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77" Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA_EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
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Energieklasse : EU
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77" Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026

OLED77W69LA
Vorderseite von 77" Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 77-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1713 mm, einer Gesamthöhe von 988 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 9,95 mm ohne Standfuß.
Die Zero Connect Box des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über ein kompaktes rechteckiges Design mit den Maßen 245 x 245 mm und einer Höhe von 69,8 mm. Sie ermöglicht eine übersichtliche kabellose TV-Installation, die nun um 35 % kleiner ist als zuvor.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit integrierter Wadnhalterung für eine lückenlose Wandmontage wird flach an der Wand montiert und ohne sichtbaren Abstand dargestellt. Die Darstellung erfolgt aus verschiedenen Blickwinkeln, die das schlanke Seitenprofil, die hohe Bildqualität und das minimalistische, kabellose Display hervorheben.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit vielfältigen Kunstinhalten aus LG Gallery+ zeigt Vincent van Goghs „Sternennacht“ auf dem Bildschirm in einem Wohnzimmer mit raumhohen Fenstern und wertet das Interieur mit kuratierten Kunstwerken im Galerie-Stil auf.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit "Visually Lossless Performance" zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz und bewahrt feine Details, natürliche Farben und sanfte Bewegung - und das völlig kabellos.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV unterstreicht seine branchenweite Anerkennung mit Logos von Auszeichnungen von CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTV Test und USA Today auf dem Bildschirm – eine Bekräftigung seiner weltweiten Anerkennung und Führungsrolle auf der CES 2026.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ausgestattet mit Hyper Radiant Color Tech, bietet eine 3,9-mal hellere Bilddarstellung dank alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine, Reflection Free Premium sowie den Emblemen „Perfektes Schwarz“ und „Perfekte Farbe“ in einem fünfeckigen Layout.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Anti-glare-Displays und der eines mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL- und Intertek-Zertifizierungen für Farbgenauigkeit und Reflexionsfreiheit.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Reflection Free Premium wird im direkten Vergleich mit einem blendfreien, matten Display gezeigt. Dabei bleibt das Bild des schwarzen Jaguars klar, mit tiefen Schwarztönen und feiner Textur, insbesondere in hellen Umgebungen. Das Gerät verfügt über eine Intertek-Zertifizierungskennzeichnung.
Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV für unschlagbares Gameplay in 4K 165 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung, einen auffälligen „WIN“-Schriftzug auf dem Bildschirm sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV besticht durch sein nur 9,9 mm ultraflaches Wallpaper Design, das sich nahtlos vor einem Panoramafenster einfügt und ein lebhaftes Stadtbild bei Sonnenuntergang zeigt, dessen leuchtende Farben und gestochen scharfe Details das moderne Wohnzimmer aufwerten.
Vorderseite von 77" Wallpaper TV LG OLED evo AI W6 True Wireless 4K Smart TV 2026 OLED77W69LA
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, gezeigt in Vorder- und Seitenansicht, verfügt über ein 77-Zoll-Display mit einer Bildschirmbreite von 1713 mm, einer Gesamthöhe von 988 mm und einer ultraschlanken Tiefe von 9,95 mm ohne Standfuß.
Die Zero Connect Box des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über ein kompaktes rechteckiges Design mit den Maßen 245 x 245 mm und einer Höhe von 69,8 mm. Sie ermöglicht eine übersichtliche kabellose TV-Installation, die nun um 35 % kleiner ist als zuvor.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit integrierter Wadnhalterung für eine lückenlose Wandmontage wird flach an der Wand montiert und ohne sichtbaren Abstand dargestellt. Die Darstellung erfolgt aus verschiedenen Blickwinkeln, die das schlanke Seitenprofil, die hohe Bildqualität und das minimalistische, kabellose Display hervorheben.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit vielfältigen Kunstinhalten aus LG Gallery+ zeigt Vincent van Goghs „Sternennacht“ auf dem Bildschirm in einem Wohnzimmer mit raumhohen Fenstern und wertet das Interieur mit kuratierten Kunstwerken im Galerie-Stil auf.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit "Visually Lossless Performance" zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz und bewahrt feine Details, natürliche Farben und sanfte Bewegung - und das völlig kabellos.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV unterstreicht seine branchenweite Anerkennung mit Logos von Auszeichnungen von CNN Underscored, TechRadar, iF Design Award, T3, HDTV Test und USA Today auf dem Bildschirm – eine Bekräftigung seiner weltweiten Anerkennung und Führungsrolle auf der CES 2026.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ausgestattet mit Hyper Radiant Color Tech, bietet eine 3,9-mal hellere Bilddarstellung dank alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine, Reflection Free Premium sowie den Emblemen „Perfektes Schwarz“ und „Perfekte Farbe“ in einem fünfeckigen Layout.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Anti-glare-Displays und der eines mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL- und Intertek-Zertifizierungen für Farbgenauigkeit und Reflexionsfreiheit.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Reflection Free Premium wird im direkten Vergleich mit einem blendfreien, matten Display gezeigt. Dabei bleibt das Bild des schwarzen Jaguars klar, mit tiefen Schwarztönen und feiner Textur, insbesondere in hellen Umgebungen. Das Gerät verfügt über eine Intertek-Zertifizierungskennzeichnung.
Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6-mal schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.
Das Emblem „CES Innovation Awards Honoree 2026“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ würdigt Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
LG Shield, angewendet auf dem LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, wird mit einem LG Shield-Logo in der Mitte, Sicherheitssymbolen darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree-Emblem darüber gezeigt, das für Daten- und Systemschutz steht.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV für unschlagbares Gameplay in 4K 165 Hz zeigt ein Highspeed-Rennspiel mit einem gelben offenen Rennwagen in Bewegung, einen auffälligen „WIN“-Schriftzug auf dem Bildschirm sowie NVIDIA G-SYNC- und AMD FreeSync Premium-Logos oben auf dem Bildschirm.
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV besticht durch sein nur 9,9 mm ultraflaches Wallpaper Design, das sich nahtlos vor einem Panoramafenster einfügt und ein lebhaftes Stadtbild bei Sonnenuntergang zeigt, dessen leuchtende Farben und gestochen scharfe Details das moderne Wohnzimmer aufwerten.

