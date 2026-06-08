About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Jetzt im Handel und vorbestellbar: LG gibt Verfügbarkeit der neuen UltraGear Gaming-Monitore bekannt

IT Solutions06/08/2026
Download
LG UltraGear Line-up 2026

LG Electronics (LG) gibt die Verfügbarkeit seiner neuesten Gaming-Monitor-Generation bekannt. Nach der erfolgreichen Präsentation auf der LG Convention im März starten die Modelle der neuen Premium-Marke UltraGear evo sowie der High-Speed-Monitor 27GX790B nun in den Verkauf.

Für jeden Gamer das passende Display

Das Line-up bietet für jeden Anspruch das richtige Setup: Der 52G930B beeindruckt als weltweit größter 5K2K-Gaming-Monitor mit einer besonders breiten Bildfläche und 1000R-Krümmung. Das 39-Zoll-Modell 39GX950B setzt auf modernste Primary-RGB-Tandem-OLED-Technologie und ein gekrümmtes 5K2K-Display (21:9) mit Dual-Mode-Funktion. Der 27GM950B, ein 5K New MiniLED-Monitor, eliminiert störende Lichteffekte (Blooming) und perfektioniert Kontraste. Alle drei UltraGear evo-Modelle verfügen über integriertes 5K AI Upscaling zur intelligenten Bildoptimierung. Für besonders kompetitive Nutzer komplettiert der 27GX790B das Angebot – er liefert im Dual Mode Bildwiederholraten von bis zu 720 Hz.

Preise und Verfügbarkeiten im Überblick

Die neuen LG UltraGear-Monitore können über den LG Onlinestore bezogen werden. Der 52-Zoll-Bolide 52G930B ist bereits verfügbar, die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 1.799 Euro. Auch der High-Speed-Monitor 27GX790B ist ab sofort für 849 Euro (UVP) erhältlich.

Das 39-Zoll-Modell 39GX950B lässt sich bereits für eine UVP von 1.799 Euro vorbestellen und ist ab dem 15. Juni offiziell verfügbar. Der 27-Zoll-MiniLED-Monitor 27GM950B (UVP: 1.199 Euro) startet am 15. Juni in die Vorbestellung und ist ab dem 13. Juli offiziell erhältlich.

Ergänzt wird das Line-up im Spätsommer dann noch durch den LG UltraGear 25G590B, den ersten Full-HD-Gaming-Monitor (1.920 x 1.080) mit einer nativen Bildwiederholrate von 1.000 Hz1, der ab dem 30. Juli 2026 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von voraussichtlich 999 Euro vorbestellbar sein wird.

Weitere Informationen sowie exklusive Angebots-Vorteile finden Sie auf der LG Webseite.

 

1 Basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen zum aktuellen Zeitpunkt, unter den von Unterhaltungselektronik-Marken vorgestellten Gaming-Monitoren.

Zurück zur Übersicht

Produkte aus diesem Artikel

Entdecke unsere Produktwelten

Home Entertainment
HOME ENTERTAINMENT

null

Mehr erfahren
Haushaltsgeräte
HAUSHALTSGERÄTE

null

Mehr erfahren
IT Produkte
IT Produkte

null

Mehr erfahren
Kundensupport

Probleme mit deinem LG Produkt?
Wir helfen dir weiter.

Zum Kundensupport
Kundensupport Icon
Pressekontakt

Für Presseanfragen und Unternehmensmitteilungen.

Zum Pressekontakt
LG
LG Karriere

Du suchst nach neuen Herausforderungen?
Werde Teil des Teams!

Zu den Stellenangeboten
Karriere