يعد اختيار ثلاجة جديدة قرارًا رئيسيًا لأي أسرة في مصرمع توفر العديد من الخيارات، من الضروري فهم كيفية تحديد الحجم والنوع

المناسبين الذي يناسب مطبخك واحتياجات العائلة ونمط الحياة. سيرشدك دليل حجم

ثلاجة LG الشامل هذا إلى المواصفات الرئيسية ونصائح القياس ونصائح التسوق - المصممة خصيصًا للمنازل في مصر.