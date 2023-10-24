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Neue Therma V Lösungen sind maßgeschneidert für einen sich wandelnden Markt
Im Jahr 2022 verzeichnete der Wärmepumpenmarkt in Deutschland ein erhebliches Wachstum und erreichte bemerkenswerte 53 %.1) Dieses beispiellose Wachstum wurde durch neue Vorschriften für umweltbewusste Heizlösungen und neue Technologien in diesem Bereich ausgelöst. Vorgeschlagene Maßnahmen, wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG), verlangen, dass bis 2024 alle neu errichteten Heizungsanlagen mit mindestens 65 % erneuerbaren Energien betrieben werden müssen und die mit fossilen Brennstoffen betriebene Heizungsanlagen in Deutschland verboten werden.2) Obwohl die meisten von der Regierung angebotenen Subventionen etwa 50 % der für den Einbau einer Wärmepumpe erforderlichen Anfangsinvestition abdecken, können Kunden, die ein neues Haus bauen wollen, in eine schwierige Lage geraten, wenn es an der Zeit ist, eine HLK-Lösung auszuwählen.
1) https://www.imsheatpumps.co.uk/blog/heat-pump-sales-in-germany-jump-53-percent-in-2022/
2) https://www.allenovery.com/en-gb/global/news-and-insights/publications/germany-to-tighten-energy-efficiency-requirements-for-buildings-companies-and-data-centres
Unter Berücksichtigung dieser und anderer Faktoren hat LG neue Wärmepumpenlösungen angeboten, um die Wärmepumpentechnologie für die Verbraucher zugänglicher zu machen. Die Modelle Therma V R32 Split 4 kW und 6 kW sowie das 3-phasige Modell Therma V R32 Monobloc S 9 kW bieten den Kunden neue Eigenschaften, die diese Probleme lösen. Wenn Sie unseren Blog besucht haben, werden Sie auch mit den innovativen Wärmepumpenlösungen von LG vertraut sein. Aber lassen Sie uns diese neuen Angebote untersuchen und herausfinden, wie sie den Bedürfnissen eines sich verändernden Marktes entsprechen.
Was gibt's Neues?
R32 Split 4/6kW
Für die Energieeffizienz ist es wichtig sicherzustellen, dass die Wärmepumpenanlage eine für das Gebäude, in dem sie installiert wird, geeignete Leistung hat. Die Modelle Therma V R32 Split 4/6 kW sind in ihren Abmessungen um 29 % kleiner als die bisherigen Modelle und bieten Lösungen mit geringerer Leistung.3) Mit den Modellen 4 kW und 6 kW kann der Therma V R32 Split den Gesamtenergieverbrauch für kleinere Gebäude senken. Eine überdimensionierte Wärmepumpe muss unter Umständen häufiger ein- und ausgeschaltet werden, was zu einem höheren Energieverbrauch und schlechterer Effizienz führt.
3) Auf der Grundlage von R32 Split 5/7/9kW (HU051MR U44, HU071MR U44, HU091MR U44)
Hocheffiziente Lösungen sind zwar wichtig, aber die Nachfrage nach Lösungen mit geringer Leistung wächst auch aus anderen Gründen. Eine kleinere Wärmepumpe sorgt auch für gleichmäßigere Temperaturen und mehr Komfort für die Bewohner eines kleineren Raums. Diese kompakten Modelle eignen sich besonders für Neubauten mit begrenztem Raum für die Installation und entsprechen der Nachfrage auf den europäischen Märkten.
*Auf der Grundlage von R32 Split 5/7/9kW (HU051MR U44, HU071MR U44, HU091MR U44)
*Auf der Grundlage von R32 Split 4/6kW (HU041MR U20, HU061MR U20)
R32 Monobloc S 9 kW (3-Phase)
Der neue Therma V R32 Monobloc S 9 kW ermöglicht es, sich mit dem 3-Phasen-Strom zu verbinden. Da stromfressende Anlagen, wie z.B. Ladestationen für Elektrofahrzeuge, immer weiter verbreitet sind, regeln einige europäische Länder den maximalen Betriebsstrom von Geräten, die einphasigen Strom verwenden. Wenn die Installation einer einphasigen Stromanlage die für ein Gebäude zulässige Leistung überschreiten würde, kann der Betreiber des Stromnetzes die Installation dieser Anlage verweigern. LG hat den dreiphasigen R32 Monobloc S 9kW zu seiner Produktreihe hinzugefügt, um dieses Problem zu lösen und einen niedrigeren Energieverbrauch sicherzustellen.
Herausragende Leistung macht den Unterschied
R32 Split 4/6 kW
Die Leistung ist maßgeblich für die Effektivität einer Wärmepumpenanlage. Auch mit einer kleineren Leistung können die Modelle Therma V R32 Split 4/6kW gleichzeitig effizientes Heizen, Kühlen und Warmwasserzuleitung liefern. Dank ihres fortschrittlichen Designs sind diese Modelle umfassende HLK-Lösungen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen der Nutzer das ganze Jahr über gerecht werden. Diese kompakten Lösungen sind ideal für Neubauten und bieten eine effiziente Heizleistung von 100 %4) bei niedrigen Temperaturen von bis zu -7°C,5) was eine zuverlässige Leistung und Komfort in verschiedenen Klimazonen gewährleistet. Darüber hinaus sorgen ein doppelter Rotationsverdichter und ein BLDC-motorbetriebener Lüfter für geringere Betriebskosten und die Einhaltung der nZEB-Anforderungen.
4) Die hier angegebenen Fähigkeitswerte sind aus der Leistungstabelle des PDB (Gerätedatenbuch) entnommen. Die Werte sind Simulationsgrößen und können von den tatsächlichen Werten abweichen.