Hauptmerkmale

  • Ultraflaches Wallpaper Design mit integrierter Wandhalterung für eine lückenlose Wandmontage
  • Hyper Radiant Color Tech mit Brightness Booster Ultra für hellste Bilder voller Brillanz
  • Kabellose Bild- und Soundübertragung ohne Qualitätsverlust dank neuer "True Wireless" Zero Connect Box
  • Reflection Free Premium-zertifiziertes 4K OLED evo AI TV-Display mit perfektem Schwarz und perfekten Farben für mehr Heimkinogefühl zuhause
  • α11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine und zahlreichen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode, Dolby Vision und Dolby Atmos für kinogleiches Entertainment
Mehr
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde von CNN aufgrund seiner Gesamtbildqualität, des Designs und der Innovationskraft als „Das Beste der CES 2026“ ausgezeichnet.

CNN Underscored – Das Beste der CES 2026

LG OLED evo W6

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde aufgrund seiner Panel-Leistung und Bildverarbeitung der neuesten Generation als „TechRadar - „Das Beste der CES Show 2026“ ausgezeichnet.

TechRadar – Das Beste der CES 2026

LG OLED evo W6

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde mit dem Red Dot Design Award 2026 "Best of the Best" ausgezeichnet.

Red Dot Design Award 2026 – Best of the Best

LG OLED evo W6

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde für seine erstklassige Bildqualität als "T3 CES 2026 Best in Show" ausgezeichnet.

T3 – CES 2026 Best in Show

LG OLED evo W6

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde von HDTV Test aufgrund seiner Gesamtbildqualität, des Designs und der Innovationskraft als „Bester TV der CES 2026“ ausgezeichnet.

HDTV Test – Bester TV der CES 2026

LG OLED evo W6

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV wurde von USA Today als „Top Pick“ der CES 2026 ausgezeichnet.

USA Today – Top Picks CES 2026

LG OLED evo W6

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie Cybersicherheit für LG Shield

CES Innovation Awards – 2026 Honoree

Cybersicherheit

Emblem „2026 CES Innovation Awards Honoree“ in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ für Multi-AI

CES Innovation Awards – Preisträger (Multi-AI)

Künstliche Intelligenz

Emblem „AVForums Editor’s Choice“ als bestes Smart-TV-System in 8 aufeinanderfolgenden Jahren, einschließlich 2025/26

AVForums Editor's Choice – Bestes Smart-TV-System 2025/26

„Seit 8 Jahren das beste Smart-TV-System“

*Die CES Innovation Awards basieren auf den Beschreibungen, die den Juroren vorgelegt werden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen noch die Richtigkeit der gemachten Angaben überprüft und das Produkt, für den der Preis vergeben wurde, nicht getestet.

Warum einen LG Wallpaper TV W6?

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit seinem ultraflachen Wallpaper Design hebt sein ultraschlankes Seitenprofil vor einem dunklen Hintergrund hervor und unterstreicht durch seine bemerkenswert schlanke Form die nahtlose Integration in den Raum.

Die Legende ist zurück. Der neue LG Wallpaper TV.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV bietet 4K 165 Hz True Wireless-Leistung mit Zero Connect Box und sorgt für ein sauberes, kabelloses Setup bei atemberaubender Bildqualität.

Weltweit erster 4K 165 Hz True Wireless TV

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV, ausgestattet mit Hyper Radiant Color Tech, bietet eine 3,9-mal hellere Bilddarstellung dank alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine, Reflection Free Premium sowie den Emblemen „Perfektes Schwarz“ und „Perfekte Farbe“ in einem fünfeckigen Layout.

Hyper Radiant Color Tech

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit perfektem Schwarz, perfekten Farben und ohne störende Reflexionen zeigt eine geteilte Planetenszene, bei der schwächere Schwarztöne auf der linken Seite mit klareren Details, tieferen Schwarztönen und lebendigeren Farben auf der rechten Seite kontrastieren.

Perfektes Schwarz und perfekte Farben ohne störende Reflexionen

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

AI Hub für mehr Personalisierung

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben.

Geschützt durch LG Shield

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist in einem Wohnzimmer mit Blick auf die Stadt installiert und zeigt eine lebendige Küstenlandschaft bei Sonnenuntergang mit den Bildschirmsymbolen, auf denen „9 mm Wallpaper Design“, „Hyper Radiant Color Tech“ und „Weltweit erster 165 Hz True Wireless TV“ zu lesen ist.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist in einem Wohnzimmer mit Blick auf die Stadt installiert und zeigt eine lebendige Küstenlandschaft bei Sonnenuntergang mit den Bildschirmsymbolen, auf denen „9 mm Wallpaper Design“, „Hyper Radiant Color Tech“ und „Weltweit erster 165 Hz True Wireless TV“ zu lesen ist.

Die Legende ist zurück. Der neue LG Wallpaper TV. Mit Hyper Radiant Color Tech.

*Der tatsächliche Messwert beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren. 

*Powerboard und Lautsprecher sind nahtlos in den Bildschirm integriert.

*Quelle: Omdia. LG OLED ist seit 13 Jahren die Nummer 1 unter den meistverkauften OLED-Geräten (2013 bis 2025). Dieses Ergebnis stellt keine Befürwortung für LG oder seinen Produkten dar. Weitere Details auf www.omdia.com.

Warum einen LG Wallpaper TV W6?

Der LG Wallpaper TV W6 ist das Flaggschiff der LG OLED evo AI-Fernseher und das Ergebnis unermüdlicher Innovationen, die sich in einer atemberaubenden, ultradünnen Form und einer ultraflachen Tiefe widerspiegelt und in der Ästhetik samt fortschrittlicher Technik miteinander verschmelzen. Sein bahnbrechendes Design wertet die Raumästhetik auf. Er wirkt wie in die Wand integriert, statt einfach nur dort montiert zu sein. Und die zertifizierte True Wireless-Leistung unterstützt eine visuell verlustfreie Übertragung in 4K mit bis zu 165 Hz und sorgt so für eine minimalistische Bildqualität ohne störende Kabel. Hyper Radiant Color Tech liefert zudem eine unübertroffene Helligkeit und Brillanz mit perfektem Schwarz, perfekten Farben und das mit Reflection Free Premium-zertifizierte Display sorgt für noch mehr Realismus ohne ablenkende Reflexionen und das bei jedem Umgebungslicht.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV besticht durch ein ultraflaches Profil, das sich nahtlos in eine elegante Glasfront einfügt, auf deren Bildschirm ein leuchtend goldenes, abstraktes Walmotiv zu sehen ist.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV features an ultra-thin profile seamlessly integrated against a sleek glass panel, displaying a luminous gold abstract whale image on screen.

