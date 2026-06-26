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Teilnahmebedingungen für die Aktion „LG Member Days - Bewertungen“ vom 26.06.2026 bis 16.07.2025
1. Veranstalter der Aktion „LG Member Days - Bewertungen“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden „Hersteller“). Fragen zu der Aktion stellen Sie bitte über das Kontaktformular unter https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/email-us/
2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.
3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben und ein Aktionsgerät (gemäß der Webseite https://www.lg.com/de/review/memberdays2026) innerhalb des Aktionszeitraums auf LG.com erworben haben („teilnahmeberechtigte Personen“). Ein Erwerb über eine schadensregulierende Versicherung, auch nur bei Übernahme von Teilbeträgen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden.
Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichneter B-Ware und Käufe über Privatpersonen, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen sind Teilnehmer, welche das Produkt im Rahmen des VIPProgramms über den Online-Shop der LG Electronics erworben haben oder Teilnehmer, welche für den Erwerb des Produktes im LG Online Shop bereits Rabatte wie z.B. durch Gutscheincodes erhalten haben. Käufe zum regulären Kaufpreis im Online Shop von LG Electronics sind weiterhin teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Hersteller die Kombination zweier parallel laufender Aktionen, an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen.
Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch an der Aktion teilnehmen.
4. Nach dem Kauf der Aktionsprodukte auf LG.com und nur während der LG Member Days haben alle Kunden die Möglichkeit eine Bewertung zu schreiben. Anschließend müssen die Angaben zu dem Kauf und der Bewertung in einem Google Form hochgeladen werden. Es ist zwingend erforderlich, dass ein Screenshot von der Bewertung angefügt wird. Anschließend wird LG die Angaben genau prüfen und freigeben oder in Ausnahmefällen ablehnen. In jedem Fall muss die Retourenfrist von 14 Tagen eingehalten werden.
Sollten alle Angaben korrekt sein, wird das Visa Guthaben nach Abschluss der Kampagne per Email versendet. Anschließend kann das Guthaben eingelöst werden. Wir arbeiten mit unserem Partner Tremendous zusammen.
Die Bewertungen müssen bis zum 31.07.2026 eingereicht werden.
5. Der Veranstalter haftet nicht für Gewinnansprüche oder Rabatte, die verloren gehen, verspätet, beschädigt, fehlgeleitet oder unvollständig sind oder aus technischen, Liefer- oder anderen Gründen nicht zugestellt werden können. Der Versandnachweis wird nicht als Empfangsnachweis akzeptiert. Der Veranstalter garantiert keinen kontinuierlichen oder sicheren Zugang zum Internet oder zu einer Website. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen wenn notwendig anzupassen.
Die teilnehmenden Modelle finden Sie auf der folgenden Webseite: https://www.lg.com/de/review/memberdays2026
Nachfolgend aufgelistete teilnehmende Modelle wurden vom Hersteller festgelegt.
Teilnehmende Aktionsgeräte während des Aktionszeitraums auf LG.com:
6. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, sich vorab darüber zu informieren, dass das Gerät einen zur Teilnahme an der Aktion berechtigenden Modell-Code aufweist.
7. Die Aktion läuft vom 26.06.2026, 0:00 Uhr bis zum 16.07.2026, 23:59 Uhr ("Aktionszeitraum") exklusiv auf LG.com. Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte (siehe Tabelle 5) und nur solange das dafür vorgesehene Budget reicht. Der Hersteller behält sich vor, den Aktionszeitraum zu verkürzen, wenn das für die Aktion eingeplante Budget vorzeitig erschöpft ist. Es liegt im Verantwortungsbereich des Teilnehmers, sich darüber zu informieren, ob der Aktionszeitraum verkürzt wurde oder das Budget bereits erschöpft ist.
Aktuelle Informationen zum Stand der Aktion können unter https://www.lg.com/de/review/memberdays2026 eingesehen werden.
8. Für die Teilnahme an der Aktion muss die teilnahmeberechtigte Person während des Aktionszeitraumes ein Aktionsgerät (siehe Ziffer 4) erwerben und finaler Eigentümer der Geräte werden. Sollte die Aktion einen steuerpflichtigen Vorteil für den Teilnehmer darstellen, liegt es in seiner Verantwortung etwaige anfallende Steuern zu zahlen.
9. Zusätzlich zu den unter Ziffer 4-8 genannten Fällen ist der Hersteller berechtigt, die Aktion vorzeitig zu beenden, falls eine ordnungsgemäße Durchführung der Aktion aus technischen und/oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden kann.
10. Der Hersteller haftet nur für Schäden, die von ihm, seinen gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig oder durch die Verletzung wesentlicher Pflichten im Rahmen der Aktion (sog. Kardinalspflichten) verursacht wurden. Wesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels der Aktion notwendig ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. Die Haftung des Herstellers für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt davon unberührt.
11. Wenn eine Bestimmung der Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam wird, bleibt davon die Gültigkeit der anderen Bestimmungen unberührt. Eine unwirksame Bestimmung ist durch eine solche zu ersetzen, die mit geltendem Recht vereinbart ist und der unwirksam gewordenen Klausel inhaltlich am nächsten kommt. Für eventuelle Regelungslücken gilt das Gleiche.
12. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
Informationen zum Datenschutz:
Die Verarbeitung der Daten bei Teilnahme an der Aktion erfolgt durch den Hersteller und Tremendous. Den Datenschutzbeauftragten des Herstellers erreichen Sie unter dpo-eu@lge.com oder postalisch unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten. Darüber hinaus haben Sie bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten und auf Übertragbarkeit bereitgestellter Daten. Ihre Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der erhobenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter dpo-eu@lge.com widerrufen. .
Bitte wenden Sie sich bezüglich der Geltendmachung Ihrer Rechte direkt an unseren Datenschutzbeauftragten. Außerdem können Sie sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden. Die für den Hersteller zuständige Aufsichtsbehörde ist: Hessischer Landesdatenschutzbeauftragter, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden.
Ihre personenbezogenen Daten, welche Sie im Rahmen der Teilnahme an der Aktion an uns weitergeben (Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Bestellnummern, Modellbezeichnung und Nachweis der Bewertung) werden lediglich zum Zweck der Durchführung der Aktion erhoben, verarbeitet und genutzt. Die Daten werden gegebenenfalls an Dritte, datenschutzkonform eingebundene Dienstleister zur Abwicklung der Aktion, inklusive Versendung der Erstattung, weitergegeben. Die Verarbeitung der Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DSGVO und aufgrund Art. 6 Abs.1 Buchstabe b DSGVO, da die Datenverarbeitung zur Durchführung der Aktion notwendig ist.
Nach Abschluss der Aktion werden alle gespeicherten Daten wieder gelöscht.