungen können je nach Land und Betriebsbedingungen variieren.
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