Der Gipfel räumlicher Ästhetik, realisiert durch sein innovatives, ultraflaches Design.

Der Wallpaper TV mit seinem ultraflachen Design sitzt lückenlos an der Wand und fühlt sich an, als sei er selbst ein Teil der Architektur. Das Ergebnis ist ein klares Statement von Raffinesse, das das gesamte Raumerlebnis aufwertet.1)

 

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist in zwei Wohnräumen zu sehen: In einer Szene wechselt der Blick von einem Ballettgemälde in einem Zimmer mit Flussblick zu einer Insellandschaft in einem Zimmer mit Stadtblick, während in einem anderen Raum ein lebhaftes Gemälde mit Meeresmotiv zu sehen ist.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit seinemultradünnen Profil steht in einem Wohnzimmer mit Panoramasicht in einem Hochhaus und zeigt ein detailreiches klassisches Gemälde. Die schlanke Form des Geräts bewahrt die Ästhetik des Raums und die Ausgeglichenheit der Raumausstattung.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit seinemultradünnen Profil steht in einem Wohnzimmer mit Panoramasicht in einem Hochhaus und zeigt ein detailreiches klassisches Gemälde. Die schlanke Form des Geräts bewahrt die Ästhetik des Raums und die Ausgeglichenheit der Raumausstattung.

Eins mit der Wand. Das lückenlose Wallpaper Design.

Ultraflaches Wallpaper Design – wo deine Wand endet, beginnt ein makellos ausgerichtetes Kunstwerk

Der LG OLED evo W6 lässt sich bündig an der Wand befestigen, sodass kein Spalt sichtbar ist, und sorgt so für ein stilvolles, nahtloses Erscheinungsbild. Durch die präzise Ausrichtung wird die Gehäusetiefe minimiert, sodass sich das Display nahtlos an der Wandfläche einfügt und die Raumgestaltung mit zurückhaltender Eleganz aufwertet.2)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit lückenloser Wandmontage wird flach an der Wand montiert und ohne eine sichtbaren Abstand dargestellt. Die Darstellung erfolgt aus verschiedenen Blickwinkeln, die das schlanke Seitenprofil, die hohe Bildqualität und das minimalistische, kabellose Display hervorheben.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Auch von hinten ein Blickfang, der die Raumästhetik auf elegante Weise unterstreicht

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV steht in einem modernen Wohnzimmer mit Panoramablick auf die Stadt und zeigt eine lebendige kosmische Szene, die die visuelle Tiefe verstärkt und gleichzeitig die architektonische Harmonie des Raumes bewahrt.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

LG Gallery+ erweckt Meisterwerke an deiner Wand zum Leben

LG Gallery+

Gestalte dein Zuhause mit über 5.000 kuratierten Kunstwerken

Mit LG Gallery+ kannst du auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und mehr zugreifen. Werte dein Zuhause auf und gestalte es ganz individuell mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt.3)

Der weltweit erste 4K 165 Hz True Wireless TV für kabellose Freiheit

Die True Wireless-Technologie bietet Video- und Audioqualität auf demselben Niveau wie kabelgebundener Geräte, ganz ohne Abstriche bei der Bildqualität. Mit der Zero Connect Box, die nun rund 35 % kleiner ist als im Vorjahr und in einer Entfernung von bis zu 10 Metern zum Bildschirm platziert werden kann, werden visuell verlustfreie 4K-Video- und Audiodaten kabellos mit extrem geringer Latenz übertragen, selbst bei 4K und 165 Hz. Dank kabelloser Freiheit kannst du mit dem W6 deine Wohnräume neu gestalten und jeden Winkel deines Zuhauses in ein Meisterwerk modernen Wohnens verwandeln. Der W6 ist die ultimative räumliche Weiterentwicklung, die traditionelle Installationsbeschränkungen überwindet, deinen Wohnraum von störenden Kabeln befreit und ein neues Kapitel in den Gestaltungsmöglichkeiten deines Zuhauses aufschlägt.5)

Erfahre mehr über die LG AI TVs
Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit True Wireless-Technologie lässt sich im Wohnzimmer frei bewegen – vom Fenster an die Wand oder sogar in die Mitte des Raumes – und ermöglicht so eine flexible Aufstellung, die die Raumaufteilung neu gestaltet.

LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV Flush Fit with Zero Gap is shown mounted flat with no visible separation, presented in multiple angled views that highlight its slim side profile, high picture quality, and clean cable-free display.

Visuell verlustfrei

Erlebe eine kabellose, visuell verlustfreie Übertragung mit 4K 165 Hz

Die True Wireless-Technologie überträgt visuell verlustfreie 4K-Videos kabellos mit extrem niedriger Latenz, sogar bis zu 165 Hz. Feine Details und präzise Farben bleiben erhalten, sodass du die Inhalte genau so siehst, wie es die Filmemacher beabsichtigt haben.6)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit verlustfreier, kabelloser Performance zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz und bewahrt feine Details, natürliche Farben und sanfte Bewegung - und das völlig kabellos.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit verlustfreier, kabelloser Performance zeigt eine sonnendurchflutete Meereshöhle in 4K 165Hz und bewahrt feine Details, natürliche Farben und sanfte Bewegung - und das völlig kabellos.

