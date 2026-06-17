LG stärkt Wärmepumpenportfolio für den europäischen Wohnungsmarkt

LG Electronics (LG) stärkt seine Position auf dem europäischen Wärmepumpenmarkt für Wohngebäude. Im Mittelpunkt steht ein Portfolio aus Luft-Wasser-Wärmepumpen, VRF-Systemen und integrierten Warmwasserlösungen. Mit diesem zukunftsweisenden Angebot bedient LG zielgenau die europaweit steigende Nachfrage nach energieeffizienten Heiz- und Klimalösungen, die Kältemittel mit niedrigem Treibhauspotenzial (GWP) nutzen.

Wärmepumpenportfolio für den Wohnbereich

Ein zentraler Bestandteil des Portfolios ist die Therma V R290 Monobloc – eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die auf das Kältemittel R290 mit einem sehr geringen Treibhauspotenzial (GWP) setzt.¹ Sie ist für den Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis –28 °C ausgelegt und kann eine Vorlauftemperatur von bis zu 75°C erreichen.² Durch das Monobloc-Design werden Innen- und Außeneinheit ausschließlich über Wasserleitungen verbunden. Kältemittelleitungen im Gebäude sind dadurch nicht erforderlich, was die Installation vereinfacht.

Ergänzend bietet LG im VRF-Bereich die Systeme Multi V i und Multi V S an. Multi V i kombiniert das Kältemittel R32 mit einem Inverter-Verdichter und intelligenter Steuerung. Multi V S ist eine kompakte VRF-Lösung für Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungsanforderungen. Das System unterstützt Energiemanagement, flexible Einbindung und eine nutzerfreundliche Steuerung. In Kombination mit passenden Innengeräten lassen sich Heizung, Kühlung und Warmwasserversorgung in einem System bündeln. Warmwasserbereiter und zentrale Wasserleitungskomponenten werden dabei platzsparend in der Inneneinheit integriert. Das reduziert den Installationsaufwand und unterstützt eine effiziente Nutzung vorhandener Flächen.

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen hat LG zudem neue Innengeräte eingeführt: Die Kombi-Einheit, Hydro-Einheit und Kontroll-Einheit.³ Die Geräte wurden 2026 mit dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Projektumsetzungen im europäischen Wohnungsbau

Auf Basis dieses Portfolios hat LG zuletzt mehrere Wohnbauprojekte in Europa ausgestattet. So stattete LG in Spanien rund 1.000 Wohneinheiten im Build-to-Rent-Projekt Calle Fuerzas Armadas mit Multi V i-Systemen und Innengeräten aus. Bereits in der Planungsphase arbeitete das Unternehmen mit lokalen Partnern an Design-, Zertifizierungs- und Installationsanforderungen.

Auch in Serbien kamen LG Lösungen in Wohnprojekten zum Einsatz. Für die King's Circle Residences in Belgrad lieferte LG eine Kombination aus Multi V S und Innengeräten. Die integrierte Konfiguration ermöglicht eine gerätespezifische Energieüberwachung und vereint Kühlung, Heizung und Warmwasserversorgung. Im Projekt The One Residences in Belgrad kamen Multi V i, Multi V S und Wohnraumklimageräte zum Einsatz. Technische Simulationen unterstützten die Prüfung von Betriebsstabilität und Installationseignung.

„Der europäische Wärmepumpenmarkt für Wohngebäude entwickelt sich stetig weiter. Gefragt sind Lösungen, die energieeffizient, umweltverträglich und einfach zu installieren sind“, sagt James Lee, Präsident der LG ES Company. „Wir richten unser Portfolio und unsere Engineering-Kompetenz weiter auf die konkreten Anforderungen vor Ort aus.“

¹ Gemäß der Verordnung (EU) 2024/573 (IPCC 6) beträgt das GWP für das Kältemittel R290 0,02.

² Der Betriebstemperaturbereich kann je nach Installationsbedingungen variieren.

³ Die Combi Unit unterstützt Heizung, Kühlung und Warmwasserversorgung. Die Hydro Unit erleichtert die Installation durch Frontöffnung und Halterungssystem. Die Control Unit verfügt über integrierte Heizungssteuerungslogik und reduziert den Bedarf an Zubehörkomponenten.