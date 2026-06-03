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50" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV 2026

50MRGB86B9A_EU.pdf
Energieklasse : EU
TV
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50" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV 2026

50MRGB86B9A
Vorderseite von 50" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV 2026 50MRGB86B9A
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten mehrfarbigen Facetten mit 75-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Pro und alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor.
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 verfügt über einen schmalen schwarzen Rahmen auf flachen Füßen; ein lebendiges, kristallklares Bild mit scharf definierten mehrfarbigen Facetten füllt den Bildschirm.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 75-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1677 mm, einer Bildschirmhöhe von 966 mm, einer Höhe von 1032 mm mit Standfuß, einer Tiefe von 51,6 mm und einer Standfläche von 1499 x 359 mm.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.
RGB Primary Color Pro, das im LG Mini RGB evo AI MRGB86 verwendet wird, verfügt über ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.
Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Mini RGB evo AI MRGB86 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, vergleicht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf dem LG Mini RGB evo AI MRGB86, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 betont optisch verlustfreie Qualität mit einer lebendigen Landschaft mit klarer Tiefe vor einer dunklen Umgebung, die die visuelle Leistung wie eine kabelgebundene TV-Verbindung widerspiegelt.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 288 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 ist in einem geräumigen, modernen Wohnbereich an der Wand montiert und zeigt ein lebendiges abstraktes Kunstwerk mit wirbelnden, bunten Elementen.
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten mehrfarbigen Facetten mit 75-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Pro und alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor.
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten mehrfarbigen Facetten mit 75-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Pro und alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor.
Vorderseite von 50" Zoll LG Mini RGB evo AI MRGB86 4K Smart TV 2026 50MRGB86B9A
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten mehrfarbigen Facetten mit 75-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Pro und alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor.
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 verfügt über einen schmalen schwarzen Rahmen auf flachen Füßen; ein lebendiges, kristallklares Bild mit scharf definierten mehrfarbigen Facetten füllt den Bildschirm.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 75-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1677 mm, einer Bildschirmhöhe von 966 mm, einer Höhe von 1032 mm mit Standfuß, einer Tiefe von 51,6 mm und einer Standfläche von 1499 x 359 mm.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.
RGB Primary Color Pro, das im LG Mini RGB evo AI MRGB86 verwendet wird, verfügt über ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.
Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Mini RGB evo AI MRGB86 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, vergleicht.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf dem LG Mini RGB evo AI MRGB86, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 betont optisch verlustfreie Qualität mit einer lebendigen Landschaft mit klarer Tiefe vor einer dunklen Umgebung, die die visuelle Leistung wie eine kabelgebundene TV-Verbindung widerspiegelt.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 288 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 144 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB86 ist in einem geräumigen, modernen Wohnbereich an der Wand montiert und zeigt ein lebendiges abstraktes Kunstwerk mit wirbelnden, bunten Elementen.
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten mehrfarbigen Facetten mit 75-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Pro und alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor.
Die Vorderansicht des LG Mini RGB evo AI MRGB86 zeigt ein lebendiges, kristallines Bild von scharf definierten mehrfarbigen Facetten mit 75-Zoll-Display, webOS, RGB Primary Color Pro und alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor.

Hauptmerkmale

  • 4K Mini RGB evo AI TV mit Primary Color Pro- und Precision Dimming-Technologie für noch strahlendere Farben
  • α8 Gen3 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos für kinogleiches Entertainment
  • Flüssiges Gaming mit bis zu 4K @ 144 Hz, Motion Booster 288-Technologie, AMD FreeSync und HGiG
  • Unterstützt Dolby Atmos FlexConnect (DAFC) zur Anbindung von modularen, kabellosen Soundsystemen, wie die neue LG Sound Suite
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
Mehr
Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersicherheit

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – Honoree (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„Seit 8 Jahren das beste Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum einen Mini RGB evo TV?

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit zweifach-zertifizierter 100 % Farbabdeckung füllt den Bildschirm mit satten, fließenden Farbverläufen und bietet 100 % Abdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB.

Zweifach-zertifizierte 100 % Farbabdeckung

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 betont Precision Dimming für besseren Kontrast durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite vergleicht.