Preisgekrönter LG OLED evo W6, der weltweit beliebte und revolutionäre Wallpaper TV

LG OLED evo W6

CNN Underscored – Das Beste der CES 2026

„… hauchte den impressionistischen Gemälden im Metropolitan Museum of Art neues Leben ein …“

Mehr erfahren

LG OLED evo W6

TechRadar Best In Show CES 2026

„Es sieht so aus, als würde er dank des Bildschirms und der Bildverarbeitung der neuesten LG Generation ein fantastisches Fernsehgerät werden ...“ (01/2026)

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LG OLED evo W6

Red Dot Design Award 2026 – Best of the Best

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LG OLED evo W6

T3 – CES 2026 Best in Show

„… eine erstklassige Bildqualität, die sogar noch heller ist als die mehrschichtige OLED-Panel-Technologie des letzten Jahres.“ (01/2026)

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LG OLED evo W6

HDTV Test – Bester TV der CES 2026

„Der LG OLED evo W6 Wallpaper TV wurde von HDTV Test auf Basis der auf der CES gezeigten Gesamtbildqualität, seines Designs und seiner Innovationskraft als bestes Fernsehgerät der CES 2026 ausgezeichnet.“

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LG OLED evo W6

USA Today – Top Picks CES 2026

Hyper Radiant Color Tech setzt neue Maßstäbe bei den OLED TVs

Der Wallpaper TV sprengt mit seinem ultraflachen Bildschirm die Grenzen des möglichen und ist mit Hyper Radiant Color Tech ausgestattet, unsere OLED-Technologie der nächsten Generation, die jeden Aspekt der Bildqualität auf ein völlig neues Niveau verbessert. Es liefert eine unvergleichliche Helligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farben bei jedem Licht und bietet gleichzeitig atemberaubende 4K-Bilder mit unserem besten alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor. Erlebe OLED wie nie zuvor – sieh den Unterschied, spüre die Brillanz und erlebe einen neuen Standard beim Fernsehen.

Der LG OLED evo W6 zeigt Bildschirmsymbole für eine 3,9 x höhere Spitzenhelligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farben, Reflection Free Premium sowie den alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor über einem kosmischen Ausbruch aus violetten und blauen Partikeln an, die die Form eines Wals bilden.

Der LG OLED evo W6 zeigt Bildschirmsymbole für eine 3,9 x höhere Spitzenhelligkeit, perfektes Schwarz und perfekte Farben, Reflection Free Premium sowie den alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor über einem kosmischen Ausbruch aus violetten und blauen Partikeln an, die die Form eines Wals bilden.

Brightness Booster Ultra

3.9 x heller für höchste Helligkeitswerte

Der neue Light Boosting-Algorithmus und die Light Control Architecture des alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessors bieten eine bis zu 3.9 x höhere Spitzenhelligkeit, wodurch lebendigere Highlights und klarere Details sichtbar werden.8)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Brightness Booster Ultra zeigt eine dunkle Szene, in der leuchtende Partikel eine Walsilhouette umgeben, und liefert eine bis zu 3,9 x höhere Spitzenhelligkeit mit höherer Leuchtkraft und klareren Details.

Perfektes Schwarz und perfekte Farben

Perfektes Schwarz und perfekte Farben in jedem Licht

Der LG OLED TV bietet ein von UL-zertifiziertes perfektes Schwarz und perfekte Farben für einen tieferen Kontrast, eine verbesserte Helligkeit und eine lebendige, genaue Farbwiedergabe. So siehst du jeden Stern klar und deutlich, selbst in einem hellen Raum.9)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt einen geteilten Bildschirm mit Planeten und Sternen und einer Gegenüberstellung eines matten Displays mit Anti-glare und der Anzeige mit perfektem Schwarz und perfekten Farben, die bei jedem Licht eine klarere Bildqualität bietet. Unterstützt wird sie durch UL-Zertifizierung und Intertek-Zertifizierungen für Farbgenauigkeit und Reflexionsfreiheit.

Reflection Free Premium

Reflection Free Premium-zertifiziert für perfektes Schwarz, das über das von matten Anti-Glare-Displays hinausgeht

Das als Reflection Free Premium zertifizierte OLED-Display von LG minimiert Reflexionen und bewahrt gleichzeitig die Durchlässigkeit für ein kompromissloses Schwarz und perfekte Farben, während matte Anti-Glare-Displays Licht absorbieren und streuen, Schwarz in Grau verändern und Farben verzerren, insbesondere in hellen Umgebungen.10)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV verfügt über das Eyesafe RPF 40-Zertifikat von UL, das eine nachgewiesene Reduzierung des Blaulichtanteils bestätigt.

Eyesafe-zertifiziert zur Reduzierung von blauem Licht, was die Augen schont11)

alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor mit Dual AI Engine

Unser neuer AI-Prozessor, jetzt mit neuer Dual AI Engine

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor erweitert die Leistungsfähigkeit von OLEDs über ihre Grenzen hinaus und steuert präzise 8,3 Millionen selbstleuchtende Pixel – und ist jetzt noch leistungsstärker dank Dual AI Engine. Diese fortschrittliche Verarbeitung geht über eine einzelne AI Engine hinaus und optimiert gleichzeitig Schärfe und Textur, wodurch eine schärfere und natürlichere 4K-Bildqualität erzielt wird.12)

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED evo W6 AI TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6 x schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

Der alpha 11 Gen3 4K AI-Prozessor des LG OLED evo W6 AI TV erstrahlt in violettem und blauem Licht auf einer dunklen Leiterplatte. Hervorgehoben ist die Dual AI Engine. Sie bietet eine bis zu 5,6 x schnellere NPU, eine um 50 % schnellere CPU und eine um 70 % stärkere GPU-Leistung.

OLED Care+

5 Jahre zuverlässige, sorgenfreie OLED-Panel-Garantie

Das LG OLED-Panel ist fünf Jahre lang durch eine zuverlässige und sorgenfreie Garantie geschützt.13)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt ein Google Fotos-Raster mit Familienfotos an, während ein Smartphone eine Albumliste mit aktivierter Option „Family Trip“ anzeigt.

Meine Fotos

Greife leicht auf Google Fotos zu & zeige deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Fotos-Konto bequem mit deinem Fernsehgerät, indem du dein Telefon verwendest. Personalisiere dein Zuhause, indem du Inhalte aus deiner eigenen Fotobibliothek verwendest.16)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV ist an einer grünen Wand über einer roten Konsole angebracht und zeigt ein Dashboard mit Wetter, Sportergebnissen, TV-Programm und Home Hub an.

LG OLED evo AI C6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Dashboard

Bleib mit deinem personalisierten Dashboard jederzeit auf dem Laufenden

Alle Information auf einen Blick. Erhalte Wetter-Updates, Sport-News, zeige deinen Google-Kalender an und richte sogar Benachrichtigungen für deinen Home Hub und mehr ein.

