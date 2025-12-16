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Hohe Leistungsfähigkeit
Das LG MULTI V i bietet selbst bei extremen Wetterbedingungen eine starke und zuverlässige Leistung und sorgt das ganze Jahr über für frische und angenehme Raumluft mit voller Kühlleistung bis zu 43 °C Außentemperatur und voller Heizleistung bis zu -10 °C Außentemperatur.
AI Smart Care
Die KI-Engine im LG MULTI V i ermöglicht AI Smart Care und trägt so zur Steigerung der Effizienz und zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Dabei werden die Daten der einzelnen Innengeräte genutzt, um je nach Innenraumklima einen optimierten Betrieb zu gewährleisten.
AI Smart Metering
Mit AI Smart Metering wird der Energieverbrauch und die Energieeinsparung von MULTI V i anhand von Betriebsdaten überwacht, die von der KI-Engine über die Smart-Plug-Logik erfasst werden. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm der Steuerung angezeigt, um den Energieverbrauch zu überwachen.
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