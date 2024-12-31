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تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 55 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 55 عام (2024)
*محاكاة صورة الشاشة.
الوضوح الحقيقي يعبر عن نظرة أكثر وضوحًا
استمتع بتجربة ترفيه رائعة معززة من الداخل
*محاكاة صورة الشاشة.
تخصيص الذكاء الاصطناعي
التزامن مع طريقة مشاهدتك
النهار
الليل
الذكاء الذي يسطع في أي ضوء
يكتشف التحكم في السطوع الضوء في الغرفة لديك ويوازن سطوع الصورة وفقًا لذلك للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهارًا.
استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي
صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك
صدى صوت مؤثر
صوت يناسب كل ما تشاهده
*محاكاة صور الشاشة.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
***قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.
كل عام تلفزيون جديد لمدة 5 سنوات
شعار webOS Re:New Program يتم عرضه على خلفية سوداء مع كرة دائرية باللون الأصفر والبرتقالي والأرجواني في أسفل الصورة.
*يدعم webOS Re:New Program إجمالي 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS على مدار خمس سنوات.
**الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد.
***ستتم الترقية الأولى إلى webOS بعد عامين من وقت الشراء.
****يحصل العملاء على 5 إصدارات من نظام webOS بما في ذلك الإصدار الحالي من نقطة الشراء.
*****تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.
******الميزات عرضة للتغيير وقد تختلف بعض تحديثات الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز.
*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***يُطبق على طرازات OLED/QNED/NanoCell/UHD المصنعة في عام 2023 وما بعده.
****سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد.
*****محاكاة صور الشاشة.
تضخيم الإثارة لك
يتم عرض وحيد القرن في أجواء رحلات السفاري على LG TV الكبير جدًا، المثبت على حائط بني لغرفة معيشة محاطة بأثاث نمطي باللون الكريمي.
البساطة في متناول يدك
جهاز التحكم عن بعد موجه إلى LG TV ويتم عرض الإعدادات على الجانب الأيمن من الشاشة.
*يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع السماعات حسب الطراز.
**يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون LG على ميزات معينة فقط.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****NANO80 متوافق مع واجهة WOW.
يتحول منزلك إلى صالة سينما وساحة ألعاب
شاهد المحتوى تمامًا بالشكل الذي حلم به المخرجون
رجل في استوديو تحرير فيديو مظلم ينظر إلى LG TV الذي يعرض غروب الشمس. يوجد في الجزء السفلي الأيمن من الصورة شعار FILMMAKER Mode.
*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER Mode هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.
انعم بسحر الأفلام وأنت في منزلك
عائلة تجلس على أرضية غرفة معيشة منخفضة الإضاءة بجوار طاولة صغيرة، وتنظر إلى LG TV المثبت على الحائط والذي يُظهر الأرض من الفضاء.
*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".
انغمس بأقصى سرعة في الإثارة
لعبة سباق سيارات عند خط النهاية، مع لافتة "WIN!"، بينما يمسك اللاعب بعصا التحكم في اللعبة. يتم وضع شعار ALLM وeARC وHGiG في الزاوية اليسرى السفلية.
*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات في صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للمستهلكين بتقنية HDR.
**قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.
عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها
لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.
مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.
*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.
الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك
الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.
صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.
*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.
اكتشف رؤية LG NanoCell AI للمستقبل
عبوة LG NanoCell على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.
**الحامل السفلي لـ NANO80 مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره.
المواصفات الأساسية
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
-
معالج الصور
معالج α5 AI 4K Gen7
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
مخرج الصوت
20W
-
نظام السماعة
2.0 channel
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1235 x 715 x 57.5
-
وزن التلفزيون بدون حامل
14.0
جميع المواصفات
صورة (عرض)
-
دقة العرض
4K Ultra HD (3،840 × 2،160)
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
معدل التحديث
60Hz أساسي
-
سلسلة ألوان واسعة
ألوان Nano
الصورة (المعالجة)
-
معالج الصور
معالج α5 AI 4K Gen7
-
ترقية الذكاء الاصطناعي
4K ترقية
-
رسم خرائط النغمة الديناميكية
نعم
-
ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع
نعم
-
HDR (High Dynamic Range)
HDR10 / HLG
-
وضع المخرح
نعم
-
وضع الصورة
(حيوي ، قياسي ، اقتصادي ، سينما ، رياضة ، ألعاب ، صانع أفلام ، (ISF) خبير (غرفة مشرقة) ، (ISF) خبير (غرفة مظلمة))9اوضاع
الألعاب
-
وضع HGIG
نعم
-
مُحسّن اللعبة
نعم (لوحة معلومات الألعاب)
-
ALLM (Auto Low Latency Mode)
نعم
إمكانية الوصول
-
تباين عالي
نعم
-
مقياس رمادي
نعم
-
عاكس ألوان
نعم
الأبعاد والأوزان
-
أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1235 x 715 x 57.5
-
أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)
1235 x 780 x 230
-
أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))
1360 x 810 x 162
-
حامل التلفزيون (العرض x العمق)
948 x 230
-
وزن التلفزيون بدون حامل
14.0
-
وزن التلفزيون مع حامل
14.1
-
وزن العبوة
18.9
-
مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)
300 x 300
صوتي
-
صوت الذكاء الاصطناعي
ذكاء إصطناعي للصوت برو (إفتراضي حتى 9.1.2)
-
صوت واضح برو
نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)
-
مزامنة صوت LG
نعم
-
مشاركة وضع الصوت
نعم
-
إخراج الصوت في وقت واحد
نعم
-
البلوتوث المحيطي المستعد
نعم (2 طريقة تشغيل)
-
مخرج الصوت
20W
-
ترميز الصوت
AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)
-
اتجاه مكبر الصوت
توزيع سفلى
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
نعم
-
نظام السماعة
2.0 channel
الاتصال
-
قناة إرجاع الصوت HDMI eARC
eARC (HDMI 2)
-
دعم البلوتوث
نعم (v 5.0)
-
مدخل Ethernet
1ea
-
الربط البسيط (HDMI CEC)
نعم
-
(الصوت الرقمي البصري خارج)
1ea
-
مدخل HDMI
3ea (يدعم eARC، ALLM)
-
إدخال RF (هوائي/كابل)
2ea
-
مدخلات USB
2ea (v 2.0)
-
واي فاي
نعم (Wi-Fi 5)
تلفزيون ذكي
-
نظام التشغيل (OS)
Webos 24
-
ThinQ
نعم
-
إعدادات العائلة
نعم
-
كاميرا USB متوافقة
نعم
-
التمييز الصوتي الذكي
نعم
-
تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد
نعم (LG Thinq)
-
ريموت تحكم سحري
مدمج
-
متصفح الويب الكامل
نعم
-
شارك غرفة إلى غرفة
نعم (المتلقي)
القوة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
تحت 0.5 واط
يحتوي على الإكسسوارات
-
ريموت
جهاز التحكم عن بعد السحري MR24
-
بطاريات التحكم عن بعد
نعم (aa x 2ea)
-
سلك الطاقة
نعم (قابل للفصل)
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