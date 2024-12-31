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تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86 عام (2024)

الميزات

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تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86 عام (2024)

86NANO80T6A

تلفزيون LG NanoCell AI NANO80 4K الذكي مقاس 86 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وميزة HDR10 وواجهة webOS24 طراز 86 عام (2024)

(5)
front view
شعار جائزة 2024 Pocket-lint Award.

Pocket-lint

webOS

صُنِّف نظام التشغيل LG webOS كأفضل نظام تشغيل للتلفزيونات الذكية
شعار 2024 iF Design Award.

iF Design Award

webOS 24 UX

حائز على جائزة iF Design Award

أنسجة دوامية بألوان قوس قزح على LG NanoCell TV.

اشعر بجمال اللون النقي

اكتشف عالمًا حيًا بألوان غنية ووضوح بفضل تقنية LG NanoCell.

*محاكاة صورة الشاشة.

ألوان نقية بدقة 4K حقيقية

الوضوح الحقيقي يعبر عن نظرة أكثر وضوحًا

انغمس في عالم من جودة 4K النابضة بالحياة، حيث تتألق الألوان ويصنع الوضوح الحاد سيمفونية بصرية مذهلة.
معالج Alpha 8 AI بدقة 4K

يعمل الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بكل لحظة

تجربة حية معززة بميزات قوية. يعمل معالج Alpha 8 AI المتقدم بدقة 4K على تحسين الصوت والصورة، مما يجعلك تعيش في عمق أكبر في كل لحظة من لحظات الحدث الذي تشاهده.

*محاكاة صورة الشاشة.

تخصيص الذكاء الاصطناعي

التزامن مع طريقة مشاهدتك

صورة مصممة على ذوقك

حدد صورك المفضلة، وسيقوم معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard) بإنشاء صورة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك الفريد من بين 85 مليون احتمال، ثم احفظها في ملفك الشخصي.

LG TV معلق على الحائط في غرفة المعيشة ويظهر على الشاشة عازف جيتار. رسومات دائرة متحدة المركز تمثل الموجات الصوتية.
ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

الصوت الأمثل المناسب لغرفتك

يكتشف نظام الصوت تصميم غرفتك والمكان الذي تجلس فيه لإنشاء قبة صوتية تحيط بك، يتم ضبطها بشكل مثالي مع العناصر الصوتية الفريدة في غرفتك.
LG TV وLG Soundbar في غرفة معيشة عصرية خلال الليل. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.

النهار

LG TV وLG Soundbar في غرفة معيشة عصرية خلال النهار. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.

الليل

الذكاء الذي يسطع في أي ضوء

يكتشف التحكم في السطوع الضوء في الغرفة لديك ويوازن سطوع الصورة وفقًا لذلك للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهارًا.

AI Picture Pro

اشعر بالواقعية الحقيقية في كل إطار

يعزز جودة جميع التفاصيل الصغيرة لمستوى أبعد من الواقع

شاهد كل صورة بتفاصيل ملونة أكثر دقة، مع تباين محسّن بذكاء لتحسين جودة الصورة.

*تحتوي الطرازات المزودة بمعالج Alpha 5 (QNED80 وNANO80 (باستثناء 86 بوصة) وUT90/80/73 وLR60) بميزة تعيين النغمات الديناميكية.

AI Sound Pro

استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي

صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك

استمع إلى كل نفس ونبضة؛ فنظام الصوت المحيطي الافتراضي 9.1.2 يملأ مساحتك بصوت غني وبجودة معززة.

صدى صوت مؤثر

تمنح تحسينات معالج الذكاء الاصطناعي صوتك دفعة ديناميكية مليئة بالطاقة.

صوت يناسب كل ما تشاهده

يعمل التحكم التكيفي في الصوت على موازنة الصوت وفقًا لنوع المادة الصوتية في الوقت الفعلي للحصول على مستوى غني من الوضوح.

*محاكاة صور الشاشة.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
***قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

webOS Re:New Program

كل عام تلفزيون جديد لمدة 5 سنوات

ابق على اطلاع دائم بالميزات والتقنيات المفيدة من خلال 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS المرتقبة على مدار 5 سنوات.

شعار webOS Re:New Program يتم عرضه على خلفية سوداء مع كرة دائرية باللون الأصفر والبرتقالي والأرجواني في أسفل الصورة.

مع webOS Re: New Program
مع webOS Re: New Program، يمكن للعملاء الاستمتاع بأربع ترقيات على مدار خمس سنوات، مما يضمن ما مجموعه خمسة إصدارات من webOS، بما في ذلك الإصدار الحالي في وقت الشراء.