Gallery Mode

Nahtloser Wechsel vom Fernsehgerät zum Kunstwerk

Wenn der Galeriemodus aktiviert ist, kann dein Fernsehgerät auch während der Anzeige deiner ausgewählten Kunstwerke weiterhin Energie sparen und deinem Zuhause einen Hauch von Stil und Eleganz verleihen.17)

Auto Brightness Control

Optimale Helligkeit in jedem Licht

Die Helligkeitssteuerung passt den Bildschirm automatisch an die Umgebungsbeleuchtung an und sorgt für eine klares und komfortables Seherlebnis in jeder Umgebung.18)

Motion Sensor

Reagiert auf deine Anwesenheit

Mit der Bewegungserkennung kann dein Fernsehgerät intelligent reagieren und die Modi wechseln, je nachdem, ob du dich in der Nähe befindest oder nicht.19)

LG Channels

Grenzenloses Entertainment - ganz kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen in einem einzigen Hub und macht es einfacher denn je, Inhalte zu finden, die du liebst.20)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Smart Connectivity zeigt die Home Hub-Oberfläche auf dem Bildschirm mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ und Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout.

LG OLED evo AI C6 is wall-mounted in a styled living space, featuring an ultra-slim design with narrow bezels, and it displays a riverside cityscape at sunset on screen.

Smart Connectivity

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.21)

Genieße ein erstklassiges LG AI TV-Erlebnis auf einem ultraflachen Bildschirm

Erfahre mehr über die LG AI TVs

AI HDR Remastering

Optimiert jedes Bild auf HDR-Qualität

AI optimiert automatisch Farbe, Helligkeit und Kontrast und erhöht die SDR-Bildqualität auf HDR-Niveau für eine intensivere, realistischere Visualisierung.

Entdecke 3 herausragende Vorteile des AI Hubs

Erweitertes Multi AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Frage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das AI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System verbindet sich mit mehreren AI-Modellen, um breitere, relevantere Ergebnisse zu liefern.25)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

Der AI Concierge schlägt dir Inhalte vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Zudem findest du unter "In dieser Szene"  szenenbasierte, relevante Empfehlungen und Informationen, die auf dem basieren, was du dir gerne ansiehst, während Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern ermöglicht.26)

Der LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", die speziell auf dich zugeschnitten ist.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu Spielständen deines Lieblingssports.27)

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Das Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird vor einem dunklen Hintergrund gezeigt. Die Multi-AI-Architektur wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

Preisgekröntes webOS - geschützt durch LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund für das LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Bestes Smart-TV-System seit 8 Jahren

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

Das LG Shield-Emblem wird auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen angezeigt, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben. Ein Honoree-Emblem der CES Innovation Awards 2026 wird ebenfalls gezeigt.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.44)

Sicherheit, der du vertrauen kannst Weitere Informationen über LG Shield

webOS Re:New-Programm

Deinen TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden29)

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection wird durch vier Schutzsymbole vor einem gelben Hintergrund dargestellt. Jedes Symbol bietet Blitzschlagschutz, Feuchtigkeitsschutz, Überspannungsschutz und webOS-Schutz mit LG Shield.

LG Quad Protection

Der LG TV ist mit LG Quad Protection für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Ob Hardware oder Software – der LG TV ist geschützt. Integrierte Kondensatoren schützen vor hohen Spannungen, einschließlich Blitzeinschlägen, Halbleiter bieten Überspannungsschutz. Silikongel und Schutzbeschichtungen schützen Chipsätze vor Feuchtigkeit und Daten bleiben mit LG Shield sicher und geschützt.

AI Magic Remote-Fernbedienung

Starte deine AI Experience mit nur einem Tastendruck

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über den AI Button steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird die Steuerung damit einfach und intuitiv.30)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV bietet einen AI Hub für mehr Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Der LG Wallpaper TV mit zertifizierter, einzigartiger Gaming-Leistung im ultraflachen Design

Flüssiges, ruckelfreies Gameplay

Weltweit erstes kabelloses 4K 165 Hz-Gaming mit G-Sync und AMD FreeSync

Bis zu 165 Hz sorgen für schärfere, flüssigere Action bei jedem Spiel. G-Sync-Kompatibilität und AMD FreeSync Premium sorgen für stabile und ruckelfreie Bewegungen, VRR und ultraniedrige Eingangsverzögerungen stellen sicher, dass Bewegungen flüssig und reaktionsschnell bleiben und dir bei jedem Spiel einen klaren Vorteil bieten.31)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ultra-flüssigem Gameplay ohne Tearing auf dem Bildschirm mit 165 Hz, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium-Logos.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ultra-flüssigem Gameplay ohne Tearing auf dem Bildschirm mit 165 Hz, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium-Logos.

VESA Display Stream Compression

Weltweit erstes VESA DSC-zertifiziertes, visuell verlustfreies Gaming mit geringer Latenz

Mit VESA-zertifiziertem DSC erhältst du visuell verlustfreie Details und Echtzeit-Gaming-Reaktionsfähigkeit, konform mit HDMI 2.1 – für ein reibungsloses, hochauflösendes Gameplay mit sauberen, verzerrungsfreien Bildern.32)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit VESA Display Stream Compression hebt die VESA-zertifizierte DSC-Unterstützung für visuell verlustfreies Gaming über HDMI 2.1 hervor.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit VESA Display Stream Compression hebt die VESA-zertifizierte DSC-Unterstützung für visuell verlustfreies Gaming über HDMI 2.1 hervor.

NVIDIA GeForce NOW

Das weltweit erste 4K 120 Hz HDR-Cloud-Gaming

Spiele 4K 120 Hz HDR-Games direkt auf deinem Fernsehgerät, auch ohne weitere Geräte, wie Spielekonsolen - mit NVIDIA GeForce NOW. Mit der NVIDIA Blackwell-Architektur genießt du High-End-Cloud-Gaming mit GeForce RTX 5080-Leistung.33)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit NVIDIA GeForce NOW bietet 4K 120 Hz HDR Cloud-Gaming-Funktionen.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit NVIDIA GeForce NOW bietet 4K 120 Hz HDR Cloud-Gaming-Funktionen.

