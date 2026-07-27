Zehn Jahre LG InstaView®: Wie zweimaliges Klopfen den Blick in den Kühlschrank verändert hat

LG Electronics (LG) feiert zehn Jahre InstaView®. Mit der verspiegelten Glasscheibe, die nach zweimaligem Klopfen einen Blick in das Kühlschrankinnere freigibt, hat LG 2016 eine neue Form der Interaktion mit dem Kühlschrank eingeführt. Die Funktion verbindet Komfort im Alltag mit einem prägnanten Küchendesign und kann dazu beitragen, unnötiges Öffnen der Tür zu reduzieren. Weltweit wurden bislang mehr als 5,3 Millionen Kühlschränke mit InstaView® verkauft.

Die Idee dahinter ist ebenso einfach wie alltagstauglich. Wer vor dem geöffneten Kühlschrank überlegt, welche Lebensmittel noch vorhanden sind, lässt kalte Luft entweichen. InstaView® macht ausgewählte Inhalte auf einen Blick sichtbar, ohne dass die Tür geöffnet werden muss. Das kann dazu beitragen, Kälteverlust durch unnötiges Öffnen zu reduzieren. Zugleich ist das beleuchtete Glasfenster ein prägendes Gestaltungselement der Geräte.

Vom technischen Feature zum festen Bestandteil der Küche

Bei der Einführung von LG InstaView® im Jahr 2016 stand vor allem der unmittelbare Komfort der „Zweimal klopfen, reinschauen“-Funktion im Mittelpunkt. Heute verbindet die Produktreihe diesen Nutzen mit Anforderungen, die für moderne Küchen zunehmend relevant sind: eine hochwertige Gestaltung, praktische Lebensmittelorganisation und ein bewussterer Umgang mit Energie.

Die mehr als 5,3 Millionen weltweit verkauften Geräte unterstreichen die internationale Bedeutung der Produktreihe. Nordamerika ist bislang der stärkste Markt und steht für rund 30 Prozent des weltweiten Absatzes. Auch in Europa wächst das Interesse an Premium-Kühlgeräten, die Funktionalität, Aufbewahrung und Design zusammendenken.

Kontinuierliche Weiterentwicklung

Über die vergangenen zehn Jahre hat LG die InstaView® Reihe kontinuierlich weiterentwickelt und dabei Funktionen rund um Kühlung, Lebensmittelaufbewahrung und Bedienkomfort ergänzt. Zahlreiche internationale Design- und Innovationsauszeichnungen, darunter Red Dot, iF, IDEA und die CES Innovation Awards, würdigten die Produktreihe.