5) Normal: Außenlufttemperatur 7℃ DB / 6℃ WB, Wasseraustrittstemperatur 35℃, LWT: Austrittswassertemperatur, OAT: Außentemperatur.
R32 Monobloc S (3-Phase)
Bei der Therma V R32 Monobloc S-Lösung sorgt die Leistung des firmeneigenen R1-Verdichters von LG mit Durchlaufstruktur für einen stabileren und effizienteren Betrieb. Die schwarze Lamellenbeschichtung auf dem Wärmetauscher trägt zur Haltbarkeit der bereits hervorragenden Leistung bei und sorgt so für niedrigere Betriebskosten, geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer des Geräts. Die Heiz- und Kühlleistung des Therma V R32 Monobloc S ist erstklassig. Diese Lösung hat eine ErP-Energielabel-Einstufung von A+++ und A++6) für niedrige bzw. mittlere Temperaturbedingungen. Der Therma V R32 Monobloc S bietet eine hervorragende Heizleistung mit einer um 20 % verbesserten Heizleistung bei niedrigen Temperaturen von bis zu -15℃ im Vergleich zu vorhandenen Modellen. Auch die Kühlleistung dieses neuen Geräts sticht mit einer Austrittswassertemperatur (LWT) von 7℃ und einer verbesserten Kühleffizienz gegenüber dem vorhandenen Therma V R32 Monobloc hervor.
6) Saisonbedingte Effizienzklasse der Raumheizung gemäß EN14825.
Neue Lösungen kommen allen zugute
R32 Split 4/6 kW
Die Spitzenleistung der Therma V R32 Split 4/6kW-Modelle kommt allen zugute, von Gebäudeeigentümern und Systementwicklern bis hin zu Installateuren und Endbenutzern. Kleinere Abmessungen und höhere Effizienz ermöglichen es Gebäudeeigentümern, mehr Wohnraum und geringere Heiz- und Kühlkosten anzubieten. Systementwickler können die Vorteile der Einhaltung der nZEB-Vorschriften und der stabilen Leistung nutzen, ohne dass Backup-Systeme erforderlich sind, und erhalten so mehr Freiheit bei ihren Entwürfen. Systeminstallateure profitieren von einer einfacheren Installation und einem geringeren Wartungs- und Instandhaltungsaufwand. Endbenutzer können ihre Betriebskosten mit einer verlässlichen Anlage senken, die für Effizienz und Komfort in ihren Wohnungen sorgt. Der Therma V R32 Split 4/6kW kann auch mit dem Hydraulik- oder dem Kombi-Gerät gekoppelt werden, um die verschiedenen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen. Darüber hinaus profitiert der Planet von einem energieeffizienten Betrieb und geringeren Kohlenstoffemissionen.
R32 Monobloc S 9kW (3-Phase)
Im Hinblick auf einen energieeffizienten Betrieb und niedrigere Kohlendioxidemissionen verbraucht die Therma V R32 Monobloc S 9kW-Lösung weniger Kältemittel als vergleichbare Geräte. Durch die Verwendung von weniger Kältemittel werden die Kohlendioxidemissionen reduziert und die Umweltauswirkungen des Geräts insgesamt verringert. Die von europäischen Organisationen wie KEYMARK, EHPA und Eurovent erworbenen oder noch ausstehenden Zertifizierungen geben dem Benutzer die Gewissheit, dass der Therma V R32 Monobloc S 9kW eine energieeffiziente Lösung darstellt. Der niedrige Strom, den der R32 Monobloc S 9kW nutzt, mindert zudem die Bedenken hinsichtlich Leistungsbegrenzungen durch den Schutzschalter oder die Dicke der Verkabelung.
* T-CO2 eq bedeutet Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent.
* Auf der Grundlage von R32 Monobloc S 5/7/9kW (HM051MR U44, HM071MR U44, HM091MR U44)
* Auf der Grundlage von R32 Monobloc S 12/14/16kW (HM121MR U34, HM141MR U34, HM161MR U34)
Ein ruhigerer Ort ist ein bequemerer Ort
In der Vergangenheit hatten Wärmepumpen den Ruf, laut zu sein. Das ist bei den Wärmepumpenlösungen von Therma V nicht der Fall. Die Außengeräte der Modelle Therma V R32 Split 4kW und 6kW haben einen Schalldruckpegel von 35dB(A) bzw. 36dB(A) in einem Abstand von 5m. Der Therma V R32 Monobloc S 9kW (3-Phasen) hat ebenfalls einen Schalldruckpegel von 35dB(A) bei 5m. Unabhängig von der Installationsumgebung und den -bedingungen sind die Geräuschemissionen kein einschränkender Faktor, wenn es darum geht, wo das Außengerät installiert werden soll. Mit diesen Geräuschemissionsparametern lassen sich die Grenzwerte für den Schalldruck in Ländern wie Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden problemlos einhalten.
In Anbetracht der immer wieder eingeführten neuen Umweltvorschriften und des sich rasch verändernden Marktes entsprechen die Wärmepumpenlösungen Therma V R32 Split 4/6kW und Therma V R32 Monobloc S 9kW den Bedürfnissen der Verbraucher. Geringere Leistung, besserer Wirkungsgrad, umweltbewusster Betrieb und niedrigere Geräuschemissionen bieten den Verbrauchern alles, was sie zur Einhaltung lokaler Vorschriften und zur Inanspruchnahme von Fördermitteln der lokalen Behörden benötigen. Die neuen Therma V-Lösungen von LG sind ein Muss für Entwickler, Konstrukteure, Installateure und Hauseigentümer.
*Geräte und Lösungen können gemäß Land und Betriebsbedingungen variieren.
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