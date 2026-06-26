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Teilnahmebedingungen für die Aktion „LG Member Days“ vom 26.06.2026 bis 16.07.2025

1. Veranstalter der Aktion „LG Member Days“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, AlfredHerrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden „Hersteller“). Fragen zu der Aktion stellen Sie bitte über das Kontaktformular unter https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/email-us/

 

2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden. 

 

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben und ein Aktionsgerät (gemäß der Webseite https://www.lg.com/de/promotions/memberdays2026) innerhalb des Aktionszeitraums auf LG.com erworben haben („teilnahmeberechtigte Personen“). Ein Erwerb über eine schadensregulierende Versicherung, auch nur bei Übernahme von Teilbeträgen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden.

 

Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichneter B-Ware und Käufe über Privatpersonen, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

 

Ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen sind Teilnehmer, welche das Produkt im Rahmen des VIPProgramms über den Online-Shop der LG Electronics erworben haben oder Teilnehmer, welche für den Erwerb des Produktes im LG Online Shop bereits Rabatte wie z.B. durch Gutscheincodes erhalten haben. Käufe zum regulären Kaufpreis im Online Shop von LG Electronics sind weiterhin teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Hersteller die Kombination zweier parallel laufender Aktionen, an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch an der Aktion teilnehmen

 

4. Beim Kauf während der LG Member Days auf LG.com können Member den 8% Rabatt mit dem Gutscheincode MEMBER8 auf ausgewählte Produkte (siehe Tabelle unter Punkt 6) direkt im Warenkorb einlösen. Zusätzlich steht Kunden beim Kauf mit PayPal ein extra Rabatt von 2% zur Verfügung. Der Rabattcode muss im Warenkorb ausgewählt werden. 

 

Alle LG Member erhalten außerdem während der LG Member Days eine kostenlose Lieferung

 

5. Bei den sogenannten Time Deals, stehen nur LG Membern spezielle Angebote zur Verfügung. Hierfür ist eine vorherige Registrierung oder Anmeldung als LG Member zwingend erforderlich. Zusätzlich kann ein Gutscheincode im Warenkorb angegeben werden: ONLYMEMBER2

 

Mit diesem Code stehen dem Member zusätzlich 2% Rabatt zur Verfügung. 

Bei den LG´s Favoriten Deals bekommen Kunden 1 Jahre Garantie geschenkt. Ausgeschlossen sind hiervon jedoch Audio Produkte wie Soundbars oder Sound Suite Modelle. Die Buchung der Garantieverlängerung erfolgt automatisch nach Ablauf der Kampagne und ebenfalls unter Berücksichtung der 14-tägigen Retourenfrist.

 

Bei den Review Deals erhalten Kunden nach Kauf von ausgewählten Aktionsprodukten und nach Abgabe einer Bewertung und Zusendung der entsprechenden Nachweise über das Google Form ein Visa Guthaben von bis zu 200€. Weitere Informationen zu den Bewertungen können über folgende Seite abgerufen werden: https://www.lg.com/de/review/memberdays2026

 

Die genauen Visa Guthaben-Beträge können der Tabelle entnommen werden. Dies gilt nur auf ausgewählte Aktionsprodukte. Der Versand des Visa Guthabens erfolgt über unseren Partner Tremendous. Hierfür wird die Email Adresse aus der LG Bestellung weitergegeben. Die Zusendung des Guthabens erfolgt nach erfolgreicher Überprüfung der Bewertung und nach Ablauf der 14- tägigen Retourenfrist.

 

6. Der Veranstalter haftet nicht für Gewinnansprüche oder Rabatte, die verloren gehen, verspätet, beschädigt, fehlgeleitet oder unvollständig sind oder aus technischen, Liefer- oder anderen Gründen nicht zugestellt werden können. Der Versandnachweis wird nicht als Empfangsnachweis akzeptiert. Der Veranstalter garantiert keinen kontinuierlichen oder sicheren Zugang zum Internet oder zu einer Website. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen wenn notwendig anzupassen.

Die teilnehmenden Modelle finden Sie auf der folgenden Webseite: https://www.lg.com/de/promotions/memberdays2026

 

Nachfolgend aufgelistete teilnehmende Modelle wurden vom Hersteller festgelegt. 

