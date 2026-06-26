1. Veranstalter der Aktion „LG Member Days - Bewertungen“ ist die LG Electronics Deutschland GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn (im Folgenden „Hersteller“). Fragen zu der Aktion stellen Sie bitte über das Kontaktformular unter https://www.lg.com/de/support/kontaktieren-sie-uns/email-us/

2. Mit der Teilnahme an dieser Aktion erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

3. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich private, natürliche Personen, die zum Teilnahmezeitpunkt das 18. Lebensjahr überschritten haben und ein Aktionsgerät (gemäß der Webseite https://www.lg.com/de/review/memberdays2026) innerhalb des Aktionszeitraums auf LG.com erworben haben („teilnahmeberechtigte Personen“). Ein Erwerb über eine schadensregulierende Versicherung, auch nur bei Übernahme von Teilbeträgen, ist von der Teilnahme ausgeschlossen und kann nicht berücksichtigt werden.

Nicht teilnahmeberechtigt sind Groß- und Einzelhändler, auch wenn sie im Namen von Teilnehmergemeinschaften auftreten. Von der Teilnahme an der Aktion ausgeschlossen sind darüber hinaus Käufe über Online-Versteigerungsplattformen, Käufe von gebrauchten Geräten sowie gekennzeichneter B-Ware und Käufe über Privatpersonen, die nicht in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Ebenfalls von der Aktion ausgeschlossen sind Teilnehmer, welche das Produkt im Rahmen des VIPProgramms über den Online-Shop der LG Electronics erworben haben oder Teilnehmer, welche für den Erwerb des Produktes im LG Online Shop bereits Rabatte wie z.B. durch Gutscheincodes erhalten haben. Käufe zum regulären Kaufpreis im Online Shop von LG Electronics sind weiterhin teilnahmeberechtigt. Es obliegt dem Hersteller die Kombination zweier parallel laufender Aktionen, an denen LG Electronics maßgeblich beteiligt ist, zu erlauben oder ggf. zu untersagen.

Die Aktion gilt nur für vorrätige bzw. sofort verfügbare Aktionsgeräte. Jeder Haushalt kann nur für den privaten Gebrauch an der Aktion teilnehmen.

4. Nach dem Kauf der Aktionsprodukte auf LG.com und nur während der LG Member Days haben alle Kunden die Möglichkeit eine Bewertung zu schreiben. Anschließend müssen die Angaben zu dem Kauf und der Bewertung in einem Google Form hochgeladen werden. Es ist zwingend erforderlich, dass ein Screenshot von der Bewertung angefügt wird. Anschließend wird LG die Angaben genau prüfen und freigeben oder in Ausnahmefällen ablehnen. In jedem Fall muss die Retourenfrist von 14 Tagen eingehalten werden.

Sollten alle Angaben korrekt sein, wird das Visa Guthaben nach Abschluss der Kampagne per Email versendet. Anschließend kann das Guthaben eingelöst werden. Wir arbeiten mit unserem Partner Tremendous zusammen.

Die Bewertungen müssen bis zum 31.07.2026 eingereicht werden.

5. Der Veranstalter haftet nicht für Gewinnansprüche oder Rabatte, die verloren gehen, verspätet, beschädigt, fehlgeleitet oder unvollständig sind oder aus technischen, Liefer- oder anderen Gründen nicht zugestellt werden können. Der Versandnachweis wird nicht als Empfangsnachweis akzeptiert. Der Veranstalter garantiert keinen kontinuierlichen oder sicheren Zugang zum Internet oder zu einer Website. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahmebedingungen wenn notwendig anzupassen.

Die teilnehmenden Modelle finden Sie auf der folgenden Webseite: https://www.lg.com/de/review/memberdays2026

Nachfolgend aufgelistete teilnehmende Modelle wurden vom Hersteller festgelegt.

Teilnehmende Aktionsgeräte während des Aktionszeitraums auf LG.com: