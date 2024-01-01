افضل منقي هواء من LG | مميزات وأسعار أجهزة تنقية الهواء في مص

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
مع ارتفاع نسب التلوث في مصر، خصوصًا في المدن الكبرى زي القاهرة والإسكندرية، بقى الهواء النقي عملة نادرة. الغبار، عوادم السيارات، الروائح، وحتى البكتيريا والفيروسات كلها عوامل بتأثر على صحتنا كل يوم. النتيجة؟ مشاكل في التنفس، حساسية، قلة تركيز، وأحيانًا نوم غير مريح.
عشان كده، وجود جهاز تنقية هواء من ماركة موثوقة زي LG مش مجرد رفاهية، لكنه استثمار في صحة العيلة وراحة البال. أجهزة LG PuriCare بتجمع بين
أحدث تقنيات التنقية وتصميم عصري يناسب أي بيت أو مكتب.
أهمية أجهزة تنقية الهواء
تقليل الملوثات مثل إزالة الغبار، والدخان، وحبوب اللقاح و مكافحة البكتيريا والفيروسات بفضل فلاتر HEPA عالية الكفاءة. و هي أيضا تساهم في تحسين الصحة مع تقليل أعراض الحساسية والربو. تؤدي المنقيات إلى راحة يومية، نوم أعمق وتركيز أفضل.
• كيف يعمل جهاز تنقية الهواء؟
على عكس الاعتقاد الشائع، منقي الهواء مش مجرد مروحة بفلاتر. أجهزة LG بتشتغل بأنظمة متكاملة: فلتر HEPA يلتقط أدق الجزيئات، حتى اللي
مش بتشوفها بعينك. فلتر الكربون النشط يتعامل مع الروائح والغازات الضارة. مستشعرات ذكية تقيس جودة الهواء وتعدّل قوة التشغيل أوتوماتيك.
أفضل أجهزة تنقية الهواء من LG في مصر
• LG PuriCare™ AS60GHWG0
يغطي مساحة تصل إلى 62 م² مع نظام تنقية 360 درجة يضمن توزيع الهواء النقي في جميع الاتجاهات. مزوّد بفلتر HEPA H13 عالي الكفاءة ومستشعر PM 1.0 لقياس أدق الجسيمات في الجو، بالإضافة إلى مستشعر للغازات. يدعم الاتصال عبر LG ThinQ للتحكم من الموبايل، ويحتوي على مؤشر ذكي لتوضيح جودة الهواء بألوان مختلفة. الجهاز مناسب للمساحات المتوسطة إلى الكبيرة.
• LG PuriCare™ AS10GDWH0
مصمم لتغطية مساحات واسعة بفضل خاصية تنقية °360 وتقنية Clean Booster التي توصل الهواء النقي لمسافة تصل إلى 7.5 متر. يستخدم فلتر HEPA H13 متعدد المراحل لإزالة الجزيئات الدقيقة والملوثات، ويحتوي على مستشعر PM 1.0 لمراقبة جودة الهواء لحظة بلحظة. يدعم LG ThinQ للاتصال الذكي، مع مؤشر إضاءة يوضح حالة الهواء.
• LG PuriCare™ AS65GDWH0
يغطي مساحة تصل إلى 61.2 م² باستخدام تقنية PuriCare 360° التي تسحب الهواء من كل الاتجاهات. يتميز بنظام فلترة متعدد المراحل يزيل الغبار، البكتيريا، والروائح، بالإضافة إلى مستشعر PM 1.0 لمتابعة جودة الهواء بدقة. تصميمه أنيق باللون الأبيض العصري، ويعمل بهدوء ليكون مناسبًا للاستخدام في غرف المعيشة أو أثناء النوم.
كيف تختار افضل جهاز تنقية هواء؟
اختيار جهاز تنقية الهواء المناسب بيعتمد على عدة عوامل أساسية:
• المساحة: لو عندك غرفة أو مساحة واسعة، جهاز AS10GDWH0 هو الأنسب لأنه مصمم لتغطية مسافات أكبر مع خاصية Clean Booster. أما لو مساحتك متوسطة، فالجهاز AS65GDWH0 هيكون اختيار ممتاز. وللمساحات المتوسطة إلى الكبيرة مع تحكم ذكي، الجهاز AS60GHWG0 بيقدم توازن مثالي.
• وجود حيوانات أليفة: لو عندك قطط أو كلاب، الأجهزة المزودة بفلتر HEPA H13 (زي الموديلات الثلاثة) هتساعدك بشكل كبير في التخلص من الشعر والجسيمات المسببة للحساسية.
• الذكاء والتحكم: لو عايز تحكم كامل من الموبايل أو تتابع حالة الهواء عن بعد، كل من AS60GHWG0 و AS10GDWH0 بيدعموا تطبيق LG ThinQ الذكي.
• الميزانية: جهاز AS65GDWH0 يمثل الفئة المتوسطة بسعر معقول، بينما AS10GDWH0 بيجي في الفئة الأعلى بتقنيات إضافية.
اسعار جهاز تنقية الهواء في مصر
الأسعار تختلف حسب الموديل والمميزات، وكل جهاز مصمم ليناسب احتياجات مختلفة:
• الفئة المتوسطة: مثل AS65GDWH0، مناسب للأسر الصغيرة أو المساحات المتوسطة، ويجمع بين الأداء الجيد والسعر المعقول.
• الفئة الأعلى: مثل AS10GDWH0، مخصص للمساحات الواسعة ويحتوي على تقنيات متقدمة مثل Clean Booster، ما يجعله بسعر أعلى مقابل تغطية أكبر.
• الفئة الذكية: مثل AS60GHWG0، يوفر قيمة مضافة بفضل دعمه لتقنية LG ThinQ للتحكم الذكي والتشغيل عن بُعد.
للحصول على أحدث الأسعار، يمكنك زيارة صفحةصفحة أجهزة تنقية الهواء من LG.
ليه تختار منقي هواء LG؟
جودة عالمية: LG اسم موثوق في الإلكترونيات والأجهزة المنزلية. تكنولوجيا متقدمة: فلاتر HEPA، مستشعرات ذكية، وتقنيات AI. خدمة ما بعد البيع في مصر: دعم وصيانة مضمونة. تصميم عصري: يناسب ديكور البيت والمكتب.
افضل منقي هواء في السوق
لو بتدور على افضل جهاز تنقية هواء في مصر يجمع بين الأداء، الأمان، والتصميم، شاشات LG PuriCare هي الاختيار الصحيح.
سواء بتحتاج جهاز لمساحة كبيرة أو غرفة صغيرة، أكيد هتلاقي الموديل اللي يناسبك.
احجز جهازك الآن من موقع LG وابدأ حياتك بهواء أنقى وصحي أكتر.
