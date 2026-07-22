LG erweitert Signage-Portfolio um ressourcenschonendes E-Paper-Display

LG Electronics (LG) erweitert sein Portfolio im Bereich professioneller Displaylösungen: Das neue LG E-Paper Display verbindet minimalen Energieverbrauch mit einer Papieroptik, die klassische Poster nachempfindet. Das 32-Zoll-Display wurde mit dem „Red Dot Award: Product Design 2026“ ausgezeichnet und ist ab Herbst 2026 in Deutschland erhältlich.

Minimaler Stromverbrauch durch Electronic-Ink-Technologie

Das LG E-Paper Display arbeitet mit Electronic-Ink-Panel-Technologie: Farbige, elektrisch geladene Partikel werden durch ein elektrisches Feld positioniert und bilden so das angezeigte Bild. Strom wird dabei ausschließlich beim Aktualisieren der dargestellten Inhalte benötigt – im laufenden Betrieb verbraucht das Display nahezu keine Energie. Das 32-Zoll-Panel löst mit QHD (2.560 × 1.440 Pixel) im 16:9-Format auf und eignet sich für gewerbliche Innenräume wie Einzelhandelsflächen, Hotel-Lobbys oder Unternehmensstandorte. Gleichzeitig bietet die Lösung eine ressourcenschonende Alternative zu gedruckten Werbemitteln wie Point-of-Purchase-Displays oder klassischer Instore-Kommunikation.1

Papieroptik, schlankes Format und weite Betrachtungswinkel

Mit einer Gesamttiefe von 17,8 mm – an der dünnsten Stelle nur 8,6 mm – und einem Gewicht von 3,1 kg inklusive integriertem Akku lässt sich das Display unkompliziert installieren und bei Bedarf neu positionieren. Das reflektierende Panel kommt ohne Hintergrundbeleuchtung aus und fügt sich so in unterschiedliche gewerbliche Umgebungen ein. Betrachtungswinkel von jeweils 180° horizontal und vertikal sowie ein eigens entwickelter Bildoptimierungsalgorithmus sorgen für eine lebendige Farbwiedergabe und eine optimale visuelle Wirkung der dargestellten Inhalte.

Flexibles Power- und Content-Management

Der integrierte 72-Wh-Hochleistungsakku unterstützt einen längeren Betrieb und ist im ausgeschalteten Zustand in rund drei Stunden vollständig geladen. Alternativ steht kabelloses Laden über einen abnehmbaren Magnetakku zur Verfügung. Die Power-Management-Funktion steuert den Energieverbrauch automatisch anhand benutzerdefinierter Content-Zeitpläne und aktiviert das Display nur dann, wenn Aktualisierungen erforderlich sind.

Für die Verwaltung mehrerer Einheiten setzt das Display auf eine B2B-optimierte Version von webOS mit integriertem WLAN. Über eine browserzugängliche Signage-Management-Lösung lassen sich Gerätestatus, Einstellungen, Inhalte und Software-Updates zentral steuern.

1 Das LG E-Paper Display ist für den Einsatz in Innenräumen bei 0 °C bis 40 °C und 30 % bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit ausgelegt. Eine Installation in direktem Sonnenlicht ist nicht vorgesehen; Schäden durch fensterseitige Montage sind von der Garantie ausgeschlossen.