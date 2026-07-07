LG OLED W6-Serie startet im Juli in Deutschland

Mit der neuen OLED W6-Serie bringt LG Electronics (LG) sein ikonisches Wallpaper-TV-Konzept in der nächsten Generation auf den Markt. Die Modellfamilie kombiniert die revolutionäre Hyper Radiant Color Tech und ein nochmals flacheres Wallpaper-Design mit der kabellosen Signalübertragung über die Zero Connect Box der zweiten Generation.

Im Fokus steht die Hyper Radiant Color Tech: HRCT hebt Schwarzwerte, Farbbrillanz und Displayhelligkeit auf ein neues Niveau und reduziert gleichzeitig störende Reflexionen – für intensive Kontraste und maximale Immersion auch in hellen Wohnumgebungen. In Kombination mit dem Brightness Booster Ultra erreicht der OLED W6 im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Displays eine bis zu 3,9-fach höhere Spitzenhelligkeit.1

Das Wallpaper-Design fällt bei der W6-Serie nochmals flacher und reduzierter aus: Der ultradünne Screen fügt sich mit einer Tiefe von nur 9,9 mm nahezu nahtlos in den Wohnraum ein und lässt sich dank spezieller, mitgelieferter Wandhalterung vollflächig lückenlos an der Wand montieren.

Für maximale Flexibilität sorgt die Zero Connect Box. Sie beherbergt alle Anschlüsse und überträgt Bild- und Tonsignale kabellos und verlustfrei an den Bildschirm – in bis zu 4K-Auflösung bei 165 Hz (VRR) und mit bis zu 10 Metern Reichweite für maximale Platzierungsfreiheit. Die neueste Version der Zero Connect Box ist deutlich kleiner und leichter als die erste Generation und bietet nun vier statt drei HDMI-Anschlüsse.

Die LG OLED W6-Serie ist in Deutschland ab Juli erhältlich. Der LG OLED77W69LA kommt mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 6.499 Euro auf den Markt, der LG OLED83W69LA kostet 8.999 Euro (UVP).