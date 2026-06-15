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LG UltraGear evo® 27GM950B: 5K-Gaming-Monitor mit Hyper Mini LED-Technologie setzt neue Maßstäbe

IT Solutions06/15/2026
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LG UltraGear evo 27GM950B

Nachdem LG Electronics (LG) erst kürzlich die Verfügbarkeiten und Preise der neuen UltraGear-Monitor-Generation kommuniziert hat, zieht das Unternehmen nun mit einem weiteren Highlight nach: Der neue LG UltraGear evo® GM9 (Modell 27GM950B) mit innovativer Hyper Mini LED-Technologie. Der 5K-Gaming-Monitor (5.120 x 2.880) kombiniert Next-Gen-Displaytechnologie mit fortschrittlichen Gaming-Features für ein noch immersiveres und realistischeres Spielerlebnis.

Hyper Mini LED für unerreichte Kontraste und Anti-Blooming

Die Hyper Mini LED-Architektur des 27GM950B verfügt über 2.304 lokale Dimmzonen – 1,5-mal mehr als bei herkömmlichen Mini LED-Monitoren.1 Dies ermöglicht eine hochpräzise Lichtsteuerung. Mit einer VESA DisplayHDR® 1000 Zertifizierung und einer Spitzenhelligkeit von 1.250 Nits liefert der Monitor gestochen scharfe, dynamische Bilder, bei denen selbst in dunklen Szenen jedes Detail erkennbar bleibt.

Dank des minimierten Abstands zwischen Panel und LED-Hintergrundbeleuchtung werden störende Lichteffekte (Halo-Effekt) effektiv unterdrückt. Für diese herausragende Leistung wurde der Monitor vom TÜV Rheinland mit der „Anti Blooming“-Zertifizierung ausgezeichnet.

Smarte KI-Features und Dual-Mode für maximale Flexibilität

Der Monitor verfügt über integriertes 5K AI Upscaling, das Bildinhalte intelligent auf 5K-Qualität hochskaliert, ohne zusätzliche GPU-Leistung zu beanspruchen. Weitere KI-Funktionen wie „AI Scene Optimization“ und „AI Sound“ passen Bild und Ton automatisch an das jeweilige Spielgenre an.

Für kompromisslose Geschwindigkeit sorgt der Dual-Mode: Gamer können nahtlos zwischen 5K bei 165 Hz für grafisch anspruchsvolle Titel und QHD bei 330 Hz für rasante, kompetitive Spiele wechseln. Eine Reaktionszeit von 1 ms (GtG) sowie die Unterstützung von NVIDIA G-SYNC® und AMD FreeSync® Premium garantieren dabei stets flüssiges Gameplay ohne Screen-Tearing.

Anschlüsse wie DisplayPort 2.1 (UHBR20) und USB-C mit 90W Power Delivery ermöglichen den unkomplizierten Anschluss von Laptops und anderen Geräten über ein einziges Kabel.

Der LG UltraGear evo® 27GM950B wird voraussichtlich ab Anfang Juli für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.199 Euro in Deutschland erhältlich sein.

 

1 Basierend auf internen Vergleichen mit dem Modell 27GR95UM.

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