 

 

Teilnehmende Aktionsgeräte während des Aktionszeitraums auf LG.com:

Deal Modell
Hot DealOLED77C5ELB.DSC9S
Hot DealOLED65C5ELB.DSC9S
Hot DealOLED55C5ELB.DS60TR
Hot DealOLED48C5ELB.DS40001
Hot DealOLED42C5ELB.DS40001
Hot DealOLED83G57LW.DSG10TY
Hot DealOLED77G57LW.DSG10TY
Hot DealOLED65G57LW.DSG10TY
Hot DealOLED55G57LW.DS70001
Hot DealOLED65G59LS.DS70TY
Hot DealOLED55G59LS.DS70TY
Hot DealOLED77B59LA.AEU
Hot Deal27LX6TDGA.XT7S
Hot Deal27LX6TDGA.FC25002
Hot Deal100QNED87B6.DS95001
Hot Deal86MRGB87B9B.DS95001
Hot Deal75MRGB87B9B.DS95001
Hot Deal65MRGB87B9B.DS90001
Hot Deal55MRGB87B9B.DS90001
Hot Deal85QNED7EB3A.DS70001
Hot Deal75QNED7EB3A.DS70001
Hot Deal65QNED7EB3C.DS70001
Hot Deal55QNED7EB3C.DS70001
Hot DealOLED65B68LA.DS70001
Hot DealOLED55B68LA.DS70001
Hot Deal65QNED86A6A.AEUD
Hot DealOLED48B59LA.AEUD
Hot Deal50QNED8EA6B.AEU
Hot Deal85NU800B6LA.AEEQ
Hot Deal75NU800B6LA.AEEQ
Hot Deal65NU800B6LA.AEEQ
Hot Deal55NU800B6LA.AEEQ
Hot Deal50NU800B6LC.AEEQ
Hot Deal43NU800B6LC.AEEQ
Hot DealTONE-T90S.AEUSLBK
Hot DealBUDSPLUS.AEUSLWH
Hot DealGRAB.AEUTLBK
Hot DealGRAB.AEUTLWG
Hot DealW4WR7096YB.APBQPDG
Hot DealV7WD96H1A.ABWQPDG
Hot DealF6WR7012.ABWQPDG
Hot DealF4WX803YB.AEBQPDE
Hot DealF4WR701YB.APBQPDG
Hot DealF4WB309YB.AMBQPDG
Hot DealF2V7SLIM9B.APBQPDG
Hot DealF2V7SLIM9.ABWQPDG
Hot DealF0WVT202B.ABLQVPG
Hot DealRT80V9B.BBLQKDG
Hot DealRT90V9B.BPBQKDG
Hot DealF6WV710P1.ABWQPDG
Hot DealF6WR7011.ABWQPDG
Hot DealV7WD107H2E.ABWQPDG
Hot DealV5WD95SLIMB.AMBQPDG
Hot DealF6WV709P1.ABWQPDG
Hot DealF4WR709G.ABWQPDG
Hot DealRT10X7.AGWQPDG
Hot DealRT90X8C.BGWQKDE
Hot DealRT80X7B.AEBQPDG
Hot DealF11WM17TS2B
Hot DealF6WV710P2S.RT80V9B
Hot DealGFM61MCCSF.AMCQEUR
Hot DealGLM71MCCSX.AMCQEUR
Hot DealGMF961EV6C.AEVQEUR
Hot DealGML960EVBE.AEVQEUR
Hot DealGSXV90MCAE.AMCQEUR
Hot DealGSXV91BSAE.ABSQEUR
Hot DealGSXV91MCAE.AMCQEUR
Hot DealMH6565CPS.BSSQEUD
Hot DealGMF960EV2E.AEVQEUR
Hot DealGMG761EPAE.AEPQEUT
Hot DealGSJC41EPPE.AEPQEUR
Hot DealGSLC41PYPE.APYQEUR
Hot DealGBBS322CPY.APYQEUZ
Hot DealGMK961EV3E.AEVQEUR
Hot DealGMM41MSBEM.AMSQEUR
Hot DealGSXE91EVAD.AEVQEUR
Hot DealGSXE81EVBD.AEVQEUR
Hot DealGSLE91EVAB.AEVQEDG
Hot DealGSM32HSBEH.AHSQEUR
Hot DealGBBSJ2CCPY.APYQEUR
Hot DealGBBSJ2CCEP.AEPQEUZ
Hot DealGBBS514CPY.APYQEUZ
Hot DealGBBS726BEV.AEVQEUZ
Hot DealGBBS322BSW.ASWQEUZ
Hot DealDB476TXS.AASQEDG
Hot DealDB597TXS.AASQEDG
Hot Deal40U990A-W.AEU
Hot Deal49U950A-W.AEU
Hot Deal27UP850K-W.AEU
Hot Deal32UN880K-B.AEU
Hot Deal34G600A-B.AEU
Hot Deal34U650A-B.AEU
Hot Deal34WR50QK-B.AEU
Hot Deal45GX950A-B.AEU
Hot Deal45GX900A-B.AEU
Hot DealPU615U.AEU
Hot Deal27GX700A-B.AEU
Hot Deal27GS75QX-B.AEU
Hot Deal27GS95QX-B.AEU
Hot Deal27GX790A-B.AEU
Hot Deal34GX90SA-W.AEU
Hot Deal34G630A-B.AEUQ
Hot Deal37G800A-B.AEUQ
Hot DealHU915QE.AEU
Hot DealHU715QW.AEU
Hot DealPU600U.AEU
Hot Deal15U50T-G.AA56G
LG's FavoritOLED65G69LS.AEU
LG's FavoritOLED65G69LS.DS95001
LG's FavoritOLED55G69LS.DS90001
LG's FavoritOLED83G67LW.DS95001
LG's FavoritOLED77G67LW.DS95001
LG's FavoritOLED65G67LW.DS95001
LG's FavoritOLED55G67LW.DSG1001
LG's FavoritOLED77C6ELB.DSC9001
LG's FavoritOLED65C6ELB.DSC9001
LG's FavoritOLED55C6ELB.DSC9001
LG's FavoritH7.M7M7001
LG's FavoritH7.W7M7M7001
LG's FavoritM7.M7001
LG's FavoritOLED83W69LA.DS95001
LG's FavoritOLED77W69LA.DS95001
LG's FavoritOLED77G67LW.M5002
LG's FavoritOLED65G67LW.M5001
LG's FavoritOLED55G67LW.M5001
LG's FavoritOLED65G69LS.M5001
LG's FavoritOLED55G69LS.M5001
LG's FavoritOLED83C6ELB.M5001
LG's FavoritOLED77C6ELB.M5001
LG's FavoritOLED65C6ELB.M5001
LG's FavoritOLED55C6ELB.M5001
LG's Favorit100QNED87B6.M5W7001
LG's Favorit100MRGB96B9.M5W7001
LG's Favorit55MRGB87B9B.M5001
LG's Favorit65MRGB87B9B.M5001
LG's Favorit75MRGB87B9B.M5001
LG's Favorit86MRGB87B9B.M5001
LG's FavoritWT1210BBF.APBQQDG
LG's FavoritWT1210EGF.ABGQQDG
LG's FavoritWT1210WWF.ABWQQDG
LG's FavoritRT10X8B.AEBQPDE
LG's FavoritHPWD096C.ABWQPDE
LG's FavoritHPWD116BA.AEBQPDE
LG's FavoritLSWD099X.ABWQKDG
LG's FavoritGBBW726AMB.AMBQEUR
LG's FavoritGMG960EVEE.AEVQEUR
LG's FavoritGSXB90MCDE.AMCQEUT
LG's FavoritGBBS524APY.APYQEUZ
LG's Favorit39GX90SA-W.AEU
LG's Favorit45GX90SA-B.AEU
LG's Favorit32GX870A-B.AEU
LG's Favorit27GX790B-B.AEU
LG's Favorit32U990A-S.AEU
LG's Favorit39GX950B-B.AEU
LG's Favorit52G930B-B.AEU

7. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, sich vorab darüber zu informieren, dass das Gerät einen zur Teilnahme an der Aktion berechtigenden Modell-Code aufweist. 

 

8. Die Aktion läuft vom 26.06.2026, 0:00 Uhr bis zum 16.07.2026, 23:59 Uhr ("Aktionszeitraum") exklusiv auf LG.com. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte (siehe Tabelle 6) und nur solange das dafür vorgesehene Budget reicht. Der Hersteller behält sich vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen, wenn das für die Aktion eingeplante Budget vorzeitig erschöpft ist.

 

Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, sich darüber zu informieren, ob der Aktionszeitraum verkürzt wurde oder das Budget bereits erschöpft ist. Aktuelle Informationen zum Stand der Aktion können unter https://www.lg.com/de/promotions/memberdays2026 eingesehen werden. 

 

9. Für die Teilnahme an der Aktion muss die teilnahmeberechtigte Person während des Aktionszeitraumes ein Aktionsgerät (siehe Ziffer 4) erwerben und finaler Eigentümer der Geräte werden. Sollte die Aktion einen steuerpflichtigen Vorteil für den Teilnehmer darstellen, liegt es in seiner Verantwortung etwaige anfallende Steuern zu zahlen.

 

10. Zusätzlich zu den unter Ziffer 4-8 genannten Fällen ist der Hersteller berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann. 

 

11. Der Hersteller haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten LGE Internal Use Only im Rahmen der Aktion (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels der Aktion notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung des Herstellers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt. 

 

12. Wenn eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die mit geltendem Recht vereinbart ist und der unwirksam gewordenen Klausel inhaltlich am nächsten kommt. Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche. 

 

13. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Informationen zum Datenschutz:

 

Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme an der Aktion erfolgt durch den Hersteller. Den Datenschutzbeauftragten des Herstellers erreichen Sie unter dpo-eu@lge.com oder postalisch unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“.

 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Darüber hinaus haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter dpo-eu@lge.com widerrufen. 

 

Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden. Die für den Hersteller zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer Landesdatenschutzbeauftragter, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden.

 

Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie im Rahmen der Teilnahme an der Aktion an uns weitergeben (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Bestellnummern, Modellbezeichnung und Nachweis der Bewertung) werden lediglich zum Zweck der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden gegebenenfalls an Dritte, datenschutzkonform eingebundene Dienstleister zur Abwicklung der Aktion, inklusive Versendung der Erstattung, weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung der Aktion notwendig ist.

 

Nach Abschluss der Aktion werden alle gespeicherten Daten wieder gelöscht.