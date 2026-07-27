Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Zehn Jahre LG InstaView®: Wie zweimaliges Klopfen den Blick in den Kühlschrank verändert hat

Haushaltsgeräte07/27/2026
Download
10 Jahre LG InstaView

LG Electronics (LG) feiert zehn Jahre InstaView®. Mit der verspiegelten Glasscheibe, die nach zweimaligem Klopfen einen Blick in das Kühlschrankinnere freigibt, hat LG 2016 eine neue Form der Interaktion mit dem Kühlschrank eingeführt. Die Funktion verbindet Komfort im Alltag mit einem prägnanten Küchendesign und kann dazu beitragen, unnötiges Öffnen der Tür zu reduzieren. Weltweit wurden bislang mehr als 5,3 Millionen Kühlschränke mit InstaView® verkauft.

Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie alltagstauglich. Wer vor dem geöffneten Kühlschrank überlegt, welche Lebensmittel noch vorhanden sind, lässt kalte Luft entweichen. InstaView® macht ausgewählte Inhalte auf einen Blick sichtbar, ohne dass die Tür geöffnet werden muss. Das kann dazu beitragen, Kälteverlust durch unnötiges Öffnen zu reduzieren. Zugleich ist das beleuchtete Glasfenster ein prägendes Gestaltungselement der Geräte.

Vom technischen Feature zum festen Bestandteil der Küche

Bei der Einführung von LG InstaView® im Jahr 2016 stand vor allem der unmittelbare Komfort der „Zweimal klopfen, reinschauen“-Funktion im Mittelpunkt. Heute verbindet die Produktreihe diesen Nutzen mit Anforderungen, die für moderne Küchen zunehmend relevant sind: eine hochwertige Gestaltung, praktische Lebensmittelorganisation und ein bewussterer Umgang mit Energie.

Die mehr als 5,3 Millionen weltweit verkauften Geräte unterstreichen die internationale Bedeutung der Produktreihe. Nordamerika ist bislang der stärkste Markt und steht für rund 30 Prozent des weltweiten Absatzes. Auch in Europa wächst das Interesse an Premium-Kühlgeräten, die Funktionalität, Aufbewahrung und Design zusammendenken.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Über die vergangenen zehn Jahre hat LG die InstaView® Reihe kontinuierlich weiterentwickelt und dabei Funktionen rund um Kühlung, Lebensmittelaufbewahrung und Bedienkomfort ergänzt. Zahlreiche internationale Design- und Innovationsauszeichnungen, darunter Red Dot, iF, IDEA und die CES Innovation Awards, würdigten die Produktreihe.

Zurück zur Übersicht

Produkte aus diesem Artikel

Entdecke unsere Produktwelten

Home Entertainment
HOME ENTERTAINMENT

null

Mehr erfahren
Haushaltsgeräte
HAUSHALTSGERÄTE

null

Mehr erfahren
IT Produkte
IT Produkte

null

Mehr erfahren
Kundensupport

Probleme mit deinem LG Produkt?
Wir helfen dir weiter.

Zum Kundensupport
Kundensupport Icon
Pressekontakt

Für Presseanfragen und Unternehmensmitteilungen.

Zum Pressekontakt
LG
LG Karriere

Du suchst nach neuen Herausforderungen?
Werde Teil des Teams!

Zu den Stellenangeboten
Karriere