Bluetooth Ultra Low Latency

Der weltweit erste Fernseher, der Bluetooth Ultra Low Latency Controller unterstützt

Erlebe leistungsstarkes Cloud Gaming mit ultraniedriger Latenz und Bluetooth Ultra Low Latency Controller-Unterstützung, wodurch die Eingangsverzögerung auf weniger als 2,5 ms reduziert wird. Genieße eine nahtlose, reaktionsschnelle Steuerung wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, auch wenn du in der Cloud spielst.34)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Bluetooth Ultra Low Latency zeigt einen drahtlosen Game Controller mit der Bezeichnung „Razer Wolverine V3 Bluetooth“ auf dem Bildschirm, was auf eine optimierte Unterstützung des Bluetooth-Controllers für reaktionsschnelles Gameplay hinweist.

Geringe Eingangsverzögerung

Mit einer zertifizierten Reaktionszeit von 0,1 ms reagieren unsere OLED TVs sofort und ohne Geisterbilder.

Mit einer Pixelreaktionszeit von 0,1 ms und ALLM für extrem niedrige Latenz wird jeder Befehl mit unmittelbarer Präzision ausgeführt. Diese erhöhte Reaktionsfähigkeit sorgt für ein klares und kontrolliertes schnelles Gameplay und bietet einen deutlichen Wettbewerbsvorteil.35)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit geringer Eingangsverzögerung bietet eine Reaktionszeit von 0,1 ms, die mit ALLM- und Intertek-Zertifizierungslogos angezeigt wird.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit geringer Eingangsverzögerung bietet eine Reaktionszeit von 0,1 ms, die mit ALLM- und Intertek-Zertifizierungslogos angezeigt wird.

Bewegungsscharfe Bilder

Verfolge jede Bewegung präzise – dank des VESA-zertifizierten, erstklassigen ClearMR 10000

Wenn es schnell zur Sache geht, ist es unerlässlich, den Überblick über die Details zu behalten. Der LG OLED evo mit ClearMR 10000-Zertifizierung minimiert Bewegungsunschärfen zwischen den Einzelbildern, sodass Bewegungen auch bei rasanten Szenen scharf und klar erkennbar bleiben, während HGiG das HDR-Tonwertmapping genau so beibehält, wie es der Spieleentwickler beabsichtigt hat – mit präzisen Lichtern, tiefen Schatten und ausgewogenen Farben. Die ClearMR-Zertifizierung und HGiG sorgen gemeinsam dafür, dass Bewegungen klar und HDR präzise wiedergegeben werden, sodass jede Szene genau so dargestellt wird, wie sie gedacht war.36)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ClearMotion bietet VESA-zertifizierte ClearMR 10000- und HGiG-Unterstützung.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit ClearMotion bietet VESA-zertifizierte ClearMR 10000- und HGiG-Unterstützung.

Das LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV zeigt das LG Gaming Portal auf dem webOS-Bildschirm an und präsentiert einen Gaming-Hub mit einer One-Step-Oberfläche, die über Cloud-Gaming-Dienste wie NVIDIA GeForce NOW und webOS-Apps Zugriff auf mehrere Game-Apps bietet.

LG OLED evo AI C6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

LG Gaming Portal

Dein One-Stop-Hub fürs Gaming – keine Konsole erforderlich

Entdecke Tausende von Spielen von Xbox, NVIDIA GeForce NOW, nativen webOS-Apps und mehr. Finde ganz einfach Spiele für Fernbedienung oder Gamepad und tritt im Challenge Mode gegen andere Spieler an.37)

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Der LG OLED evo AI W6 Wallpaper TV mit Game Dashboard und Optimizer zeigt nebeneinander liegende Gaming-Bildschirme und ein Bildschirmmenü zur Anpassung von Gameplay-Einstellungen wie Bildwiederholrate, Latenz und visuelle Modi in Echtzeit.

Game Dashboard & Optimizer

Einfache Feinabstimmung deiner Spieleinstellungen je nach Spielstil

Passe dein Gaming-Erlebnis ganz einfach mit dem Game Dashboard für schnelle Echtzeitsteuerung und dem Game Optimizer zur Feinabstimmung deiner bevorzugten Einstellungen an. Passe Aktualisierungsrate, Latenz und visuelle Modi an, um jede Game-Session schnell und einfach zu optimieren.

Echtes Kino, detailgetreu wiedergegeben

Dolby Vision & Filmmaker Ambient Mode

Erlebe Heimkino, wie es vom Regisseur gedacht war – mit Dolby Vision und dem Filmmaker Mode mit Umgebungslichterkennung, die sich an deine Umgebung anpassen und Bilder so originalgetreu wie möglich wiedergeben.38)

Dolby Atmos

Durch die Ton-Wiedergabe mit immersiven 360°-Audioobjekten anstelle von statischen Kanälen schafft das System eine atemberaubende Heimkino-Umgebung, in der Details und Intensität der Szene originalgetreu wiedergegeben werden.

LG Sound Suite - Flexibel. Modular. Dolby Atmos Sound. 

Sound Suite mit Dolby Atmos FlexConnect

Immersives Audio nach deinen Vorlieben

Ein Soundsystem. Über 50 Kombinationen. Kombiniere und platziere alle Sound Suite Elemente einfach so, wie du sie haben möchtest. Die DAFC-Technologie (Dolby Atmos FlexConnect) des LG TVs optimiert den Klang basierend auf der Positionierung der Lautsprecher und sorgt so für ein maßgeschneidertes, beeindruckendes Surround-Erlebnis, unabhängig davon, wo sich deine Lautsprecher befinden.40)

Kombiniere deinen LG TV und die Sound Suite für ein ultimatives Heimkinoerlebnis

Flexibel platzierbar und erweiterbar

Mit Sound Suite das Sound-Setup für deinen Raum anpassen

Die LG Sound Suite ist völlig flexibel und bietet mehr als 50 Kombinationsmöglichkeiten. Du kannst aus den zahlreichen verfügbaren Lautsprechern auswählen und durch Kombinieren dein ganz persönliches Setup zusammenstellen - ganz nach deinen Bedürfnissen.42)

LG TV mit Sound Suite mit DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) zeigt einen großen Raum mit verschiedenen Lautsprechern, die im Raum platziert sind, und zeigt, wie flexibel und anpassbar die Sound Suite sein kann.

Tauche ein in jedes Match

Der LG OLED evo AI W6 wurde von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen hervorhebt.

Der LG OLED evo AI W6 wurde von Intertek für Ressourceneffizienz zertifiziert, dargestellt mit einem Zertifizierungssiegel, das den Schutz unserer Umwelt in Form von Materialverwendung, Energieverbrauch und Gehalt an recycelten Teilen hervorhebt.

