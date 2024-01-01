افضل منقي هواء من LG | مميزات وأسعار أجهزة تنقية الهواء في مص

مع ارتفاع نسب التلوث في مصر، خصوصًا في المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية، بقى الهواء النقي عملة نادرة. الغبار، عوادم السيارات، الروائح، وحتى البكتيريا والفيروسات كلها عوامل بتأثر على صحتنا كل يوم. النتيجة؟ مشاكل في التنفس، حساسية، قلة تركيز، وأحيانًا نوم غير مريح.

عشان كده، وجود جهاز تنقية هواء من ماركة موثوقة زي LG مش مجرد رفاهية، لكنه استثمار في صحة العيلة وراحة البال. أجهزة LG PuriCare بتجمع بين

أحدث تقنيات التنقية وتصميم عصري يناسب أي بيت أو مكتب.

أهمية أجهزة تنقية الهواء

تقليل الملوثات مثل إزالة الغبار، والدخان، وحبوب اللقاح و مكافحة البكتيريا والفيروسات بفضل فلاتر HEPA عالية الكفاءة. و هي أيضا تساهم في تحسين الصحة مع تقليل أعراض الحساسية والربو. تؤدي المنقيات إلى راحة يومية، نوم أعمق وتركيز أفضل.

• كيف يعمل جهاز تنقية الهواء؟

على عكس الاعتقاد الشائع، منقي الهواء مش مجرد مروحة بفلاتر. أجهزة LG بتشتغل بأنظمة متكاملة: فلتر HEPA يلتقط أدق الجزيئات، حتى اللي

مش بتشوفها بعينك. فلتر الكربون النشط يتعامل مع الروائح والغازات الضارة. مستشعرات ذكية تقيس جودة الهواء وتعدّل قوة التشغيل أوتوماتيك.