Präzises Dimming für besseren Kontrast

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit dem preisgekrönten Multi AI webOS vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini – Hinweis auf die Unterstützung von AI-Diensten, zugänglich über die TV-Oberfläche.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für mehr Personalisierung

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben.

Geschützt durch LG Shield

Was bedeutet Mini RGB evo?

LG Mini RGB evo ist unserer neueste Technologie, die eine noch bessere Bildqualität als die der QNED TVs bietet. Die zweifach-zertifizierte 100 % Farbabdeckung sorgt für eine außergewöhnliche Farbwiedergabe und ein begeisterndes visuelles Erlebnis. In Kombination mit Precision Dimming, unterstützt vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, ist der TV in der Lage, die Lichtsteuerung fein abzustimmen und Bilder mit satten, lebendigen Farben und atemberaubenden Details zu erzeugen.

RGB Primary Color Pro

Zweifach-zertifizierte 100 % Farbabdeckung für ein begeisterndes und lebendiges visuelles Erlebnis

Der Mini RGB evo TV erzeugt rote, grüne und blaue Farben mit verbesserter Präzision dank der fortschrittlichen Farbtechnologie von LG, die eine genaue und lebendige Farbwiedergabe ermöglicht. Die überragende Farbwiedergabe des Mini RGB evo TVs ist für 100 % Abdeckung gemäß den beiden Standards DCI-P3 und Adobe RGB zertifiziert und sorgt für ein lebendiges Farberlebnis, das jeder von Kino- bis zu Fotoliebhabern begeistern wird.1)

RGB Primary Color Pro im LG Mini RGB evo AI TV zeigt ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.

RGB Primary Color Pro im LG Mini RGB evo AI TV zeigt ein geteiltes Bild, das herkömmliche LED-Farben auf der linken Seite mit helleren, satteren Gebäuden auf der rechten Seite vergleicht und dabei die 100 % DCI-P3- und Adobe-RGB-Abdeckung hervorhebt.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit RGB Primary Color Pro bietet 100 % Farbabdeckung von DCI-P3 und Adobe RGB, zertifiziert von Intertek.

Precision Dimming

Besserer Kontrast dank alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor steuert Licht mit intelligenter Präzision und verwaltet erweiterte Dimming-Zonen, um einen tieferen Kontrast zu schaffen, wodurch Details und Klarheit jeder Szene verbessert werden.2)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, vergleicht.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 betont Precision Dimming durch ein geteiltes Bild, das herkömmliche LEDs auf der linken Seite mit tieferen Schwarztönen und einer verbesserten Kontrastdefinition auf der rechten Seite, angetrieben vom alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor, vergleicht.

alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

Fortschrittliche AI Engine mit 5 x schnellerer NPU-Leistung

Unser Prozessor der nächsten Generation erweitert die Funktionen deines Fernsehgerätes, sodass du mithilfe von AI ein individuelleres Fernseherlebnis mit schärferen 4K-Details, satterem Klang und lebendigeren Farben genießt. 3)

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Mini RGB evo AI MRGB88 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Der alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor des LG Mini RGB evo AI MRGB88 erstrahlt in blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die AI-Verarbeitungsleistung mit bis zu 5,0-mal schnellerer NPU, 10 % schnellerer CPU-Verarbeitung und 20 % größerer Speicherkapazität.

Warum einen LG AI TV?

Das LG AI TV optimiert Bild und Ton und macht mit personalisiertem AI Hub jeden Tag intelligenter

Erfahre mehr über die LG AI TVs

AI HDR Remastering

Optimiert jedes Bild auf HDR-Qualität

AI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveau für eine intensivere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile des AI Hubs

Erweitertes Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Frage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das AI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren AI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.7)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

Der AI Concierge schlägt dir Inhalte vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Zudem findest du unter "In dieser Szene"  szenenbasierte, relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir gerne ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.8)

Der LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", die speziell auf dich zugeschnitten ist.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu Spielständen deines Lieblingssports.9)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS - geschützt durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Bestes Smart-TV-System seit 8 Jahren

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

Deinen TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden11)

LG Quad Protection is shown through four protection icons oLG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield. n a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection is shown through four protection icons oLG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield. n a yellow background. Each icon features Lightning Strikes Protection, Humidity Protection, Surge Protection, and webOS Protection with LG Shield.

