Viel Platz, hohe Energieeffizienz: LG präsentiert neueste Kühlschrank-Serie auf der IFA 2025

LG Electronics (LG) präsentiert auf der IFA 2025 seine neueste Kühlschrank-Serie für den europäischen Markt. Die French-Door-Modelle und Kühl-Gefrierkombinationen wurden speziell für die besonderen Wohnverhältnisse und Lebensgewohnheiten europäischer Verbraucher entwickelt. Die Produktreihe vereint Energieeffizienz, intelligente Funktionen und platzsparendes Design.

Hervorragende Energieeffizienz

Als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach energieeffizienten Geräten in Europa führt LG Modelle ein, die die höchste Energieeffizienzklasse „A“ der Europäischen Union aufweisen. Die neue Kühl-Gefrierkombination ist sogar 20 Prozent effizienter als der Grenzwert für eine A-Klasse. Für 2026 sind ganze 40 Prozent geplant. Auch das French-Door-Modell, welches voraussichtlich 2026 auf den deutschen Markt kommt, erreicht ebenfalls die Klasse A, obwohl es zu einer Kategorie gehört, in der solche Bewertungen selten sind. Die außergewöhnliche Energieeffizienz von LG wird durch ein optimiertes Isolations-Design möglich, das speziell auf die Bedürfnisse des europäischen Marktes zugeschnitten ist. KI-basierte Funktionen senken den Stromverbrauch, indem sie die Nutzungsmuster im Haushalt erlernen und den Kompressorbetrieb in Zeiten geringer Aktivität optimieren.

Perfekte Passform und maximale Leistung

Um sich perfekt in den europäischen Einrichtungsstil mit seinen typisch kompakten Küchen zu integrieren, verfügt die neue Produktreihe über das Zero Clearance-Scharnier von LG, mit dem sich die Türen auch dann vollständig (bis zu 110 Grad) öffnen lassen, wenn sie bündig an einer Wand stehen. Das schlanke Äußere im Premium Flat-Door-Design sorgt für einen eleganten Einbau-Look.

KI-gestützte Funktionen erhöhen den Komfort und die Effizienz. So überwacht AI Fresh über einen Zeitraum von drei Wochen die Gewohnheiten beim Türöffnen und senkt die Innentemperatur schon vor der Spitzenauslastung, um Lebensmittel länger frisch zu halten. Der AI Saving Mode analysiert das Nutzungsverhalten und passt die Kühlleistung in Zeiten geringer Nutzung intelligent an, wodurch Energie gespart wird.

Das Sortiment verkörpert das Fit&Max-Konzept von LG – Maximierung der Raumeffizienz und Frische der Lebensmittel – und umfasst eine Vielzahl von Aufbewahrungsmöglichkeiten, die die Nutzbarkeit des Innenraums verbessern. Dazu zählt ein ausziehbarer Boden für hohe oder sperrige Gegenstände und ein großzügiges Innenraumvolumen. Zu den Frischhaltetechnologien zählen Linear Cooling® zur Minimierung von Temperaturschwankungen, Door Cooling+® für schnelles, gleichmäßiges Kühlen und Fresh Converter+® mit digital anpassbaren Temperaturzonen für Fleisch, Fisch und Gemüse.

Neuer French-Door-Kühlschrank mit Einbauoptik und praktischen Funktionen

Das ab 2026 in Deutschland erhältliche neue French-Door-Modell präsentiert sich im ersten Slim-Door-Design von LG mit Eis- und Wasserspender sowie einer flexiblen Installationsmöglichkeit durch Zero Clearance-Scharnier. Der ultraschlanke In-Door-Eisspender spart Stauraum und sorgt für eine konstante Eisversorgung. Zu den Verbesserungen im Innenraum gehört ein optimiertes Korb-Design, das das Risiko verringert, dass Flaschen beim Öffnen oder Schließen umkippen. Tiefere Einlegeböden verbessern die Lagerkapazität, während Soft-Close-Türen das Zuschlagen der Türen verhindern und für einen reibungsloseren und leiseren Betrieb sorgen.

Neue Kühl-Gefrierkombination für mehr Flexibilität

Die ebenfalls speziell für europäische Küchenumgebungen entwickelte Kühl-Gefrierkombinations-Serie bietet eine Vielzahl von Größen und Fassungsvermögen. Sie ist in der Standardbreite von 600 mm sowie erstmals in einer neuen Breite von 700 mm erhältlich. Zudem kann zwischen einer Höhe von 2,03 m und 1,86 m gewählt werden. Verstellbare Einlegeböden und flexible Fächer maximieren den nutzbaren Raum, die Kombination aus verstellbaren und ausziehbaren Böden macht eine individuelle Organisation möglich. Neu ist auch das flache Wein- und Bierregal, das Platz für sechs Wein- oder zwölf Bierflaschen (bis 12 kg) bietet.

Alle LG Geräte können in Halle 18 auf der IFA 2025 begutachtet werden.