LG Professional Laundry ab Juli 2026 in Deutschland erhältlich

LG Electronics (LG) bringt die LG Professional Laundry-Range nach Deutschland: Ab Juli 2026 ist das Line-up erhältlich. Mit integrierten Lösungen für effiziente und skalierbare Betriebsabläufe richtet sich LG an B2B-Partner aus einem breiten Spektrum gewerblicher Segmente – von Hotellerie und Gesundheitswesen bis hin zu Einzelhandel und industriellen Wäschereien.

Effizienz im gewerblichen Betrieb

LG Professional Laundry umfasst großvolumige Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner für den kommerziellen Einsatz – von 10 bis 30 kg Kapazität. Das semi-professionelle Segment decken die Serien Giant (10 kg) und Titan (15 kg) ab, jeweils als Waschmaschine und Trockner erhältlich. Das professionelle Segment umfasst Waschmaschinen mit 20, 25 und 30 kg, Trockner mit 25 und 30 kg sowie einen Waschtrockner als All-in-one-Lösung (bis 25 kg Waschen / 16 kg Trocknen).

Besonders praktisch für Betreiber, die Abläufe straff organisieren wollen: Der Waschtrockner übernimmt Waschen und Trocknen in einem Gerät – ein vollständiger Durchgang ist in ca. einer Stunde möglich.¹ AI Weight Detection erkennt dabei automatisch die Beladungsgröße und passt Wasser- und Energieverbrauch entsprechend an. Die Dual-Inverter-Wärmepumpe trocknet energieeffizient bei niedriger Temperatur und schont so Textilien. Die abluftfreie Bauweise macht aufwändige Abluftkanäle überflüssig und erleichtert die Installation auch in Bestandsgebäuden.

Fortschrittliche Technologie für zuverlässige Ergebnisse

Gerade im Dauerbetrieb kommt es auf Stabilität an. Das Dynamic Ball-Core System sorgt dafür: Ein integrierter Bewegungssensor erkennt Unwuchten in der Trommel in Echtzeit, ein Kugelausgleicher stabilisiert die Beladung und reduziert Vibrationen.² So läuft das Gerät auch bei hohen Schleuderdrehzahlen von bis zu 1.100 RPM ruhig und effizient – was zugleich die Wasserentnahme verbessert und Trocknungszeit sowie Energieverbrauch senkt. Sensor Dry passt zudem die Trocknungszeit kontinuierlich an den tatsächlichen Feuchtigkeitsgehalt der Wäsche an³, während Wet Cleaning with MotionCare empfindliche Textilien durch einen schonenden Waschgang und sanfte Trocknung schützt.

Wartung, Hygiene und Bedienung

Ausfallzeiten kosten im gewerblichen Betrieb Geld. Das Front Service Ready-Design ermöglicht deshalb schnellen Zugang zu wichtigen Komponenten, wodurch die Wartung einfacher und schneller erfolgen kann. Der Heat Exchanger Cleaning Assist hält den Wärmetauscher automatisch nach jedem Zyklus sauber. Für Hygiene sorgt der Tub Clean-Zyklus: Von Intertek zertifiziert, reduziert er unter definierten Testbedingungen 99,99 Prozent der Bakterien in der Waschtrommel.⁴ Bedient werden die Geräte über ProGuide Control – ein kreisförmiges 7-Zoll-LCD-Touchdisplay mit übersichtlichem Design.

Intelligentes Management und Konnektivität

Die LaundryCrew App ermöglicht die Fernüberwachung von Gerätestatus, Betriebsdaten und Maschineneinstellungen sowie Software-Updates und System-Management. Das Open API kann darüber hinaus in bestehende Betriebssysteme integriert werden.⁵

LG Professional Laundry ist ab Juli 2026 in Deutschland ausschließlich über autorisierte regionale Fachhändler erhältlich und richtet sich an gewerbliche Kunden. Preise werden individuell auf Anfrage als persönliches Angebot durch den Händler übermittelt. Anfragen können auch direkt an LG gerichtet werden.

¹ Basierend auf einer IEC-Standardbeladung von 7 kg. Ergebnisse können je nach Nutzungsumgebung und Beladungsbedingungen variieren.

² Basierend auf internen LG-Tests mit einem 25-kg-Modell: Wassergehalt nach dem Schleudern 45 % (IEC 7-kg-Beladung), durchschnittliche Trommelvibration 1,662 mm (10-kg-Beladung). Tatsächliche Ergebnisse können variieren.

³ Nur verfügbar bei OPL-Modellen. Tatsächliche Ergebnisse können je nach Nutzungsumgebung abweichen.

⁴ Getestet von Intertek im Mai 2025 unter spezifischen Testbedingungen. Ergebnisse können im realen Betrieb abweichen.

⁵ Open-API-Integration ist nicht standardmäßig enthalten und erfordert eine separate Systementwicklung, die nach dem Produktkauf initiiert wird.