LG Quad Protection

Der LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – der LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote-Fernbedienung

Starte deine AI Experience mit nur einem Tastendruck

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über den AI Button steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird die Steuerung damit einfach und intuitiv.12)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Entdecke unzählige Meisterwerke mit LG Gallery+

LG Gallery+

Gestalte dein Zuhause mit über 5.000 kuratierten Kunstwerken

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte dein Zuhause auf und gestalte es ganz individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.13)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

My Photos

Meine Fotos

Greife leicht auf Google Fotos zu & zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Fotos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere dein Zuhause, indem du Inhalte aus deiner eigenen Fotobibliothek verwendest.17)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt ein Dashboard mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Dashboard

Bleib mit deinem personalisierten Dashboard jederzeit auf dem Laufenden

Alle Information auf einen Blick. Erhalte Wetter-Updates, Sport-News, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für deinen Home Hub und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Zuhause einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.

Auto Brightness Control

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt den Bildschirm automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an und sorgt für eine klares und komfortables Seherlebnis in jeder Umgebung.18)

Motion Sensor

Reagiert auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.19)

LG Channels

Grenzenloses Entertainment - ganz kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.20)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG Mini RGB evo AI MRGB85’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, CPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

Smart Connectivity

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.21)

Tritt ein in eine Welt der Siege

Ultimatives Gameplay

Zocken mit erhöhten Bildwiederholraten von bis zu 288 Hz

Erlebe Gaming in Höchstform mit 144 Hz, AMD FreeSync Premium und VRR. Mit Motion Booster für erhöhte Bildwiederholraten und weniger Bewegungsunschärfen und dem ersten BT ULL-zertifizierten Controller genießt du hohe Leistung, wie gemacht für deine Gaming-Wettbewerbe.22)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Ultimate Gameplay präsentiert eine dynamische, rasante Rennszene mit einem unscharfen Vergleichsbild, das den Motion Booster 330 hervorhebt. Es unterstützt außerdem 165 Hz, VRR, AMD FreeSync, ALLM, HGiG und GeForce NOW.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit NVIDIA GeForce NOW zeigt Borderlands 4 neben einem GeForce NOW-LOGO auf dem Bildschirm an und bietet Zugriff auf Cloud-Gaming innerhalb der TV-Schnittstelle.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz HDR-Games direkt auf deinem Fernsehgerät, auch ohne weitere Geräte, wie Spielekonsolen - mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.23)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Bluetooth Ultra Low Latency

Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.24)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt das LG Gaming Portal auf dem webOS-Bildschirm an und präsentiert einen Gaming Hub mit einer One-Step-Oberfläche, die über Cloud-Gaming-Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und webOS-Apps Zugriff auf mehrere Game-Apps bietet.

LG Mini RGB evo AI MRGB85 displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub für Gaming

Entdecke Tausende von Spielen von NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für die TV-Fernbedienung oder ein Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.25)

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard & Optimizer

Einfache Feinabstimmung deiner Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Aktualisierungsrate, Latenz und visuelle Modi an, um jede Game-Session schnell und einfach zu optimieren.

Tauche ein in jedes Match

Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Sports Forecast des AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem AI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie AI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit Sports Forecast des AI Concierge zeigt ein Live-Fußballspiel mit einem AI-Panel auf dem Bildschirm, das Vorhersagen, Spielinformationen und Ligadaten anzeigt und verdeutlicht, wie AI das Spielgeschehen analysiert, um Spielergebnisse vorherzusagen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 mit TruMotion hebt die Bewegungsglättung in einer Fußballszene im geteilten Bildschirm hervor und stellt unscharfe Bewegungen bei ausgeschaltetem TruMotion mit scharfen, klaren Bewegungen bei eingeschaltetem TruMotion gegenüber, um die Klarheit in rasanten Sportarten zu betonen.
Der LG Mini RGB evo AI MRGB88 zeigt eine Dramaszene, in der eine Person in einem Auto fährt. Dann erscheint eine Sportmeldung für ein Live-Fußballspiel mit Echtzeit-Ergebnissen. Durch Antippen wechselt man direkt zum Live-Spiel.

