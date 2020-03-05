LG beeindruckt die Besucher der AHR Expo 2020

LG stellte auch eine vollständige Palette von Lösungen vor. Die LG Console Indoor Unit wurde auf der AHR Expo 2020 als ideale Lösung zum Heizen, Kühlen und Entfeuchten vorgestellt. Das Gerät bietet eine Einzel- und Mehrzonenkonfiguration und eignet sich optimal für Umgebungen mit gewölbten oder abgehängten Decken. Die LG Console Indoor Unit von LG ist mit LG-ThinQ-Steuerungssystemen kompatibel, sodass es sich nahtlos in ein Smart-Home-Ökosystem einfügt und von überall aus über mobile Geräte gesteuert werden kann. Auf der AHS wurde auch die RT-DOAS-Lösung (LG Rooftop Dedicated Outdoor Air Systems/separate Dachluftsysteme für den Außenbereich) mit einem breiten Kapazitätsspektrum von bis zu 70 Tonnen vorgestellt. Die neu konzipierten DOAS-Einheiten ermöglichen das Heizen, Kühlen und Entfeuchten mit 100 % Außenluft und bieten gleichzeitig eine präzise automatische Aufbereitung und Steuerung der Versorgungsluft. Diese präzise Steuerung wird durch verbesserte Wechselrichter-Spiralkompressoren ermöglicht, welche die Energiekosten senken, die Energieeffizienz verbessern und die Geräuschemissionen reduzieren. Das LG AHU Conversion Kit (Lüftungsgerät-Umrüstsatz) war eine weitere auf der AHR vorgestellte Lösung, die den Kunden durch die Integration von Drittsystemen weitere Vorteile bietet. Mit dem AHU Conversion Kit können AHUs von Drittanbietern problemlos an LG-Multi-V-VRF-Systeme angeschlossen werden. Diese Anwendung ist ideal für gewerbliche Umgebungen, in denen bestimmte Normen Kapazitäten oder Spezifikationen erfordern, die über die von LG bereitgestellten Lösungen hinausgehen. Das AHU Conversion Kit enthält das LG Electronic Expansion Value (EEV) Kit (elektronischer Erweiterungsbausatz) und das Communication Kit (Kommunikationsbausatz) und ermöglicht allen Kunden, von der Effizienz des LG-VRF-Systems zu profitieren.