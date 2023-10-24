Neue Therma V Lösungen sind maßgeschneidert für einen sich wandelnden Markt

R32 Split 4/6kW



Für die Energieeffizienz ist es wichtig sicherzustellen, dass die Wärmepumpenanlage eine für das Gebäude, in dem sie installiert wird, geeignete Leistung hat. Die Modelle Therma V R32 Split 4/6 kW sind in ihren Abmessungen um 29 % kleiner als die bisherigen Modelle und bieten Lösungen mit geringerer Leistung.3) Mit den Modellen 4 kW und 6 kW kann der Therma V R32 Split den Gesamtenergieverbrauch für kleinere Gebäude senken. Eine überdimensionierte Wärmepumpe muss unter Umständen häufiger ein- und ausgeschaltet werden, was zu einem höheren Energieverbrauch und schlechterer Effizienz führt.

3) Auf der Grundlage von R32 Split 5/7/9kW (HU051MR U44, HU071MR U44, HU091MR U44)

Hocheffiziente Lösungen sind zwar wichtig, aber die Nachfrage nach Lösungen mit geringer Leistung wächst auch aus anderen Gründen. Eine kleinere Wärmepumpe sorgt auch für gleichmäßigere Temperaturen und mehr Komfort für die Bewohner eines kleineren Raums. Diese kompakten Modelle eignen sich besonders für Neubauten mit begrenztem Raum für die Installation und entsprechen der Nachfrage auf den europäischen Märkten.