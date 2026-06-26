1. Veranstalter der Aktion „LG Member Days“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, AlfredHerrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden „Hersteller“). Fragen zu der Aktion stellen Sie bitte über das Kontaktformular unter https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/email-us/

2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben und ein Aktionsgerät (gemäß der Webseite https://www.lg.com/de/promotions/memberdays2026) innerhalb des Aktionszeitraums auf LG.com erworben haben („teilnahmeberechtigte Personen“). Ein Erwerb über eine schadensregulierende Versicherung, auch nur bei Übernahme von Teilbeträgen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichneter B-Ware und Käufe über Privatpersonen, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen sind Teilnehmer, welche das Produkt im Rahmen des VIPProgramms über den Online-Shop der LG Electronics erworben haben oder Teilnehmer, welche für den Erwerb des Produktes im LG Online Shop bereits Rabatte wie z.B. durch Gutscheincodes erhalten haben. Käufe zum regulären Kaufpreis im Online Shop von LG Electronics sind weiterhin teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Hersteller die Kombination zweier parallel laufender Aktionen, an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch an der Aktion teilnehmen

4. Beim Kauf während der LG Member Days auf LG.com können Member den 8% Rabatt mit dem Gutscheincode MEMBER8 auf ausgewählte Produkte (siehe Tabelle unter Punkt 6) direkt im Warenkorb einlösen. Zusätzlich steht Kunden beim Kauf mit PayPal ein extra Rabatt von 2% zur Verfügung. Der Rabattcode muss im Warenkorb ausgewählt werden.

Alle LG Member erhalten außerdem während der LG Member Days eine kostenlose Lieferung

5. Bei den sogenannten Time Deals, stehen nur LG Membern spezielle Angebote zur Verfügung. Hierfür ist eine vorherige Registrierung oder Anmeldung als LG Member zwingend erforderlich. Zusätzlich kann ein Gutscheincode im Warenkorb angegeben werden: ONLYMEMBER2

Mit diesem Code stehen dem Member zusätzlich 2% Rabatt zur Verfügung.

Bei den LG´s Favoriten Deals bekommen Kunden 1 Jahre Garantie geschenkt. Ausgeschlossen sind hiervon jedoch Audio Produkte wie Soundbars oder Sound Suite Modelle. Die Buchung der Garantieverlängerung erfolgt automatisch nach Ablauf der Kampagne und ebenfalls unter Berücksichtung der 14-tägigen Retourenfrist.

Bei den Review Deals erhalten Kunden nach Kauf von ausgewählten Aktionsprodukten und nach Abgabe einer Bewertung und Zusendung der entsprechenden Nachweise über das Google Form ein Visa Guthaben von bis zu 200€. Weitere Informationen zu den Bewertungen können über folgende Seite abgerufen werden: https://www.lg.com/de/review/memberdays2026

Die genauen Visa Guthaben-Beträge können der Tabelle entnommen werden. Dies gilt nur auf ausgewählte Aktionsprodukte. Der Versand des Visa Guthabens erfolgt über unseren Partner Tremendous. Hierfür wird die Email Adresse aus der LG Bestellung weitergegeben. Die Zusendung des Guthabens erfolgt nach erfolgreicher Überprüfung der Bewertung und nach Ablauf der 14- tägigen Retourenfrist.

6. Der Veranstalter haftet nicht für Gewinnansprüche oder Rabatte, die verloren gehen, verspätet, beschädigt, fehlgeleitet oder unvollständig sind oder aus technischen, Liefer- oder anderen Gründen nicht zugestellt werden können. Der Versandnachweis wird nicht als Empfangsnachweis akzeptiert. Der Veranstalter garantiert keinen kontinuierlichen oder sicheren Zugang zum Internet oder zu einer Website. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen wenn notwendig anzupassen.

Die teilnehmenden Modelle finden Sie auf der folgenden Webseite: https://www.lg.com/de/promotions/memberdays2026

Nachfolgend aufgelistete teilnehmende Modelle wurden vom Hersteller festgelegt.

Teilnehmende Aktionsgeräte während des Aktionszeitraums auf LG.com: