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LG beeindruckt die Besucher der AHR Expo 2020
Die AHR Expo 2020 ist die weltweit größte Konferenz bzw. der weltweit größte Kongress rund um HLK und wurde vom 3. bis 5. Februar 2020 in Orlando, Florida, abgehalten. Die Ausstellung zieht Jahr für Jahr Tausende von Ausstellern und Fachleuten aus der ganzen Welt an und bietet eine Plattform für den Austausch von Ideen, welche die neuesten Innovationen der Branche fördern. Auch LG Electronics nutzte die Gelegenheit, um auf der AHR sein umfangreiches Angebot dieses Jahres an kleinen HLK-Lösungen für Gewerbe und Privathaushalte vorzustellen. Darüber hinaus war LG der stolze Empfänger des exklusiven Innovationspreises 2020 AHR Innovation Award für eines seiner Produkte, wie wir weiter unten ausführen werden.
Der LG-Stand auf der AHR Expo 2020 zeigte eine breite Palette von LG-Lösungen
Ausbau der Integration auf der AHR für LG Hauptthema
Neben anderen wegweisenden Produkten wie der Multi-V-VRF-Lösung stellte LG das Coil Communication Kit (Spulen-Kommunikationsbausatz) vor, mit dem die intelligenten Wechselrichterkondensatoren nahtlos in Spulen von Drittanbietern integriert werden können. Dank dieser Anwendung kann LG seinen Kunden durch den Anschluss an Dritt- und Altöfen oder AHUs (Air Handling Units/Lüftungsgeräte) zusätzliche Vorteile für Klein- und Wohnsysteme bieten. Diese Vorteile betreffen die Kompatibilität mit Thermostaten von Drittanbietern und die umfassenden und intuitiven Steuerungslösungen von LG.
Die LG Console Indoor Unit (Truhengerät für den Innenbereich) ist eine flexible Lösung zum Heizen und Kühlen von Wohnräumen
Die weiterentwickelte Systemintegration bietet den Kunden zusätzliche Vorteile
LG stellte auch eine vollständige Palette von Lösungen vor. Die LG Console Indoor Unit wurde auf der AHR Expo 2020 als ideale Lösung zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten vorgestellt. Das Gerät bietet eine Einzel- und Mehrzonenkonfiguration und eignet sich optimal für Umgebungen mit gewölbten oder abgehängten Decken. Die LG Console Indoor Unit von LG ist mit LG-ThinQ-Steuerungssystemen kompatibel, sodass es sich nahtlos in ein Smart-Home-Ökosystem einfügt und von überall aus über mobile Geräte gesteuert werden kann. Auf der AHS wurde auch die RT-DOAS-Lösung (LG Rooftop Dedicated Outdoor Air Systems/separate Dachluftsysteme für den Außenbereich) mit einem breiten Kapazitätsspektrum von bis zu 70 Tonnen vorgestellt. Die neu konzipierten DOAS-Einheiten ermöglichen das Heizen, Kühlen und Entfeuchten mit 100 % Außenluft und bieten gleichzeitig eine präzise automatische Aufbereitung und Steuerung der Versorgungsluft. Diese präzise Steuerung wird durch verbesserte Wechselrichter-Spiralkompressoren ermöglicht, welche die Energiekosten senken, die Energieeffizienz verbessern und die Geräuschemissionen reduzieren. Das LG AHU Conversion Kit (Lüftungsgerät-Umrüstsatz) war eine weitere auf der AHR vorgestellte Lösung, die den Kunden durch die Integration von Drittsystemen weitere Vorteile bietet. Mit dem AHU Conversion Kit können AHUs von Drittanbietern problemlos an LG-Multi-V-VRF-Systeme angeschlossen werden. Diese Anwendung ist ideal für gewerbliche Umgebungen, in denen bestimmte Normen Kapazitäten oder Spezifikationen erfordern, die über die von LG bereitgestellten Lösungen hinausgehen. Das AHU Conversion Kit enthält das LG Electronic Expansion Value (EEV) Kit (elektronischer Erweiterungsbausatz) und das Communication Kit (Kommunikationsbausatz) und ermöglicht allen Kunden, von der Effizienz des LG-VRF-Systems zu profitieren.
Das neue preisgekrönte LG Hydro Kit (Hydro-Bausatz) bietet Warmwasser mit Wärmerückgewinnung für den Einsatz im Wohnbereich
Und der Preis geht an ...
Der Höhepunkt der AHR 2020 war für LG die Verleihung des 2020 AHR Innovation Award für seine Hydro-Kit-Lösung. Das LG Hydro Kit ist ein Innenraum-Wärmetauscher für LG-VRF-Systeme, der in der Lage ist, die beim Klimatisierungsprozess entstehende Wärme- oder Kühlenergie zu übertragen, um Warmwasser mit der Leistung von LG-Wärmerückgewinnungs- und -Wärmepumpensystemen bereitzustellen. Die reduzierten Kapazitäten von 42.000 und 96.000 BTU/h ermöglichen es Hausbesitzern, in den Genuss einer Heiz- und Kühlleistung zu kommen, die bisher größeren gewerblichen Einrichtungen vorbehalten war. Durch die Wasseraustrittstemperaturen von 5 bis 25 °C (41 bis 77 °F) beim Kühlen und 20 bis 50 °C (68 bis 122 °F) beim Heizen eignet sich das Hydro Kit für eine Vielzahl von Anwendungen im Wohnbereich.
Die AHR bietet uns jedes Jahr eine globale Bühne, um unsere innovativen Lösungen zu präsentieren, und auf der AHR Expo 2020 setzten wir diese Tradition fort. Besonders stolz sind wir auf unser preisgekröntes LG Hydro Kit und freuen uns, unseren Kunden neue Möglichkeiten bieten zu können, um die Vorteile unserer effizienten und intuitiven Lösungen zu nutzen. Wir hoffen, Sie auch nächstes Jahr bei der AHR begrüßen zu dürfen!
*Produkte und Lösungen können je nach Land und Betriebsbedingungen variieren.
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