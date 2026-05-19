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LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format

LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format

MINI
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LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
Vorderseite von LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
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LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
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LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
Vorderseite von LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
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LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
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LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI
LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format, MINI

Hauptmerkmale

  • xboom Signature Sound by will.i.am
  • Wasser- und staubbeständig gemäß IP67
  • Praktischer Trageriemen
  • Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
  • AI kuratiert News & Musik für dich
  • FYI RAiDiO by will.i.am ist integriert
Mehr
if Design Award logo

xboom Mini

iF Design Award - Winner

Ein kompakter, tragbarer Bluetooth‑Lautsprecher mit Lifestyle‑Design und kraftvollem, raumfüllendem Sound.

Ein kompakter, tragbarer Bluetooth‑Lautsprecher mit Lifestyle‑Design und kraftvollem, raumfüllendem Sound.

xboom Signature Sound by will.i.am im Mini-Format

1) LG xboom mini compact portable bluetooth speaker with signature sound by will.i.am 2) LG xboom mini bluetooth hangable speakers, with a convenient strap for easy hanging in any space 3) LG xboom mini bluetooth speaker with IP67 waterproof and dustproof protection for daily use 4) LG xboom mini connected to a smartphone, showing an AI-curated interface with personalized music and news

IP67‑Wasser‑ & Staubschutz für den Alltag

Das versiegelte Design schützt vor Staub und hält zeitweiligem Kontakt mit Wasser stand – inklusive Eintauchen bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten. Ideal für den täglichen Einsatz in spritzwassergefährdeten Bereichen wie Bad, Küche oder am Pool.

*Abbildung simuliert.

Praktische Trageschlaufe für flexibles Aufhängen

 

Dank der Trageschlaufe lässt sich der xboom Mini ganz einfach aufhängen oder platzieren – an Haken, Griffen oder Knöpfen und passend für Küche, Schlafzimmer oder jeden Raum deiner Wahl.

"1) Schwarzer xboom Mini by will.i.am an einer Küchenschiene 2) Beigefarbener xboom Mini by will.i.am, aufgehängt an einer Kleiderstange 3) Schwarzer xboom Mini by will.i.am an einer Duschstange im Badezimmer"

"1) Schwarzer xboom Mini by will.i.am an einer Küchenschiene 2) Beigefarbener xboom Mini by will.i.am, aufgehängt an einer Kleiderstange 3) Schwarzer xboom Mini by will.i.am an einer Duschstange im Badezimmer"

*Die Szenen sind simuliert. Das tatsächliche Erlebnis kann je nach Umgebung variieren.

Starker Sound - stylisch und passend zu deinem Raum

"1) Grauer xboom Mini by will.i.am auf einem Schreibtisch neben einem Laptop 2) Grauer xboom Mini by will.i.am auf einem Couchtisch mit raumfüllendem Sound 3) Schwarzer xboom Mini by will.i.am zwischen Büchern – kompakt und alltagstauglich"

"1) Grauer xboom Mini by will.i.am auf einem Schreibtisch neben einem Laptop 2) Grauer xboom Mini by will.i.am auf einem Couchtisch mit raumfüllendem Sound 3) Schwarzer xboom Mini by will.i.am zwischen Büchern – kompakt und alltagstauglich"

*Die Szenen sind simuliert.

Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit

Optimiertes Energiemanagement ermöglicht bis zu 10 Stunden Wiedergabe mit nur einer Akkuladung – ideal für deine tägliche Routine.

*Bis zu 10 Stunden basierend auf internen Tests bei 50 % Lautstärke, aktiviertem Bluetooth, Play Time Enhance Modus und ausgeschaltetem Licht. Die tatsächliche Laufzeit kann variieren.

Sound Field Enhance – Outdoor-optimiert

Durch die Verstärkung von Mitten und Höhen bleibt der Sound klar und gut hörbar – selbst in Outdoor‑Umgebungen, in denen sich Audio schnell verteilt.

AI Sound für Musik & Sprachklarheit

Der AI‑Algorithmus analysiert Audioinhalte in Echtzeit und passt die EQ‑Einstellungen automatisch an – für ausgewogenen Bass bei Musik

sowie klare Stimmen bei Podcasts oder News.

LG xboom Mini Portable Bluetooth-Lautsprecher mit AI-Soundmodi (Bassverstärker, KI-Analyse, Stimmverstärker) ergänzt, um das Musikgleichgewicht und die Klangklarheit zu verbessern

*Abbildung simuliert.

AI-kuratierte Musik- und Nachrichtenstreaming-Schlagzeilen mit will.i.am, mit Schwerpunkt auf personalisierten Sendern, die von generativer KI betrieben werden.

