اضبط الإعدادات المثالية لنوع اللعبة وبيئة اللعب مع ميزة مُحسِّن الألعاب. اضبط إعدادات الصوت التي تفضلها وارفع مستوى الإثارة والحركة، أو اضبط إعدادات الألعاب لتصل بها إلى مستوى الشكل والأداء الذي ينبغي أن تكون عليه تمامًا. ولا داعي للتوقف المؤقت. كل ما عليك هو الدخول إلى القائمة من لوحة معلومات الألعاب، والتي ستطفو فوق أحداث اللعبة في أثناء اللعب.