Umweltschonender

Ausgelegt für mehr Nachhaltigkeit - von Institutionen weltweit anerkannt.

LG TVs sind dafür ausgelegt, die Umwelt mehr zu schonen und wurden von Intertek für eine Ressourceneffizienz bei der Materialverwendung, dem Energieverbrauch und dem Einsatz von recycelten Materialien zertifiziert.43)

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Eine Familie mit Kindern und ihren Großeltern sitzt zusammen auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer und hält eine Fernbedienung, während sie fernsieht.

Mehr Barrierefreiheit

Unterstützende Funktionen machen das Betrachten inklusiver.

LG TVs wurden mit Blick auf mehr Barrierefreiheit hin entwickelt und bieten Funktionen wie Farbanpassungsfilter, Gebärdensprachführer und direkte Konnektivitätsunterstützung für Audio-Hilfsgeräte.

Disclaimer

 

*Die Bilder oben auf dieser Produktdetailseite dienen nur zur Veranschaulichung.

*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.

*Die Verfügbarkeit der Dienste kann je nach Region und Land variieren.

*Personalisierte Dienste können je nach Richtlinien der Drittanbieteranwendung variieren.

*Das LG-Konto und die Annahme der relevanten Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind erforderlich, um auf netzwerkbasierte intelligente Dienste und Funktionen, einschließlich Streaming-Apps, zugreifen zu können. Ohne LG-Konto sind nur externe Geräteanschlüsse (z. B. über HDMI) und terrestrisches/Over-the-Air-Fernsehen (nur für Fernsehgeräte mit Tunern) verfügbar. Für die Erstellung eines LG-Kontos fällt keine Gebühr an.

1)*Der tatsächliche Messwert beträgt 9,95 mm und kann je nach Messbedingungen leicht variieren.

*Powerboard und Lautsprecher sind nahtlos in den Bildschirm integriert.

 

2)*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich. 

*Die Installationsanforderungen können abweichen.

 

3)*Der verfügbare Inhalt kann je nach Region variieren und unterliegt Änderungen.

*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Es ist eine einmonatige kostenlose Testversion mit Anmeldung und Registrierung der Zahlungsmethode verfügbar. Das Abonnement verlängert sich automatisch zu einem kostenpflichtigen Tarif, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Das Abonnement kann während der Testphase jederzeit gekündigt werden.

 

5)*True Wireless OLED TV bezieht sich auf die Konnektivität zwischen der Zero Connect Box und dem Bildschirm.

*Die Platzierung der Zero Connect Box in einem Schrank kann je nach Material und Dicke des Schranks zu Signalstörungen führen.

*Die Zero Connect Box sollte niedriger als der kabellose Empfänger des Fernsehgeräts installiert werden.

*Geräte müssen per Kabel mit der Zero Connect Box verbunden sein.

*Ein Stromkabel für den Fernsehbildschirm und die Zero Connect Box bleibt weiterhin erforderlich.

*Die tatsächliche Passform kann je nach Einbaubedingungen variieren. Ein leichter Abstand zwischen Fernsehgerät und Wand ist möglich.

*Die Installationsanforderungen können abweichen.

 

6)*Visuell verlustfrei, basierend auf internen Testergebnissen mit ISO/IEC 29170-2 und Messergebnissen, die je nach Verbindungsstatus variieren können.

 

8)*Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren.

*Laut internen Messungen ist die maximale Helligkeit 3.9 x heller als ein konventioneller LG OLED @ 3 % Fenster.

 

9)*Das LG OLED Display ist von Intertek für 100 % Farbtreue zertifiziert, gemessen nach CIE DE2000 mit 125 Farbmustern.

*Die Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft die CGV des Farbraums DCI-P3, wie von Intertek unabhängig bestätigt.

*Die Wiedergabe von Schwarzwerten ≤ 0,24 Nit bis 500 Lux durch das LG OLED Display wurde von UL entsprechend IDMS, Abschnitt 11.5, „Messen von ringförmigen Lichtreflexionen“ bestätigt.

*Die Farbkonsistenzwerte von > 99 % bis 500 Lux für das LG OLED Display wurden von UL entsprechend IDMS, Abschnitt 11.5, „Messen von ringförmigen Lichtreflexionen“ bestätigt.

*Die tatsächliche Leistung kann je nach Umgebungslicht und Betrachtungsumgebung variieren.

 

10)*Der Reflexionsgrad wird als SCI-Wert (Specular Component Included) bei 550 nm angegeben, unabhängig getestet von Intertek. 

*Beim LG OLED Display wurde eine Reflexion von weniger als 0,5 % gemessen, entsprechend IDMS, Abschnitt 11.2.2, „Methode der gewölbten Probekörper“. Konkrete Ergebnisse sind von den konkreten Bedingungen abhängig.

 

11)*Nur OLEDs verfügen über die Zertifizierung für reduziertes blaues Licht (RPF40).

 

12)*Im Vergleich zu den OLED evo-Vorjahresmodellen mit alpha 9 Gen8 4K AI-Prozessor.

 

13)*Das erste Jahr der Garantie deckt die Kosten für Panel, Teile und Arbeitsaufwand ab. Vom zweiten bis zum fünften Jahr sind nur Panels und Teile abgedeckt und es fallen Arbeitskosten an. Die Gewährleistungsdeckung unterliegt den geltenden Geschäftsbedingungen.

*OLED Care+ gilt nur für die OLED evo TV-Serien W6 und G6.

 

14)*16 verschiedene Profile werden bereitgestellt, wobei Inhaltsempfehlungen durch Abgleich von Daten mit jedem Profiltyp generiert werden.

 

15)*Die generative AI-Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

*Ein Abonnement beinhaltet 20 Credits pro Monat. Mit einem Credit kannst du ein Bild generieren.

*Je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit kann die Dateiübertragungsgeschwindigkeit von LG Link variieren.

*Einige Dateierweiterungen werden abhängig von deinen Gerätespezifikationen von LG Link möglicherweise nicht unterstützt.

*LG Link kann ein externes Speichergerät verwenden, wenn es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

 

16)*Die Funktion wird aktiv, wenn du bei deinem Google Fotos-Konto angemeldet bist und mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

17)*Die Energiesparfunktion gilt nur, wenn sowohl Gallery Mode als auch Always Ready aktiviert sind. Wenn Always Ready ausgeschaltet ist, verbraucht der Gallery Mode die gleiche Energie wie bei einem eingeschaltetem TV.