Erhalte Spielvorhersagen und Ergebnis-Tipps mit AI

AI analysiert die Statistiken und die Leistungen deines Teams, um Spielvorhersagen zu liefern. Feuere dein Team mit noch mehr Begeisterung an und genieße es, es mit diesen AI-generierten Erkenntnissen zu unterstützen.26)

Bewegungsglättung, die sich an jedes Genre anpasst

Die AI Genre-Auswahl identifiziert das Genre des Inhalts und TruMotion passt die Stufen an, um die richtige Glättung für ein natürliches Seherlebnis bei Filmen, Sportübertragungen und mehr zu erzielen.

Verpasse keinen wichtigen Moment

Wähle deine Lieblings-Teams aus und richte deine persönlichen Sport-Benachrichtigungen ein. Lasse dich zudem über bevorstehende Begegnungen, aktuelle Spielstände und mehr deines Teams informieren. Oder wechsele nach einer Infomation direkt zu deinem Lieblingssport.

Echtes Kino, detailgetreu wiedergegeben

Dolby Vision & Filmmaker Ambient Mode

Erlebe Heimkino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und dem Filmmaker Mode mit Umgebungslichterkennung, die sich an deine Umgebung anpassen und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergeben.27)

Dolby Atmos

Durch die Ton-Wiedergabe mit immersiven 360°-Audioobjekten anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine atemberaubende Heimkino-Umgebung, in der Details und Intensität der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

LG Sound Suite - Flexibel. Modular. Dolby Atmos Sound.

Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect

Immersives Audio nach deinen Vorlieben

Ein Soundsystem. Über 50 Kombinationen. Kombiniere und platziere alle Sound Suite Elemente einfach so, wie du sie haben möchtest. Die DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) deines LG TVs optimiert den Klang basierend auf der Positionierung der Lautsprecher und sorgt so für ein maßgeschneidertes, beeindruckendes Surround-Erlebnis, unabhängig davon, wo sich deine Lautsprecher befinden.28)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Mehr Barrierefreiheit

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf mehr Barrierefreiheit hin entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe die Bilder in der Galerie.

*Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Region, Modell und Größe.

*Die Verfügbarkeit des Diensts variiert je nach Region und Land.

*Personalisierte Dienste können je nach den Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1)*Das LG Mini RGB Display ist von Intertek für doppelte 100 % Farbabdeckung gemäß IDMS v1.2 Klausel 5.18 zertifiziert.

 

2)*Die Bilder oben sind zu Illustrationszwecken simuliert.

 

3)*Verglichen mit dem 2025 alpha 8 AI Processor 4K Gen2, basierend auf einem internen Vergleich der Spezifikationen.

 

7)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New Program-fähigen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD-Modellen, einschließlich ab 2022 veröffentlichter Modelle.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-KI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

8)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

9)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

10)*Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

11)*webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

12)*Bietet schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

10)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

11)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

12)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

13)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

17)*Die Funktion ist aktiv, wenn du bei deinem Google Photos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast. 

 

18)*Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

19)*Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich.

 

20)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

21)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

22)*AMD FreeSync Premium-Validierung basierend auf kurzer Eingangsverzögerung, Reduzierung von Stottern und flimmerfreier Leistung.

*144 Hz ist die maximale Frequenz basierend auf der variablen Bildwiederholrate (VRR) und funktioniert nur mit Eingängen, die 144 Hz unterstützen.

*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Game- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*Im Motion Booster-Modus kann die Auflösung abnehmen, um optimale Leistung zu gewährleisten.

Der Motion Booster 288 bietet eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 288 Hz bei optimierter Full-HD-Auflösung für ein äußerst flüssiges Spielerlebnis.

 

23)*Abonnement erforderlich. Serviceangebote können je nach Mitgliedschaftsplan variieren.

*Nur verfügbar für LG OLED W6, G6, C6 und MRGB95, MRGB9M.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

24)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026 LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Gaming-Controller wird separat verkauft.

 

25)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

26)*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

27)*FILMMAKER MODE ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER MODE startet automatisch auf AppleTV+ und Amazon Prime Video-App.

 

28)*Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7 Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

29)*Die Soundbar ist separat erhältlich.