*يدعم webOS Re:New Program إجمالي 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS على مدار خمس سنوات.
**الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد.
***ستتم الترقية الأولى إلى webOS بعد عامين من وقت الشراء.
****يحصل العملاء على 5 إصدارات من نظام webOS بما في ذلك الإصدار الحالي من نقطة الشراء.
*****تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.
******الميزات عرضة للتغيير وقد تختلف بعض تحديثات الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز.

webOS 24

اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك

استمتع بتجربة مشاهدة تلفزيون مُصممة خصيصًا لك باستخدام My Profile وAI Picture Wizard وAI Concierge وQuick Cards.
اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك اكتشف المزيد

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***يُطبق على طرازات OLED/QNED/NanoCell/UHD المصنعة في عام 2023 وما بعده.
****سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد.
*****محاكاة صور الشاشة.

شاشة كبيرة للغاية

تضخيم الإثارة لك

الشاشة الكبيرة للغاية تحوّل جميع المحتوى الترفيهي لديك إلى مستوى هائل من الوضوح والدقة.

يتم عرض وحيد القرن في أجواء رحلات السفاري على LG TV الكبير جدًا، المثبت على حائط بني لغرفة معيشة محاطة بأثاث نمطي باللون الكريمي.

واجهة WOW

البساطة في متناول يدك

يمكنك الوصول إلى واجهة WOW على تلفزيون LG للتحكم البسيط في السماعات، مثل الأوضاع والملفات الشخصية والميزات المفيدة.

جهاز التحكم عن بعد موجه إلى LG TV ويتم عرض الإعدادات على الجانب الأيمن من الشاشة.

*يمكن شراء السماعات المنفصلة Soundbar بشكل منفصل، وقد يختلف التحكم في وضع السماعات حسب الطراز.
**يقتصر استخدام جهاز التحكم عن بُعد لتلفزيون LG على ميزات معينة فقط.
***يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. مطلوب اتصال بالشبكة للتحديثات.
****NANO80 متوافق مع واجهة WOW.

يتحول منزلك إلى صالة سينما وساحة ألعاب

FILMMAKER Mode

شاهد المحتوى تمامًا بالشكل الذي حلم به المخرجون

انغمس في الصورة الأكثر أصالة. يقدم FILMMAKER Mode الأفلام تمامًا بالصورة والصوت كما أراد المخرج باستخدام إعدادات دقيقة.

رجل في استوديو تحرير فيديو مظلم ينظر إلى LG TV الذي يعرض غروب الشمس. يوجد في الجزء السفلي الأيمن من الصورة شعار FILMMAKER Mode.

*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER Mode هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.

تجربة السينما المنزلية

انعم بسحر الأفلام وأنت في منزلك

أجواء مسرح سينمائي تحصل عليها في منزلك. تضمن ميزة HDR10 Pro تقديم كل فيلم بأجواء حقيقية، مع ألوان وتباين دقيق بشكل استثنائي للحصول على مشاهدات سينمائية غامرة بشكل أكبر.

عائلة تجلس على أرضية غرفة معيشة منخفضة الإضاءة بجوار طاولة صغيرة، وتنظر إلى LG TV المثبت على الحائط والذي يُظهر الأرض من الفضاء.

*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".

ألعاب قوية

انغمس بأقصى سرعة في الإثارة

يعمل HGiG الغامر بشكل سلسل بسرعة عالية مع ALLM، ويضمن eARC أن كل شيء يعمل بشكل مذهل.

لعبة سباق سيارات عند خط النهاية، مع لافتة "WIN!"، بينما يمسك اللاعب بعصا التحكم في اللعبة. يتم وضع شعار ALLM وeARC وHGiG في الزاوية اليسرى السفلية.

*HGiG هي مجموعة متطوعة من الشركات في صناعات الألعاب وشاشات التلفزيون التي تجتمع لتحديد المبادئ التوجيهية العامة وإتاحتها لتحسين تجارب الألعاب للمستهلكين بتقنية HDR.
**قد يختلف دعم HGiG حسب البلد.

عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها

لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.

مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.

*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.

الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك

الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.

صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.

الاستدامة

اكتشف رؤية LG NanoCell AI للمستقبل

اختر ما هو مناسب للبيئة من خلال الضوء والتغليف الحيوي اعتماد الاستدامة العالمية.

عبوة LG NanoCell على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الحامل السفلي لـ NANO80 مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

  • معالج الصور

    معالج α8 AI بدقة 4K

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1927 x 1104 x 59.9 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎45.2 ‎

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    ألوان Nano

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α8 AI بدقة 4K

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

الألعاب

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1927 x 1104 x 59.9 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1927 x 1167 x 362 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎2115 x 1215 x 228 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1532 x 362 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎45.2 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎45.9 ‎

  • وزن العبوة

    ‎58.4 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎600 x 400 ‎

صوتي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

  • صوت واضح برو

    نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 3)

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.1)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    2ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 24

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • ThinQ

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • دائما مستعد

    نعم

  • عرض متعدد

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • شارك غرفة إلى غرفة

    نعم (المتلقي)

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

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