 

18)*Die Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

19)*Die Bewegungssensoren sind nur bei den Modell-Serien des OLED evo W6 und G6 erhältlich.

 

20)*Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

21)*LG unterstützt „Matter“ Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Dienste und Eigenschaften können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

22)*AI Picture Pro funktioniert auch mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in OTT-Services.

*Bilder werden auf bis zu 4K-ähnliche Qualität hochskaliert. Die Ergebnisse können je nach Quellauflösung variieren.

 

23)*Muss über das Klangmodus-Menü aktiviert werden. Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren. 

 

24)*Der Klang kann je nach Hörumgebung variieren.

 

25)*AI Search (Copilot) ist verfügbar in webOS Re:New-Programm-fähigen OLED TV-/MRGB TV-/QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modellen, ab Modelljahr 2022.

*Eine Internetverbindung ist erforderlich und Partner-AI-Dienste können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.

*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

26)*Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Keyword-Vorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern verfügbar, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Das „On Now“-Menü ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Das „Generative AI“-Menü ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

27)*Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.

*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD TVs, die ab 2026 erscheinen.

*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.

*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.

*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.

*„My Page“ gilt für die 2026er OLED TV-, MRGB TV-, QNED TV- und NANO 4K UHD TV-Modelle.

 

28)*Eine Internetverbindung ist erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

29)*Das webOS Re:New-Programm ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.

*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.

*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Dienste können je nach Land, Produkt und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern.

 

30)*Bietet schnellen Zugriff auf die AI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte AI-Funktionalität.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote-Fernbedienung sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

31)*Funktioniert nur mit Spielen oder PC-Eingängen, die 165 Hz unterstützen.

*NVIDIA G-Sync kompatibel mit RTX 20, RTX 30, RTX 40 und GTX 16 Grafikkarten. Ältere GPUs unterstützen keine G-Sync-Kompatibilität.

 

32)*LG OLED TVs wurden von VESA als DSC zertifiziert.

 

33)*Ein Abonnement ist erforderlich. Serviceangebote können je nach Abonnement variieren.

*Nur verfügbar für die Modell-Serien LG OLED evo W6, G6, C6 und der MRGB96-Serie.

*Die Verfügbarkeit von GeForce NOW kann je nach Land variieren.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

 

34)*Bluetooth Ultra Low Latency gilt nur für ausgewählte 2026er LG TVs. Die ULL-Steuerungsfunktion wird nur bei Verbindung mit kompatiblen Geräten unterstützt.

*Im ULL-Modus kann nur eine Steuerung (Gamepad) angeschlossen werden. Die Verwendung anderer Bluetooth-Geräte kann beeinträchtigt sein.

*Für optimale Leistung wird eine Ethernet- oder 5GHz-Wi-Fi-Verbindung empfohlen.

*Der Gaming Controller muss separat erworben werden.

 

35)*LG OLED-Displays wurden von Intertek für eine Reaktionszeit von 0,1 ms (grau zu grau) und qualifizierte Gaming-Leistung zertifiziert.

 

36)*HGiG ist eine Gruppe freiwilliger Unternehmen aus der Gaming- und TV-Display-Branche, die zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Verbesserung des Gaming-Erlebnisses für Verbraucher in HDR festzulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

*Die Unterstützung für HGiG kann je nach Land variieren.

*ClearMR ist ein Zertifizierungsprogramm der VESA zur Bewertung der Bewegungsunschärfe von Bildschirmen.

 

37)*Unterstützung für Cloud-Gaming-Dienste kann variieren.

*Für bestimmte Gaming-Services kann ein Abo oder ein Gamepad erforderlich sein.

*Gamepad wird separat verkauft.

 

38)*Der Filmmaker Ambient Mode ist ein Markenzeichen von UHD Alliance, Inc.

*Es wird der Filmmaker Ambient Mode mit Dolby Vision unterstützt.

*Der Filmmaker Ambient Mode startet automatisch auf AppleTV+ und der Amazon Prime Video-App.

*Der Filmmaker Ambient Mode ist nur bei Modellen mit Lichtsensor verfügbar.

 

39)*Das „In dieser Szene“-Menü ist nur in Ländern erhältlich, die EPG unterstützen.

*Der Umfang der Unterstützung kann je nach Land variieren.

*Die vom AI Concierge bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und sind möglicherweise nicht korrekt. LG übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Handlungen oder Entscheidungen, die im Vertrauen auf solche Informationen getroffen werden.

 

40)*Das passende Sound Suite-Modell kann je nach Land, Region und TV-Modell variieren.

*Die Soundbar ist separat erhältlich. 

*Die Steuerung des Klangmodus kann je nach Modell variieren.

*Bei Anschluss an eine Soundbar werden bis zu 13.1.7-Kanäle unterstützt. Unterstützte Kanalkonfigurationen können je nach Soundbar-Modell variieren.

*Bitte beachte, dass der Service zum Zeitpunkt des Kaufs möglicherweise nicht verfügbar ist. Für Aktualisierungen ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

*Die Verwendung der LG TV-Fernbedienung ist nur auf bestimmte Eigenschaften beschränkt.

 

42)*Der LG OLED evo AI W6 mit der Sound Suite ermöglicht dank DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) eine völlig flexible Raumaufstellung, bei der der TV und die kabellosen Lautsprecher frei positioniert werden können, und bietet dazu ein beeindruckendes Dolby Atmos-Klangerlebnis, das für eine flexible Lautsprecherplatzierung optimiert ist.

 

43)*Die Ressourceneffizienz gilt für die folgenden Modelle und ist bis zum 31. Dezember 2026 gültig: OLED W6, G6, C6, CS6, B6, MRGB95, 9M, 85 QNED85  

*Mehr Infos findest du auf https://sustainabilitydirectory.intertek.com/home.

 

44)*Die LG-Shield-Zertifizierung kann je nach Modell variieren.

*Der Installationsschutz schließt App-Installationen aus ungewöhnlichen Quellen außer LG Apps usw. aus.

*Reguläre Software-Updates sind für einen kontinuierlichen 5-Jahres-Schutz erforderlich.

*Datenschutz und Verschlüsselung sind bei normaler Nutzung gesichert.

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Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

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