AI-kuratierte Musik- und Nachrichtenstreaming-Schlagzeilen mit will.i.am, mit Schwerpunkt auf personalisierten Sendern, die von generativer KI betrieben werden.

FYI RAiDiO nutzt generative AI, um deine Vorlieben zu analysieren und personalisierte Sender zu erstellen – mit einer kontinuierlichen Mischung aus Musik und aktuellen News, ganz ohne manuelle Suche.

Entdecke AI-Personas

Wähle aus verschiedenen AI‑DJs mit eigenen kulturellen Hintergründen und Persönlichkeiten. Jede Persona bringt ihren individuellen Stil mit – für Musik, News und neue kulturelle Perspektiven, passend zu Stimmung und Moment.

Kuratierte News & Musik – klar und nonstop

Wähle Sender nach deinen Interessen und genieße kuratierte News zusammen mit endloser Musik in einem nahtlosen Erlebnis.
xboom Signature Sound sorgt dafür, dass jeder Ton und jedes Wort klar zur Geltung kommt.

*Anzeige simuliert.

Sofortiger Zugriff auf News, Musik & deinen AI‑DJ

Ein Tastendruck genügt: Entdecke aktuelle News, neue Tracks und interagiere mit deinem AI‑DJ – ohne langes Scrollen. Nur das, was du hören willst.

*Für die Nutzung des „My Button“ müssen LG ThinQ App und FYI App installiert sein.
Einrichtung in der LG ThinQ App
Aktivierung in der FYI App
*Verfügbar, wenn der My Button im „Smart Button“-Menü konfiguriert ist.

Drehregler für direkte Kontrolle

Drehen zum Anpassen der Lautstärke, Drücken zum Abspielen oder Pausieren. Der mechanische Regler ermöglicht eine intuitive, reaktionsschnelle Bedienung.

Stabiler Stand

Für sicheren Halt auf Stativ oder Standfuß konzipiert – ideal für Schreibtisch oder Nachttisch. Klein, stabil und clean.

Mit Bluetooth LE Audio überträgt Auracast™ Audio gleichzeitig an mehrere Lautsprecher – für erweiterten Klangraum und gemeinsames Hörerlebnis.

Auracast™ Audio‑Broadcasting für Multi‑Speaker‑Sound

Using Bluetooth LE Audio, Auracast™ broadcasts audio to multiple speakers at once, expanding sound coverage and creating a unified listening zone for group gatherings.

*Verfügbar, wenn Party Link über das Smart‑Button‑Menü der LG ThinQ App aktiviert ist.

My Button

Einmal Tippen: Zugriff auf deine Inhalte

Lege deine Favoriten in der LG ThinQ App fest und starte Musik oder Inhalte sofort per Knopfdruck – z. B. LG Radio+, Healing‑Content, Apple‑Music‑Playlists oder lokale Musik.

Die Apple Music App-Bildschirme sind links und die LG ThinQ App-Bildschirme rechts zu sehen, wobei die Ein-Tap-Wiedergabe mit dem Mein Knopf am LG xboom Mini-Lautsprecher hervorgehoben wird.

Verlustfreier Klang über USB‑C

Verbinde den xboom Mini by will.i.am per USB‑C mit Laptop oder Tablet und nutze ihn als kabelgebundenen Lautsprecher. Genieße klaren, verlustfreien Sound bei Musik, Calls oder Meetings – einfach per Plug & Play.

*Die Szenen sind simuliert.

Finde deinen xboom Speaker

Vergleiche Features und Spezifikationen der xboom‑Serie und finde den Lautsprecher, der zu dir und deinem Lifestyle passt.

Table Caption
Featuresxboom Minixboom Rock xboom Grabxboom Bounce
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
xboom Mini
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
xboom Rock
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
xboom Grab
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
xboom Bounce
Leistung5W6W30W40W
AI SoundJaJaJaJa
EQStandard / Bass Boost / Clear Voice / CustomStandard / Bass Boost / Clear Voice / CustomStandard / Bass Boost / Clear Voice / CustomStandard / Bass Boost / Clear Voice / Custom
AkkulaufzeitBis zu 10 StundenBis zu 10 StundenBis zu 20 StundenBis zu 30 Stunden
Wasserfest, staubfestIP67IP67, Military Standard 810HIP67, Military Standard 810HIP67, Military Standard 810H
TrageriemenJaJaJaJa
Maße (W x H x D)89.5 x 85.8 x 47.2 mm94 x 98 x 46 mm211 x 71.6 x 70 mm272 x 103 x 88 mm
Gewicht220g280g700g1400g
FarbeSchwarzSchwarz / RotSchwarz, GrauSchwarz
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Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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