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG-TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

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Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Display-Typ

    4K Mini RGB

  • Hintergrundbeleuchtung (BLU)

    Mini RGB

  • Bildschirmauflösung

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

  • Bildwiederholfrequenz

    120 Hz nativ (VRR 144 Hz)

  • Farbumfang (Wide Color Gamut)

    RGB Primary Color Pro (Zweifach zertifizierte 100%-Farbabdeckung)

BILDVERARBEITUNG

  • Bildprozessor

    Alpha 8 Gen3 4K AI-Prozessor

  • AI Genre-Auswahl

    Ja (SDR/HDR)

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Picture Pro

    Ja

  • AI Upscaling

    Alpha 8 AI Super Upscaling 4K

  • Automatische Helligkeitssteuerung

    Ja

  • Autokalibrierung

    Ja

  • Dimming-Technologie

    Precision Dimming

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja (Dynamic Tone Mapping Pro)

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (High Frame Rate)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Bewegungskompensation / Zwischenbildberechnung

    Motion Pro

  • Voreingestellte Bildmodi

    9 Bildmodi

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Ja

  • QMS (Quick Media Switching)

    Ja

GAMING

  • Unterstützt HGIG

    Ja

  • Unterstützt ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

  • Dolby Vision Gaming (4K@120 Hz)

    Ja

  • FreeSync-kompatibel (AMD)

    Ja

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • Motion Booster

    Motion Booster 288

  • Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate)

    Ja (bis zu 144 Hz)

SMART TV

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 26

  • AI Chatbot

    Ja

  • AI Magic Remote-Fernbedienung

    im Lieferumfang enthalten

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • Always Ready-Funktion

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Home Hub

    Ja (Google Home, LG ThinQ)

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja

  • LG Channels

    Ja

  • LG Gallery+

    Ja (verfügbare kostenpflichtige Dienste variieren ja nach Land)

  • LG Shield

    Ja

  • Multi View-Funktion

    Ja

  • My Page

    Ja

  • Smartphone Fernbedienungs-App

    Ja (LG ThinQ)

  • Kompatibel zu USB-Webcams

    Ja

  • Works with Apple Airplay

    Ja

  • Unterstützt Apple Home

    Ja

AUDIO

  • Leistung

    20 Watt

  • Adaptive akustische Feinabstimmung

    Ja

  • AI Object Remastering

    Ja (AI Object Remastering Pro)

  • AI Sound

    Alpha 8 AI Sound Pro (virtueller 11.1.2 Up-mix)

  • Audio Codec

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)

  • Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)

    Ja

  • Dolby Atmos

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Simultane Audioausgabe

    Ja

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Abstrahlrichtung der Lautsprecher

    Nach unten abstrahlend

  • Lautsprechersystem (Kanäle)

    2.0

  • WOW Orchestra

    Ja

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingänge

    4x (unterstützt 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT wie in HDMI 2.1 spezifiziert)

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (v 5.3)

  • CI-Slot

    1

  • LAN (Ethernet)

    1

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    eARC (auf HDMI 2)

  • Antennenanschlüsse (Tuner)

    2

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)

    1

  • USB-Anschlüsse

    2 (USB 2.0)

  • WLAN

    Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)

BARRIEREFREIHEIT

  • Hoher Kontrast

    Ja

  • Graustufen

    Ja

  • Invertierte Farben

    Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    1.123 x 652 x 29,7

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)

    1.215 x 810 x 172

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)

    19,7

  • Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)

    1.123 x 721 x 260

  • Abmessungen Standfuß (BxT)

    500 x 260

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    12,6

  • Gewicht TV mit Standfuß

    16,4

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH)

    200 x 200

  • Abmessungen Zero Connect Box (BxHxT, mm)

    Definable Spec Only in LG.COM

  • Gewicht Zero Connect Box (kg)

    Definable Spec Only in LG.COM

STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    AI Magic Remote-Fernbedienung MR26GA / MR26GB (mit Zifferntasten, nur UK/Italien)

  • Stromkabel

    Ja (abnehmbar)

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096713495

TV-EMPFANG (TUNER)

  • Analoger TV-Empfang

    Ja

  • Digitaler TV-Empfang

    DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit)

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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