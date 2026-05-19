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LG xboom Mini by will.i.am | Signature Sound im Mini-Format
xboom Mini
iF Design Award - Winner
1) LG xboom mini compact portable bluetooth speaker with signature sound by will.i.am 2) LG xboom mini bluetooth hangable speakers, with a convenient strap for easy hanging in any space 3) LG xboom mini bluetooth speaker with IP67 waterproof and dustproof protection for daily use 4) LG xboom mini connected to a smartphone, showing an AI-curated interface with personalized music and news
IP67‑Wasser‑ & Staubschutz für den Alltag
Das versiegelte Design schützt vor Staub und hält zeitweiligem Kontakt mit Wasser stand – inklusive Eintauchen bis zu 1 Meter Tiefe für 30 Minuten. Ideal für den täglichen Einsatz in spritzwassergefährdeten Bereichen wie Bad, Küche oder am Pool.
*Abbildung simuliert.
Praktische Trageschlaufe für flexibles Aufhängen
Dank der Trageschlaufe lässt sich der xboom Mini ganz einfach aufhängen oder platzieren – an Haken, Griffen oder Knöpfen und passend für Küche, Schlafzimmer oder jeden Raum deiner Wahl.
*Die Szenen sind simuliert. Das tatsächliche Erlebnis kann je nach Umgebung variieren.
Starker Sound - stylisch und passend zu deinem Raum
*Die Szenen sind simuliert.
Bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit
Optimiertes Energiemanagement ermöglicht bis zu 10 Stunden Wiedergabe mit nur einer Akkuladung – ideal für deine tägliche Routine.
*Bis zu 10 Stunden basierend auf internen Tests bei 50 % Lautstärke, aktiviertem Bluetooth, Play Time Enhance Modus und ausgeschaltetem Licht. Die tatsächliche Laufzeit kann variieren.
Sound Field Enhance – Outdoor-optimiert
Durch die Verstärkung von Mitten und Höhen bleibt der Sound klar und gut hörbar – selbst in Outdoor‑Umgebungen, in denen sich Audio schnell verteilt.
AI Sound für Musik & Sprachklarheit
Der AI‑Algorithmus analysiert Audioinhalte in Echtzeit und passt die EQ‑Einstellungen automatisch an – für ausgewogenen Bass bei Musik
sowie klare Stimmen bei Podcasts oder News.
LG xboom Mini Portable Bluetooth-Lautsprecher mit AI-Soundmodi (Bassverstärker, KI-Analyse, Stimmverstärker) ergänzt, um das Musikgleichgewicht und die Klangklarheit zu verbessern
*Abbildung simuliert.
FYI RAiDiO nutzt generative AI, um deine Vorlieben zu analysieren und personalisierte Sender zu erstellen – mit einer kontinuierlichen Mischung aus Musik und aktuellen News, ganz ohne manuelle Suche.
Entdecke AI-Personas
Wähle aus verschiedenen AI‑DJs mit eigenen kulturellen Hintergründen und Persönlichkeiten. Jede Persona bringt ihren individuellen Stil mit – für Musik, News und neue kulturelle Perspektiven, passend zu Stimmung und Moment.
Kuratierte News & Musik – klar und nonstop
Wähle Sender nach deinen Interessen und genieße kuratierte News zusammen mit endloser Musik in einem nahtlosen Erlebnis.
xboom Signature Sound sorgt dafür, dass jeder Ton und jedes Wort klar zur Geltung kommt.
*Anzeige simuliert.
Sofortiger Zugriff auf News, Musik & deinen AI‑DJ
Ein Tastendruck genügt: Entdecke aktuelle News, neue Tracks und interagiere mit deinem AI‑DJ – ohne langes Scrollen. Nur das, was du hören willst.
*Für die Nutzung des „My Button“ müssen LG ThinQ App und FYI App installiert sein.
Einrichtung in der LG ThinQ App
Aktivierung in der FYI App
*Verfügbar, wenn der My Button im „Smart Button“-Menü konfiguriert ist.
Drehregler für direkte Kontrolle
Drehen zum Anpassen der Lautstärke, Drücken zum Abspielen oder Pausieren. Der mechanische Regler ermöglicht eine intuitive, reaktionsschnelle Bedienung.
Stabiler Stand
Für sicheren Halt auf Stativ oder Standfuß konzipiert – ideal für Schreibtisch oder Nachttisch. Klein, stabil und clean.
*Verfügbar, wenn Party Link über das Smart‑Button‑Menü der LG ThinQ App aktiviert ist.
My Button
Einmal Tippen: Zugriff auf deine Inhalte
Lege deine Favoriten in der LG ThinQ App fest und starte Musik oder Inhalte sofort per Knopfdruck – z. B. LG Radio+, Healing‑Content, Apple‑Music‑Playlists oder lokale Musik.
Die Apple Music App-Bildschirme sind links und die LG ThinQ App-Bildschirme rechts zu sehen, wobei die Ein-Tap-Wiedergabe mit dem Mein Knopf am LG xboom Mini-Lautsprecher hervorgehoben wird.
Verlustfreier Klang über USB‑C
Verbinde den xboom Mini by will.i.am per USB‑C mit Laptop oder Tablet und nutze ihn als kabelgebundenen Lautsprecher. Genieße klaren, verlustfreien Sound bei Musik, Calls oder Meetings – einfach per Plug & Play.
*Die Szenen sind simuliert.
Finde deinen xboom Speaker
Vergleiche Features und Spezifikationen der xboom‑Serie und finde den Lautsprecher, der zu dir und deinem Lifestyle passt.
|Features
|xboom Mini
|xboom Rock
|xboom Grab
|xboom Bounce
xboom Mini
xboom Rock
xboom Grab
xboom Bounce
|Leistung
|5W
|6W
|30W
|40W
|AI Sound
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|EQ
|Standard / Bass Boost / Clear Voice / Custom
|Standard / Bass Boost / Clear Voice / Custom
|Standard / Bass Boost / Clear Voice / Custom
|Standard / Bass Boost / Clear Voice / Custom
|Akkulaufzeit
|Bis zu 10 Stunden
|Bis zu 10 Stunden
|Bis zu 20 Stunden
|Bis zu 30 Stunden
|Wasserfest, staubfest
|IP67
|IP67, Military Standard 810H
|IP67, Military Standard 810H
|IP67, Military Standard 810H
|Trageriemen
|Ja
|Ja
|Ja
|Ja
|Maße (W x H x D)
|89.5 x 85.8 x 47.2 mm
|94 x 98 x 46 mm
|211 x 71.6 x 70 mm
|272 x 103 x 88 mm
|Gewicht
|220g
|280g
|700g
|1400g
|Farbe
|Schwarz
|Schwarz / Rot
|Schwarz, Grau
|Schwarz
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|Buy Now
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
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